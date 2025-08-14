Centrul de servicii sociale „Sfântul Gheorghe” sărbătorește 10 ani de funcționare
Ziarul Lumina, 14 august 2025 19:40
Centrul funcționează cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, cu sprijinul Parohiei Ortodoxe Românași și este administrat de către Asociația „Filantropia
Pavel, Apostol al lui Hristos Iisus, prin voința lui Dumnezeu, și Timotei, fratele: Bisericii lui Dumnezeu celei din Corint, împreună cu toți sfinții care sunt în toată Ahaia: har vouă și pace de la Dumnezeu,
„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Adevărat vă spun vouă că Împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va
Astăzi, Biserica Ortodoxă cinsteşte Înainte-prăznuirea Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Maica după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Fără să cunoască stricăciunea şi cu trupul proslăvit,
Pe lângă recomandările generale pentru menținerea sănătății cardiovasculare, cardiologii americani susțin că un gest matinal banal, la îndemâna oricui, poate preveni formarea cheagurilor de sânge, de
Lumina solară este pentru organism o prețioasă sursă naturală de vitamina D3, atât de necesară pentru sănătatea oaselor și susținerea sistemului imunitar, dar cu toate acestea soarele poate fi și un
Pacienții cu afecțiuni cronice înscriși în anumite programe naționale de sănătate se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu fără a mai avea nevoie de bilet de trimitere de la medicul de
Cercetătorii de la Universitatea din Edinburgh, Scoţia, au descoperit o posibilă legătură între moștenirea genetică și predispoziția la așa-numitul sindrom al oboselii cronice, denumit și encefalomielita mi
Ziua Marinei Române este celebrată în fiecare an la 15 august, odată cu prăznuirea Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor. În acest an, Forțele Navale Române organizează festivități la
Tot mai multe incendii extinse de vegetație se înregistrează în această perioadă. La începutul săptămânii, pompierii au intervenit pentru stingerea a 16 incendii mari în şase judeţe (Tulcea, Giurgiu,
În zilele cu trafic crescut din minivacanţa prilejuită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, CFR Călători va suplimenta numărul de vagoane la trenurile cele mai solicitate, inclusiv la „Trenurile
În gospodăriile din județul Buzău din mediul rural vor fi distribuite ghiduri de colectare separată a deşeurilor, printr-o campanie derulată de Consiliul judeţean, alături de Asociaţia de Dezvoltare
Tentativele de fraudă prin telefon (vishing) s-au înmulțit, atrage atenția Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), care recomandă oamenilor să nu furnizeze niciodată nimănui date confidenţiale
Ca în fiecare an, la 16 august cinstim, cu evlavie și dreaptă mărire, jertfa pentru credință și neam a Sfinților Martiri Brâncoveni. Cel care afirma: „Sunt Constantin creștinul ce-am fost Domn românesc”,
Mitropolitul Dionisie al Corintului - candelă apostolică luminată de Duhul Adevărului # Ziarul Lumina
De multe ori, pașii mei au străbătut cărările Corintului. Cei care trec astăzi prin cetatea grecească cea nouă aproape că nu realizează câtă istorie se află în acele locuri, ascunsă sub vălul timpului
Vacanța copiilor devine o provocare și o oportunitate pentru părinți: provocarea de a organiza zile pline de sens pentru cei mici și oportunitatea de a consolida legătura părinte-copil. Departe de presiunea
O fi poetul acasă? Ar trebui să fie. Doar că s-a mutat din odăile de la drum într-o încăpere de pământ din spatele livezii, care ține cu o mână curtea din față, în care se află casa și muzeul de
Ediția a V-a a Festivalului Concerte pe Siret va avea loc, în perioada 14-23 august, în județul Botoșani. Evenimentul dedicat muzicii și patrimoniului cultural cuprinde un amplu program de concerte, care va
Manifestările dedicate proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au continuat astăzi, 13 august 2025, cu o conferinţă intitulată „Sfântul Cuvios Serafim
Parohia „Sfânta Cruce” din municipiul Galați, Protopopiatul Galați, judeţul Galați, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă, la biserica parohială.
În preajma marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, în pronaosul Catedralei Naționale a fost instalat mozaicul cu icoana Maicii Domnului Oranta - Rugătoarea, informează Agenția de știri BASILICA.
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit marți, 12 august, noul pangar eparhial din municipiul Buzău. Slujba de binecuvântare a fost săvârșită de ierarhul locului împreună cu pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, și pr. Valeriu-Cristian Popoviciu, consilier eparhial la Serviciul colportaj.
