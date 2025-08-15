Summitul Puțin – Trump. Cine sunt membrii delegaţiilor care se vor întâlni în Alaska? În timp ce Rusia îşi trimite „greii”, SUA se bazează pe novici. Componenta economică atrage atenţia
G4Media, 15 august 2025 14:00
Când Vladimir Putin va veni vineri în Alaska pentru întâlnirea sa importantă cu Donald Trump, el va fi însoţit de unele dintre cele mai puternice...
• • •
Acum 5 minute
14:10
Calea ferată strategică Rinul de Fier ar putea reveni la viață pentru a contracara amenințarea Rusiei # G4Media
Belgia, Țările de Jos și Germania poartă discuții pentru a reînvia calea ferată a Rinului de Fier, o linie care datează din secolul al XIX-lea,...
Acum 10 minute
14:00
Summitul Puțin – Trump. Cine sunt membrii delegaţiilor care se vor întâlni în Alaska? În timp ce Rusia îşi trimite „greii", SUA se bazează pe novici. Componenta economică atrage atenţia
Când Vladimir Putin va veni vineri în Alaska pentru întâlnirea sa importantă cu Donald Trump, el va fi însoţit de unele dintre cele mai puternice...
Acum o oră
13:30
Incident aviatic lângă Insula Șerpilor / Un avion de vânătoare rusesc Su-30SM s-ar fi prăbușit în condiții bizare, dezvăluie interceptări ucrainene # G4Media
Forțele ucrainene susțin că un avion de vânătoare Su-30SM al armatei ruse s-a prăbușit la sud-est de Insula Șerpilor, în Marea Neagră, în circumstanțe neclare,...
13:30
Convocările preliminare pentru meciurile naţionalei U21 cu Kosovo şi San Marino, din luna septembrie # G4Media
Naţionala de tineret a României începe în luna septembrie drumul către EURO 2027 cu meciurile din preliminarii împotriva reprezentativelor din Kosovo şi San Marino. Noul...
13:20
În drum spre întâlnirea cu Trump, Putin s-a oprit în Magadan, pentru a vizita monumentul prieteniei cu SUA # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit vineri dimineaţă la Magadan, la 6.000 de kilometri est de Moscova, unde va vizita un monument dedicat prieteniei dintre...
Acum 2 ore
13:00
Un avocat australian își cere scuze după ce AI a generat citate false într-un caz de crimă # G4Media
Un avocat a fost nevoit să își ceară scuze după ce AI a creat citate false și hotărâri inventate în concluziile pe care le-a depus...
13:00
Italia, țara unde câinii devin „copiii” familiei: Legea Bruno le protejează drepturile mai mult ca niciodată # G4Media
Realitatea ultimilor ani arată că, în Italia, natalitatea este în scădere dramatică, iar rata de abandon a crescut. În acest context, câinii au devenit mai...
13:00
Eşec al negocierilor pentru stabilirea unui tratat internaţional împotriva poluării cu plastic / Planeta a produs după anul 2000 mai mult plastic decât în precedenţii 50 de ani # G4Media
Cele 185 de ţări reunite la Geneva nu au reuşit, în noaptea de joi spre vineri, să ajungă la un acord asupra unui tratat internaţional,...
13:00
Moşteanu, despre summit-ul Trump-Putin: Orice discuţie despre pace trebuie să fie cu Ucraina la masă. Sunt foarte importante garanţiile de securitate. Pacea nu trebuie să însemne un răgaz pentru Putin pentru a-şi trage sufletul şi a reporni un război # G4Media
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, în legătură cu summit-ul Trump – Putin, din Alaska, de vineri seară, că orice discuţie despre pace trebuie...
12:50
După ce a stabilit un nou record mondial, „Mondo” Duplantis este gata să depășească din nou limitele: „Pasul firesc ar fi 6,30” # G4Media
Imediat după ce a stabilit un record mondial și cu al treilea titlu mondial consecutiv în vizor, săritorul cu prăjina Mondo Duplantis este pregătit să...
12:40
Roverul Perseverance al NASA a reperat pe Marte o rocă în formă de cupolă care seamănă cu un coif din epoca medievală, potrivit USA Today.
