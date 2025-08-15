Hollywood-ul a devenit mai degrabă un paradis pentru „oameni de afaceri” decât pentru cineaşti, spune Jackie Chan
News.ro, 15 august 2025 12:10
Jackie Chan, care joacă în prezent în cel de-al şaselea episod din „Karate Kid: Legends”, a profitat de ocazie pentru a vorbi despre începuturile sale şi despre experienţa sa din industria cinematografică, în care a fost implicat încă din anii 1970. Actorul, acum în vârstă de 71 de ani, a fost martorul multor schimbări în lumea cinematografiei, prima dintre acestea vizând metodele de lucru ale studiourilor. „Zilele în care regizorii făceau filme din dragoste pentru a şaptea artă par să fi apus de mult”, a explicat specialistul în arte marţiale în cadrul unei conferinţe de presă la Festivalul de la Locarno din Elveţia, la care a participat presa de limbă engleză, inclusiv Deadline.
• • •
Acum 5 minute
12:30
Volei masculin: Jucător de 2.14 metri înălţime, din naţionala Sloveniei, transferat de Arcada Galaţi # News.ro
Echipa Aracda Galaţi anunţă, sâmbătă, ”o lovitură pe piaţa transferurilor”, prin aducerea centrului Sašo Štalekar, component al naţionalei Sloveniei. Sašo Štalekar are 2.14 metri înălţime şi a semnat un contract valabil în sezonul 2025-2026.
Acum 30 minute
12:10
12:10
Circulaţie feroviară afectată în zona Feteşti-Cernavodă din cauza unor probleme la infrastructura feroviară/Unele trenuri au întârzieri de peste 3 ore, altele au programul modificat # News.ro
Mai multe trenuri care circulă pe ruta Feteşti-Cernavodă au înregistrat întârzieri semnificative, în unele cazuri acestea depăşind trei ore, din cauza unor probleme la infrastructura feroviară. În zonă se circulă, în prezent, cu locomotive diesel, CFR Călători anunţând că pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă.
12:10
AC Milan a anunţat, vineri, transferul fotbalistului Zachary Christopher Athekame de la BSC Young Boys. Fundaşul elveţian a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2030.
Acum o oră
11:50
Zborurile au fost suspendate pentru scurt timp vineri dimineaţă pe aeroportul din Manchester, după ce două avioane easyJet s-au ciocnit, atingându-se cu aripile în timp ce rulau pe pistă pentru decolare, relatează The Guardian.
11:50
Intervenţie a salvamontiştilor în Bucegi, pentru preluarea unei persoane care acuză dureri în piept şi frisoane # News.ro
Echipe din cadrul Salvamont intervin, vineri, pe un traseu din munţii Bucegi pentru preluarea unei persoane care acuză probleme de sănătate.
11:40
Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru meciurile împotriva Canadei şi Ciprului. Dintre cei 19 jucători de pe listă, Răzvan Sava nu are nicio selecţie la prima reprezentativă # News.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partidele din septembrie împotriva Canadei şi Ciprului.
11:40
Fentanil medical contaminat cu bacterii în Argentina: cel puţin 100 de pacienţi au decedat # News.ro
Guvernul argentinian a estimat joi la cel puţin 100 numărul pacienţilor decedaţi după ce au fost trataţi în diverse spitale cu fentanil medical care era contaminat cu bacterii, o criză sanitară ce provoacă nemulţumiri crescânde în ţara din America Latină care se pregăteşte de alegeri, relatează AFP.
Acum 2 ore
11:20
Ministerul Educaţiei: În urma renegocierii PNRR, au fost păstrate doar investiţiile şi proiectele cu grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026. MEC şi-a redus penalizarea de la 1,7 miliarde euro la 718 milioane euro # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) precizează că, îÎn urma renegocierii PNRR, între Guvern şi Comisia Europeană, au fost păstrate doar investiţiile şi proiectele cu grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026. MEC şi-a redus astfel penalizarea de la 1,7 miliarde euro la 718 milioane euro. Iniţial, ministerul gestiona17 investiţii şi 7 reforme cu o valoare totală alocată de 3,285 miliarde euro, pentru perioada 2021 - 2026.
