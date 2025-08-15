Lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Canada și Cipru. Surpriza pregătită de Mircea Lucescu

Fanatik, 15 august 2025 12:10

Echipa națională va întâlni Canada și Cipru în luna septembrie, iar Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor.

Acum 5 minute
12:30
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Vladimir Putin înainte de negocierile de pace cu Donald Trump. De ce nu poate fi arestat, de fapt, liderul rus pe teritoriul SUA Fanatik
Locuitorii din Alaska și-au exprimat opinia despre faptul că Vladimir Putin se vede cu Trump în statul lor. De ce nu poate fi arestat liderul rus?
12:30
Trenuri blocate pe drumul spre mare. Călătorii au așteptat și trei ore în gară Fanatik
Mai multe trenuri au fost blocate pe drumul spre mare, între Fetești - Cernavodă. CFR a anunțat întârzieri și de trei ore
12:30
Ce descoperire neașteptată a făcut un bărbat când a mers la cules de ciuperci în pădure. A fost imediat anunțată poliția Fanatik
Peste ce a dat un bărbat care a mers la cules de ciuperci, în pădure. A alertat instant poliția pentru a ajunge la fața locului.
12:30
Acum 15 minute
12:20
România, lovită de un nou val de căldură. Meteorologii ANM au emis cod galben și portocaliu de temperaturi extreme pentru aceste județe Fanatik
ANM anunță Cod portocaliu de caniculă pe 16 august în Bihor, Arad și Timiș, cu maxime de până la 38°C. Alte zone din vest, centru și sud rămân sub Cod galben.
12:20
”Vă gândeați să-l dați afară pe Rădoi la 4-1?”. Mihai Rotaru a povestit ce trăiri a avut când slovacii au egalat scorul la general Fanatik
Universitatea Craiova s-a calificat cu emoții în play-off, iar Mihai Rotaru a dezvăluit la emisiunea ”DON Giovanni” ce se întâmpla cu Rădoi dacă oltenii erau eliminați.
Acum 30 minute
12:10
Lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Canada și Cipru. Surpriza pregătită de Mircea Lucescu Fanatik
Echipa națională va întâlni Canada și Cipru în luna septembrie, iar Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor.
Acum o oră
12:00
Giovanni Becali a vorbit despre Ștefan Baiaram, cel mai bun jucător din SuperLiga. „L-am propus la un preț de 6-7 milioane de euro” Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit că l-a propus pe Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova la mai multe cluburi din campionate importante din Europa!
11:50
Cum a câștigat George Simion procesul cu europarlamentarul pe care l-a numit „mafiot”. Dan Nica a solicitat daune morale de 90.000 euro Fanatik
Europarlamentarul PSD Dan Nica l-a dat în judecată pe George Simion după ce acesta l-a atacat în urma inundațiilor devastatoare din septembrie 2024.
11:40
Descoperire uimitoare făcută de o femeie. Peste ce a putut să dea într-un parc. „M-am pus în genunchi și am început să plâng” Fanatik
Ce a putut să găsească o femeie de 31 de ani în timpul unei plimbări în parc. Comoara descoperită a emoționat-o până la lacrimi.
11:40
Mihai Stoica nu are dubii înainte de Rapid – FCSB: „Semnez să luăm bătaie cu 0-8 și să luăm campionatul!” Fanatik
MM Stoica, prima reacție după calificarea în play-off-ul Europa League. Care au fost remarcații oficialului campioanei României.
11:40
Ilie Bolojan, huiduit la Constanța înainte de discursul de Ziua Marinei Române. Ce mesaj a transmis premierul. Video Fanatik
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Constanța, înainte de discursul susținut de Ziua Marinei Române. Ce mesaj le-a transmis marinarilor români.
