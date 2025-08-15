Predoiu, despre securitatea la gurile Dunării și M. Neagră

Cotidianul de Hunedoara, 15 august 2025 11:20

Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre [...] The post Predoiu, despre securitatea la gurile Dunării și M. Neagră appeared first on Cotidianul RO.

Acum 5 minute
11:20
33 de ani fără Anda Cotidianul de Hunedoara
Astăzi, se împlinesc 33 de ani de la moartea Andei Călugăreanu. Anca Miranda a ascultat sfatul lui Mircea Crișan și [...] The post 33 de ani fără Anda appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Predoiu, despre securitatea la gurile Dunării și M. Neagră Cotidianul de Hunedoara
Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre [...] The post Predoiu, despre securitatea la gurile Dunării și M. Neagră appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
11:30
Bolojan. Nu poţi avea forţe navale performante fără dotări (video) Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la manifestările [...] The post Bolojan. Nu poţi avea forţe navale performante fără dotări (video) appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Apă neconformă la ștrand. Trei bazine închise Cotidianul de Hunedoara
Bazinele pentru copii şi cele din zona VIP sunt, închise începând de vineri, de reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică [...] The post Apă neconformă la ștrand. Trei bazine închise appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
10:50
Nicușor Dan „implicat direct” în înzestrarea armatei Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Nicuşor Dan „înţelege foarte bine [...] The post Nicușor Dan „implicat direct” în înzestrarea armatei appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:40
Cocaină de 3.5 mil de dolari, la Sibiu Cotidianul de Hunedoara
Cocaină în valoare de 3,5 mil € a fost găsită la Sibiu într-o autorulotă care ar fi intrat în România pe la Giurgiu. [...] The post Cocaină de 3.5 mil de dolari, la Sibiu appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Nicușor Dan, absent de la festivităţile din Constanţa. ”E într-o perioadă de concedii„ Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu,  spune că președintele Nicușor Dan [...] The post Nicușor Dan, absent de la festivităţile din Constanţa. ”E într-o perioadă de concedii„ appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Minivacanță de Sfânta Maria Cotidianul de Hunedoara
Vineri, 15 august, este zi liberă [...] The post Minivacanță de Sfânta Maria appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
09:40
Sancțiuni drastice! Amendă și de 8.000 de euro  Cotidianul de Hunedoara
Țara preferată de mulți români pentru [...] The post Sancțiuni drastice! Amendă și de 8.000 de euro  appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Demisia, dna Țoiu! Cotidianul de Hunedoara
Rar mi-a fost dat să văd o intervenție atât de nătângă [...] The post Demisia, dna Țoiu! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
08:50
Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului, la Mănăstirea Nicula Cotidianul de Hunedoara
Marele praznic [...] The post Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului, la Mănăstirea Nicula appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Argument Cotidianul de Hunedoara
Argument, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Argument, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Argument appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Judecătorii CCR, exceptați de la reforma magistraților Cotidianul de Hunedoara
Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților nu include în reforma magistraților și judecătorii CCR. „Statutul judecătorilor CCR, inclusiv pensiile, este reglementat prin Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR. Dacă ar fi continuat să fie [...] The post Judecătorii CCR, exceptați de la reforma magistraților appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Craiova, calificare dramatică Cotidianul de Hunedoara
Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, [...] The post Craiova, calificare dramatică appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Predică la Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului Cotidianul de Hunedoara
Mai înainte cu trei zile de Adormirea Maicii Domnului, Preasfântul și Atotputernicul [...] The post Predică la Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
06:50
Sărbătorim Ziua Marinei Române Cotidianul de Hunedoara
Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție [...] The post Sărbătorim Ziua Marinei Române appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Ministrul Țoiu ”a spus niște prostii„ Cotidianul de Hunedoara
Oana Țoiu, ministru de Externe, a declarat, [...] The post Ministrul Țoiu ”a spus niște prostii„ appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Republicări. Sfînta Maria, mătușa mea Cotidianul de Hunedoara
În fiecare an, de ziua ei, aprind cîte o lumînare. A fost sora cea mai mică a mamei și cea care mi-a deschis ochii spre multe lucruri de neînțeles de pe lumea aceasta. [...] The post Republicări. Sfînta Maria, mătușa mea appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Dan Petrescu. Echipa mai bună a câștigat Cotidianul de Hunedoara
Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, [...] The post Dan Petrescu. Echipa mai bună a câștigat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:50