11:10
Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Marinei: Marinarii noştri sunt cartea noastră de vizită. Îi asigur pe comandanţii forţelor noastre navale de sprijinul Guvernului. Am încredere în români şi în România/ Ce le-a transmis constănţenilor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Marinei, desfăşurate pe faleza din faţa Comandamentului Flotei din Constanţa, că m Marinarii români sunt „cartea de vizită” a României pe „mările lumii”. „Sunt conştient că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi şi îi asigur pe comandanţii forţelor naostre navale de sprijinul Guvernului României”, a spus Bolojan. Premierul le-a transmis constănţenilor că dezvoltarea României nu se poate face fără dezvoltarea Constanţei, fără a pune în valoare potenţialul de hub logistic al Portului Constanţa, potenţialul energetic al Dobrogei şi potenţialul oamenilor din această parte de ţară. Bolojan a mai spus că în „această perioadă dificilă”, „niciun efort nu este prea mare” pentru cei aflaţi în serviciul public aşa încât copii să aibă „o viaţă mai bună” în România în următorii ani. „Am încredere în români şi am încredere în România”, a subliniat Bolojan.
11:10
Eşec la Geneva. Negocierile pentru un tratat referitor la poluarea cu plastic s-au încheiat fără un acord. Franţa se declară „dezamăgită” şi „furioasă” # News.ro
Delegaţii care au negociat primul tratat cu caracter juridic obligatoriu la nivel mondial pentru combaterea poluării cu plastic nu au reuşit să ajungă la un consens, au anunţat vineri diplomaţii, exprimându-şi dezamăgirea şi chiar furia faţă de faptul că negocierile care au durat 10 zile nu au reuşit să ducă la niciun acord, relatează Reuters.
11:10
Producătorul român de medicamente şi suplimente alimentare Biofarm raportează un profit net mai mare cu peste 16%, în primul semestru, de 48,81 milioane lei # News.ro
Producătorul român de medicamente şi suplimente alimentare Biofarm a realizat în primul semestru al anului un profit net mai mare cu peste 16%, de 48,81 milioane lei, de la 41,99 milioane lei în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
10:50
Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan de Ziua Marinei: Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile şi energiile creative, atunci sunt sigur că şi viitorul va fi mai bun pentru România # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a exprimat certitutdine, în mesajul transmis vineri, de Ziua Marinei, că atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile şi energiile creative, atunci şi viitorul va fi mai bun pentru România. ”Marinarii noştri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările şi oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi şi oamenii extraordinari dedicaţi acestei cariere, dar onorăm şi simbolurile naţiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naţionale suntem mai puternici”, a mai afirmat preşedintele în mesajul transmis la ceremoniile organizate la Constanţa şi prezentat de consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu.
10:40
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România anunţă că a trimis preşedintelui premierului şi partidelor coaliţiei de guvernare analiza privind fondul de burse, care relevă ”subfinanţarea constantă a sistemului de acordare a burselor” # News.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă că a trimis preşedintelui premierului şi partidelor coaliţiei de guvernare analiza privind fondul de burse, care relevă ”subfinanţarea constantă a sistemului de acordare a burselor” în raport cu cheltuielile minime necesare acoperirii cheltuielilor cu masa şi cazarea studenţilor. ”În niciun an cuantumul minim al bursei sociale nu a atins suma necesară acoperirii cheltuielilor minime reale de masă şi cazare ale studenţilor, în ciuda faptului că legislaţia în vigoare în anii 2015-2024 prevedea faptul că bursele sociale trebuie să acopere cel puţin aceste cheltuieli”, afirmă reprezentanţii studenţilor.
10:40
Aproximativ treizeci de vizitatori ai Expoziţiei Universale de la Osaka au fost spitalizaţi joi, după ce o întrerupere a circulaţiei metroului a obligat zeci de mii de persoane să petreacă noaptea la faţa locului.
Acum 4 ore
10:30
ANM - Mai mult de jumătate de ţară se află vineri sub atenţionare cod galben de caniculă / Sâmbătă, judeţele Bihor, Arad şi Timiş se vor afla sub avertizre cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade - HARTA # News.ro
Mai mult de jumătate de ţară se află vineri sub atenţionare cod galben de caniculă, iar sâmbătă, judeţele Bihor, Arad şi Timiş se vor afla sub avertizre cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade. Pentru mai multe judeţe din jumătatea de vest a ţării va fi emisă avertizare cod galben de caniculă, însă zobele arfectate de temperaturile ridicate se restrâng.
