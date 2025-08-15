România – al treilea an consecutiv fără prezență în top 1000 al reputatului clasament internațional al universităților Shanghai 2025
G4Media, 15 august 2025 08:00
România nu este reprezentată de nicio universitate în ediția pe 2025 a reputatului clasament internațional Academic Ranking of World Universities – Shanghai Ranking, publicat vineri. Este al... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
08:10
Meta în criză internă / Mai mulți cercetători părăsesc compania din cauza echipei de superinteligență # G4Media
Meta a atras atenția publicului și a industriei prin eforturile de a recruta cercetători de top din laboratoare rivale, oferindu-le salarii spectaculoase, în încercarea de... G4Media.ro.
08:10
Fundația ”Doina Cornea” și-a propus achiziția unui scanner de sol necesar găsirii victimelor comunismului / ”Unii au fost îngropați în câmp, pe marginea Dunării. Localizarea lor este imposibilă fără un scanner de sol performant„ # G4Media
Fundația ”Doina Cornea” din Cluj-Napoca lansează o campanie publică pentru achiziția unui scanner de sol profesional. Acest dispozitiv este esențial pentru continuarea cercetărilor arheologice privind... G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:00
România – al treilea an consecutiv fără prezență în top 1000 al reputatului clasament internațional al universităților Shanghai 2025 # G4Media
România nu este reprezentată de nicio universitate în ediția pe 2025 a reputatului clasament internațional Academic Ranking of World Universities – Shanghai Ranking, publicat vineri. Este al... G4Media.ro.
08:00
Sute de persoane, afectate de toxiinfecţie alimentară în Indonezia, după ce au mâncat prânzul gratuit din şcoli / 1000 de cazuri de îmbolnăvire în programul gigant al președintelui Sragen, cu 15 milioane de beneficiari # G4Media
Peste 360 de persoane s-au îmbolnăvit în oraşul indonezian Sragen din centrul Javei, după ce au mâncat prânzul din şcoli, a anunţat, joi, un oficial,... G4Media.ro.
08:00
Craiova s-a calificat cu emoţii în play-off-ul Conference League / După ce a avut 3-0 în meciul tur cu Spartak Trnava, a intrat în prelungiri, în retur / „Ne-am panicat în foarte multe momente„ # G4Media
Echipa Universitatea Craiova s-a calificat joi seara în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut, în deplasare, scor 3-4 după prelungiri, în faţa slovacilor de... G4Media.ro.
Acum o oră
07:50
De câte a ori a fost Putin în SUA și ce s-a întâmplat în alte ocazii / Liderul de la Kremlin, primul președinte rus care vizitează Alaska # G4Media
Vladimir Putin este primul preşedinte rus care vizitează Alaska, un teritoriu vândut de Moscova Statelor Unite în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari. Aceasta ar... G4Media.ro.
07:40
Ce are „pălăria” cu Sfânta Maria / De la coborâtul oilor de la munte la aflarea ursitului – tradiții și obiceiuri # G4Media
Creştinii prăznuiesc, vineri, Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai mari sărbători din an. Maica Domnului este şi ocrotitoarea marinarilor. De... G4Media.ro.
07:40
Fondul suveran al Arabiei Saudite pierde 8 miliarde dolari din cauza gigaproiectelor / Prețul petrolului a scăzut, iar deficitul bugetar al regatului a crescut # G4Media
Fondul suveran, Public Investment Fund (PIF), al Arabiei Saudite a raportat o depreciere de 8 miliarde dolari până la finalul anului 2024, după scăderea valorii... G4Media.ro.
07:30
Prima casă, cu prietenul patruped – cei mai mulți pui de câini și pisici sunt crescuți de tineri # G4Media
În a doua săptămână din august, două zile internaționale atrag atenția asupra unor cauze importante: dificultățile cu care se confruntă tinerii și soarta animalelor fără... G4Media.ro.
07:30
China își etalează forța amfibie în manevre militare cu foc real, ce sugerează scenarii de cucerire a insulelor # G4Media
China a transmis un nou semnal de forță în regiunea Asia-Pacific, după ce Armata Populară de Eliberare (PLA) a desfășurat pe 13 iulie un exercițiu... G4Media.ro.
