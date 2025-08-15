Eşec la Geneva. Negocierile pentru un tratat referitor la poluarea cu plastic s-au încheiat fără un acord
PSNews.ro, 15 august 2025 12:10
Statele s-au reunit pentru a 11-a zi la sediul Naţiunilor Unite din Geneva, încercând să finalizeze un tratat menit să pună capăt crizei poluării cu plastic. Însă nu se pot pune de acord asupra faptului dacă tratatul ar trebui să reducă creşterea exponenţială a producţiei de plastic şi să impună controale globale, cu caracter obligatoriu, […] Articolul Eşec la Geneva. Negocierile pentru un tratat referitor la poluarea cu plastic s-au încheiat fără un acord apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
12:30
CFR Călători anunță întârzieri între 64 și 200 de minute ale trenurilor. Care sunt rutele afectate # PSNews.ro
CFR Călători anunță întârzieri între 64 și 200 de minute ale trenurilor pe ruta Fetești – Cernavodă, din cauza unor probleme. CFR Călători anunță întârzieri între 64 și 200 de minute ale trenurilor pe ruta Fetești – Cernavodă, din cauza unor probleme la infrastructura feroviară. Circulația se realizează acum cu tracțiune diesel, iar pasagerii pot solicita […] Articolul CFR Călători anunță întârzieri între 64 și 200 de minute ale trenurilor. Care sunt rutele afectate apare prima dată în PS News.
Acum 10 minute
12:20
Măsurile luate în ultimul an de autoritățile R. Moldova pentru oprirea fluxului de bani trimis de la Moscova pentru finanțarea rețelei lui Șor au dat mari bătăi de pe curatorii ruși ai condamnatului fugar. Acum, ca să nu atragă atenția la șefii de rang înalt din cadrul grupării, procesul a fost decentralizat, iar de distribuirea […] Articolul Cum a ajuns un fost fotbalist casierul Kremlinului în R. Moldova apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
12:10
Cea mai mare captură de droguri din acest an. Cocaină de 3,5 milioane de euro! Unde era ascunsă # PSNews.ro
Poliţiştii români au descoperit peste 66 de kilograme de cocaină ascunsă sub somiera patului dintr-o autorulotă, cu o valoare pe „piaţa neagră” de 3,5 milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare captură de cocaină din acest an. Potrivit anchetatorilor, în urma unor verificări, rulota în care au fost găsite drogurile de mare risc a […] Articolul Cea mai mare captură de droguri din acest an. Cocaină de 3,5 milioane de euro! Unde era ascunsă apare prima dată în PS News.
12:10
Eşec la Geneva. Negocierile pentru un tratat referitor la poluarea cu plastic s-au încheiat fără un acord # PSNews.ro
Statele s-au reunit pentru a 11-a zi la sediul Naţiunilor Unite din Geneva, încercând să finalizeze un tratat menit să pună capăt crizei poluării cu plastic. Însă nu se pot pune de acord asupra faptului dacă tratatul ar trebui să reducă creşterea exponenţială a producţiei de plastic şi să impună controale globale, cu caracter obligatoriu, […] Articolul Eşec la Geneva. Negocierile pentru un tratat referitor la poluarea cu plastic s-au încheiat fără un acord apare prima dată în PS News.
12:00
S-a aflat! De ce a lipsit președintele de la ceremoniile Zilei Marinei de la Constanța și unde a fost surprins # PSNews.ro
De Ziua Marinei, președintele Nicușor Dan a ales să fie alături de familie la o mănăstire, unde a participat la slujba de Sfânta Maria, și nu la ceremoniile organizate la Constanța. Într-un mesaj transmis marinarilor, șeful statului le-a mulțumit pentru contribuția la securitatea maritimă a României. Guvernul a fost reprezentat la evenimente de premierul Bolojan. […] Articolul S-a aflat! De ce a lipsit președintele de la ceremoniile Zilei Marinei de la Constanța și unde a fost surprins apare prima dată în PS News.