10:30
Conference League: Fanii israelieni au provocat indignare la meciul cu echipa lui Racoviţan, Rakow, cu un banner cu mesajul "Criminali din 1939" / Reacţia preşedintelui Poloniei # News.ro
Suporterii israelieni au afişat un banner cu mesajul „Criminali din 1939” în timpul unui meci împotriva echipei poloneze Rakow, joi, provocând indignare în Polonia. Preşedintele polonez a afirmat că acest gest insultă memoria polonezilor, inclusiv a evreilor ucişi în cel de-al Doilea Război Mondial, relatează Reuters.
10:30
Ministrul Apărării anunţă că anul viitor Marina Română va avea în dotare o nouă corvetă realizată în Turcia/ Moşteanu: E la cheie, e terminată în Turcia şi urmează aprobarea Parlamentului în septembrie/ Ce alte dotări vor avea forţele navale # News.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, anunţă că anul viitor Marina Română va avea în dotare o nouă corvetă realizată în Turcia, care „este la cheie, terminată în Turcia” şi urmează aprobarea Parlamentului, în luna septembrie, în condiţiile în care este vorba despre o investiţie de peste 100 de milioane de de euro. „La anul, de Ziua Marinei, vom avea această corvetă aici, defilând şi, bineînţeles, îndeplinind misiuni”, a declarat, vineri, Moşteanu, la Constanţa, unde au loc manifestările prilejuite de Ziua Marinei.
10:10
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei reamintesc părinţilor că sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 - 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025 # News.ro
Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 - 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025, le reamintesc părinţilor Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE),şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precizând că după acest termen, sumele vor fi retrase automat din conturi. Aproximativ 670.000 de preşcolari şi elevi au beneficiat de acest ajutor, destinat achiziţionării de rechizite şi altor produse necesare frecventării şcolii şi grădiniţe.
10:00
Salvamont - 16 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Patru dintre ele au ajuns la spital # News.ro
Şaisprezece persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, patru dintre ele fiind transportate la spital, anunţă vineri Dispeceratul Naţional Salvamont.
10:00
La 22 de ani, Federico Redondo, fiul lui Fernando Redondo, va descoperi fotbalul european. Internaţionalul argentinian de tineret a jucat deja pe terenurile din ţara sa, în tricoul Argentinos Juniors, clubul la care a jucat tatăl său, Fernando. Din februarie 2024, mijlocaşul defensiv a evoluat la Inter Miami, alături de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets şi Jordi Alba. Aceştia i-au lăudat probabil meritele campionatului spaniol, întrucât joi el a semnat cu Elche pentru 2,45 milioane de euro.
10:00
Ministrul israelian de finanţe a lansat un plan de colonizare, pentru a „îngropa” ideea unui stat palestinian # News.ro
Ministrul de finanţe al Israelului, extremistul Bezalel Smotrich, a anunţat că vor începe lucrările mult amânate la o colonie care va diviza Cisiordania şi o va separa de Ierusalimul de Est, o măsură care, potrivit cabinetului său, va „îngropa” ideea unui stat palestinian. Guvernul palestinian, aliaţii şi grupurile de lobby au condamnat proiectul, afirmând că este ilegal şi că fragmentarea teritoriului va distruge planurile de pace pentru regiune, relatează Reuters.
09:50
Cea mai mare captură de cocaină din acest an. Doi sârbi, prinşi de poliţiştii români transportând spre ţări din Vest peste 66 de kilograme de cocaină ascunsă sub somiera patului dintr-o autorulotă/ Valoarea pe „piaţa neagră”, 3,5 milioane de euro # News.ro
Poliţiştii români au descoperit peste 66 de kilograme de cocaină ascunsă sub somiera patului dintr-o autorulotă, cu o valoare pe „piaţa neagră” de 3,5 milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare captură de cocaină din acest an. Potrivit anchetatorilor, în urma unor verificări, rulota în care au fost găsite drogurile de mare risc a fost localizată în judeţul Sibiu. În autovehiculul care urma să transporte drogurile în ţări din Europa de Vest pe ruta balcanică tranzitând România erau doi cetăţeni sârbi - un bărbat şi o femeie - care au fost reţinuţi şi, ulterior, arestaţi preventiv pentru trafic internaţional de droguri de mare risc.