12:40
Ministerul Educației: Sumele virate pe cardurile educaţionale mai pot fi cheltuite până pe 31 august 2025 / Apel către părinţi să achiziţioneze din timp rechizitele # G4Media
Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 – 2025 pot fi cheltuite până pe 31 august 2025, reaminteşte Ministerul...
12:40
Bulgaria va găzdui o bază NATO / Investiţia depăşeşte 100 de milioane de euro / Bulgaria şi Statele Unite au deja o bază comună la Novo Selo # G4Media
Guvernul bulgar a anunţat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi ca parte a strategiei de consolidare a...
12:40
Serghei Lavrov a sosit în Alaska îmbrăcat într-un pulover pe care scrie „URSS” / ”Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi inteligibilă” # G4Media
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a sosit în Anchorage, Alaska, cu câteva ore înainte de începerea summitului dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin,...
12:30
VIDEO Locomotiva Traxx 3 atinge 200 km/h la testele de la Făurei: O excepție în peisajul feroviar românesc # G4Media
Pe 14 august 2025, la Centrul de Testări Feroviare Făurei, locomotiva electrică Traxx 3 a atins viteza de 200 km/h, marcând un moment important pentru transportul feroviar...
12:30
Mirel Rădoi, după caruselul de emoții din Trnava vs. Universitatea Craiova, 4-3: În prima manșă se joacă fotbal, în a doua te califici # G4Media
Universitatea Craiova a trăit un carusel de emoții în turul trei preliminar Conference League, joi seară, după ce oltenii au mers în Slovenia pentru meciul...
12:30
Circulaţie feroviară afectată în zona Feteşti-Cernavodă din cauza unor probleme la infrastructura feroviară / Unele trenuri au întârzieri de peste 3 ore, altele au programul modificat # G4Media
Mai multe trenuri care circulă pe ruta Feteşti-Cernavodă au înregistrat întârzieri semnificative, în unele cazuri acestea depăşind trei ore, din cauza unor probleme la infrastructura...
12:30
Primarul Târgoviştei: PSD are nevoie urgentă de schimbare, de atitudine şi de conducere / PSD are nevoie de un congres al schimbării # G4Media
Preşedintele PSD Târgovişte, Daniel Cristian Stan, primar al municipiului, afirmă că partidul din are face parte are nevoie urgentă de schimbare, „de atitudine, de abordare...
12:10
VIDEO | Agricultura în schimbare | România a pierdut 1 milion de hectare de porumb, în 3 ani / Maria Cîrjă (Corteva): „Fermierii își doresc culturi profitabile, dar schimbările climatice nu mai permit” # G4Media
Schimbările climatice și presiunea pieței obligă fermierii români să-și regândească strategiile, a susținut Maria Cîrjă, director de marketing Corteva Agriscience pentru România și Republica Moldova, la podcastul „Agricultura...
Acum 4 ore
11:50
WatchDog.MD: Mașinăria de propagandă a Kremlinului țintește alegerile din Moldova / Rețea de 910 conturi demascată pe rețelele sociale / George Simion și Călin Georgescu, printre cei mai citați politicieni de către propaganda pro-rusă # G4Media
Comunitatea „WatchDog.MD" dezvăluie operațiunea de influențare pro-rusă înaintea scrutinului parlamentar, implicând politicieni, Biserica Ortodoxă și inteligența artificială. Cu mai puțin de o lună înaintea alegerilor...
11:50
Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru meciurile împotriva Canadei şi Ciprului. Dintre cei 19 jucători de pe listă, Răzvan Sava nu are nicio selecţie la prima reprezentativă # G4Media
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partidele din septembrie...
11:40
Dacă ești stăpân de câine sau pisică, probabil că ai fost tentat măcar o dată să împarți cu blănosul tău din ceea ce mănânci. Privirea...
11:40
FOTO VIDEO Ziua Marinei la Constanța: Principalele momente ale ceremoniei, de la care președintele Nicușor Dan a lipsit # G4Media
Președintele Nicușor Dan nu a participat la festivitățile organizate de Ziua Marinei pe faleza Cazinoului din Constanța. Este o premieră a ultimilor ani ca președintele...