12:00
Ministerul Finanţelor propune majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, de la 60 de salarii minime brute pe ţară garantate în plată, la 90 de salarii minime brute pe ţară, pentru veniturile realizate începând cu data […] Articolul Lovitură pentru profesiile liberale: Guvernul majorează CASS-ul cu 50%! apare prima dată în PS News.
Acum o oră
11:50
Termen-limită pentru folosirea banilor de pe cardurile educaționale. Sumele neutilizate vor fi retrase automat din cont # PSNews.ro
Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 – 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025, le reamintesc părinţilor Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE),şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precizând că după acest termen, sumele vor fi retrase automat din conturi. Aproximativ 670.000 de preşcolari şi […] Articolul Termen-limită pentru folosirea banilor de pe cardurile educaționale. Sumele neutilizate vor fi retrase automat din cont apare prima dată în PS News.
11:40
UE ia în calcul separarea Chișinăului de Kiev în drumul european. Decizia, anunțată înainte de alegerile din R. Moldova # PSNews.ro
UE ia în considerare acordarea unui pas important Republicii Moldova în procesul său de aderare la UE, înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc la sfârșitul lunii septembrie, plasând-o înaintea Ucrainei. Conform scenariului analizat de oficialii europeni, țările membre ale Uniunii Europene ar urma să voteze pentru deschiderea unui prim „cluster de negociere” pentru Republica […] Articolul UE ia în calcul separarea Chișinăului de Kiev în drumul european. Decizia, anunțată înainte de alegerile din R. Moldova apare prima dată în PS News.
11:30
Ministrul Apărării anunţă că anul viitor Marina Română va avea în dotare o nouă corvetă realizată în Turcia # PSNews.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, anunţă că anul viitor Marina Română va avea în dotare o nouă corvetă realizată în Turcia, care „este la cheie, terminată în Turcia” şi urmează aprobarea Parlamentului, în luna septembrie, în condiţiile în care este vorba despre o investiţie de peste 100 de milioane de de euro. „La anul, de […] Articolul Ministrul Apărării anunţă că anul viitor Marina Română va avea în dotare o nouă corvetă realizată în Turcia apare prima dată în PS News.
11:30
Sute de foști polițiști ar putea rămâne fără pensii. Instituția care le-a emis deciziile le cere acum banii înapoi # PSNews.ro
Peste șapte sute de foști polițiști ar putea rămâne fără pensii, după ce Casa Sectorială de Pensii a MAI a demarat procedura de anulare în instanță a deciziilor de pensionare. Vizați sunt cei pensionați între 2020 și 2024, folosind vechime cumpărată. Aceștia sunt chemați în instanță de Casa de Pensii a MAI, care cere restituirea […] Articolul Sute de foști polițiști ar putea rămâne fără pensii. Instituția care le-a emis deciziile le cere acum banii înapoi apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
11:20
Ilie Bolojan, huiduit la Constanța, înaintea discursului de Ziua Marinei. Ce a transmis premierul # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit înaintea discursului pe care l-a susținut la Constanța, de Ziua Marinei Române. Șeful executivului și-a încheiat alocuțiunea făcând un apel la angajații din sistemul public că „niciun efort nu este prea mare” pentru a crea condiții mai bune și pentru a trece „de această perioadă dificilă”. „Dacă astăzi aici […] Articolul Ilie Bolojan, huiduit la Constanța, înaintea discursului de Ziua Marinei. Ce a transmis premierul apare prima dată în PS News.
