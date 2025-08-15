Programul Rabla ar putea fi deblocat din septembrie. Bugetul va fi redus la 200 de milioane de lei
TeleM Iași , 15 august 2025 07:30
După ce au fost amânate mai mult luni, programele Rabla Plus şi Rabla Clasic ar...
Acum 15 minute
07:50
Explozia unei butelii la Bacău scoate la iveală criza României în tratarea marilor arși # TeleM Iași
O explozie puternică produsă miercuri seară într-o locuință din județul Bacău a rănit grav patru...
Acum o oră
07:30
Programul Rabla ar putea fi deblocat din septembrie. Bugetul va fi redus la 200 de milioane de lei # TeleM Iași
După ce au fost amânate mai mult luni, programele Rabla Plus şi Rabla Clasic ar...
07:20
România celebrează cea de-a 123-a ediţie a Zilei Marinei. Ceremonii și spectacole pe mare # TeleM Iași
Forţele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediţie a Zilei Marinei Române printr-o serie de...
07:20
Românul care i-a făcut plângere la ANAF lui Klaus Iohannis. Surse: Fostul președinte, somat să plătească 1 mil. euro # TeleM Iași
Europarlamentarul Vlad Gheorghe a dezvăluit că el este cel care a depus „cerere de executare...
Acum 24 ore
17:10
Guvernul a reușit să readucă Autostrada Moldovei în componenta nerambursabilă a Planului Național de Redresare și Reziliență...
15:50
O companie aeriana romaneasca isi extinde reteaua de rute regulate si anunta zboruri directe spre...
15:40
Pe 15 august, romanii sarbatoresc Adormirea Maicii Domnului, cunoscuta ca si Sfanta Maria Mare –...
15:40
Din toamnă, elevii crescuți de un singur părinte nu vor mai primi bursa monoparentală doar...
13:50
Tragedie pe DN 28 A, la ieșirea din Târgu Frumos spre Pașcani. Un autoturism și...
13:50
Primăria Municipiului Iași continuă lupta cu mașinile abandonate de pe domeniul public. În ultimele luni,...
13:50
Aproape 1,8 milioane de pensionari de stat și toți pensionarii speciali vor primi, începând cu...
13:30
Accident rutier produs pe DN 28 A, la iesire din orasul Targu Frumos spre Pascani,...
11:00
Contractul pentru începerea lucrărilor de refacere a căii ferate Galați-Bârlad, un proiect esențial pentru infrastructura...
11:00
Guvernul a reușit să readucă Autostrada Moldovei (A7) în componenta nerambursabilă a Planului Național de Redresare și Reziliență...
10:40
Un bărbat de 32 de ani a fost reținut după ce a omorât caprele vecinului. Cum s-a ajuns la această faptă # TeleM Iași
Un tânăr a fost reţinut de poliţişti după ce a ucis două capre ale unuia...
10:40
Renato Nica (16 ani), campion național și balcanic, bronz la Europenele de juniori din 2023...
10:30
Primăria Municipiului Iași a valorificat în ultimele luni 316 autovehicule abandonate sau fără stăpân, totalizând...
10:20
Vineri, 15 august 2025, toate muzeele din rețeaua Muzeului Național al Literaturii Române Iași vor...
10:10
La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Coțușca și Stației Săveni, cu...
10:00
Numărul pensiilor de serviciu (speciale) plătite în judeţul Timiş, la finalul lunii iulie, este în...
09:50
Începând de joi intră în vigoare o serie de restricţii rutiere valabile pentru perioada minivacanţei...
09:50
09:50
AnimaWings anunță noi zboruri către Istanbul ce vor fi operate de pe Aeroportul Iași începând cu data de 8 octombrie # TeleM Iași
Compania aeriană românească AnimaWings va introduce din luna octombrie zboruri regulate către Istanbul, de pe...
09:50
CFR va pune la dispoziţia călătorilor întreaga capacitate de transport disponibilă în minivacanţa de Sfânta Maria # TeleM Iași
CFR a anunţat că va pune la dispoziţia călătorilor întreaga capacitate de transport disponibilă în...
09:50
UPDATE: Deținutul evadat din ambulanță, prins de polițiști pe un câmp din apropierea Bacăului # TeleM Iași
Echipele de căutare formate din polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și cei de penitenciar au...
