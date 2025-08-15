Eșecurile - cum pot fi transformate în chei ale succesului
Jurnalul.ro, 15 august 2025 06:10
Dacă ne învățăm creierul că ne putem reveni de pe urma dificultăților, atunci când, în mod inevitabil, ne confruntăm cu un „eșec”, ne vom regăsi echilibrul mai repede și vom fi mai bine echipați să facem față obstacolelor.
Acum 5 minute
06:30
Dragii mei cu Jurnalul sub braț, vă mulțumesc pentru mesaje. Foarte multe, parcă mai multe ca niciodată. Se vede interesul multora dintre voi de a experimenta o aventură în America Centrală. Desigur, oricâte detalii și sfaturi v-aș da, ele nu sunt suficiente. Trebuie să vezi cu ochii tăi acest Paradis tropical.
Acum 30 minute
06:10
Acum 6 ore
01:10
Ilinca Gheorghiu, vacanță alături de colegii din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN: ”Am intrat în mare îmbrăcați și râdeam cu lacrimi” # Jurnalul.ro
Ilinca Gheorghiu, tânăra actriță care o interpretează pe Cosmina în serialul original ce poartă semnătura Ruxandrei Ion și este produs de Dream Film Producțion pentru Antena 1, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, a profitat din plin de pauza dintre filmări pentru a-și reîncărca bateriile într-un mod inedit – alături de colegii de platou.
00:50
Începând de luni, 18 august, de la ora 13:30, Natalia Mateuț revine cu un nou sezon al emisiunii Viața fără filtru, la Antena Stars! # Jurnalul.ro
De luni, 18 august, Natalia Mateuț revine pe micile ecrane cu un nou sezon al emisiunii „Viața fără filtru”, difuzată de luni până vineri, de la ora 13:30, pe Antena Stars.
00:30
Noroc nebun: Conjuncția Lună–Venus aduce binecuvântări acestor 3 zodii pe 15 August 2025 # Jurnalul.ro
O zi în care tot ce trebuie să faci este să rămâi deschis și să lași lucrurile să se întâmple
Acum 8 ore
00:10
Uluitoare bătaie de joc: statul ne putea scăpa de 5 ori de austeritate, de la începutul anului # Jurnalul.ro
Statul a spart 30 de miliarde de euro pe licitații în primul semestru. De 5 ori mai mult decât gaura bugetară de 30 de miliarde de lei
14 august 2025
23:50
Președintele american, Donald Trump, speră să pună capăt luptelor în timpul întâlnirii cu Vladimir Putin, însă însă o soluție cuprinzătoare pentru război va necesita mai mult timp, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, notează SkyNews.
23:40
Luna nașterii poate dezvălui multe despre tine - trăsături de personalitate, modele de relații, culorile potrivite, etc. Dar știai că îți poate spune care este melodia vieții tale amoroase?
23:20
Un film biografic despre viața și cariera regretatei cântărețe irlandeze Sinéad O’Connor, decedată în 2023 la vârsta de 56 de ani, este în curs de pregătire, notează joi publicația Variety.
23:10
Ruxandra Donose, Ramón Vargas și Leontina Văduva revin la Salbek Opera Masterclass, din 19 august 2025 # Jurnalul.ro
Maeștrii Ruxandra Donose, Ramón Vargas și Leontina Văduva vor pregăti 23 de tineri din șase țări ( Turcia, Columbia, Brazilia, Franța, Republica Moldova și România) care vor participa, în perioada 19-24 august, la cea de-a treia ediție a International Salbek Opera Masterclass, singurul curs de măiestrie de acest fel din România, care se va desfăşura, ca și la primele două ediții, pe Domeniul Castelului Salbek, la Petriș, județul Arad.
23:00
Pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului, apare adesea întrebarea dacă este potrivit să spunem „La mulți ani” celor care poartă numele Maria și derivatele acestuia.
22:50
Marea Neagră, mai ales în zona apelor ucrainene, a devenit un punct strategic esențial de la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.
22:50
Un nou model de învățare combină prezența fizică cu studiul individual acasă. Ministerul Educației a selectat 18 școli care vor implementa programul pilot de educație personalizată, începând din această toamnă.
22:40
Ministrul Mediului, despre programul Rabla: Nu a fost chiar cea mai ușoară măsură posibilă # Jurnalul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că bugetul alocat pentru programul Rabla pentru persoane fizice este de 200 de milioane de lei. Ea a afirmă că există discuții cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a finanța programul din fonduri europene și crearea unui cadru mai stabil și predictibil.
Acum 12 ore
22:20
Soția fostului președinte sud-coreean Yoon, aflat în închisoare, arestată pentru corupție # Jurnalul.ro
Soția fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, aflat în închisoare, a fost arestată, anchetatorii urmărind să o acuze de diverse infracțiuni, printre care luare de mită, manipularea bursieră și amestecul în selecția unui candidat, scrie AP.
22:10
Trump, despre războiul din Ucraina: Toată lumea e de vină, Putin e de vină, toți sunt de vină # Jurnalul.ro
Toată lumea e de vină, Putin e de vină, toți sunt de vină pentru războiul din Ucraina, spune președintele SUA, Donald Trump, potrivit SkyNews.