11:10
Proteste violente în marile orașe din Serbia. Sediul partidului de guvernământ din Novi Sad a fost devastat # PSNews.ro
Protestatarii antiguvernamentali au devastat joi sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din oraşul Novi Sad, în nordul ţării, şi au avut ciocniri cu poliţia şi susţinătorii SNS în capitala Belgrad, la o zi după ce violenţele au provocat zeci de răniţi, relatează Reuters. În Novi Sad, al doilea oraş ca mărime din Serbia, poliţia şi susţinătorii […] Articolul Proteste violente în marile orașe din Serbia. Sediul partidului de guvernământ din Novi Sad a fost devastat apare prima dată în PS News.
11:10
Predoiu, mesaj de Ziua Marinei: „Securitatea la gurile Dunării are un rol esențial pentru menținerea păcii regionale” # PSNews.ro
Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre are un rol strategic esențial pentru prevenirea extinderii instabilității și menținerea păcii regionale și, în acest sens, Ministerul Afacerilor Interne va continua modernizarea dotărilor și instruirea personalului, a afirmat ministrul Cătălin Predoiu, vineri, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Marinei. Predoiu a punctat că această sărbătoare […] Articolul Predoiu, mesaj de Ziua Marinei: „Securitatea la gurile Dunării are un rol esențial pentru menținerea păcii regionale” apare prima dată în PS News.
11:10
Escrocheria Caritas, varianta 2025. Cum sunt păcăliți românii că se îmbogățesc instant cu ajutorul AI # PSNews.ro
O nouă schemă piramidală, care amintește de celebra escrocherie Caritas, a invadat toate rețelele sociale. Două platforme false de investiţii au convins in jur de o 100.000 de români să contribuie cu 200 de milioane de euro. Li se promit câştiguri fabuloase dacă atrag cât mai mulţi prieteni şi cunoscuţi. Autorităţile avertizează însă că aplicaţiile […] Articolul Escrocheria Caritas, varianta 2025. Cum sunt păcăliți românii că se îmbogățesc instant cu ajutorul AI apare prima dată în PS News.
11:00
Surpriză pe piața auto! Prima generație Dacia Logan se întoarce în producție, cu un nume nou # PSNews.ro
Prima generație a modelului Dacia Logan, care a marcat intrarea mărcii de la Mioveni în lumea internațională a industriei auto, va fi din nou produs, într-o formă pe care Renault a licențiat-o cu mult timp în urmă Iranului. Este vorba despre o versiune adaptată, care va purta un nume nou, relevă datele Profit.ro. Înainte de […] Articolul Surpriză pe piața auto! Prima generație Dacia Logan se întoarce în producție, cu un nume nou apare prima dată în PS News.
10:50
Mai mult de jumătate de ţară se află vineri sub atenţionare cod galben de caniculă, iar sâmbătă, judeţele Bihor, Arad şi Timiş se vor afla sub avertizre cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade. Pentru mai multe judeţe din jumătatea de vest a ţării va fi emisă avertizare cod galben […] Articolul METEO Weekend de foc: Mai mult de jumătate de ţară se află sub atenţionare de caniculă apare prima dată în PS News.
10:40
Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Când va fi dat în trafic lotul ajuns la 99%, așteptat de toată Moldova # PSNews.ro
Lotul 2 Mizil – Pietroasele/Spătaru din Autostrada A7 Ploiești – Buzău ar putea fi dat în trafic până la finalul lunii septembrie, potrivit celui mai nou termen anunțat joi de un oficial de la Transporturi. Amintim că acest lot este realizat în proporție de 99%, dar deschiderea circulației este amânată din cauza problemelor de la […] Articolul Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Când va fi dat în trafic lotul ajuns la 99%, așteptat de toată Moldova apare prima dată în PS News.
10:40
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. „Paștele” verii # PSNews.ro
Pe 15 august, milioane de români celebrează Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular ca Sfânta Maria Mare. Această zi sfântă, numită și „Paștele verii”, aduce împreună credința ortodoxă, tradițiile românești vechi de secole și obiceiurile de sărbătoare, păstrate cu sfințenie chiar și în 2025. În acest articol vei afla totul despre semnificația Adormirii Maicii Domnului, tradițiile populare, superstițiile de Sfânta Maria […] Articolul 15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. „Paștele” verii apare prima dată în PS News.