11:40
Întâlnirea de mâine va fi, oricum am privi lucrurile, plină de consecințe. Președintele american va avea de ales între a accepta narațiunea lui Putin despre...
11:20
FOTO Shelby dezvăluie un nou monstru pentru circuit / Shelby Super Snake-R are un motor V8 supraalimentat de peste 850 de cai putere # G4Media
Shelby American a prezentat modelul Shelby Super Snake-R, un muscle car veritabil bazat pe Ford Mustang Dark Horse. Conform unui comunicat de presă al companiei, modelul cu peste...
11:20
Deși sunt principalele susținătoare militare și financiare ale Ucrainei, guvernele europene au fost excluse de la discuțiile directe dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin...
11:10
Mesajul lui Nicuşor Dan de Ziua Marinei: ”Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naţionale suntem mai puternici” # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a exprimat certitutdine, în mesajul transmis vineri, de Ziua Marinei, că atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne...
11:10
Mai multe bazine din Ştrandul Piatra-Neamţ, închise de DSP din cauza apei neconforme / La bazinul pentru copii şi la cele două bazine din zona VIP se va schimba apa # G4Media
Bazinele pentru copii şi cele din zona VIP din Ştrandul Piatra-Neamţ sunt, închise începând de vineri, de reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică, din cauza apei...
11:00
Forţele aeriene ale Ucrainei au raportat doborârea a 63 de drone lansate de Rusia înspre teritoriului ucrainean în noaptea de joi spre vineri, zi în...
11:00
Ministrul Apărării anunţă că anul viitor România va avea o nouă corvetă realizată în Turcia / ”E la cheie, e terminată în Turcia şi urmează aprobarea Parlamentului în septembrie” # G4Media
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, anunţă că anul viitor Marina Română va avea în dotare o nouă corvetă realizată în Turcia, care „este la cheie,...
10:50
METEO: Cod portocaliu de caniculă, sâmbătă, în judeţele Bihor, Arad, Timiş / Cod galben în Maramureş, Crişana, Banat, Transilvania și Oltenia # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat pentru trei judeţe, valabil pe parcursul zilei de sâmbătă, şi...
10:40
YouTube a început să testeze un instrument de inteligență artificială (AI) pentru a identifica vârsta utilizatorilor săi din SUA, în încercarea de a proteja mai...
10:40
Cocaină de 3,5 milioane de euro, găsită într-o autorulotă, în judeţul Sibiu / Doi sârbi au fost arestați # G4Media
Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în judeţul Sibiu, două persoane...
10:30
Israelul lansează un plan de colonizare, pentru a „îngropa” ideea unui stat palestinian / ”Oricine în lume încearcă astăzi să recunoască un stat palestinian va primi răspunsul nostru pe teren. Fapte concrete, cum ar fi case şi cartiere” # G4Media
Ministrul de finanţe al Israelului, extremistul Bezalel Smotrich, a anunţat că vor începe lucrările mult amânate la o colonie care va diviza Cisiordania şi o...
10:20
Ministrul Apărării anunță că președintele Nicușor Dan nu va merge la Constanța, de Ziua Marinei / ”Va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcusul zilei de azi” # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că preşedintele Nicuşor Dan „înţelege foarte bine" importanţa Armatei Române şi este „implicat direct" în partea de planificare şi înzestrare,...
10:10
Confruntată cu o penurie de tancuri, Rusia va primi astfel de vehicule din Coreea de Nord, împreună cu echipajele lor – Budanov / Ce primește Phenianul în schimb e neprețuit – doar trei țări din lume beneficiază de așa ceva # G4Media
Coreea de Nord intenționează să trimită în Rusia tancurile sale principale de luptă și transportoarele blindate de trupe, împreună cu echipajele acestora, potrivit lui Kirilo...
10:10
Protestatarii sârbi au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad. Confruntările au continuat la Belgrad şi în alte oraşe ale ţării # G4Media
Protestatarii antiguvernamentali au devastat joi sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din oraşul Novi Sad, în nordul ţării, şi s-au confruntat cu poliţia şi susţinătorii SNS...
Acum 6 ore
10:00
16 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore / Patru dintre ele au ajuns la spital, anunță Salvamont # G4Media
16 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, patru dintre ele fiind transportate la spital, anunţă vineri Dispeceratul Naţional Salvamont,...
