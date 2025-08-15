Incendiile de vegetaţie din Spania provoacă un al treilea deces, în timp ce valul de căldură persistă în Europa
News.ro, 15 august 2025 06:30
Incendiile de vegetaţie care fac ravagii în Spania au provocat moartea unei a treia persoane, în timp ce valul de căldură intensă persistă în mare parte din Europa, determinând guvernele copleşite să ceară ajutor de la vecini, scrie The Guardian.
23:50
Ministrul de Externe afirmă că efortul diplomatic al autorităţilor de la Bucureşti este ca Washingtonul să primească informaţiile corecte despre ce se întâmplă în România # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă că, în contextul în care românii au în continuare nevoie de vize pentru a intra în Statele Unite ale Americii, după ce România a fost la un pas de a intra în rândul ţărilor care nu necesită viză pentru SUA, autorităţile române continuă eforturile diplomatice pentru ca Washingtonul să primească informaţiile corecte despre ce se întâmplă în România. Ministrul spune că există din partea unor reprezentanţi în Congresul american ”o prietenie puternică cu România” şi aceştia transmit mesaje şi susţinere faţă de parteneriatul strategic SUA-România.
23:40
Oana Ţoiu, despre raportul Departamentului de Stat: Atât anularea alegerilor, cât şi o bună parte din redactarea raportului este un moment care precede declaraţia comună NATO, deci şi a SUA, care recunoaşte interferenţa şi războiul hibrid ale Rusiei # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că raportul Departamentului de Stat american privind drepturile omului, document în care se arată, printre altele, că anularea alegerilor prezidenţiale din România este văzută ca o restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare politică, a fost redactat în cursul anului trecut şi la începutul acestui an, chiar dacă a fost publicat săptămâna aceasta. Ţoiu subliniază că redactarea raportului este anterioară momentului în care o declaraţie comună a NATO – şi implicit a Statelor Unite ale Americii - recunoaşte interferenţa şi războiul hibrid pe care Federaţia Rusă îl duce în anumite teritorii, între care şi România.
23:40
Liga Europa: CFR Cluj a fost învinsă cu 2-0 de Sporting Braga şi va juca în play-off-ul Conference League # News.ro
Echipa portugheză Sporting Braga a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în manşa secundă a turului al treilea de calificare din Liga Europa. Clujenii vor juca în play-off-ul Conference League.
23:30
Oana Ţoiu, despre întrevederea Trump-Putin, programată vineri: Este o întâlnire foarte importantă, dar este un pas într-un proces care va mai dura, un proces care are nevoie şi de Ucraina la masa negocierilor # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că discuţiile dintre preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin, programate vineri, reprezintă ”un pas” dintr-un proces mai lung. Oana Ţoiu spune că speranţa Uniunii Europene legată de aceste discuţii este ca Statele Unite să continue sancţiunile aplicate Rusiei, până când se va ajunge la pace în Ucraina. ”Întâlnirea de mâine este o întâlnire foarte importantă, dar este un pas într-un proces care va mai dura, un proces care are nevoie şi de Ucraina la masa negocierilor”, subliniază Oana Ţoiu.
23:30
Meciul Drita-FCSB: Dennis Politic - Sper ca acesta să fie punctul de cotitură şi să ne revenim şi să legăm victoriile. Ne-am atins obiectivul şi ne dă moral pentru derbiul cu Rapid # News.ro
Fotbalistul echipei FCSB, Dennis Politic, a declarat joi seară, după calificarea în play-off-ul Ligii Europa, că speră ca succesul din confruntarea cu Drita să fie un punct de cotitură şi ca formaţia bucureşteană să lege victoriile.
23:30
Meciul Drita-FCSB: Charalambous - Atitudinea a făcut diferenţa. Nu am jucat un fotbal fantastic, dar am fost organizaţi, disciplinaţi / Cui îi dedică victoria # News.ro
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după calificarea în play-off-ul Ligii Europa, că la confruntarea cu Drita atitudinea a făcut diferenţa.