10:30
George Simion, ironic la adresa premierului României: „Ilie, dovedește-ne că ești de-al nostru, fă-te că lucrezi” # PSNews.ro
George Simion îl ironizează pe premierul Ilie Bolojan printr-o postare pe Facebook, susținând că redă mesajul real transmis de acesta primarilor. Mesajul liderului AUR vine după ce mai multe proiecte finanțate prin PNRR au fost blocate sau amânate. Simion, notează ironic în 10 puncte ce mesaje le-ar fi transmis Bolojan primarilor. Dragă Lia Olguța Vasilescu […] Articolul George Simion, ironic la adresa premierului României: „Ilie, dovedește-ne că ești de-al nostru, fă-te că lucrezi” apare prima dată în PS News.
10:30
Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de modificare a Legii privind drepturile de autor # PSNews.ro
Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi pentru reorganizarea unor autorităţi publice din domeniul culturii. Iniţiativa urmăreşte o adaptare clară şi coerentă a legislaţiei privind drepturile de autor. Legea, modificată de-a lungul timpului în mod […] Articolul Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de modificare a Legii privind drepturile de autor apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
10:20
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare # PSNews.ro
Primăria din Dârmănești, o comună cu mai puțin de 3.500 de locuitori din Argeș, și-a trimis în această vară angajații la „cursuri de formare profesională”, pe litoral. În total, acestea au costat nu mai puțin de 30 de mii de euro, iar cel mai scump pachet a fost de aproximativ 2.000 de euro pentru o […] Articolul All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare apare prima dată în PS News.
10:20
Obligația SRL de a avea capital social de 8.000 de lei va intra în vigoare chiar de anul acesta # PSNews.ro
Capitalul social al SRL (societăți cu răspundere limitată) va crește la minim 8.000 de lei, de la minim 1 leu în prezent, majorarea urmând să se facă la prima mențiune de modificare a actului constitutiv, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare, prevăzută să fie data de intrare în […] Articolul Obligația SRL de a avea capital social de 8.000 de lei va intra în vigoare chiar de anul acesta apare prima dată în PS News.
10:20
DOCUMENT în dezbatere publică. Magistrații se vor pensiona la 65 de ani, cu maximum 70% din ultimul venit # PSNews.ro
Ministerul Muncii a pus, joi, în dezbatere publică, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Acesta prevede pensionarea magistraţilor la vârsta standard din sistemul public de pensii, instituirea unei condiţii de vechime minimă în muncă de 35 de ani şi limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu […] Articolul DOCUMENT în dezbatere publică. Magistrații se vor pensiona la 65 de ani, cu maximum 70% din ultimul venit apare prima dată în PS News.
10:10
Summitul din Alaska: întâlnire între Trump și Putin cu mize majore pentru Ucraina, dar și Europa # PSNews.ro
Întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, va avea loc vineri, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska, a anunţat joi Casa Albă într-un comunicat de presă. Trump va pleca de la Casa Albă vineri la ora locală 6:45 a.m. (13:45 ora României) şi va părăsi Anchorage la […] Articolul Summitul din Alaska: întâlnire între Trump și Putin cu mize majore pentru Ucraina, dar și Europa apare prima dată în PS News.
