George Simion, ironic la adresa premierului României: „Ilie, dovedește-ne că ești de-al nostru, fă-te că lucrezi”
PSNews.ro, 15 august 2025 10:30
George Simion îl ironizează pe premierul Ilie Bolojan printr-o postare pe Facebook, susținând că redă mesajul real transmis de acesta primarilor. Mesajul liderului AUR vine după ce mai multe proiecte finanțate prin PNRR au fost blocate sau amânate. Simion, notează ironic în 10 puncte ce mesaje le-ar fi transmis Bolojan primarilor. Dragă Lia Olguța Vasilescu […]
Acum 5 minute
11:00
Surpriză pe piața auto! Prima generație Dacia Logan se întoarce în producție, cu un nume nou # PSNews.ro
Prima generație a modelului Dacia Logan, care a marcat intrarea mărcii de la Mioveni în lumea internațională a industriei auto, va fi din nou produs, într-o formă pe care Renault a licențiat-o cu mult timp în urmă Iranului. Este vorba despre o versiune adaptată, care va purta un nume nou, relevă datele Profit.ro. Înainte de […]
Acum 15 minute
10:50
Mai mult de jumătate de ţară se află vineri sub atenţionare cod galben de caniculă, iar sâmbătă, judeţele Bihor, Arad şi Timiş se vor afla sub avertizre cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade. Pentru mai multe judeţe din jumătatea de vest a ţării va fi emisă avertizare cod galben […]
Acum 30 minute
10:40
Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Când va fi dat în trafic lotul ajuns la 99%, așteptat de toată Moldova # PSNews.ro
Lotul 2 Mizil – Pietroasele/Spătaru din Autostrada A7 Ploiești – Buzău ar putea fi dat în trafic până la finalul lunii septembrie, potrivit celui mai nou termen anunțat joi de un oficial de la Transporturi. Amintim că acest lot este realizat în proporție de 99%, dar deschiderea circulației este amânată din cauza problemelor de la […]
10:40
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. „Paștele” verii # PSNews.ro
Pe 15 august, milioane de români celebrează Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular ca Sfânta Maria Mare. Această zi sfântă, numită și „Paștele verii", aduce împreună credința ortodoxă, tradițiile românești vechi de secole și obiceiurile de sărbătoare, păstrate cu sfințenie chiar și în 2025. În acest articol vei afla totul despre semnificația Adormirii Maicii Domnului, tradițiile populare, superstițiile de Sfânta Maria […]
Acum o oră
10:30
10:30
Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de modificare a Legii privind drepturile de autor # PSNews.ro
Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi pentru reorganizarea unor autorităţi publice din domeniul culturii. Iniţiativa urmăreşte o adaptare clară şi coerentă a legislaţiei privind drepturile de autor. Legea, modificată de-a lungul timpului în mod […]
10:20
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare # PSNews.ro
Primăria din Dârmănești, o comună cu mai puțin de 3.500 de locuitori din Argeș, și-a trimis în această vară angajații la „cursuri de formare profesională", pe litoral. În total, acestea au costat nu mai puțin de 30 de mii de euro, iar cel mai scump pachet a fost de aproximativ 2.000 de euro pentru o […]
10:20
Obligația SRL de a avea capital social de 8.000 de lei va intra în vigoare chiar de anul acesta # PSNews.ro
Capitalul social al SRL (societăți cu răspundere limitată) va crește la minim 8.000 de lei, de la minim 1 leu în prezent, majorarea urmând să se facă la prima mențiune de modificare a actului constitutiv, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare, prevăzută să fie data de intrare în […]
10:20
DOCUMENT în dezbatere publică. Magistrații se vor pensiona la 65 de ani, cu maximum 70% din ultimul venit # PSNews.ro
Ministerul Muncii a pus, joi, în dezbatere publică, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Acesta prevede pensionarea magistraţilor la vârsta standard din sistemul public de pensii, instituirea unei condiţii de vechime minimă în muncă de 35 de ani şi limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu […]
10:10
Summitul din Alaska: întâlnire între Trump și Putin cu mize majore pentru Ucraina, dar și Europa # PSNews.ro
Întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, va avea loc vineri, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska, a anunţat joi Casa Albă într-un comunicat de presă. Trump va pleca de la Casa Albă vineri la ora locală 6:45 a.m. (13:45 ora României) şi va părăsi Anchorage la […]
Acum 2 ore
10:00
Ziua Marinei, sărbătorită la Constanţa, pe faleză şi pe scena maritimă. Premierul Ilie Bolojan participă la manifestări # PSNews.ro
Mobilizare impresionantă la Constanța acolo unde are loc Ziua Marinei. Pe litoral sunt 200.000 de turiști și au fost luate măsuri deosebite de securitate. Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, pentru a promova valorile și tradițiile […]
Acum 4 ore
08:10
Reformiștii ipocriți. Nicușor Dan a pierdut 1 MILIARD de lei cu Termoenergetica, dar a mărit salariile # PSNews.ro
Nicușor Dan a renunțat la Primăria București pentru a fi președintele României, iar în această perioadă promite să rezolve deficitul bugetar. În cei 4 ani în care a condus Primăria, Nicușor Dan a pierdut 1 miliard de lei cu Termoenergetica, compania care livrează apa caldă și căldura. Pierderi de 1 miliard de lei în 4 […]
Acum 24 ore
21:10
EUROPA Fiecare lună pare a fi „cea mai caldă înregistrată vreodată", fenomenele meteorologice extreme sunt frecvente și există un sentiment general că vremea așa cum o știm noi nu mai există. În timp ce acest lucru afectează grav sănătatea mintală a oamenilor, răspunsul politic al UE este în cel mai bun caz lent. Operatorii liniei […]
20:30
ROMARM, sub asediul politizării: cum a ajuns un fidel de partid să conducă industria de apărare # PSNews.ro
Compania Națională ROMARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a anunțat finalizarea procedurii de selecție a conducerii executive, în conformitate cu ordonanța privind guvernanța corporativă. În urma acestui proces, Consiliul de Administrație a decis numirea lui Răzvan Marian Pîrcălăbescu ca Director General și a lui George Adrian Teotoc ca Director Economic, […]
20:10
Radu Miruță anunță că Ministerul Economiei nu mai are bani pentru plata salariilor în august și decembrie # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că instituția pe care o conduce a rămas fără bani pentru plata salariilor din lunile august și decembrie. Pentru a putea plăti angajații, el a precizat că a direcționat fonduri de la programul Construct Plus, care nu a mai fost implementat. Ministrul Economiei a […]
20:10
Funcţionarii din primăriile de comune sunt pregătiţi să intre în grevă generală pe 8 septembrie. Ce îi nemulțumește # PSNews.ro
Funcţionarii din primăriile de comune sunt pregătiţi să intre în grevă generală pe 8 septembrie, nemulţumiţi de o prevedere din actualul proiect de lege privind reforma administraţiei locale, care prevede că ordonatorul de credite poate stabili ca un post ocupat cu normă întreagă să fie transformat într-unul cu jumătate de normă, a declarat preşedintele Sindicatului […]
20:10
Prim-ministrul Ilie Bolojan va lua parte la activitățile dedicate Zilei Marinei Române, organizate în Portul Militar Constanța. Evenimentul va include și alocuțiunea oficială a premierului, care va fi transmisă în direct pe conturile de Facebook și YouTube ale Guvernului României, precum și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria. Citeste mai mult AICI
20:00
Cum se acordă despăgubirile pentru cei afectați de inundații. Cele 3 categorii explicate de Raed Arafat # PSNews.ro
Irinel Ionel Scrioșteanu, Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a anunțat joi că a fost votată hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care prevede criteriile de acordare a despăgubirilor pentru persoanele afectate de inundaţiile catastrofale de la sfârşitul lunii iulie, din Suceava şi Neamţ. „A fost dată prima tranşă de sprijin financiar […]
19:40
FOTO Autostrada Bucureștiului A0: Un pasaj de pe lotul 3 Nord nu mai poate fi finalizat anul acesta # PSNews.ro
Secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu a postat joi imagini noi cu șantierul lotului 3 Nord din Autostrada Bucureștiului A0. Potrivit acestuia, antreprenorul chinez nu va mai putea finaliza anul acesta pasajul de la DN3, principalul punct critic din șantier. Vedeți mai jos ce soluție propune totuși pentru deschiderea circulației. „Am fost pe […]
19:30
Măsurile nepopulare de azi ar putea transforma România de peste 10 ani, crede Cristian Popa (BNR) # PSNews.ro
Măsurile luate de Guvernul Bolojan sunt dureroase, dar au salvat România de la o situaţie critică, pentru că s-a recăpătat încrederea investitorilor, explică economistul Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, într-un interviu acordat News.ro. În cazul în care nu s-ar fi recurs la măsurile atât de nepopulare azi, România […]
19:20
Pericol pe litoralul românesc, după ce furtunile și curenții au format gropi adânci de câțiva metri în apa mării. Unele dintre ele se afla la doar 10 metri de mal, iar când marea este agitată, salvamarii interzic accesul turiștilor pentru a evita o tragedie. Cea mai adâncă groapă este în Costinesti, în dreptul plajei nou […]
19:20
Anunț important pentru cei care au împrumutat statul. O nouă serie Fidelis intră la Bursă. Peste 1,5 miliarde de lei # PSNews.ro
Statul român a listat o nouă emisiune Fidelis la Bursa de Valori București (BVB). De această dată este vorba despre o serie de obligațiuni Fidelis în valoare de 1,5 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor (MF) a atras 552,3 milioane de lei și peste 195 milioane de euro prin cea de-a șaptea ofertă publică de vânzare […]
19:10
Oana Țoiu revine cu noi clarificări privind motivele pentru care România a ratat la mustață intrarea în Visa Waiver # PSNews.ro
Unul dintre motivele principale pentru care țara noastră a fost exclusă din Programul Visa Waiver a fost lipsa de explicații referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie 2024, a recunoscut ministrul de Externe, Oana Țoiu. Ministrul spune că în această situație s-au aflat mai multe țări care nu au îndeplinit criteriile de admitere în […]
19:00
Ministrul Sănătății schimbă „la 180 de grade” modul în care se calculează necesarul de personal în spitale # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat schimbarea „la 180 de grade" a modului de calcul în cazul normativului de personal din spitale joi, 14 august. El a explicat că modificarea va fi făcută săptămâna viitoare printr-o ordonanță și va include noi indicatori de calcul. „În ordonanța de săptămâna viitoare se va modifica la 180 de […]
18:50
Fostul președinte Klaus Iohannis, somat de ANAF să returneze aproape un milion de euro pentru casa dobândită ilegal # PSNews.ro
Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a notificat recent pe fostul președinte Klaus Iohannis că trebuie să plătească aproape un milion de euro, sumă aferentă veniturilor obținute din închirierea unei case din centrul Sibiului, imobil intrat în posesia sa printr-o procedură declarată ilegală de instanțe. Potrivit unor surse citate de România TV, notificarea marchează un […]
18:40
Sezonul turistic estival din acest an a început cu un număr record de înnoptări pentru hotelierii bulgari, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS) de la Sofia. Potrivit acestora, veniturile realizate în luna iunie – prima pentru vara anului 2025 au crescut semnificativ față de iunie 2024, potrivit portalului Economic.bg, citat de Rador. În decurs […]
18:40
Surpriză de la Guvern: Instituția la care schema de personal se suplimentează cu sute de posturi # PSNews.ro
Schema de personal a Găzrii Forestiere Naționale va fi suplimentată cu 197 de posturi, în timp ce Garda Națională de Mediu va avea în plus 150 de comisari cu atribuții de control, a stabilit Guvernul. Astfel, un prim act normativ stabilește la 842 numărul maxim de posturi pentru Garda Forestieră Națională și structurile subordonate. Modificarea […]
18:30
Ce salariu au magistrații convinși de Nicușor Dan să revină la muncă și să renunțe la pensiile speciale de 18.000 lei # PSNews.ro