09:30
Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul unei vizite oficiale la Phenian, a anunţat joi parlamentul rus.
09:30
Producătorul Jerry Bruckheimer a discutat cu Johnny Depp despre o posibilă revenire a lui Jack Sparrow în „Piraţii din Caraibe”, potrivit Entertainment Weekly.
09:10
Enescu, Boulez, Vivaldi, Mahler, Poleva, Basica, Dediu: capodopere clasice şi viziuni contemporane la Festivalul „Enescu”, într-o ediţie aniversară „de colecţie” # News.ro
Ediţia a XXVII-a a Festivalului Internaţional George Enescu va avea loc în perioada 24 august - 21 septembrie, într-o celebrare fără precedent a moştenirii muzicale universale, cu un repertoriu eclectic care îmbină tradiţia cu inovaţia. Sub tema „Aniversări/ Celebrations”, directorul artistic Cristian Măcelaru propune o ediţie care reuneşte lucrări emblematice ale repertoriului clasic, creaţii contemporane inovatoare, premiere absolute şi versiuni concertante ale unor opere rare, marcând totodată 70 de ani de la moartea compozitorului George Enescu. Cu peste 100 de concerte şi 4.000 de artişti invitaţi, Bucureştiul devine, timp de patru săptămâni, capitala mondială a muzicii clasice.
09:10
Serbia - Protestatarii au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad. Confruntările au continuat la Belgrad şi în alte oraşe ale ţării # News.ro
Protestatarii antiguvernamentali au devastat joi sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din oraşul Novi Sad, în nordul ţării, şi au avut ciocniri cu poliţia şi susţinătorii SNS în capitala Belgrad, la o zi după ce violenţele au provocat zeci de răniţi, relatează Reuters.
09:10
Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de Ordonanţă pentru modificarea Legii privind drepturile de autor # News.ro
Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi pentru reorganizarea unor autorităţi publice din domeniul culturii.
09:00
SUMMIT PUTIN-TRUMP. Casa Albă anunţă că reuniunea este programată la ora locală 11:00 (22:00, ora României) # News.ro
Întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, va avea loc vineri, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska, a anunţat joi Casa Albă într-un comunicat de presă.
08:50
Deţinătorul trofeului, Jannik Sinner, s-a calificat uşor în semifinalele turneului Cincinnati Open. Serie de 25 de victorii pe hard pentru italian # News.ro
Deţinătorul trofeului, Jannik Sinner, l-a învins joi pe Felix Auger-Aliassime cu scorul de 6-0, 6-2 şi s-a calificat în semifinalele turneului Cincinnati Open. Numărul unu mondial şi-a prelungit seria de victorii pe suprafaţă hard la 25 de meciuri.
Acum 6 ore
08:30
Cea mai populară aplicaţie de comunicare digitală lansează o serie de funcţii pentru apelurile video de business, în frunte cu posibilitatea programării acestora.
08:10
Directorul general al casei de modă Valentino, Jacopo Venturini, a demisionat din motive personale # News.ro
Jacopo Venturini, director general al casei de lux Valentino, a părăsit compania, a anunţat joi brandul italian, precizând că decizia a fost luată de comun acord şi este motivată de raţiuni personale, transmite Reuters.
07:50
Sute de persoane, afectate de toxiinfecţie alimentară în Indonezia, după ce au mâncat prânzul gratuit din şcoli # News.ro
Peste 360 de persoane s-au îmbolnăvit în oraşul indonezian Sragen din centrul Javei, după ce au mâncat prânzul din şcoli, a anunţat, joi, un oficial, acesta fiind cel mai amplu caz de toxiinfecţie alimentară care afectează programul-fanion de mese gratuite al preşedintelui Prabowo Subianto, relatează Reuters.
07:40
Ryanair înregistrează o cerere solidă pe piaţa europeană, cu rezervări peste nivelul de anul trecut, şi rămâne ”rezonabil optimistă” privind atingerea ţintelor de vară, a declarat joi directorul general Michael O’Leary, citat de Reuters.