10:00
Ziua Marinei, sărbătorită la Constanţa, pe faleză şi pe scena maritimă. Premierul Ilie Bolojan participă la manifestări # PSNews.ro
Mobilizare impresionantă la Constanța acolo unde are loc Ziua Marinei. Pe litoral sunt 200.000 de turiști și au fost luate măsuri deosebite de securitate. Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, pentru a promova valorile și tradițiile […] Articolul Ziua Marinei, sărbătorită la Constanţa, pe faleză şi pe scena maritimă. Premierul Ilie Bolojan participă la manifestări apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
08:10
Reformiștii ipocriți. Nicușor Dan a pierdut 1 MILIARD de lei cu Termoenergetica, dar a mărit salariile # PSNews.ro
Nicușor Dan a renunțat la Primăria București pentru a fi președintele României, iar în această perioadă promite să rezolve deficitul bugetar. În cei 4 ani în care a condus Primăria, Nicușor Dan a pierdut 1 miliard de lei cu Termoenergetica, compania care livrează apa caldă și căldura. Pierderi de 1 miliard de lei în 4 […] Articolul Reformiștii ipocriți. Nicușor Dan a pierdut 1 MILIARD de lei cu Termoenergetica, dar a mărit salariile apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:10
EUROPA Fiecare lună pare a fi „cea mai caldă înregistrată vreodată”, fenomenele meteorologice extreme sunt frecvente și există un sentiment general că vremea așa cum o știm noi nu mai există. În timp ce acest lucru afectează grav sănătatea mintală a oamenilor, răspunsul politic al UE este în cel mai bun caz lent. Operatorii liniei […] Articolul Știri din capitalele Europei, 14 august apare prima dată în PS News.
20:30
ROMARM, sub asediul politizării: cum a ajuns un fidel de partid să conducă industria de apărare # PSNews.ro
Compania Națională ROMARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a anunțat finalizarea procedurii de selecție a conducerii executive, în conformitate cu ordonanța privind guvernanța corporativă. În urma acestui proces, Consiliul de Administrație a decis numirea lui Răzvan Marian Pîrcălăbescu ca Director General și a lui George Adrian Teotoc ca Director Economic, […] Articolul ROMARM, sub asediul politizării: cum a ajuns un fidel de partid să conducă industria de apărare apare prima dată în PS News.
20:10
Radu Miruță anunță că Ministerul Economiei nu mai are bani pentru plata salariilor în august și decembrie # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că instituția pe care o conduce a rămas fără bani pentru plata salariilor din lunile august și decembrie. Pentru a putea plăti angajații, el a precizat că a direcționat fonduri de la programul Construct Plus, care nu a mai fost implementat. Ministrul Economiei a […] Articolul Radu Miruță anunță că Ministerul Economiei nu mai are bani pentru plata salariilor în august și decembrie apare prima dată în PS News.
20:10
Funcţionarii din primăriile de comune sunt pregătiţi să intre în grevă generală pe 8 septembrie. Ce îi nemulțumește # PSNews.ro
Funcţionarii din primăriile de comune sunt pregătiţi să intre în grevă generală pe 8 septembrie, nemulţumiţi de o prevedere din actualul proiect de lege privind reforma administraţiei locale, care prevede că ordonatorul de credite poate stabili ca un post ocupat cu normă întreagă să fie transformat într-unul cu jumătate de normă, a declarat preşedintele Sindicatului […] Articolul Funcţionarii din primăriile de comune sunt pregătiţi să intre în grevă generală pe 8 septembrie. Ce îi nemulțumește apare prima dată în PS News.
20:10
Prim-ministrul Ilie Bolojan va lua parte la activitățile dedicate Zilei Marinei Române, organizate în Portul Militar Constanța. Evenimentul va include și alocuțiunea oficială a premierului, care va fi transmisă în direct pe conturile de Facebook și YouTube ale Guvernului României, precum și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria. Citeste mai mult AICI Articolul Premierul Ilie Bolojan participă la manifestările de Ziua Marinei Române la Constanța apare prima dată în PS News.
20:00
Cum se acordă despăgubirile pentru cei afectați de inundații. Cele 3 categorii explicate de Raed Arafat # PSNews.ro
Irinel Ionel Scrioșteanu, Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a anunțat joi că a fost votată hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă care prevede criteriile de acordare a despăgubirilor pentru persoanele afectate de inundaţiile catastrofale de la sfârşitul lunii iulie, din Suceava şi Neamţ. „A fost dată prima tranşă de sprijin financiar […] Articolul Cum se acordă despăgubirile pentru cei afectați de inundații. Cele 3 categorii explicate de Raed Arafat apare prima dată în PS News.