07:30
SUA returnează Mexicului un manuscris valorors, vechi de 500 de ani / Documentul fusese furat și recuperat de FBI # G4Media
FBI a returnat Mexicului o pagină dintr-un manuscris nepreţuit, la aproape cinci secole după ce conchistadorul spaniol Hernán Cortés l-a semnat şi la zeci de... G4Media.ro.
07:30
Trei oameni au murit până acum în incendiile devastatoare din Spania / 500.000 de hectare de teren, distruse de flăcări în Europa, în această vară # G4Media
Incendiile de vegetaţie care fac ravagii în Spania au provocat moartea unei a treia persoane, în timp ce valul de căldură intensă persistă în mare... G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:20
Forţele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediţie a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanţa, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi şi Bucureşti,... G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
CFR Cluj cedează în Portugalia și este eliminată din Europa League de Braga după 1-4 la general # G4Media
CFR Cluj a pierdut duelul din Portugalia cu Sporting Braga în al doilea meci din turul trei preliminar Europa League, scor 0-2, și a fost... G4Media.ro.
23:20
Consilier la Guvern, Răzvan Marian Pîrcălăbescu a fost desemnat director al Companiei Naţionale Romarm/ Ministerul Economiei: Autoritatea tutelară este informată despre rezultat, dar nu aprobă direct candidatul # G4Media
Răzvan Marian Pîrcălăbescu, consilier la Guvern şi fost membru în Consiliul de Administraţie al filialei Carfil din cadrul Romarm este noul director al Companiei Naţionale... G4Media.ro.
23:20
PAOK Salonic şi Răzvan Lucescu sunt în play-off-ul Europa League, după 1-0 cu Wolfsberger AC # G4Media
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de tehnicianul român Răzvan Lucescu, s-a calificat joi în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, în deplasare, scor 1-0,... G4Media.ro.
23:10
Moldovencele pro-ruse Irina Vlah și Victoria Furtună, surprinse la Aeroport după ce s-ar fi întors din Federația Rusă # G4Media
Președinta partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, și lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, acolită a fugarului Ilan Șor, au fost surprinse la Aeroportul Internațional Chișinău... G4Media.ro.
23:00
Pentagonul anunţă că cei 800 de rezervişti din Garda Naţională mobilizaţi de Trump să „cureţe” Washingtonul se află în capitală # G4Media
Cei 800 de membri ai Gărzii Naţionale mobilizată de către Donald Trump să ”cureţe” Washingtonul, aşa cum anunţa la începutul săptămânii locatarul Casei Albe, se... G4Media.ro.
22:50
Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva companiilor A7, A71 și A7 Agent, controlate de oligarhul fugar Ilan Șor și de banca rusească „Promsviazbank”.... G4Media.ro.
22:40
Silvia Monica Dinică (USR) a fost numită în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, transmite Agerpres. ”Începând cu... G4Media.ro.
22:30
Hunter Biden susţine că Epstein i-a făcut cunoştinţă lui Trump cu Melania / Soția președintelui SUA neagă şi ameninţă că-l va acționa în instanţă pe Hunter Biden # G4Media
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a ameninţat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, unul dintre fiii fostului preşedinte democrat Joe Biden,... G4Media.ro.
22:30
Kremlinul anunţă că nu e prevăzut un comunicat comun după summitul Trump-Putin / Peskov: Ar fi o greşeală să se încerce să se anticipeze rezultatul întâlnirii # G4Media
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că un comunicat comun nu este prevăzut după summitul dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi... G4Media.ro.
22:20
Trump nu exclude să invite şi lideri europeni la un summit ulterior cu Putin şi Zelenski, după summitul din Alaska # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a avansat joi posibilitatea ca unii lideri europeni să participe la un viitor summit împreună cu el, cu preşedintele rus, Vladimir... G4Media.ro.
22:20
Un bărbat arestat la Washington după ce aruncă cu un sandvici într-un agent federal. ”Bandă de fascişti!”, a strigat bărbatul, care riscă un an de închisoare # G4Media
Un bărbat care a aruncat cu un sandvici într-un agent al Vămii şi Protecţiei Frontierelor, la Washington, a fost arestat şi riscă să fie condamnat... G4Media.ro.