Acum 2 ore
11:30
Mihai Rotaru, reacție uluitoare după Trnava – Craiova. „Dacă aveți prieteni în industria farma, vrem un parteneriat rapid!”. Atac violent la arbitraj! Exclusiv Fanatik
Mihai Rotaru a avut o reacție de senzație după scenariul de film din returul Spartak Trnava - Universitatea Craiova din Conference League! Ce a spus finanțatorul oltenilor
11:30
„Îl luați pe Meleke?”. Mihai Rotaru, răspuns direct despre următorul transfer al Universității Craiova. „Rădoi îl adusese la Al Batteh”. Exclusiv Fanatik
Universitatea Craiova continuă achizițiile în mercato de vară. Ce a spus Mihai Rotaru despre transferul fundașului Ulrich Meleke.
11:10
”Mă gândeam la săracul de Rotaru! E în fibrilații la meciurile astea”. Giovanni Becali s-a speriat la thrillerul Trnava – Craiova Fanatik
Universitatea Craiova a trecut cu mari emoții de Spartak Trnava, iar Ioan Becali a dezvăluit la emisiunea ”DON Giovanni” că a tras o sperietură zdravănă.
11:00
Cum ar arăta urnele la tragerea la sorți a grupelor Europa League și Conference League, dacă toți capii de serie s-ar califica. Unde ar fi FCSB și CFR Cluj și ce se întâmplă cu U Craiova Fanatik
Se știe componența urnelor pentru tragerea la sorți a grupelor de Europa League și Conference League, în cazul în care nu va exista nicio surpriză în play-off.
11:00
Avertisment pentru părinți: cardurile educaționale de 500 de lei expiră în curând. Până când mai pot fi cheltuiți banii Fanatik
Banii de 500 de lei de pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024-2025 mai pot fi folosiți doar până la această dată. Sumele necheltuite vor fi retrase automat din cont.
10:40
I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă și fără mâncare timp de 9 zile. În ce stare a fost găsit un bărbat și cum a reușit să supraviețuiască Fanatik
Mașina unui bărbat s-a stricat în pădure, astfel că acesta a fost nevoit să supraviețuiască singur timp de 9 zile. Cum a reușit asta?
10:40
Gigi Becali i-a schimbat postul lui Dennis Politic pentru derby-ul Rapid – FCSB Fanatik
Gigi Becali i-a inventat un nou post lui Dennis Politic. Unde ar urma să evolueze fostul jucător de la Dinamo în derby-ul cu Rapid.
Acum 4 ore
10:30
Nicușor Dan nu va fi prezent la Ziua Marinei. Este primul președinte care lipsește după zeci de ani Fanatik
Președintele Nicușor Dan nu va fi prezent la Ziua Marinei Române, eveniment la care șefii statului au participat aproape neîntrerupt în ultimele decenii.
10:20
Detinătorul drepturilor tv din SuperLiga demontează varianta atacului cibernetic la Drita – FCSB. De ce ar fi căzut de fapt Voyo + semne mari de întrebare înainte de startul Premier League Fanatik
Ce s-a întâmplat de fapt cu platforma Voyo la meciul Drita - FCSB din Europa League. De ce nu stă în picioare varianta atacului cibernetic
10:10
Start în La Liga! Real Madrid – Barcelona – Atletico, luptă în trei pentru titlu în Spania! Tot ce trebuie să știi despre noul sezon, când se joacă derby-urile și cine transmite la TV Fanatik
La Liga se pregătește pentru primul meci din sezonul 2025-2026! Tot ce trebuie să știi despre campionatul Spaniei, găsești pe FANATIK!
10:00
Majoritatea americanilor nu cred că Donald Trump va reuși să pună capăt războiului Rusia – Ucraina, potrivit unui nou sondaj Fanatik
Un nou sondaj arată că aproape 60% dintre americani nu au încredere în capacitatea lui Donald Trump de a gestiona războiul dintre Rusia și Ucraina.
09:50
Când l-a „ochit” Dinamo pe Cristi Mihai. „Se întâmpla acum doi ani la Oradea. Ni s-au cerut 700.000 de euro” Fanatik
Cristi Mihai este unul dintre cele mai interesante talente din SuperLiga. Andrei Nicolescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre transferul mijlocaşului de la UTA Arad.
09:40
Povestea tulburătoare a unei femei care a născut de 6 ori până la 17 ani. Primul copil a venit pe lume când avea doar 10 ani Fanatik
Experiența înduioșătoare a unei fete care a devenit mamă de 6 ori înainte de a împlini 17 ani. Primul copil s-a născut când avea doar 10 ani.