21:50
De la iubire la divorț. Motivele șocante pentru care Halle Berry a fost părăsită de soț # Jurnalul.ro
David Justice, fostul soț al actriței Halle Berry, a stârnit controverse după ce a declarat că a ales să divorțeze de vedetă pentru că aceasta „nu gătea, nu făcea curat și nu era atât de maternă” pe cât și-ar fi dorit el.
21:40
Guvernul României va introduce o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet care intră în țară din afara UE, cu valoare declarată sub 150 de euro.
21:20
Trump crede că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina și examinează un summit tripartit cu Zelenski # Jurnalul.ro
Președintele american Donald Trump a estimat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, întâlnire care să urmeze summitului Trump-Putin ce are loc vineri în Alaska, summit despre care președintele american nu exclude totuși posibilitatea să se încheie cu un eșec, relatează agențiile AFP și Reuters.
21:10
Fostul ministru al Muncii, Marius Constantin Budăi, face apel la partenerii de coaliție să se renunțe la CASS pentru mame și pentru veteranii de război, pentru că sumele lunare sunt insignifiante.
21:10
Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților, pus în transparență decizională de Ministerul Muncii, nu include în reforma magistraților și judecătorii CCR.
20:50
O vulpe, care își făcuse cuib în apropierea unui loc de joacă pentru copii, a fost prinsă de jandarmi. Localnicii din zona Braytim, municipiul Timișoara, au alertat autoritățile.
20:40
Atenționare MAE pentru turiștii români care merg în Grecia: Risc crescut de incendii de vegetație # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează că în autoritățile locale din Grecia mențin un risc ridicat de incendii de vegetație, din cauza condițiilor meteorologice extreme: temperaturi ridicate, lipsa precipitațiilor, umiditate scăzută și vânt puternic.
20:20
Accident grav în Arad: Trei mașini implicate, o persoană încarcerată și trei victime conștiente # Jurnalul.ro
Un accident rutier s-a produs între trei autoturisme, joi seara, la intrarea în orașul Lipova din județul Arad. Potrivit primelor informații, o persoană a rămas încarcerată într-unul dintre vehicule.
20:10
5 cele mai originale femei din zodiac. Gândesc diferit, renunță la tradiție, au idei la care alții nu s-ar gândi vreodată # Jurnalul.ro
Unii oameni au un mod propriu de a vedea lumea. Gândesc diferit, se desprind de tradiție și vin cu idei pe care alții nu și le-ar imagina vreodată.
19:50
Compania aeriană low-cost Wizz Air își extinde rețeaua în România cu 15 rute noi din București, Cluj-Napoca, Iași și Brașov, marcând cea mai amplă creștere a ofertei sale pentru sezonul de iarnă.
19:40
Cine sunt românii care iau cele mai mari credite ipotecare. Timișorenii și ieșenii au cele mai mici rate # Jurnalul.ro
Românii au luat, în prima jumătate a acestui an, împrumuturi pentru locuințe cu o valoare mai mare decât în intervalul similar din 2024, potrivit Imobiliare.ro Finance. Climatul a fost unul favorabil pe piața de creditare, în ciuda șocurilor succesive resimțite.
19:30
Meteorologii au emis un cod portocaliu de furtuni pentru mai multe localități din județul Suceava, avertizând asupra unor averse torențiale ce pot cumula între 25 și 40 l/mp. Sunt posibile descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2–3 cm) și intensificări ale vântului de 50–70 km/h.
19:10
Numele Maria are rădăcini străvechi și semnificații spirituale puternice, fiind menționat și în Biblie.
19:00
Joi, 14 august 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza a fost una uriașă, cu reporturi impresionante la marile categorii, după ce, la extragerile de duminică, 10 august, au fost acordate peste 30.000 de câștiguri însumând peste 2,17 milioane de lei.
18:40
Ciolacu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că România a evitat recesiunea, menținându-se pe o traiectorie de creștere economică, în timp ce zece state din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi economice în ultimii doi ani.
18:30
Fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație de la ANAF să plătească aproape un milion de euro. Suma reprezintă chiriile încasate timp de 17 ani pentru casa din Sibiu pierdută definitiv în instanță de fostul cuplu prezidențial.
18:30
Jocurile video oferă acțiune imediată, grafică spectaculoasă și satisfacție. Pentru copiii de 10-14 ani, pot părea cel mai bun mod de a-și petrece timpul liber și o activitate mult mai interesantă decât cititul unei cărți, cu atât mai mult a uneia educative. Cum îi putem totuși ajuta să aleagă cărți educative în detrimentul jocurilor video? Nu este o sarcină ușoară, dar cu abordarea potrivită, rezultatele pot fi surprinzătoare.
18:20
Lider PSD Iași: Premierul „Taie-Tot” blochează „Anghel Saligny” și trimite primarii la bancă # Jurnalul.ro
Președintele PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă joi că „premierul opreşte finanţarea pe , abandonează PNRR şi îndeamnă primarii să facă datorii”, în loc să asigure banii promişi de la guvern pentru a continua lucrările.