09:50
VIDEO Un cardinal italian a citit numele a 12.000 de copii palestinieni și israelieni, morți în urma războiului din Gaza: „Fiecare copil este nevinovat” / Slujba a fost ținută într-o biserică în care 216 copii au fost uciși de naziști în al Doilea Război Mondial # G4Media
O litanie dureroasă a fost susținută de cardinalul și președintele Conferinței Episcopale Italiene, Matteo Zuppi, în fața bisericii din Casaglia, în Monte Sole, relatează Curierul...
09:50
Poliţiştii români au prins doi traficanți care transportau peste 66 de kilograme de cocaină, ascunsă într-o autorulotă/ Valoarea pe piaţa neagră – 3,5 milioane de euro # G4Media
Poliţiştii români au descoperit peste 66 de kilograme de cocaină ascunsă sub somiera patului dintr-o autorulotă, cu o valoare pe „piaţa neagră" de 3,5 milioane...
09:40
Johnny Depp ar putea reveni în „Piraţii din Caraibe 6” / Disney a rupt legăturile cu starul, după ce fosta lui soție l-a acuzat public de violență domestică # G4Media
Producătorul Jerry Bruckheimer a discutat cu Johnny Depp despre o posibilă revenire a lui Jack Sparrow în „Piraţii din Caraibe", potrivit Entertainment Weekly, transmite News.ro.
09:20
Canicula face parte din realitatea cotidiană a verii. De la un an la altul, numărul zilelor cu temperaturi greu de suportat crește, iar acest lucru...
09:00
Elon Musk, CEO-ul xAI, a oferit miercuri un rar compliment rivalului său Google, dpă ce a recunoscut avantajul companiei în domeniul inteligenței artificiale, anunță BusinessInsider.
09:00
4 ani de regim violent și autoritar al talibanilor în Afganistan / Femeile nu au acces la universități, locuri de muncă sau spații publice # G4Media
Talibanii marchează vineri al patrulea an de la revenirea lor la putere în Afganistan, mândri de recunoașterea guvernului lor de către Rusia și sperând că...
08:50
Putin „începe să-şi exercite magia” asupra lui Trump, în timp ce își face „calcule reci” legate de Ucraina, spun analiștii # G4Media
Când preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit la Helsinki în 2018, cei doi au alarmat aliaţii SUA cu o întâlnire...
08:50
Au început lucrările pe șantierul Spitalului de Copii de 1 miliard de euro, care se construiește de la zero, în Cluj / Vicepreședinte CJ: Dacă primim și acum fondurile din PNRR, putem termina spitalul # G4Media
Șantierul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii în sistem Monobloc a demarat după ce administrația județeană a emis ordinul de începere a lucrărilor, anunță Actual...
08:40
Un clan din Timișoara propune primăriei achiziția unei case cu 3,7 milioane de euro / Casa Muhle a aparținut vestitului florar imperial Wilhem Muhle / Un proces întins pe mai mulți ani a obligat proprietarii să intre în legalitate # G4Media
Casea Muhle, care a aparținut vestitului florar imperial Wilhem Muhle, înregistrează un nou episod, după ce în urmă cu mai mulți ani a fost cumpărat...
08:40
Japonia marchează 80 de ani de la predarea sa în Al Doilea Război Mondial, când a pierdut 3 milioane de oameni # G4Media
Japonia le aduce un omagiu celor peste 3 milioane de morţi în Al Doilea Război Mondial, ţara marcând astfel predarea sa, în urmă cu 80...
08:30
Airbnb introduce opțiunea de rezervare fără plată în avans / Facilitatea este disponibilă deocamdată doar în SUA # G4Media
Airbnb a anunțat lansarea unei noi funcții pentru utilizatorii din Statele Unite, denumită „Reserve Now, Pay Later" („Rezervă acum, plătește mai târziu"), care le permite...
08:30
O nouă zi caniculară în 24 de judeţe, inclusiv în capitală / Temperaturile urcă până la 37 de grade Celsius # G4Media
Valul de căldură va persista vineri în 24 judeţe şi în municipiul Bucureşti, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade...