07:30
Japonia marchează a 80-a aniversare a predării sale în Al Doilea Război Mondial, în timp ce cresc îngrijorările că tragedia este uitată # News.ro
Japonia le aduce un omagiu celor peste 3 milioane de morţi în Al Doilea Război Mondial, ţara marcând astfel predarea sa, în urmă cu 80 de ani, care a pus capăt războiului, în timp ce cresc îngrijorările că memoria tragediei conflictului şi a lecţiilor amare ale erei militarismului japonez se stinge rapid, scrie AP.
07:00
Peste 3.500 de militari, la Ziua Marinei Române, sărbătorită la Constanţa, pe faleză şi pe scena maritimă/ Premierul Ilie Bolojan participă la manifestări # News.ro
Peste 3.500 de militari români şi străini, 28 de nave, 25 de ambarcaţiuni rapide şi aproximativ 20 aeronave participă, vineri, la manifestările dedicate Zilei Marinei Române organizate la Constanţa. La acestea şi-a anunţat prezenţa şi premierul Ilie Bolojan.
06:50
Eli Lilly semnează un acord de 1,3 miliarde dolari cu Superluminal pentru dezvoltarea de medicamente împotriva obezităţii cu ajutorul inteligenţei artificiale # News.ro
Gigantul farmaceutic american Eli Lilly a încheiat un parteneriat în valoare de 1,3 miliarde dolari cu startup-ul Superluminal Medicines, pentru descoperirea şi dezvoltarea de medicamente orale destinate obezităţii şi altor boli cardiometabolice, utilizând o platformă de inteligenţă artificială, transmite Reuters.
06:50
SUA returnează Mexicului un manuscris vechi de 500 de ani semnat de conchistadorul spaniol Hernán Cortés # News.ro
FBI a returnat Mexicului o pagină dintr-un manuscris nepreţuit, la aproape cinci secole după ce conchistadorul spaniol Hernán Cortés l-a semnat şi la zeci de ani după ce cineva l-a furat din arhivele naţionale ale acestei ţări, potrivit AP.
Acum 8 ore
06:30
Incendiile de vegetaţie din Spania provoacă un al treilea deces, în timp ce valul de căldură persistă în Europa # News.ro
Incendiile de vegetaţie care fac ravagii în Spania au provocat moartea unei a treia persoane, în timp ce valul de căldură intensă persistă în mare parte din Europa, determinând guvernele copleşite să ceară ajutor de la vecini, scrie The Guardian.
06:30
Cererea pentru AI impulsionează profitul Foxconn, care a urcat cu 27% în al doilea trimestru şi a depăşit aşteptările # News.ro
Foxconn, cel mai mare producător de electronice la comandă din lume şi principal furnizor al Apple, a raportat joi o creştere de 27% a profitului operaţional în al doilea trimestru din 2025, susţinută de expansiunea puternică a afacerii cu servere pentru inteligenţă artificială, transmite CNBC.
06:00
Creştinii prăznuiesc vineri Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor / Obiceiuri şi tradiţii în diferite zone ale ţării # News.ro
Creştinii prăznuiesc, vineri, Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai mari sărbători din an. Maica Domnului este şi ocrotitoarea marinarilor. De această zi sunt legate tradiţii, obiceiuri şi superstiţii, care pot fi întâlnite şi astăzi în diverse zone ale ţării.
05:50
Apple aduce înapoi funcţia de măsurare a oxigenului din sânge pe Apple Watch, reproiectată, după o dispută legală # News.ro
Apple a anunţat joi relansarea unei versiuni reproiectate a funcţiei de monitorizare a oxigenului din sânge pentru anumite modele Apple Watch, în urma unei îndelungate dispute de proprietate intelectuală, transmite CNBC.
05:20
Fondul suveran al Arabiei Saudite, lovit de o pierdere de 8 miliarde dolari din cauza ”gigaproiectelor” # News.ro
Fondul suveran Public Investment Fund (PIF) al Arabiei Saudite a raportat o depreciere de 8 miliarde dolari până la finalul anului 2024, după scăderea valorii investiţiilor în aşa-numitele ”gigaproiecte”, precum Neom, potrivit raportului anual al instituţiei, citat de CNBC.