22:10
BMW pregătește un SUV off-road de lux, care va concura cu Mercedes Clasa G și Land Rover Defender # G4Media
BMW pregătește un SUV de mari dimensiuni, cu dotări de lux și capacități off-road, care va concura cu Mercedes Clasa G și Land Rover Defender,... G4Media.ro.
22:00
Vlad Gheorghe: În baza plângerii mele, ANAF a început executarea împotriva lui Klaus Iohannis – 4,7 milioane lei # G4Media
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe anunţă, joi seară, că, după ce anul trecut a depus la ANAF Sibiu o solicitare prin care cerea instituţiei executarea silită... G4Media.ro.
22:00
Circulaţia trenurilor, întreruptă pe ruta Stânceni – Lunca Bradului, județul Mureş, după ce un copac a căzut pe linia ferată # G4Media
Traficul feroviar este întrerupt, joi seară, pe ruta Stânceni-Lunca Bradului, judeţul Mureş, după ce un copac a căzut pe linia ferată. Un tren de călători... G4Media.ro.
21:50
Simion, comentariu despre întâlnirea premierului Bolojan cu primarii: „Comisia mi-a spus, tandru, Ilie, dacă vrei să vă lăsăm în continuare să vă jucați cu miliardele, trebuie să ne facem că facem ordine” # G4Media
Liderul extremist AUR, George Simion, șir de ironii la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce acesta s-a întâlnit cu primarii, anunțându-i că e obligat să stopeze... G4Media.ro.
21:50
Magazinul Cazinoului din Constanța a fost inaugurat / Prețurile pornesc de la 15 lei pentru o vedere și ajung la aproape 1000 de lei pentru un parfum de colecție # G4Media
Magazinul Cazinoului a fost inaugurat, joi seară, având două colecții capsulă, semnate de Eshte și Irina Marinescu. La inaugurarea magazinului au asistat: directorul Cazinoului din... G4Media.ro.
21:50
Câinele tău îți poate citi emoțiile mai bine decât oamenii: Când suferi, știe. Când râzi, se bucură # G4Media
Când câinele tău își înclină capul când plângi, se agită neliniștit când ești stresat sau apare brusc lângă tine în cele mai dificile momente, nu... G4Media.ro.
21:50
Un turist scoţian în vârstă de 51 de ani a fost acuzat că a încercat să fure artefacte din Pompeii în timpul unei vizite la... G4Media.ro.
21:40
Președintele Donald Trump a răspuns întrebărilor jurnaliștilor, la Casa Albă, în ajunul întâlnirii cu președintele Rusiei, afirmând despre Vladimir Putin că „nu se va pune... G4Media.ro.
21:30
Ucraina estimează că a stabilizat frontul, după străpungerea reuşită de trupele ruse în Doneţk # G4Media
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Doneţk unde trupele ruse au reuşit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare,... G4Media.ro.
21:20
Atenţionări de călătorie: Risc ridicat de incendii de vegetaţie în Grecia/ În Albania, sunt peste 30 de focare de incendii de vegetaţie # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis atenţionări de călătorie pentru Grecia şi Albania, în contextul incendiilor de vegetaţie din aceste ţări. În Grecia, riscul de... G4Media.ro.
21:10
46 de decese şi peste 200 de persoane dispărute în urma ploilor torenţiale înregistrate în Kashmirul indian # G4Media
Cel puţin 46 de persoane au murit şi peste 200 sunt date dispărute în urma unor ploi torenţiale fulgerătoare produse în Kashmirul indian, au anunţat... G4Media.ro.
21:00
Polonia a semnat un acord în valoare de 3,8 miliarde dolari pentru modernizarea flotei sale de avioane de vânătoare F-16, a anunţat ministrul Apărării, Władysław... G4Media.ro.
21:00
SURSE Premierul Bolojan a cerut reorganizarea a 13 instituții din subordine, între care RA-APPS, AMEPIP, Secretariatul de stat pentru revoluționari, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, Secretariatul de stat pentru culte / Termen de 5 zile să prezinte măsurile de reformă # G4Media
Cancelaria premierului a transmis, din dispoziția șefului Guvernului, adrese către 13 instituții, prin care li se solicită ca în termen de 5 zile să transmită... G4Media.ro.