Praznicul Adormirii Maicii Domnului, pentru care noi creștinii ne pregătim în chip deosebit, prin post, fapte de milostenie și prin împlinirea rânduielilor de rugăciune aşezate de Biserică, este așteptat cu mul
Precizare privind modificările legislative referitoare la asigurarea medicală a personalului clerical și monahal # Ziarul Lumina
Având în vedere informațiile false vehiculate recent în spațiul public cu privire la presupusa pierdere, începând cu data de 1 septembrie 2025, a calității de persoană asigurată în sistemul de sănătate de
La Biserica „Sfântul Nicolae” din Turnu Roşu, judeţul Sibiu, ctitorită în 1653 de domnitorul muntean Matei Basarab, se desfăşoară ample lucrări de conservare și restaurare a picturii murale exterioare, a
Marți, 12 august, Parohia Cordun, Protopopiatul Roman, a fost gazda unui eveniment deosebit, în care credința, grija față de aproapele și bucuria de a dărui s‑au împletit în fapte concrete.Evenimentul a
În perioada 4‑8 august, 23 de copii, preponderent elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 19 „Avram Iancu” din Timișoara, au fost găzduiți de preoții George Giurgiu și George Moșneguțu la biserica Parohiei
Sâmbătă, 16 august, în sectorul 6 al Capitalei, pe Drumul Ciorogârla nr. 371D, va fi inaugurat Centrul Luxab West. Evenimentul va fi încununat de sfințirea noii capele cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și
La sfârșitul lunii iulie, în Parohia Verdea, Protoieria Panciu, județul Vrancea, s‑a desfășurat ediția a IV‑a a taberei de vară „La noi acasă”, parte a proiectului educațional „Pași spre Lumina lui
Ierarhii din Biserica Ortodoxă a Greciei care au participat la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, de la Târgoviște au vizitat zilele trecute mai multe edificii bisericești din
Mai mulți elevi din cadrul Parohiei Roșiori, județul Brăila, au luat parte luni, 11 august, la programul eparhial „Vacanța din pridvorul Bisericii”, derulat pe parcursul verii în Arhiepiscopia Dunării de Jos.
Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a organizat marți, 12 august, concursul catehetic specific Postului Adormirii Maicii Domnului, ajuns la cea de‑a VI‑a ed
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, marți, 12 august, 11 copii din familii beneficiare ale „Serviciului social acordat în comunitate, destinat persoanelor
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit marți, 12 august, noul pangar eparhial din municipiul Buzău. Slujba de binecuvântare a fost săvârșită de ierarhul locului
În perioada 4-10 august a avut loc în Parohia Mireș, comuna Sângeru, Protoieria Urlați, județul Prahova, ediția a III‑a a proiectului Școala de vară „Lumea minunată a copilăriei”. Inițiat de preotul
„Înființarea Episcopiei Râmnicului Noului Severin în anul 1503 reprezenta recunoașterea unei intense activități duhovnicești și culturale pe care bisericile de aici o desfășurau, dar și buna organizare a m
Departamentul misiune pentru tineret din cadrul Sectorului misiune al Arhiepiscopiei Iașilor organizează cea de‑a 5‑a ediție a evenimentului „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova” (ITOM), la Iași, î
În contextul sprijinirii comunităților afectate de inundațiile din județul Suceava, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, luni, 11 august, o comisie a C
Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, în
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica „Schimbarea la Față” din Parohia Nușfalău, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, duminică, 10 august.În
Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit duminică, 10 august, Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din
Grigore Pișculescu (1879-1961), cunoscut publicului sub numele de Gala Galaction, sub care și-a publicat o însemnată operă literară, a fost una dintre vocile cel mai importante ale Bisericii Ortodoxe Române, dar
Odovania praznicului Schimbării la Faţă a Domnului; Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei # Ziarul Lumina
Pomenirea vieţii şi pătimirii Sfântului Maxim Mărturisitorul s-a făcut în Biserica Ortodoxă la 21 ianuarie. Astăzi prăznuim aducerea la Constantinopol a sfintelor lui moaşte. Sfântul Maxim a fost exilat de î
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om avea doi fii. Și, ducându-se la cel dintâi, i-a zis: Fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea. El însă, răspunzând, a zis: Nu vreau! Dar apoi, părându-i rău, s-a
Fraților, voi veni la voi, când voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia trec. La voi mă voi opri, poate, sau voi și ierna, ca să mă petreceți în călătoria ce voi face. Căci nu vreau să vă văd acum nu
Simeon Monahul, Cuvinte pentru străpungerea inimii, Cuvântul I, Ed. Deisis, Sibiu, 2009, pp. 24-25„Ai păcătuit? Pocăiește-te! Nu mai adăuga! Pune început și pocăiește-te pentru cele trecute. Spune-I
Creştinii ortodocşi o cinstesc pe Maica Domnului pentru că Însuşi Dumnezeu a învrednicit-o de cinstea cea mai mare, de a naşte pe Fiul Său, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Preasfânta Fecioara Maria ocupă un
Avva Hyperechios este un monah egiptean cu o gândire ascetică, însoțită de discernământ. Pentru el postul este important pentru că este „un frâu dinaintea păcatului”. Dar, mai mult decât asupra postului,
Pentru a înțelege starea de spirit și atmosfera de ordin psihologic și social în care se nevoiau frații și monahii de la Schitul Rarău - precum întreg clerul din România comunistă, de altfel - în vremea
Parohia Ghermănești (gradul I rural), Protoieria Ilfov Nord, cu sediul în strada Călugăreni nr. 45, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, organizează în data de