Reforma pensiilor speciale ar urma să ducă la un exod al magistraților, anunță CSM. Dar președintele a obținut o victorie: magistrații cu pensie specială de 18.000 lei au fost convinși de Nicușor Dan să revină la muncă. Ce salariu vor avea? Reforma pensiilor speciale a adus la nemulțumirea magistraților. Va apărea o nouă formulă pentru […]
18:20
CNSU alocă noi ajutoare de urgenţă în bani sinistraţilor din Neamţ şi Suceava. Care sunt criteriile de despăgubire # PSNews.ro
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (
18:20
Uniunea Europeană trimite două avioane pentru a ajuta Spania să stingă incendiile devastatoare # PSNews.ro
Uniunea Europeană trimite două avioane pentru a ajuta Spania să facă față incendiilor de vegetație puternice, după ce țara a activat pentru prima dată un mecanism de asistență al UE în caz de dezastre pentru incendii, potrivit BBC. Ministrul de Interne Fernando Grande-Marlaska a declarat pentru presa locală că a solicitat două avioane cisternă din […] Articolul Uniunea Europeană trimite două avioane pentru a ajuta Spania să stingă incendiile devastatoare apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO La un pas de tragedie! Momentul în care un tub de eoliană s-a desprins dintr-un trailer, pe un drum din Ialomița # PSNews.ro
O tragedie a fost evitată în ultima clipă pe un drum dintre Giurgeni și Țăndărei, în județul Ialomița. Camera de bord a unui șofer a surprins momentul în care un tub de eoliană s-a desprins dintr-un transport și s-a răsturnat pe câmp. Convoiul excepţional transporta componente pentru eoliene. Din motive necunoscute, cilindrul s-a desprins şi […] Articolul VIDEO La un pas de tragedie! Momentul în care un tub de eoliană s-a desprins dintr-un trailer, pe un drum din Ialomița apare prima dată în PS News.
18:00
Ploile abundente obligă autoritățile să refacă hărțile de risc. Precizările lui Raed Arafat # PSNews.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a declarat, joi, că ploile abundente și fenomenele meteorologice nemaiîntâlnite obligă autoritățile să refacă hărțile de risc și să intensifice măsurile preventive. Raed Arafat a fost întrebat despre situația zonelor cu risc de inundații, în contextul în care autoritățile analizează necesitatea unor noi […] Articolul Ploile abundente obligă autoritățile să refacă hărțile de risc. Precizările lui Raed Arafat apare prima dată în PS News.
18:00
Emil Hurezeanu o acuză pe Oana Țoiu de inferență și aruncă răspunderea Visa Waiver în curtea Internelor # PSNews.ro
Emil Hurezeanu iese la rampă cu explicații, după dezvăluirile Oanei Țoiu pe subiectul Visa Waiver, oprit din cauza anulării alegerilor. Fostul ministru de Externe spune că afirmațiile actualului ministru se bazează pe speculațiile din perioada electorală. „Este o inferență (n.r. DEX – Operație logică de trecere de la un enunț la altul și în care […] Articolul Emil Hurezeanu o acuză pe Oana Țoiu de inferență și aruncă răspunderea Visa Waiver în curtea Internelor apare prima dată în PS News.
17:50
STENOGRAME Scandal între primari și Bolojan. Edilii amenință cu retragerea sprijinului, premierul cu propria demisie # PSNews.ro
Scandal între primarii de municipii și Guvern: edilii acuză că nu au fost consultați privind blocarea unor proiecte de investiții care vizează șantiere deschise cu bani de la bugetul de stat și cu fonduri europene. Digi24 a obținut mesaje din discuțiile aprinse de pe un grup de WhatsApp, unde ar fi intervenit și premierul. În […] Articolul STENOGRAME Scandal între primari și Bolojan. Edilii amenință cu retragerea sprijinului, premierul cu propria demisie apare prima dată în PS News.
17:50
Ministrul Fondurilor Europene anunță care proiecte PNRR și Anghel Saligny vor fi suspendate # PSNews.ro
Guvernul a discutat joi, în primă lectură, un proiect de Ordonanță de Urgență privind limitarea proiectelor finanțate prin PNRR. Dragoș Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a anunțat că Executivul va renunța la proiectele pentru care nu există încă ordin de începere a lucărilor. Potrivit ministrului, până în septembrie va fi disponibil un „tablou de […] Articolul Ministrul Fondurilor Europene anunță care proiecte PNRR și Anghel Saligny vor fi suspendate apare prima dată în PS News.
