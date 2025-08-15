Cea mai mare captură de droguri din acest an. Cocaină de 3,5 milioane de euro! Unde era ascunsă

12:10

Statele s-au reunit pentru a 11-a zi la sediul Naţiunilor Unite din Geneva, încercând să finalizeze un tratat menit să pună capăt crizei poluării cu plastic. Însă nu se pot pune de acord asupra faptului dacă tratatul ar trebui să reducă creşterea exponenţială a producţiei de plastic şi să impună controale globale, cu caracter obligatoriu, […] Articolul Eşec la Geneva. Negocierile pentru un tratat referitor la poluarea cu plastic s-au încheiat fără un acord apare prima dată în PS News.