Succes al trupelor ucrainene pe frontul din Donețk Cotidianul de Hunedoara
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Donețk [...] The post Succes al trupelor ucrainene pe frontul din Donețk appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:10
Comasări la Stațiile de Ambulanță din județe Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi, în vizită la spitalul din Schitu Greci, că anumite servicii de [...] The post Comasări la Stațiile de Ambulanță din județe appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Reforma pensiilor speciale. Când ar intra în vigoare Cotidianul de Hunedoara
Instituirea unei condiții de vechime minime în muncă de cel puțin 35 de ani și limitarea cuantumului pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în [...] The post Reforma pensiilor speciale. Când ar intra în vigoare appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Vacanțele românilor în Grecia, în pericol Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă că [...] The post Vacanțele românilor în Grecia, în pericol appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Ungaria acuză Bruxelles-ul că vrea să elimine guvernele patriotice Cotidianul de Hunedoara
Statele central-europene se confruntă cu 'tentative tot mai drastice de intervenție' externă, a scris joi pe Facebook ministrul ungar de externe Peter Szijjarto [...] The post Ungaria acuză Bruxelles-ul că vrea să elimine guvernele patriotice appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Ministerul Finanțelor forțează companiile să aibă cont bancar Cotidianul de Hunedoara
O companie ar putea fi declarată inactivă dacă nu are cont bancar în România sau dacă nu a depus situațiile financiare anuale în termen de 5 luni de la [...] The post Ministerul Finanțelor forțează companiile să aibă cont bancar appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Iohannis, somat de Fisc pentru o datorie de aproape 1 milion de euro Cotidianul de Hunedoara
Lovitură pentru Klaus Iohannis. Agenţia Națională de Administrare Fiscală (ANAF) l-a notificat joi, 14 august... [...] The post Iohannis, somat de Fisc pentru o datorie de aproape 1 milion de euro appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Taxe mai mari la sănătate pentru profesiile liberale Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Finanțelor propune majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale de [...] The post Taxe mai mari la sănătate pentru profesiile liberale appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Trump, declarație surprinzătoare despre Putin Cotidianul de Hunedoara
A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, întrucât va fi cea la care ei vor... [...] The post Trump, declarație surprinzătoare despre Putin appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Vine un cutremur major în România? Răspunsul lui Mărmureanu Cotidianul de Hunedoara
Ce construcții ar rămâne în picioare? Va fi și la noi un cutremur major anul acesta?  [...] The post Vine un cutremur major în România? Răspunsul lui Mărmureanu appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Casa de Asigurări ia „bani din viitor” pentru tratamentul bolnavilor de cancer Cotidianul de Hunedoara
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă că dispune de credite de angajament care permit [...] The post Casa de Asigurări ia „bani din viitor” pentru tratamentul bolnavilor de cancer appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Primar liberal: Dacă este nevoie, mă lupt cu Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Primarul municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privința programului 'Anghel Saligny' [...] The post Primar liberal: Dacă este nevoie, mă lupt cu Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Echipa lui Piperea a obținut o soluție de excepție în instanță Cotidianul de Hunedoara
Este un fel de posibil scut judiciar de protecție contra tsunamiului de executări care... [...] The post Echipa lui Piperea a obținut o soluție de excepție în instanță appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Spania, devastată de incendii provocate de piromani Cotidianul de Hunedoara
Garda civilă spaniolă a anunțat joi că a arestat cel puțin patru persoane responsabile de incendii forestiere, dintre [...] The post Spania, devastată de incendii provocate de piromani appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Soluție pentru deblocarea șantierelor de pe autostrăzile spre Moldova Cotidianul de Hunedoara
Soluția la nivel legislativ pentru accelerarea plăților restante sau întârziate pe Autostrada Moldovei (A7) a fost găsită, iar pentru segmentele de [...] The post Soluție pentru deblocarea șantierelor de pe autostrăzile spre Moldova appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Plâns la PSD: Premierul ”Taie-Tot” nu-şi respectă promisiunile Cotidianul de Hunedoara
De asemenea, el i-a acuzat şi pe liderii liberali ieşeni, Alexandru Muraru şi Costel Alexe, că în loc să... [...] The post Plâns la PSD: Premierul ”Taie-Tot” nu-şi respectă promisiunile appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Slovacii nu renunță!   Cotidianul de Hunedoara
 Astăzi, de la ora 21:30, se joacă în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2, manșa secundă a turului 3 preliminar din Conference League [...] The post Slovacii nu renunță!   appeared first on Cotidianul RO.