09:30
09:30
Cristi Chivu, propunere inedită din partea unei rivale! Fotbalistul de 40 de milioane de euro care poate ajunge pe ”Meazza” Fanatik
Cristi Chivu este în continuare în căutare de soluții pentru a întări lotul echipei. Presa din Italia anunță propunerea inedită a unei rivale din Serie A.
09:20
Charalambous și Pintilii l-au convins pe Gigi Becali să scoată un jucător din echipă: „Ca ei fac, ei fac echipa!” Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit, după calificarea FCSB-ului în play-off-ul UEFA Europa League, cum l-au convins Charalambous și Pintilii să scoată un jucător din primul 11.
09:20
Final cumplit pentru Georgiana, o tânără de 19 ani din județul Bacău dispărută de o lună. A fost găsită moartă în râul Bistrița Fanatik
O tânără de 19 ani din Buhuși, județul Bacău, dispărută pe 1 iulie, a fost găsită moartă în canalul râului Bistrița, după mai bine de o lună de căutări.
09:00
Ungaria a depășit România în clasamentul coeficienților! Dezastru pentru echipele din SuperLiga Fanatik
Situație complicată pentru România în clasamentul UEFA. Ce coeficient are țara noastră după rezultatele înregistrate de FCSB, CFR și Universitatea Craiova.
08:50
Ilie Bolojan, ironizat de George Simion: „Dovedește-ne că ești de-al nostru, fă-te că lucrezi” Fanatik
George Simion a postat un mesaj pe Facebook în care îl atacă dur pe premierul Ilie Bolojan, după ce acesta a spus că nu mai poate finanța toate proiectele PNRR.
08:40
Vacanță de coșmar pentru un turist. Trântit de elefant după ce a vrut un selfie cu animalul, bărbatul a mai primit și o amendă usturătoare Fanatik
Un turist a fost la un pas de moarte în India. Cum a reușit să scape cu viață bărbatul de 50 ani după ce a fost jucat în picioare de un elefant.
08:40
Revista Fanatik 768! „Leul” de Craiova Assad Al Hamlawi! Dinamovistul Musi „mușcă” pe FCSB! Sportivul Ion Iliescu! Man la… CFR Cluj! „Steluțe” în SuperLiga! Fanatik
Revista FANATIK 768 pe august-septembrie: interviu cu Assad Al Hamlawi, dinamovistul Musi „mușcă” pe FCSB, Ion Iliescu și sportul, „steluțe” în SuperLiga, Man la... CFR Cluj!
Acum 6 ore
08:30
Când va primi Traian Băsescu înapoi vila de protocol. Anunț de la vârful Guvernului Fanatik
Când va primi Traian Băsescu vila de protocol, pe care a recâștigat-o după ce CCR i-a redat privilegiile de șef de stat. Anunțul Guvernului României.
08:20
Tatăl lui Vladimir Putin, acuzat că i-a scos ochiul mamei dictatorului cu o furcă. Dezvăluiri șocante dintr-o nouă carte despre viața liderului de la Kremlin Fanatik
Cum au ajuns să se căsătorească, de fapt, părinții lui Vladimir Putin. Adevărul teribil dezvăluit într-o nouă carte despre liderul Rusiei.
08:10
Începe nebunia Premier League! Marile favorite la titlu, când se joacă derby-urile, cele mai tari transferuri și cum pot fi urmărite meciurile în România Fanatik
Start în Premier League, sezonul 2025-2026! Tot ce trebuie să știi despre cel mai tare campionat din lume, găsești pe FANATIK!
07:50
Ce prevede noul proiect de lege privind pensiile magistraților. La ce vârstă se vor retrage și ce sumă vor primi Fanatik
Pachetul numărul doi de măsuri fiscale prevede schimbări radicale pentru magistrații care urmează să se pensioneze. Cum le va fi afectată pensia specială.