17:50
Câți bani a primit un român după ce a descoperit o comoară de pe vremea Imperiului Roman, în ținutul capitalei dacilor # PSNews.ro
Hunedoara a plătit 30.000 de lei pe un tezaur format din peste 400 de monede romane, ce a fost predat muzeului din Deva, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat joi. Descoperirea a fost făcută în anul 2023 pe raza localităţii Şoimuş, în punctul Dealul Viilor, de către un bărbat din municipiul Deva, posesor autorizat al unui […] Articolul Câți bani a primit un român după ce a descoperit o comoară de pe vremea Imperiului Roman, în ținutul capitalei dacilor apare prima dată în PS News.
17:30
Vacanța în Grecia s-ar putea transforma în coșmar pentru români. Autoritățile au modificat legislația rutieră # PSNews.ro
Vacanța în Grecia s-ar putea transforma în coșmar pentru români. Autoritățile au modificat legislația rutieră Vacanțele în Grecia s-ar putea transforma într-un coșmar pentru turiștii români care călătoresc cu mașina și nu se pun la curent cu noile modificări ale Codului Rutier. Cuprins: De ce au schimbat grecii la Codul Rutier Ce prevăd noile reguli […] Articolul Vacanța în Grecia s-ar putea transforma în coșmar pentru români. Autoritățile au modificat legislația rutieră apare prima dată în PS News.
17:20
Primarul Capitalei anunță o întâlnire în Piața Revoluției, după controversa cedării unei parcele către MAI # PSNews.ro
După ce consilierii locali REPER și organizațiile civice s-au opus proiectului de cedare a unei parcele din Piața Revoluției către Ministerul Afacerilor Interne (MAI), primarul Stelian Bujduveanu anunță o dezbatere deschisă joi, 14 august. Înainte ca MAI să preia o parcelă din Piața Revoluției, se lucra deja la un proiect pentru transformarea zonei, spun activiștii. […] Articolul Primarul Capitalei anunță o întâlnire în Piața Revoluției, după controversa cedării unei parcele către MAI apare prima dată în PS News.
17:20
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) recomandă Guvernului să elaboreze de urgență un pachet de măsuri de stimulare a activităților economice. Discursul oficial, axat exclusiv pe creșteri de taxe și impozite, riscă să instaleze la nivel public percepția unei iminente recesiuni economice. Un astfel de pachet de măsuri ar putea include, între altele: […] Articolul CCIR intervine peste Ilie Bolojan: E nevoie de un plan urgent cu măsuri! apare prima dată în PS News.
17:10
Alexandru Mezei, directorul general al Autorității Navale Române, a murit joi, în ajunul sărbătorii de Sfânta Maria. Autoritatea Navală Română a anunțat decesul lui Alexandru Mezei, care conducea instituția și era unul dintre cei mai respectați profesioniști din domeniul maritim. În mesajul transmis, colegii săi au subliniat că marea a fost nu doar locul său […] Articolul A murit Directorul General al Autorității Navale Române. Alexandru Mezei avea 67 de ani apare prima dată în PS News.
17:00
Hackerii ruși duc atacul cibernetic la un nou nivel. Au „capturat” un baraj și au eliberat apă timp de 4 ore! # PSNews.ro
Hackerii ruși duc atacul cibernetic la un nou nivel. Au „capturat” un baraj și au eliberat apă timp de 4 ore! Serviciul de Securitate al Poliției din Norvegia (PST) suspectează că hackeri pro-ruși au sabotat un baraj din sud-vestul țării, în aprilie 2024. Potrivit publicației norvegiene VG, citată de Politico, atacatorii cibernetici au pătruns în sistemul […] Articolul Hackerii ruși duc atacul cibernetic la un nou nivel. Au „capturat” un baraj și au eliberat apă timp de 4 ore! apare prima dată în PS News.
16:50
Dragoş Pîslaru, a prezentat situaţia autostrăzilor incluse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, clarificând care proiecte au fost scoase, cum se gestionează întârzierile şi măsurile pentru finalizarea lucrărilor până în august 2026. „Unul din lucrurile pe care le veţi regăsi în această ordonanţă este un articol pregătit de Ministerul Transporturilor în acord cu Ministerul […] Articolul Dragoș Pîslaru: Se caută soluţii pentru segmentele de autostradă scoase din PNRR apare prima dată în PS News.