17:50
S-a schimbat Bursucul Cotidianul de Hunedoara
Dan Petrescu, al cărui discurs a fost mereu „Avem un meci foarte greu, adversarul este favorit“, indiferent cu cine juca [...] The post S-a schimbat Bursucul appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Cum să îngrijești corect blugii pentru a-i păstra ca noi? Cotidianul de Hunedoara
Păstrezi o pereche de blugi preferată mai mult timp dacă urmezi câteva reguli simple de îngrijire. [...] The post Cum să îngrijești corect blugii pentru a-i păstra ca noi? appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Ministerul Sănătății face o schimbare „la 180 de grade” în spitale Cotidianul de Hunedoara
Modul de calcul în cazul normativului de personal din spitale se va modifica "la 180 de grade", a declarat ministrul Sănătăţii, [...] The post Ministerul Sănătății face o schimbare „la 180 de grade” în spitale appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Garda de Mediu taie din șefi și angajează comisari Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a aprobat joi un proiect de hotărâre privind reorganizarea Gărzii Naţionale de Mediu, pentru optimizarea [...] The post Garda de Mediu taie din șefi și angajează comisari appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Vila pentru Băsescu. Anunţul de la Guvern Cotidianul de Hunedoara
Chestionată dacă se va oprea vreo modificare, având în vedere că Traian Băsescu ar fi... [...] The post Vila pentru Băsescu. Anunţul de la Guvern appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Lovitură pentru cei fără asigurare pentru locuință Cotidianul de Hunedoara
Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat joi criteriile pentru calcularea despăgubirilor pe care... [...] The post Lovitură pentru cei fără asigurare pentru locuință appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Amendă ”la preț„ de apartament Cotidianul de Hunedoara
O amendă exorbitantă ar spune mulți, însă nu fără temei [...] The post Amendă ”la preț„ de apartament appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Te sperii. Ce se mai spune despre Nicuşor Dan Cotidianul de Hunedoara
Doamne ferește, poporul strânge cureaua iar el se joacă cu... [...] The post Te sperii. Ce se mai spune despre Nicuşor Dan appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Camera de Comerț îi cere guvernului măsuri urgente Cotidianul de Hunedoara
Camera de Comerț cere premierului Ilie Bolojan să vină [...] The post Camera de Comerț îi cere guvernului măsuri urgente appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Manualele ”îi afectează„ pe copii Cotidianul de Hunedoara
Potrivit unu studiu care a analizat 40 [...] The post Manualele ”îi afectează„ pe copii appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Bani pentru arme. Zelenski a spus tot Cotidianul de Hunedoara
Aceasta este o consecință a acordului convenit de Rutte și Trump la Casa Albă pe 14 iulie... [...] The post Bani pentru arme. Zelenski a spus tot appeared first on Cotidianul RO.
15:20
O ușurare pentru Bolojan să nu mai fie premier Cotidianul de Hunedoara
Un mesaj postat de premier pe grupul [...] The post O ușurare pentru Bolojan să nu mai fie premier appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Putin laudă Administrația americană Cotidianul de Hunedoara
Putin a declarat că discuțiile cu Statele Unite au drept scop crearea ”condițiilor pe termen lung... [...] The post Putin laudă Administrația americană appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Nu-i consens. PSD mârâie la ordonanța privind PNRR Cotidianul de Hunedoara
PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a... [...] The post Nu-i consens. PSD mârâie la ordonanța privind PNRR appeared first on Cotidianul RO.
