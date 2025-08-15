Big sis Billie, o AI Meta, legată de moartea unui pensionar american
MainNews.ro, 15 august 2025 15:30
Un caz șocant din SUA ridică întrebări despre cât de departe pot merge companiile de tehnologie în dezvoltarea inteligenței artificiale. Un pensionar din New Jersey, cu capacități mentale diminuate ca urmare a unui AVC, a murit după ce a fost sedus de chatbot-ul cu AI, Big sis Billie, aparținând Meta. Povestea, relatată de Reuters, scoate … Articolul Big sis Billie, o AI Meta, legată de moartea unui pensionar american apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
15:30
Un caz șocant din SUA ridică întrebări despre cât de departe pot merge companiile de tehnologie în dezvoltarea inteligenței artificiale. Un pensionar din New Jersey, cu capacități mentale diminuate ca urmare a unui AVC, a murit după ce a fost sedus de chatbot-ul cu AI, Big sis Billie, aparținând Meta. Povestea, relatată de Reuters, scoate … Articolul Big sis Billie, o AI Meta, legată de moartea unui pensionar american apare prima dată în Main News.
Acum o oră
15:00
80 de ani de la capitularea Japoniei în Al Doilea Război Mondial. Premierul Shigeru Ishiba și-a exprimat „remușcarea”, o premieră din 2013 # MainNews.ro
Japonia a marcat 80 de ani de la capitularea necondiționată în cel de-al Doilea Război Mondial. În cadrul ceremoniilor de comemorare a evenimentului, premierul Shigeru Ishiba și-a exprimat „remușcarea” față de rolul jucat de țara sa în conflict, ceea ce reprezintă o premieră din partea unui lider al guvernului din 2013, relatează Euronews. „Nu vom … Articolul 80 de ani de la capitularea Japoniei în Al Doilea Război Mondial. Premierul Shigeru Ishiba și-a exprimat „remușcarea”, o premieră din 2013 apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
13:10
Nicușor Dan a lipsit de la Ziua Marinei. Ce le-a transmis șeful statului membrilor Forțelor Navale # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost principalul absent de la festivitățile organizate de Ziua Marinei la Constanța. Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a citit mesajul șefului statului, în care acesta a subliniat că statul va continua eforturile pentru dotarea marinei. La ceremonia de la Constanța au participat premierul Ilie Bolojan și ministru apărării, Ionuț Moșteanu. Nicușor Dan … Articolul Nicușor Dan a lipsit de la Ziua Marinei. Ce le-a transmis șeful statului membrilor Forțelor Navale apare prima dată în Main News.
11:50
Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Marinei: „Sunt conștient că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați” # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a luat parte la festivitățile de Ziua Marinei organizate la Constanța. În cadrul alocuțiunii sale, șeful guvernului i-a asigurat pe comandanții marinei de sprijinul executivului. De asemenea, el s-a referit și la situația prin care trece în prezent România, făcând apel la angajații din sistemul public că „niciun efort nu este prea … Articolul Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Marinei: „Sunt conștient că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați” apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
10:40
ANM a emis un cod galben de caniculă pentru Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia și zone din Transilvania și Muntenia # MainNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis un avertisment de cod galben de caniculă, valabil în intervalul ora 12-21 în mai multe județe din Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, Transilvania și Muntenia. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele sudice și sud-estice. Temperaturile … Articolul ANM a emis un cod galben de caniculă pentru Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia și zone din Transilvania și Muntenia apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
09:20
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe revendică inițierea procedurii prin care ANAF i-a cerut un milion de euro lui Klaus Iohannis # MainNews.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a susținut că procedura prin care ANAF l-a somat pe fostul președinte Klaus Iohannis să plătească aproape un milion de euro, în contul unor chirii încasate nelegal, a fost declanșată în urma unei plângeri depuse de el. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, politicianul a transmis că a depus anul … Articolul Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe revendică inițierea procedurii prin care ANAF i-a cerut un milion de euro lui Klaus Iohannis apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
21:30
Legea pensiilor speciale, în dezbatere publică: vârstă standard de pensionare, minim 35 de ani vechime și plafon de 70% din venitul net – judecătorii CCR, exceptați # MainNews.ro
Ministerul Muncii a lansat în consultare publică, joi seară, un proiect legislativ ce modifică regimul pensiilor speciale. Documentul propune ca magistrații să se pensioneze la aceeași vârstă standard prevăzută în sistemul public, să aibă o vechime minimă de 35 de ani în muncă și să beneficieze de o pensie de serviciu netă de cel mult … Articolul Legea pensiilor speciale, în dezbatere publică: vârstă standard de pensionare, minim 35 de ani vechime și plafon de 70% din venitul net – judecătorii CCR, exceptați apare prima dată în Main News.
19:20
Berlinul şi Londra pregătesc înfiinţarea unei legături feroviare directe între Germania şi Regatul Unit # MainNews.ro
Miniştrii german şi britanic ai Transporturilor au anunţat înfiinţarea unui Grup de lucru care să pregătească o legătură feroviară directă între Regatul Unit şi Germania, accesibilă în prezent cu corespondenţă, relatează AFP. ”Ne angajăm ca, în următorii ani, primele trenuri să circule direct pe sub Canalul Mînecii între Germania şi Regatul Unit”, a anunţat miercuri … Articolul Berlinul şi Londra pregătesc înfiinţarea unei legături feroviare directe între Germania şi Regatul Unit apare prima dată în Main News.