18:10
ARCUB contribuie la profesionalizarea sectorului cultural: Programul „Transformarea meseriilor culturale” revine din septembrie, în format online # Jurnalul.ro
ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, în parteneriat cu INSULA 42, anunță lansarea unui nou modul din cadrul programului de formare „Transformarea meseriilor culturale”, intitulat „Arhitectura sistemului cultural în România”. Modulul se va desfășura în perioada septembrie – decembrie 2025 și se adresează profesioniștilor din sectorul cultural din întreaga țară.
18:00
Împrumuturile din PNNR, limitate din cauza situației bugetare. Ministrul Investițiilor: ”Orice alocare se duce în deficit” # Jurnalul.ro
Ministrul Dezvoltării, Dragos Pîslaru, a prezentat joi rezultatele preacordului cu Comisia Europeană privind Planul Național de Redresare și Reziliență.
17:50
PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită, deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor aflate într-un stadiu avansat de execuție.
17:40
Fostul ministru Mihai Fifor critică dur măsurile din reforma educației, acuzând Guvernul că lovește direct în șansele generațiilor viitoare prin mărirea normelor didactice, comasarea școlilor și lipsa infrastructurii de transport școlar.
17:30
Din 18 august, de la 21:30, Mara Bănică prezintă emisiunea Spynews TV Special, de luni până joi, pe Antena Stars # Jurnalul.ro
Începând de luni, Mara Bănică aduce pe Antena Stars o nouă producție dedicată vieții vedetelor din România.
Acum 24 ore
17:20
Parlamentară din Noua Zeelandă, evacuată din Parlament pentru că a susținut cauza palestiniană # Jurnalul.ro
O parlamentară din Noua Zeelandă a fost evacuată din Parlament pentru că a susținut cauza palestiniană. Ea a pledat pentru un proiect de lege în privința recunoașterii statului palestinian și a cerut guvernului să sancționeze Israelul pentru „crimele sale de război”.
16:50
Bezalel Smotrich, ministrul israelian de Finanțe, a aprobat peste 3.000 de unități locative în zona contestată E1 din Cisiordania, proiect blocat de decenii din cauza opoziției internaționale. Grupul Peace Now avertizează că planul ar îngropa definitiv soluția celor două state.
16:40
Speranțe pentru diabetici. Alternativa naturală la Ozempic, descoperită în microbiomul intestinal # Jurnalul.ro
Experții în sănătate au descoperit o posibilă alternativă naturală la medicamentul Ozempic.
16:20
Adolescent ucrainean arestat în Polonia, acuzat că a vandalizat monumente în numele Rusiei # Jurnalul.ro
Agenția de Securitate Internă a Poloniei (ABW) a arestat un adolescent ucrainean, în vârstă de 17 ani, acuzat de comiterea de acte de sabotaj la ordinele serviciilor de informații străine, a anunțat, joi, biroul prim-ministrului polonez Donald Tusk, citat de The Kyiv Independent.
16:10
Guvernul lovește în educație. Condiții drastice la acordarea burselor pentru elevi în noul an școlar # Jurnalul.ro
Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică noile reguli privind acordarea burselor școlare pentru anul 2025-2026, introducând criterii severe pentru beneficiari și cuantumuri fixe pentru fiecare tip de bursă.
15:50
Conference League. Spartak Trnava - Universitatea Craiova, în manșa decisivă pentru calificarea în play-off # Jurnalul.ro
Universitatea Craiova joacă joi seară, de la ora 21:30, pe City Arena din Trnava, returul cu Spartak din turul 3 preliminar al Conference League. Oltenii pornesc cu avantajul victoriei clare, cu 3-0, din prima manșă, disputată pe „Ion Oblemenco”. Partida va fi arbitrată de englezul Stuart Attwell.
15:40
O nouă fraudă online. ASF avertizează cu privire la o escrocherie cu criptomonede care promite câștiguri garantate # Jurnalul.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează cu privire la o schemă de înșelăciune complexă, desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, care se prezintă sub forma unei comunități cu caracter educațional și investițional.
15:20
Organizații internaționale susțin că, din martie, majoritatea agențiilor umanitare nu au reușit să livreze nici măcar un camion cu ajutoare în Gaza, în ciuda afirmațiilor Israelului că nu există restricții.
15:10
Smartphone-urile Android sunt indispensabile în viața de zi cu zi, dar utilizatorii observă adesea o încetinire a performanței după câteva luni de utilizare. Din fericire, există soluții simple și eficiente care pot preveni acest fenomen și pot prelungi durata de viață a telefonului.
14:50
Prima Doamnă Melania Trump a amenințat că îl va da în judecată pe Hunter Biden pentru 1 miliard de dolari, după ce acesta a susținut că i-a fost prezentată soțului ei de către agresorul sexual Jeffrey Epstein, potrivit BBC.
14:40
Bolojan: Reforma administrației publice locale va face parte din al doilea pachet de măsuri # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a continuat, joi, consultările cu reprezentanții Asociației Comunelor din România, întâlnire care face parte din dialogurile pe tema reformei administrației publice locale și finanțării eșalonate a proiectelor de investiții, a transmis Guvernul României.