23:30
Trump apreciază, înaintea summitului din Alaska, că Putin şi Zelenski ”sunt pregătiţi de pace” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump estimează joi, cu o zi înaintea unei întâlniri cu omologul său rus Vladimir Putin în Alaska, că liderul de la Kremlin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ”sunt pregătiţi de pace”.
23:20
Meciul Drita-FCSB: David Miculescu – Doar dacă suntem o echipă putem ajunge acolo unde am fost! # News.ro
David Miculescu, marcator în meciul din Kosovo, crede că echipa sa, FCSB, începe să îşi revină, iar victoria cu Drita este importantă pentru că asigură prezenţa într-o grupă europeană.
23:20
Răzvan Marian Pîrcălăbescu, consilier la Guvern, este noul director al Companiei Naţionale Romarm/ Ministerul Economiei: Autoritatea tutelară este informată despre rezultat, dar nu aprobă direct candidatul # News.ro
Răzvan Marian Pîrcălăbescu, consilier la Guvern şi fost membru în Consiliul de Administraţie al filialei Carfil din cadrul Romarm este noul director al Companiei Naţionale Romarm, desemnat în baza Ordonanţei 109/2011. Romarm anunţă că vizează ”consolidarea poziţiei României ca furnizor de capabilităţi în cadrul NATO şi UE”. Ministerul Economiei, în subordinea căruia se află compania, a reacţionat arătând că, potrivit procedurii de selecţie, ”autoritatea tutelară este informată despre rezultat, dar nu aprobă direct candidatul”. Reacţia Ministerului vine la scurt timp după ce ministrul Radu Miruţă a criticat în termeni duri modul de selecţie a conducerilor marilor companii ale statului, afirmând că ”păzitorul combinaţiilor, al corupţiei şi al minciunii în instituţiile statului este ordonanţa, în forma actuală, 109 prin care se face selectarea managementului corporativ”.
23:00
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia kosovară Drita FK, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al Ligii Europa. Echipa lui Elias Charalambous merge în play-off şi are asigurată cel puţin participarea în grupele Conference League.
22:50
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de tehnicianul român Răzvan Lucescu, s-a calificat joi în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, în deplasare, scor 1-0, gruparea austriacă Wolfsberger AC.
Acum 12 ore
22:40
22:40
Pentagonul anunţă că cei 800 de rezervişti din Garda Naţională mobilizaţi de Trump să ”cureţe” Washingtonul se află în capitală # News.ro
Cei 800 de membri ai Gărzii Naţionale mobilizată de către Donald Trump să ”cureţe” Washingtonul, aşa cum anunţa la începutul săptămânii locatarul Casei Albe, se află în capitala americană, confirmă joi Pentagonul, relatează AFP.
22:20
Un bărbat arestat la Washington după ce aruncă cu un sandvici într-un agent federal. ”Bandă de fascişti!”, a strigat bărbatul, care riscă un an de închisoare # News.ro
Un bărbat care a aruncat cu un sandvici într-un agent al Vămii şi Protecţiei Frontierelor, la Washington, a fost arestat şi riscă să fie condamnat la până un an de închisoare, scrie presa americană.
22:00
Supercupa Europei tradiţională s-ar putea afla pe final de drum. Potrivit The Telegraph, UEFA intenţionează să reformeze competiţia. Un model identic cu acela al Supercupei Spaniei este în discuţie la conducerea fotbalului european. Ideea este de a organiza această competiţie în Statele Unite sau în Orientul Mijlociu, relatează RMC Sport.
21:50
Vlad Gheorghe: În baza plângerii mele, ANAF a început executarea împotriva lui Klaus Iohannis - 4,7 milioane lei # News.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe anunţă, joi seară, că, după ce anul trecut a depus la ANAF Sibiu o solicitare prin care cerea instituţiei executarea silită a fostului preşedinte Klaus Iohannis, pentru recuperarea unor bani pe care acesta i-a obţinut din închirierea unui imobil în Sibiu, spaţiu pe care familia Iohannis l-a deţinut ilegal, ANAF a început executarea silită a fostului şef al statului. ”În baza plângerii mele ANAF a început executarea împotriva lui Klaus Iohannis”, afirmă Vlad Gheorghe, subliniind că este vorba despre o sumă de 4,7 milioane de lei.