09:50
Mii de persoane pleacă în pelerinaj la Cacica, de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului # TeleM Iași
Mii de pelerini se vor afla, pe 14 şi 15 august, la sanctuarul naţional marian...
09:50
Inspecția Muncii a realizat, în perioada 4-8 august, un control, fiind depistate 315 persoane fără...
09:50
Premierul Bolojan: Pachetul doi nu poate fi adoptat decât prin asumarea răspunderii și sper să fie adoptat până la finalul lunii august # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seara, la Digi24, că pachetul doi de măsuri nu...
09:40
Din septembrie, persoanele coasigurate pot beneficia în continuare de servicii de sănătate gratuite doar dacă...
09:40
Echipajele ISU Constanţa s-au deplasat joi dimineaţă la Centrala Nuclearelectrică (CNE) de la Cernavodă în...
Ieri
19:30
Un deținut a evadat în apropiere de Bacau în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava # TeleM Iași
Astazi, în jurul orei 17:50, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că,...
18:30
Bacău | Cele 4 persoane rănite în explozia din Letea Veche sunt în stare gravă. Vor fi transferate în străinătate # TeleM Iași
Acum aproximativ o oră a avut loc o explozie în județul Bacău, localitatea Letea Veche....
18:20
In ultima luna, două pubele de gunoi menajer, de mari dimensiuni au fost incendiate in...
18:10
Bacău | Cele 4 persoane rănite în explozia din Letea Veche sunt în stare gravă. Vor fi transferați în străinătate # TeleM Iași
Acum aproximativ o oră a avut loc o explozie în județul Bacău, localitatea Letea Veche....
17:50
Familia unui român considerat erou în Spania dupa ce și-a salvat un prieten din incendiu are nevoie de fonduri pentru repatriere # TeleM Iași
Mircea Spiridon, un cetățean român în vârstă de 50 de ani, a murit ieri în...
17:20
Capitalul social minim pentru înființarea unei societăți cu răspundere limitată (SRL) va fi majorat de...
17:00
Un copil și trei adulți au fost răniți după explozia unei butelii într-o locuință din Letea Veche, județul Bacău # TeleM Iași
In această după-amiaza, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE" al Județului Bacău a...
15:50
Peste 11 milioane de euro alocați pentru refacerea liniei de cale ferată Galați – Bârlad # TeleM Iași
A fost făcut un pas important în rezolvarea unei probleme care a afectat mii de...
15:20
Crin Antonescu despre o nouă întâlnire a liderilor europeni: „Întrebare pentru turistul din Basarabia și suita de propagandiști: ați fost invitați și nu aveți timp sau suntem reprezentați de Zelenski?” # TeleM Iași
Fostul candidat la alegerile prezidentiale, Crin Antonescu a publicat pe Facebook un mesaj cu tentă...
15:10
Ilie Bolojan impune un criteriu de performanță în procesul de reorganizare a 36 de instituții subordonate Guvernului # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții...
15:00
Departamentul de Stat al SUA pune sub semnul întrebării concluziile oficiale din România privind presupusa implicare a Federației Ruse în procesul electoral # TeleM Iași
Controversa politică și juridică din jurul alegerilor prezidențiale din România a intrat într-o nouă etapă,...
14:50
Noi măsuri fiscale și economice anunțate de Ministerul Finanțelor: impozitare pe transferul de profit, taxă pe colete extracomunitare și obligația firmelor de a avea cont bancar # TeleM Iași
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat un pachet amplu de măsuri fiscale și economice care...
14:00
Un accident rutier s-a petrecut in noaptea de marti spre miercuri, in cartierul Grivita din...
14:00
In urma dezvaluirilor din presa, in privinta achizitiei de microbuze scolare, Ministerul Educatiei a anuntat...
14:00
In judetul Galati se deruleaza ample lucrări de modernizare a sistemului de irigatii cu ajutorul...
14:00
Consiliul Local Mărășești a aprobat, în unanimitate, transmiterea a 250 de hectare de teren din...
14:00
Continua lucrările de curățare și întreținere a acumulării Izvorul Muntelui. Intervențiile au început imediat după...
14:00
Azi dimineață, pe strada Traian Vuia din municipiul Suceava, a avut loc un accident rutier...
14:00
Administratia Nationala Apele Romane sustine ca aplicatia Radarul Balastierelor se afla in faza etapelor pilot....
13:50
Pachetul de măsuri fiscale adoptat de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar a adus modificări majore...