16:50
Un fost șef al Oficiului Jocurilor de Noroc, detașat de Bolojan ca secretar general al Ministerului Energiei # PSNews.ro
Mihail-Silviu Pocora, fost șef al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) din cadrul Ministerului Finanțelor, până astăzi director general adjunct în Ministerul Economiei, a fost detașat temporar de către premierul Ilie Bolojan, pentru o perioadă de 6 luni, în poziția de secretar general al Ministerului Energiei. Pocora l-a înlocuit în funcția respectivă, vacantă, de […] Articolul Un fost șef al Oficiului Jocurilor de Noroc, detașat de Bolojan ca secretar general al Ministerului Energiei apare prima dată în PS News.
16:40
Lider PSD Iaşi: Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea, abandonează PNRR şi îndeamnă primarii să facă datorii # PSNews.ro
Şeful filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că îi îndeamnă pe primari să apeleze la credite bancare pentru a continua lucrările demarate prin programul ”Anghel Saligny” sau prin PNRR, în loc ca finanţările necesare să fie asigurate de la Guvern. Bogdan Cojocaru a declarat, joi, că ”premierul […] Articolul Lider PSD Iaşi: Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea, abandonează PNRR şi îndeamnă primarii să facă datorii apare prima dată în PS News.
16:30
Liderii de la Bruxelles au urmărit o strategie a războiului în ultimii ani în loc de o strategie a păcii şi, în consecinţă, Uniunea Europeană a încetat să mai fie un factor politic global, a afirmat joi ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, consemnează MTI. Szijjarto a declarat într-un interviu pentru programul online „Ora de […] Articolul Ministrul ungar de externe: UE a încetat să mai reprezinte un factor politic global apare prima dată în PS News.
16:20
Ministerul Educației anunță câte unități școlare devin structuri arondate în cadrul procesului de reorganizare # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, joi, că a primit propunerile de reorganizare a reţelei şcolare naţionale, 507 unităţi şcolare cu personalitate juridică urmând a deveni structuri şcolare arondate altor unităţi. Asta nu presupune închiderea fizică a unităţilor. ”În urma colaborării între autorităţile locale (primării) şi inspectoratele şcolare judeţene, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a primit propunerile de reorganizare […] Articolul Ministerul Educației anunță câte unități școlare devin structuri arondate în cadrul procesului de reorganizare apare prima dată în PS News.
16:20
Implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu se oprește, ci se accelerează, iar în acest sens a fost adoptat Memorandumul care confirmă rezultatele pre-acordului cu Comisia Europeană (CE), în valoare de 21,62 miliarde de euro, a declarat, joi, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. ‘Aș vrea să spun din capul locului, pentru […] Articolul Dragoș Pîslaru, clarificări despre PNRR: „Nu se oprește, ci chiar se accelerează” apare prima dată în PS News.
16:10
Eveniment ornitologic istoric: cuibărit confirmat al vânturelului mic (Falco naumanni) în România după mai bine de un secol În vara anului 2025, ornitologii din România au primit o veste excepțională: pentru prima dată după mai bine de un secol, cuibăritul vânturelului mic (Falco naumanni) a fost confirmat pe teritoriul țării. Observația, documentată cu dovezi fotografice, […] Articolul FOTO Moment istoric în România: A fost descoperit un cuib activ de ‘Falco naumanni’ apare prima dată în PS News.
16:10
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat, joi, că proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu ar urma să fie adoptat în şedinţa de săptămâna viitoare. Ioana Dogioiu a fost întrebată, joi, despre proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu şi a răspuns: ”Săptămâna viitoare […] Articolul Ultimă oră: Guvernul a anunțat când îi va da casă de la RA-APPS lui Traian Băsescu apare prima dată în PS News.
16:10
Bărbatul care a evadat dintr-o ambulanţă a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) care îl ducea la Spitalul Penitenciar Jilava a fost prins, în noaptea de miercuri spre joi, pe un câmp din apropiere de Bacău. Echipele de căutare formate din poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră şi cei de penitenciar l-au depistat pe bărbatul de 58 […] Articolul Unde a fost prins deținutul care a evadat dintr-o ambulanță care îl ducea la Jilava apare prima dată în PS News.
