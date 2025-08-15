Accident mortal lângă Gostinu. Un motociclist de 17 ani și-a pierdut viața după impactul cu un autoturism

Fanatik, 15 august 2025 15:30

Un accident mortal a avut loc în apropiere de localitatea Gostinu. Un motociclist de doar 17 ani și-a pierdut viața pe loc

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
15:40
Ce s-a ales de un bărbat care a câștigat peste 1 milion de euro la loto. ”Am făcut o donație…” Fanatik
Ce se mai știe despre bărbatul care a încasat peste 1 milion de euro la loto. Cum a cheltuit acesta, de fapt, banii câștigați.
Acum 10 minute
15:30
Accident mortal lângă Gostinu. Un motociclist de 17 ani și-a pierdut viața după impactul cu un autoturism Fanatik
Un accident mortal a avut loc în apropiere de localitatea Gostinu. Un motociclist de doar 17 ani și-a pierdut viața pe loc
15:30
Record după record în Premier League! Peste 2 miliarde de euro aruncate pe transferuri. Cum stau La Liga, Serie A și Bundesliga Fanatik
Premier League stabilește noi recorduri în mercato: peste 2 miliarde de euro investite în această vară. Care e echipa care a dat tonul la transferuri.
15:30
Câți bani li s-au cerut unor români pentru consultul unui bebeluș în Turcia. Turiștii avertizează: prețurile sunt colosale fără asigurare medicală Fanatik
Câți bani s-au cerut unei familii pentru consultul medical al unui bebeluș de numai zece luni. De ce nu trebuie să lipsească asigurarea medicală în vacanțe.
Acum 30 minute
15:10
Încă un român periculos a evadat. A luat doi ostatici și s-a deghizat în farmacist ca să nu fie prins de poliție Fanatik
Un român periculos a evadat din închisoare și a luat doi ostatici. S-a deghizat apoi în farmacist, în speranța că nu va fi prins de poliție
15:10
Adi Ilie, ultimele detalii despre transferul lui Ianis Hagi. „L-au sunat pe agentul lui. Are oferte și din Turcia și de la arabi”. Exclusiv Fanatik
Adrian Ilie a oferit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ultimele detalii despre transferul lui Ianis Hagi. Unde poate ajunge „Prințul” în această perioadă de mercato.
15:10
Super-Gigi, ploaie de „X”-uri la o cotă totală de 5.545 în etapa de SuperLiga. Pronosticuri tari la Dinamo – UTA și Rapid – FCSB Fanatik
SuperGigi a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru a 6-a etapă din SuperLiga. Ce pronostic a oferit expertul în betting la Rapid - FCSB
Acum o oră
15:00
Asta e genială! Reghecampf nu a avut probleme cu Voyo în Zanzibar, dar românii de acasă n-au văzut Drita – FCSB! Fanatik
Laurențiu Reghecampf a văzut pe Voyo meciul Drita - FCSB 1-3. Aflat în Zanzibar, antrenorul n-a avut probleme cu platforma de streaming a celor de la Pro TV
15:00
Bebeluș român de numai 10 luni, mort în timpul unei vacanțe în Turcia. Familia, răpusă de durere: „L-am luat în brațe și era inconștient” Fanatik
Un bebeluș român de numai 10 luni a murit în Antalya, în timpul unei vacanțe cu familia. Părinții sunt devastați și nici măcar nu își pot duce copilul acasă mai repede.
14:50
Generalul SRI (r) Dumitru Dumbravă a dat DNA în judecată. Stăpânul ”câmpului tactic” e furios: ”S-a depășit linia roșie” Fanatik
Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă cer despăgubiri de la DNA, nemulțumiți de modul de instrumentare a dosarului „generalilor”
14:40
Zbor de coșmar pentru sute de pasageri. Cum a reușit o femeie să anuleze întreaga cursă după ce s-a stricat la burtă Fanatik
Cum a reușit o femeie să dea peste cap zborul a sute de pasageri. Problemele la stomac au ținut-o pe aceasta în toaleta avionului pe durata întregului zbor.