19:40
FOTO Autostrada Bucureștiului A0: Un pasaj de pe lotul 3 Nord nu mai poate fi finalizat anul acesta # PSNews.ro
Secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu a postat joi imagini noi cu șantierul lotului 3 Nord din Autostrada Bucureștiului A0. Potrivit acestuia, antreprenorul chinez nu va mai putea finaliza anul acesta pasajul de la DN3, principalul punct critic din șantier. Vedeți mai jos ce soluție propune totuși pentru deschiderea circulației. „Am fost pe […] Articolul FOTO Autostrada Bucureștiului A0: Un pasaj de pe lotul 3 Nord nu mai poate fi finalizat anul acesta apare prima dată în PS News.
19:30
Măsurile nepopulare de azi ar putea transforma România de peste 10 ani, crede Cristian Popa (BNR) # PSNews.ro
Măsurile luate de Guvernul Bolojan sunt dureroase, dar au salvat România de la o situaţie critică, pentru că s-a recăpătat încrederea investitorilor, explică economistul Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, într-un interviu acordat News.ro. În cazul în care nu s-ar fi recurs la măsurile atât de nepopulare azi, România […] Articolul Măsurile nepopulare de azi ar putea transforma România de peste 10 ani, crede Cristian Popa (BNR) apare prima dată în PS News.
19:20
Pericol pe litoralul românesc, după ce furtunile și curenții au format gropi adânci de câțiva metri în apa mării. Unele dintre ele se afla la doar 10 metri de mal, iar când marea este agitată, salvamarii interzic accesul turiștilor pentru a evita o tragedie. Cea mai adâncă groapă este în Costinesti, în dreptul plajei nou […] Articolul Pericolul din mare, în plin sezon estival: gropi adânci la doar câțiva metri de mal apare prima dată în PS News.
19:20
Anunț important pentru cei care au împrumutat statul. O nouă serie Fidelis intră la Bursă. Peste 1,5 miliarde de lei # PSNews.ro
Statul român a listat o nouă emisiune Fidelis la Bursa de Valori București (BVB). De această dată este vorba despre o serie de obligațiuni Fidelis în valoare de 1,5 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor (MF) a atras 552,3 milioane de lei și peste 195 milioane de euro prin cea de-a șaptea ofertă publică de vânzare […] Articolul Anunț important pentru cei care au împrumutat statul. O nouă serie Fidelis intră la Bursă. Peste 1,5 miliarde de lei apare prima dată în PS News.
19:10
Oana Țoiu revine cu noi clarificări privind motivele pentru care România a ratat la mustață intrarea în Visa Waiver # PSNews.ro
Unul dintre motivele principale pentru care țara noastră a fost exclusă din Programul Visa Waiver a fost lipsa de explicații referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie 2024, a recunoscut ministrul de Externe, Oana Țoiu. Ministrul spune că în această situație s-au aflat mai multe țări care nu au îndeplinit criteriile de admitere în […] Articolul Oana Țoiu revine cu noi clarificări privind motivele pentru care România a ratat la mustață intrarea în Visa Waiver apare prima dată în PS News.
19:00
Ministrul Sănătății schimbă „la 180 de grade” modul în care se calculează necesarul de personal în spitale # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat schimbarea „la 180 de grade” a modului de calcul în cazul normativului de personal din spitale joi, 14 august. El a explicat că modificarea va fi făcută săptămâna viitoare printr-o ordonanță și va include noi indicatori de calcul. „În ordonanța de săptămâna viitoare se va modifica la 180 de […] Articolul Ministrul Sănătății schimbă „la 180 de grade” modul în care se calculează necesarul de personal în spitale apare prima dată în PS News.