07:40
Ce a făcut un șofer de taxi după ce a găsit o poșetă de peste 100.000 de euro uitată în mașina lui. Întâmplarea neașteptată s-a viralizat rapid Fanatik
Cum a reacționat un șofer de taxi când a dat peste o geantă de peste 100.000 de euro uitată pe bancheta din spate. Fapta sa a devenit virală.
07:40
Cine este Desire Inglander, femeia din spatele fenomenului Armand Duplantis. Fotomodel, creatoare de conținut și viitoare soție de recordman mondial. Foto Fanatik
Armand Duplantis este regele săriturii în înălțime, însă puțină lume o cunoaște pe Desire Inglander, femeia care îi asigură liniștea pentru performanțele sportive.
07:30
Donald Trump, înainte de summitul cu Vladimir Putin: „Sunt președinte, nu se va pune cu mine”. Ce așteptări are oficialul american Fanatik
Donald Trump a făcut o declarație surprinzătoare chiar înainte de summitul cu Vladimir Putin. Ce a transmis președintele SUA înainte de întâlnirea istorică.
07:20
Live video Liga 2, etapa 3. FC Bihor – CSC Dumbrăvița este primul meci al rundei Fanatik
Liga a 2-a a României vine cu a treia etapă din noul sezon regulat. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre noua ediție a eșalonului secund din fotbalul românesc.
07:10
Noi reguli impuse de Ministerul Finanțelor pentru proprietarii de apartamente. Ce obligații au cei care își inchiriază imobilele Fanatik
Prorietarii de imobile vor avea noi obligații odată cu un proiect de lege, ce va fi introdus în pachetul doi de măsuri fiscale. Ce reguli impune Ministerul Finanțelor
06:40
Cum ar arăta lumea după un război nuclear. Ce s-ar întâmpla cu alimentele și cum ar fi afectată întreaga populație Fanatik
De când cu războiul din Ucraina și amenințările venite din Rusia, mulți poate se întreabă cum ar putea arăta lumea după un război nuclear.
Acum 8 ore
06:30
Crimă șocantă în Rusia: un judecator a fost împușcat în plină stradă. Avea organele genitale tăiate și un cuțit înfipt în ochi Fanatik
Un judecător din Rusia a fost găsit împușcat, cu organele genitale tăiate și cu un cuțit înfipt în ochi. Cu ce ipoteză vin autoritățile
06:10
„Rădoi o să-l bage pe Mihai Rotaru în spital!”. Verdictul dat de omul care a adus Manchester City în România Fanatik
România va avea trei reprezentate în play-off-ul pentru faza principală a Europa, respectiv Conference League. Marian Iancu a reacționat după cele trei meciuri de joi.
05:50
Cât a recuperat ANAF după falimentul Blue Air. Ministerul Finanțelor a ajuns să plătească ratele la împrumutul de 62 de milioane de euro Fanatik
ANAF a vândut un teren de 9,5 hectare situat lângă complexul Stejarii, care a aparținut Blue Air. Totuși, statul român e departe de suma pe care trebuie s-o recupereze.
Acum 12 ore
02:20
În așteptarea lui Ianis Hagi, Legia Varșovia a transferat un nou fotbalist! Fanatik
Transferul lui Ianis Hagi la Legia Varșovia este în continuare pe hold. Polonezii au oficializat o altă mutare importantă.
01:40
Mario Camora a dezvăluit dialogul pe care l-a avut cu arbitrul după penalty-ul controversat din Braga – CFR Cluj 2-0: „Asta mi-a spus”. Ce a declarat despre adversara din play-off-ul Conference League Fanatik
Mario Camora, căpitanul celor de la CFR Cluj, a reacționat după ce „feroviarii” au părăsit Europa League, fiind eliminați de SC Braga.
01:30
Câți bani a câștigat Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în grupele Conference League Fanatik
Gigi Becali a câștigat o sumă frumoasă de bani după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League și, automat, în grupele Conference League
01:10
Mirel Rădoi, nemilos după Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3: „Cine m-a luat de prost, treaba lui” Fanatik
Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul UEFA Conference League, după un retur cu emoții la Trnava. Mirel Rădoi a tras concluziile după fluierul final.