14:40
„Isenko este într-o scădere de formă”. Ucraineanul și Silviu Lung, puși față în față după ultimele meciuri ale Craiovei. „Echipa e expusă” Fanatik
Pavlo Isenko a fost criticat după ultimele apariții în poarta celor de la Universitatea Craiova. Ucraineanul, pus față în față cu Silviu Lung
Acum 2 ore
14:30
Bolojan, în Bloomberg: „Riscul de incapacitate de plată este foarte mare pentru România. Dacă nu continuăm, va fi foarte rău” Fanatik
Premierul Ilie Bolojan a spus, într-un interviu pentru Bloomberg, că riscul ca România să intre în incapacitate de plată este mare
14:20
De ce a lipsit, de fapt, Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Unde a fost surprins președintele împreună cu familia. Foto Fanatik
S-a aflat motivul pentru care Nicușor Dan a lipsit de la Ziua Marinei. Unde a fost surprins șeful statului împreună cu întreaga familie.
14:20
Prima reacție oficială a Craiovei înainte de dubla cu Bașakșehir din Conference League. „Au transferat jucător din Serie A cu 8 milioane de euro” Fanatik
Mihai Rotaru a reacționat, în direct la „DON Giovanni”, după calificarea în play-off-ul de calificare UEFA Europa League. Ce spune patronul oltenilor despre dubla cu Bașakșehir.
14:10
Marius Șumudică a vorbit despre inconstanța Craiovei și despre ”testul Rădoi”. Ce ar trebuie să schimbe Mirel Fanatik
Universitatea Craiova s-a calificat cu emoții, iar Marius Șumudică a explicat la FANATIK SUPERLIGA de unde vine inconstanța echipei lui Mirel Rădoi.
13:50
Funcționarii publici și demnitarii aleși, loviți cu o nouă restricție. Ce este „perioada de reflecție” și ce trebuie să facă angajații statului. Amenzi de până la 100.000 lei Fanatik
Guvernul pregătește o nouă restricție pentru anumiți funcționari publici și demnitari ai statului. Aceștia vor intra în atenția Agenția de Integritate și după serviciul public
13:50
Fostul tunar al Craiovei e îngrijorat de „căderile” echipei din acest sezon. „Nu vreau să mă bag în filosofia lui Rădoi. I-a trecut glonțul!” Fanatik
Un fost golgheter al Universității Craiova a vorbit despre „căderile” din acest sezon ale echipei lui Mirel Rădoi. De ce oltenilor le e greu să țină de rezultat
13:40
Vehiculul cu țepi uriașe dezvoltat de soldații ucraineni. Arată precum o cușcă și blochează atacurile inamicului Fanatik
Soldații ucraineni au dezvoltat un vehicul inedit cu țepi uriașe. Arată precum o cușcă și îi poate apăra de dronele rusești.
13:40
Giovanni Becali a comentat în direct lista de convocări a lui Mircea Lucescu. „I se face o nedreptate. Eu așa știu” Fanatik
Giovanni Becali a comentat în direct la emisiunea DON GIOVANNI lista preliminară a stranierilor întocmită de selecționerul Mircea Lucescu pentru următoarele meciuri ale echipei naționale
13:40
Coliziune violentă între două avioane, în Manchester. Zborurile au fost suspendate: „Am simțit cum a tremurat. O lovitură puternică”. Foto Fanatik
O coliziune violentă a avut loc între două avioane pline cu pasageri, în Manchester. Zeci de pompieri au intervenit pe pistă
Acum 4 ore
13:30
Mâna dreaptă a lui Vladimir Putin, gest neașteptat chiar înaintea discuțiilor pentru pace. Ce scria pe hanoracul purtat de Serghei Lavrov. Video Fanatik
Serghei Lavrov, mâna dreaptă a lui Vladimir Putin, a făcut un gest controversat chiar înainte de summitul istoric dintre președintele rus și Donald Trump.
13:30
Giovanni Becali, REPLICĂ ÎN FORȚĂ înainte de ÎNTÂLNIREA Donald Trump – Vladimir Putin Fanatik
Celebrul impresar Giovanni Becali a spus cum se va trata întâlnirea pentru pace dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska
13:30
Incendiu uriaș la depozitul Sameday din Iași. A fost trimis RO-Alert locuitorilor Fanatik
Incendiu puternic la depozitul Sameday din Iași, pe strada Trei Fântâni. Locuitorii au fost avertizați prin RO ALERT să închidă geamurile din cauza fumului gros.