18:50
Fostul președinte Klaus Iohannis, somat de ANAF să returneze aproape un milion de euro pentru casa dobândită ilegal # PSNews.ro
Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a notificat recent pe fostul președinte Klaus Iohannis că trebuie să plătească aproape un milion de euro, sumă aferentă veniturilor obținute din închirierea unei case din centrul Sibiului, imobil intrat în posesia sa printr-o procedură declarată ilegală de instanțe. Potrivit unor surse citate de România TV, notificarea marchează un […] Articolul Fostul președinte Klaus Iohannis, somat de ANAF să returneze aproape un milion de euro pentru casa dobândită ilegal apare prima dată în PS News.
18:40
Sezonul turistic estival din acest an a început cu un număr record de înnoptări pentru hotelierii bulgari, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS) de la Sofia. Potrivit acestora, veniturile realizate în luna iunie – prima pentru vara anului 2025 au crescut semnificativ față de iunie 2024, potrivit portalului Economic.bg, citat de Rador. În decurs […] Articolul Venituri record pentru hotelurile din Bulgaria, unde românii cotizează masiv apare prima dată în PS News.
18:40
Surpriză de la Guvern: Instituția la care schema de personal se suplimentează cu sute de posturi # PSNews.ro
Schema de personal a Găzrii Forestiere Naționale va fi suplimentată cu 197 de posturi, în timp ce Garda Națională de Mediu va avea în plus 150 de comisari cu atribuții de control, a stabilit Guvernul. Astfel, un prim act normativ stabilește la 842 numărul maxim de posturi pentru Garda Forestieră Națională și structurile subordonate. Modificarea […] Articolul Surpriză de la Guvern: Instituția la care schema de personal se suplimentează cu sute de posturi apare prima dată în PS News.
18:30
Ce salariu au magistrații convinși de Nicușor Dan să revină la muncă și să renunțe la pensiile speciale de 18.000 lei # PSNews.ro
Reforma pensiilor speciale ar urma să ducă la un exod al magistraților, anunță CSM. Dar președintele a obținut o victorie: magistrații cu pensie specială de 18.000 lei au fost convinși de Nicușor Dan să revină la muncă. Ce salariu vor avea? Reforma pensiilor speciale a adus la nemulțumirea magistraților. Va apărea o nouă formulă pentru […] Articolul Ce salariu au magistrații convinși de Nicușor Dan să revină la muncă și să renunțe la pensiile speciale de 18.000 lei apare prima dată în PS News.
18:20
CNSU alocă noi ajutoare de urgenţă în bani sinistraţilor din Neamţ şi Suceava. Care sunt criteriile de despăgubire # PSNews.ro
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a adoptat, joi, o nouă hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgenţă în bani persoanelor afectate de inundaţiile din 27/28 iulie, în judeţele Neamţ şi Suceava.Potrivit hotărârii, sprijinul financiar se va acorda în funcţie de situaţia juridică şi de gradul de asigurare a locuinţelor afectate, după mai multe […] Articolul CNSU alocă noi ajutoare de urgenţă în bani sinistraţilor din Neamţ şi Suceava. Care sunt criteriile de despăgubire apare prima dată în PS News.
18:20
Uniunea Europeană trimite două avioane pentru a ajuta Spania să stingă incendiile devastatoare # PSNews.ro
Uniunea Europeană trimite două avioane pentru a ajuta Spania să facă față incendiilor de vegetație puternice, după ce țara a activat pentru prima dată un mecanism de asistență al UE în caz de dezastre pentru incendii, potrivit BBC. Ministrul de Interne Fernando Grande-Marlaska a declarat pentru presa locală că a solicitat două avioane cisternă din […] Articolul Uniunea Europeană trimite două avioane pentru a ajuta Spania să stingă incendiile devastatoare apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO La un pas de tragedie! Momentul în care un tub de eoliană s-a desprins dintr-un trailer, pe un drum din Ialomița # PSNews.ro
O tragedie a fost evitată în ultima clipă pe un drum dintre Giurgeni și Țăndărei, în județul Ialomița. Camera de bord a unui șofer a surprins momentul în care un tub de eoliană s-a desprins dintr-un transport și s-a răsturnat pe câmp. Convoiul excepţional transporta componente pentru eoliene. Din motive necunoscute, cilindrul s-a desprins şi […] Articolul VIDEO La un pas de tragedie! Momentul în care un tub de eoliană s-a desprins dintr-un trailer, pe un drum din Ialomița apare prima dată în PS News.