20:50
BREAKING Guvernul lansează proiectul de reformă a pensiilor speciale: magistrații vor ieși la pensie la vârsta standard, pensia se limitează la 70% din venitul net în ultima lună de activitate # G4Media
Guvernul a lansat în dezbatere publică proiectul de reformă a pensiilor speciale. Proiectul de lege Proiectul de act normativ propune: ➢ stabilirea vârstei de pensionare... G4Media.ro.
20:50
ONU include gruparea teroristă Hamas pe lista neagră după ce a verificat violențele sexuale comise în masacrul din 7 octombrie # G4Media
Raportul secretarului general al ONU adaugă gruparea teroristă Hamas pe „lista neagră” a grupurilor care comit violențe sexuale în conflicte, citând violuri, mutilări genitale și... G4Media.ro.
20:40
FCSB întâlnește Drita pentru returul din dubla manșă a turului trei preliminar Europa League, joi seară, în Kosovo, după ce la București, roș-albaștrii au câștigat... G4Media.ro.
20:00
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru a anunțat, joi, într-un comunicat de presă, că în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027 a fost atinsă... G4Media.ro.
20:00
Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de Ordonanţă pentru modificarea legii privind dreptul de autor # G4Media
Ministerul Culturii a lansat în consultare publică un proiect de Ordonanţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi... G4Media.ro.
19:30
VIDEO Motorul termic bate electricul / Koenigsegg Jesko recucerește recordul mondial 0–400–0 km/h, detronând Rimac Nevera R # G4Media
Koenigsegg Jesko a reușit să revendice din nou un record mondial care, pentru scurt timp, a aparținut rivalului său croat, Rimac Nevera R. Hypercar-ul suedez... G4Media.ro.
19:30
Trump a spus într-un interviu că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina şi că examinează posibilitatea unui summit tripartit cu Zelenski # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a estimat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în... G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:20
Joel Haas, omul care a încercat o mie de restaurante Michelin. „Într-un an am cheltuit 130.000 de euro, plătesc tot și las și bacșiș generos. Este modul meu de a mă simți viu” # G4Media
Există o persoană pasionată de cine în restaurante Michelin, pe care le colecționează așa cum unii colecționează timbre, discuri sau magneți de frigider. Este vorba... G4Media.ro.
19:10
DOCUMENT Ministerul Finanțelor a publicat proiectul privind al doilea pachet de măsuri fiscale: taxare schimbată pentru multinaționale, capital social majorat pentru SRL, o nouă taxă pe colete, bază de calcul mai mare pentru CASS, impozite mai mari la câștigurile de pe bursă # G4Media
Ministerul Finanțelor a publicat joi seară proiectul privind doilea pachet de măsuri fiscale, care include măsuri privind taxarea multinaționalelor, majorarea capitalului social pentru SRL, introducerea... G4Media.ro.
19:10
EXCLUSIV Gab Pavolux, firmă deținută formal de un fotomodel din Dubai cu legături cu Sorina Docuz, apropiată a fostului premier Marcel Ciolacu, a obținut contracte de milioane de euro pentru servicii de catering în școli de stat # G4Media
Firma Gab Pavolux SRL Buzău a semnat în ultimii ani zeci de contracte din fonduri publice pentru servicii de catering la școli din mai multe... G4Media.ro.
19:10
Germania şi Londra pregătesc înfiinţarea unei legături feroviare directe între Germania şi Regatul Unit: Ar facilita enorm călătoriile şi ar creşte în mod considerabil atracţia trenului”, # G4Media
Miniştrii german şi britanic ai Transporturilor au anunţat înfiinţarea unui Grup de lucru care să pregătească o legătură feroviară directă între Regatul Unit şi Germania,... G4Media.ro.
19:10
Exclusiv | Câinele tău te manipulează zilnic – și probabil îi iese de fiecare dată: Sfaturile unui expert în comportament canin pentru a înțelege și gestiona trucurile subtile ale blănosului (VIDEO) # G4Media
Dacă ai avut vreodată senzația că patrupedul tău te convinge să faci exact ce își dorește, nu ți s-a părut. „Cred că toți câinii fac... G4Media.ro.
19:00
Primarul Slatinei despre eşalonarea plăţilor prin „Anghel Saligny”: Dacă este nevoie, mă lupt cu Bolojan # G4Media
Primarul municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privinţa programului „Anghel Saligny”, arătând că se va „lupta”... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.