13:10
Drama care zguduie familia Beckham. Cum a reușit nora Victoriei și a lui David Beckham să rupă legăturile dintre frați și să aprindă un scandal uriaș Fanatik
Brooklyn Beckham și Nicola Peltz și-au reînnoit jurămintele. De ce au lipsit de la marele eveniment tocmai Victoria și David Beckham.
13:10
Marius Șumudică, reacție virală după ce nu a putut vedea Drita – FCSB pe Voyo. „A rămas blocat cu Marica și Gardoș pe ecran. Am dat cu insecticid!” Fanatik
Meciul Drita - FCSB a creat un val de reacții după ce platforma Voyo a cedat încă din debutul partidei. Cum a reacționat Marius Șumudică când a văzut problema de transmisie.
13:00
Rotaru – Gigi Becali, dialog fabulos despre meciurile europene. Șeful Craiovei a povestit tot: „Mihai, eu sunt rău!” Fanatik
Mihai Rotaru și Gigi Becali au avut un dialog legat de meciurile echipelor românești în Europa. Ce au discutat cei doi patroni
12:50
Cum a uitat Ministerul Culturii de „Casa Vernescu”, imobilul monument de pe Calea Victoriei ajuns cazinou de lux. Care e chiria lunară percepută și cine încasează banii Fanatik
Casa Vernescu este una din clădirile monument ale României. În locația de pe Calea Victoriei funcționează astăzi un cazinou și un restaurant de lux
12:40
Cocaină de milioane de euro, descoperită într-o autorulotă în Sibiu. Doi cetățeni din Serbia, arestați Fanatik
Captură record de droguri chiar în România. Este cea mai mare cantitate de droguri găsită anul acesta la noi în țară. Unde era ascunsă.
12:30
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Vladimir Putin înainte de negocierile de pace cu Donald Trump. De ce nu poate fi arestat, de fapt, liderul rus pe teritoriul SUA Fanatik
Locuitorii din Alaska și-au exprimat opinia despre faptul că Vladimir Putin se vede cu Trump în statul lor. De ce nu poate fi arestat liderul rus?
12:30
Trenuri blocate pe drumul spre mare. Călătorii au așteptat și trei ore în gară Fanatik
Mai multe trenuri au fost blocate pe drumul spre mare, între Fetești - Cernavodă. CFR a anunțat întârzieri și de trei ore
12:30
Ce descoperire neașteptată a făcut un bărbat când a mers la cules de ciuperci în pădure. A fost imediat anunțată poliția Fanatik
Peste ce a dat un bărbat care a mers la cules de ciuperci, în pădure. A alertat instant poliția pentru a ajunge la fața locului.
12:30
(P) Cazino Coxino e live pe YouTube Superbet, de la 19:00! Fanatik
Hai în Live-ul dedicat celor mai tari jocuri de casino, alături de Cazino Coxino! Ai jocuri exclusive, noutăți și vibe de weekend. Jocurile ediției din 14 august Începând cu ora 19:00, distracția din casino e […]
12:20
România, lovită de un nou val de căldură. Meteorologii ANM au emis cod galben și portocaliu de temperaturi extreme pentru aceste județe Fanatik
ANM anunță Cod portocaliu de caniculă pe 16 august în Bihor, Arad și Timiș, cu maxime de până la 38°C. Alte zone din vest, centru și sud rămân sub Cod galben.
12:20
”Vă gândeați să-l dați afară pe Rădoi la 4-1?”. Mihai Rotaru a povestit ce trăiri a avut când slovacii au egalat scorul la general Fanatik
Universitatea Craiova s-a calificat cu emoții în play-off, iar Mihai Rotaru a dezvăluit la emisiunea ”DON Giovanni” ce se întâmpla cu Rădoi dacă oltenii erau eliminați.
12:10
Lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Canada și Cipru. Surpriza pregătită de Mircea Lucescu Fanatik
Echipa națională va întâlni Canada și Cipru în luna septembrie, iar Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor.
12:00
Giovanni Becali a vorbit despre Ștefan Baiaram, cel mai bun jucător din SuperLiga. „L-am propus la un preț de 6-7 milioane de euro” Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit că l-a propus pe Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova la mai multe cluburi din campionate importante din Europa!
