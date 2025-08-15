George Simion, ironic la adresa premierului României: „Ilie, dovedește-ne că ești de-al nostru, fă-te că lucrezi”

10:50

Mai mult de jumătate de ţară se află vineri sub atenţionare cod galben de caniculă, iar sâmbătă, judeţele Bihor, Arad şi Timiş se vor afla sub avertizre cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade. Pentru mai multe judeţe din jumătatea de vest a ţării va fi emisă avertizare cod galben