21:40
Circulaţia trenurilor, întreruptă pe ruta Stânceni - Lunca Bradului (Mureş), după ce un copac a căzut pe linia ferată # News.ro
Traficul feroviar este întrerupt, joi seară, pe ruta Stânceni-Lunca Bradului, judeţul Mureş, după ce un copac a căzut pe linia ferată. Un tren de călători operat de CFR a lovit arborele, rupând linia care alimentează cu energie electrică.
21:30
Mijlocaşul sârb Nemanja Matic a părăsit joi clubul Olympique Lyon, a anunţat gruparea franceză pe contul oficial de X.
21:10
21:10
Proiectul legii pensiilor speciale, în dezbatere publică/ Pensionare la vârsta standard, vechime minimă în muncă de 35 de ani şi cuantumul net al pensiei de serviciu limitat la 70% din venitul net din ultima lună de activitate/ Judecătorii CCR, exceptaţi # News.ro
Proiectul legii care vizează pensiile speciale a fost pus în dezbatere publică, joi seară, de Ministerul Muncii. Acesta prevede pensionarea magistraţilor la vârsta standard din sistemul public de pensii, instituirea unei condiţii de vechime minimă în muncă de 35 de ani şi limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net din ultima lună de activitate. Judecătorii Curţii Constituţionale sunt exceptaţi de la aceste prevederi, întrucât statutul lor este reglementat printr-o lege proprie.
21:00
20:40
20:40
Polonia a semnat un acord în valoare de 3,8 miliarde dolari pentru modernizarea flotei sale de avioane de vânătoare F-16, a anunţat ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, citat de Reuters.
20:30
Atenţionări de călătorie emise de MAE: Risc ridicat de incendii de vegetaţie în Grecia/ În Albania, sunt peste 30 de focare de incendii de vegetaţie # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis atenţionări de călătorie pentru Grecia şi Albania, în contextul incendiilor de vegetaţie din aceste ţări. În Grecia, riscul de incendii se menţine ridicat, românii fiind sfătuiţi să evite zonele unde sunt deja incendii sau este un risc iminent de producere a acestora. În Albania, sunt peste 30 de focare de incendii de vegetaţie,
20:30
20:10
Ministerul rus al Justiţiei declară ”indezirabil” ONG-ul Reporters Sans Frontières, care apără drepturile presei # News.ro
Ministerul rus al Justiţiei declară organizaţia nonguvernamentală (ONG) de apărarea drepturilor presei Reporters Sans Frontières (RSF) ”indezirabilă” în Rusia, interzicând-o astfel de facto, în plină represiune a disidenţei în această ţară, relatează AFP.
20:00
Arbitrii Sorin Vadana şi Sebastian Colţescu vor conduce la centru partidele care se vor disputa, vineri, în etapa a şasea a Superligii.
19:40
Aproximativ 100.000 de scanări ale unor documente de identitate ale unor turişti, furate unor hoteluri din Italia şi scoase la vânzare pe dark web, alertează Agenţia italiană a domeniului digital AGID. Vânzătorul, ”mydocs” anunţă că le-a furat în perioada # News.ro
Zeci de mii de scanări ale unor documente de identitate ale unor turişti au fost furate de pe servere aparţinând unor hoteluri italiene şi au fost scoase la vânzare pe dark web, trage un semnal de alarmă Agenţia italiană a domeniului digital (AGID), relatează AFP.
19:20
Numeroşi utilizatori ai reţelei de socializare X semnalează o pană a platformei lui Elon Musk, care nu încărca mesaje, joi după-amiaza, înaintea orei15.00 GMT (18.00, ora României), potrivit site-ului DownDetector.
19:10
Berlinul şi Londra pregătesc înfiinţarea unei legături feroviare directe între Germania şi Regatul Unit # News.ro
Miniştrii german şi britanic ai Transporturilor au anunţat înfiinţarea unui Grup de lucru care să pregătească o legătură feroviară directă între Regatul Unit şi Germania, accesibilă în prezent cu corespondenţă, relatează AFP.