11:50
Cum a câștigat George Simion procesul cu europarlamentarul pe care l-a numit „mafiot”. Dan Nica a solicitat daune morale de 90.000 euro Fanatik
Europarlamentarul PSD Dan Nica l-a dat în judecată pe George Simion după ce acesta l-a atacat în urma inundațiilor devastatoare din septembrie 2024.
11:40
Descoperire uimitoare făcută de o femeie. Peste ce a putut să dea într-un parc. „M-am pus în genunchi și am început să plâng” Fanatik
Ce a putut să găsească o femeie de 31 de ani în timpul unei plimbări în parc. Comoara descoperită a emoționat-o până la lacrimi.
11:40
Mihai Stoica nu are dubii înainte de Rapid – FCSB: „Semnez să luăm bătaie cu 0-8 și să luăm campionatul!” Fanatik
MM Stoica, prima reacție după calificarea în play-off-ul Europa League. Care au fost remarcații oficialului campioanei României.
11:40
Ilie Bolojan, huiduit la Constanța înainte de discursul de Ziua Marinei Române. Ce mesaj a transmis premierul. Video Fanatik
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Constanța, înainte de discursul susținut de Ziua Marinei Române. Ce mesaj le-a transmis marinarilor români.
Acum 6 ore
11:30
Mihai Rotaru, reacție uluitoare după Trnava – Craiova. „Dacă aveți prieteni în industria farma, vrem un parteneriat rapid!”. Atac violent la arbitraj! Exclusiv Fanatik
Mihai Rotaru a avut o reacție de senzație după scenariul de film din returul Spartak Trnava - Universitatea Craiova din Conference League! Ce a spus finanțatorul oltenilor
11:30
„Îl luați pe Meleke?”. Mihai Rotaru, răspuns direct despre următorul transfer al Universității Craiova. „Rădoi îl adusese la Al Batteh”. Exclusiv Fanatik
Universitatea Craiova continuă achizițiile în mercato de vară. Ce a spus Mihai Rotaru despre transferul fundașului Ulrich Meleke.
11:10
”Mă gândeam la săracul de Rotaru! E în fibrilații la meciurile astea”. Giovanni Becali s-a speriat la thrillerul Trnava – Craiova Fanatik
Universitatea Craiova a trecut cu mari emoții de Spartak Trnava, iar Ioan Becali a dezvăluit la emisiunea ”DON Giovanni” că a tras o sperietură zdravănă.
11:00
Cum ar arăta urnele la tragerea la sorți a grupelor Europa League și Conference League, dacă toți capii de serie s-ar califica. Unde ar fi FCSB și CFR Cluj și ce se întâmplă cu U Craiova Fanatik
Se știe componența urnelor pentru tragerea la sorți a grupelor de Europa League și Conference League, în cazul în care nu va exista nicio surpriză în play-off.
11:00
Avertisment pentru părinți: cardurile educaționale de 500 de lei expiră în curând. Până când mai pot fi cheltuiți banii Fanatik
Banii de 500 de lei de pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024-2025 mai pot fi folosiți doar până la această dată. Sumele necheltuite vor fi retrase automat din cont.
10:40
I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă și fără mâncare timp de 9 zile. În ce stare a fost găsit un bărbat și cum a reușit să supraviețuiască Fanatik
Mașina unui bărbat s-a stricat în pădure, astfel că acesta a fost nevoit să supraviețuiască singur timp de 9 zile. Cum a reușit asta?
10:40
Gigi Becali i-a schimbat postul lui Dennis Politic pentru derby-ul Rapid – FCSB Fanatik
Gigi Becali i-a inventat un nou post lui Dennis Politic. Unde ar urma să evolueze fostul jucător de la Dinamo în derby-ul cu Rapid.
10:30
Nicușor Dan nu va fi prezent la Ziua Marinei. Este primul președinte care lipsește după zeci de ani Fanatik
Președintele Nicușor Dan nu va fi prezent la Ziua Marinei Române, eveniment la care șefii statului au participat aproape neîntrerupt în ultimele decenii.
10:20
Detinătorul drepturilor tv din SuperLiga demontează varianta atacului cibernetic la Drita – FCSB. De ce ar fi căzut de fapt Voyo + semne mari de întrebare înainte de startul Premier League Fanatik
Ce s-a întâmplat de fapt cu platforma Voyo la meciul Drita - FCSB din Europa League. De ce nu stă în picioare varianta atacului cibernetic
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.