05:10
SUMMIT PUTIN - TRUMP. Ce s-a întâmplat în alte ocazii când liderul de la Kremlin a venit în SUA? # News.ro
Vladimir Putin este primul preşedinte rus care vizitează Alaska, un teritoriu vândut de Moscova Statelor Unite în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari. Aceasta ar fi a opta vizită a lui Putin în SUA în calitate de preşedinte, funcţie pe care o deţine de la sfârşitul anului 1999, cu excepţia unei pauze de patru ani, între 2008 şi 2012, când aliatul său apropiat, Dmitri Medvedev, a ocupat cea mai înaltă funcţie la Kremlin. Reuters prezintă câteva detalii despre vizitele anterioare ale lui Putin în Statele Unite în calitate de preşedinte, precum şi un rezumat al vizitelor efectuate de Medvedev şi Boris Elţîn, predecesorul său.
05:10
Istoria relaţiei dintre Donald Trump şi Vladimir Putin este cea a doi bărbaţi cu un ego supradimensionat. Ei spun că se admiră, dar fără a fi neapărat apropiaţi, şi cultivă în mod deliberat ambiguitatea, fiecare crezând că îşi va impune interesele, relatează AFP
05:10
SUMMIT PUTIN-TRUMP. Ce atitudine va adopta şeful Casei Albe la negocierile cu liderul de la Kremlin? # News.ro
Când preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit la Helsinki în 2018, cei doi au alarmat aliaţii SUA cu o întâlnire prietenoasă în care Trump i-a luat partea liderului rus în faţa propriilor agenţii de informaţii cu privire la interferenţa Moscovei în alegerile americane. Timpul zboară şi şeful Casei Albe se duce vineri în Alaska cu o stare de spirit diferită, cel puţin afişată la nivel public: a ajuns la capătul răbdării faţă de refuzul liderului de la Kremlin de a negocia sfârşitul războiului din Ucraina şi este furios din cauza atacurilor cu rachete asupra oraşelor ucrainene, comentează Reuters.
05:00
SUMMIT PUTIN-TRUMP. Toţi ochii sunt aţintiţi spre Alaska. O întâlnire cu mize pentru Ucraina, Europa şi cei doi protagonişti. Temeri, aşteptări, speranţe şi scepticism - orice final este posibil # News.ro
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc vineri faţă în faţă după şase ani, timp în care miliardarul american a reuşit să ajungă din nou la Casa Albă, iar liderul de la Kremlin şi-a pus în aplicare planul mai vechi de a acapara Ucraina. Lumea s-a schimbat mult în aceşti ani, iar o bună parte din bulversarea geostrategică li se datorează. Summitul lor, al cărui scop imediat este să aducă pacea în Ucraina, are însă mize mari şi pentru Europa şi nu în ultimul rând reprezintă un test de imagine pentru două personalităţi cu orgolii foarte puternice. De aici rezultă şi incertitudinea, şi temerile, şi scepticismul. Dar şi aşteptările sunt mari, iar Alaska va fi pentru câteva ore în centrul atenţiei întregii lumi.
Acum 12 ore
01:20
Meciul Spartak Trnava-Universitatea Craiova: Mirel Rădoi – Ne-am panicat în foarte multe momente, e clar că avem o problemă # News.ro
Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, a ţinut să reamintească joi seară faptul că el a avertizat, după meciul tur cu Spartak Trnava, că oltenii nu erau deja calificaţi în play-off-ul Conference League.
01:20
Meciul Sporting Braga – CFR Cluj: Dan Petrescu – S-a văzut diferenţa de valoare / Adversarii nu aveau nevoie de ajutorul arbitrilor # News.ro
Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seară, după confruntarea din Liga Europa cu Sporting Braga, pierdută cu 0-2, că adversarii nu aveau nevoie de ajutorul arbitrilor, el considerând că portughezii au primit foarte uşor un penalti.
01:10
Trump dă asigurări că Putin ”nu se va pune cu mine” vineri, în Alaska, şi că vrea să implice Ucraina în viitoare negocieri # News.ro
Donald Trump dă asigurări joi că Vladimir Putin ”nu se va pune cu mine” vineri, în Alaska, şi repetă că obiectivul său este să-l implice pe Volodimir Zelenski, dacă este posibil ”foarte rapid” în viitoare negocieri de pace, relatează AFP.