18:00
Ploile abundente obligă autoritățile să refacă hărțile de risc. Precizările lui Raed Arafat # PSNews.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a declarat, joi, că ploile abundente și fenomenele meteorologice nemaiîntâlnite obligă autoritățile să refacă hărțile de risc și să intensifice măsurile preventive. Raed Arafat a fost întrebat despre situația zonelor cu risc de inundații, în contextul în care autoritățile analizează necesitatea unor noi […] Articolul Ploile abundente obligă autoritățile să refacă hărțile de risc. Precizările lui Raed Arafat apare prima dată în PS News.
18:00
Emil Hurezeanu o acuză pe Oana Țoiu de inferență și aruncă răspunderea Visa Waiver în curtea Internelor # PSNews.ro
Emil Hurezeanu iese la rampă cu explicații, după dezvăluirile Oanei Țoiu pe subiectul Visa Waiver, oprit din cauza anulării alegerilor. Fostul ministru de Externe spune că afirmațiile actualului ministru se bazează pe speculațiile din perioada electorală. „Este o inferență (n.r. DEX – Operație logică de trecere de la un enunț la altul și în care […] Articolul Emil Hurezeanu o acuză pe Oana Țoiu de inferență și aruncă răspunderea Visa Waiver în curtea Internelor apare prima dată în PS News.
17:50
STENOGRAME Scandal între primari și Bolojan. Edilii amenință cu retragerea sprijinului, premierul cu propria demisie # PSNews.ro
Scandal între primarii de municipii și Guvern: edilii acuză că nu au fost consultați privind blocarea unor proiecte de investiții care vizează șantiere deschise cu bani de la bugetul de stat și cu fonduri europene. Digi24 a obținut mesaje din discuțiile aprinse de pe un grup de WhatsApp, unde ar fi intervenit și premierul. În […] Articolul STENOGRAME Scandal între primari și Bolojan. Edilii amenință cu retragerea sprijinului, premierul cu propria demisie apare prima dată în PS News.
17:50
Ministrul Fondurilor Europene anunță care proiecte PNRR și Anghel Saligny vor fi suspendate # PSNews.ro
Guvernul a discutat joi, în primă lectură, un proiect de Ordonanță de Urgență privind limitarea proiectelor finanțate prin PNRR. Dragoș Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a anunțat că Executivul va renunța la proiectele pentru care nu există încă ordin de începere a lucărilor. Potrivit ministrului, până în septembrie va fi disponibil un „tablou de […] Articolul Ministrul Fondurilor Europene anunță care proiecte PNRR și Anghel Saligny vor fi suspendate apare prima dată în PS News.
17:50
Câți bani a primit un român după ce a descoperit o comoară de pe vremea Imperiului Roman, în ținutul capitalei dacilor # PSNews.ro
Hunedoara a plătit 30.000 de lei pe un tezaur format din peste 400 de monede romane, ce a fost predat muzeului din Deva, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat joi. Descoperirea a fost făcută în anul 2023 pe raza localităţii Şoimuş, în punctul Dealul Viilor, de către un bărbat din municipiul Deva, posesor autorizat al unui […] Articolul Câți bani a primit un român după ce a descoperit o comoară de pe vremea Imperiului Roman, în ținutul capitalei dacilor apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.