19:20
Windows se pregătește să facă cel mai mare salt din ultimii ani, iar Microsoft conturează următoarea versiune a sistemului (probabil Windows 12) ca o platformă „ambientală, omniprezentă și multimodală”. Informația a apărut într-un interviu realizat de Windows Central cu Pavan Davuluri, responsabilul de Windows din echipa Microsoft. În materialul video, acesta a descris cum AI-ul … Articolul Windows se pregătește să devină un sistem de operare agentic, cu AI în nucleu apare prima dată în Main News.
18:30
CNAS garantează continuitatea tratamentelor pentru bolnavii de cancer prin credite de angajament – explicațiile instituției # MainNews.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) transmite, printr-un comunicat emis joi, că dispune în prezent de credite de angajament suficiente pentru a garanta continuitatea terapiilor destinate pacienților oncologici. Instituția precizează că „deficiul de credite bugetare” determină „întârzieri în decontarea facturilor către furnizori”, însă tratamentele continuă să fie oferite în baza acestor credite, alocate furnizorilor … Articolul CNAS garantează continuitatea tratamentelor pentru bolnavii de cancer prin credite de angajament – explicațiile instituției apare prima dată în Main News.
17:10
Şeful DSU, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi: Nu DSU se ocupă de asta. Eu nu am cum să vă dau motivaţii. Chiar dacă unele le ştiu, nu mă pot pronunţa în locul colegului de la MS # MainNews.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi, că nu DSU se ocupă de aceste centre. „Eu nu am cum să vă dau motivaţii. Chiar dacă unele le ştiu, nu pot … Articolul Şeful DSU, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi: Nu DSU se ocupă de asta. Eu nu am cum să vă dau motivaţii. Chiar dacă unele le ştiu, nu mă pot pronunţa în locul colegului de la MS apare prima dată în Main News.
Ieri
15:30
Ministrul Dezvoltării: 87% din investițiile PNRR merg mai departe; 773 de contracte nu vor mai fi finanțate # MainNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a afirmat joi, după ședința de Guvern, că programele de investiții din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) aflate deja în derulare își vor continua finanțarea. Oficialul a precizat că ministerul pe care îl conduce gestionează în prezent un portofoliu de 6.055 de contracte. ”Nu se … Articolul Ministrul Dezvoltării: 87% din investițiile PNRR merg mai departe; 773 de contracte nu vor mai fi finanțate apare prima dată în Main News.
15:30
Proiectul privind imobilul de protocol pentru Traian Băsescu ar urma să fie aprobat săptămâna viitoare # MainNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că proiectul privind alocarea unui imobil de protocol fostului președinte Traian Băsescu este programat pentru adoptare în ședința de săptămâna viitoare. „Informaţia pe care o am este că intenţia este de adoptare în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al … Articolul Proiectul privind imobilul de protocol pentru Traian Băsescu ar urma să fie aprobat săptămâna viitoare apare prima dată în Main News.
15:20
Raed Arafat: A fost acordată prima tranșă de sprijin financiar de urgență pentru persoanele afectate de inundațiile din județele Neamț și Suceava # MainNews.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat joi că persoanele afectate de inundațiile din județele Neamț și Suceava, inclusiv din localitatea Broșteni, au primit prima tranșă de sprijin financiar de urgență. Ajutoarele au fost acordate pe baza unor criterii bine stabilite, care vor fi aplicate și în situații similare viitoare. Potrivit șefului … Articolul Raed Arafat: A fost acordată prima tranșă de sprijin financiar de urgență pentru persoanele afectate de inundațiile din județele Neamț și Suceava apare prima dată în Main News.
15:10
Autoritățile din Mureș au lansat licitațiile pentru cele trei stații de desalinizare pentru râul Târnava Mică # MainNews.ro
Primăria municipiului Târnăveni și Compania Aquaserv au lansat anunțurile de licitație publică pentru achiziționarea a trei stații de desalinizare a apei, pentru Târnăveni, Suplac și Fântânele. Demersul este necesar în urma oscilației nivelului clorurilor din râul Târnava Mică, după inundarea minei Praid, de la sfârșitul lunii mai, relatează Agerpres. Sorin Megheșan, primarul municipiului Târnăveni, a … Articolul Autoritățile din Mureș au lansat licitațiile pentru cele trei stații de desalinizare pentru râul Târnava Mică apare prima dată în Main News.
14:50
Ministerul Educației: 507 unități școlare vor fi arondate altor unități, ca urmare a reorganizării # MainNews.ro
Ministerul Educației a anunțat joi că 507 unități de învățământ cu personalitate juridică urmează să devină structuri arondate altor școli. Ministerul Educației a anunțat joi că, în urma colaborării dintre autoritățile locale și inspectoratele școlare județene, au fost transmise propunerile de reorganizare a rețelei școlare naționale. Acestea au avut la bază o analiză inițială care … Articolul Ministerul Educației: 507 unități școlare vor fi arondate altor unități, ca urmare a reorganizării apare prima dată în Main News.
14:40
Summitul Putin–Trump de vineri: discuţie tete-a-tete de la 22:30, urmată de conferinţă de presă – subiecte, delegaţii şi reacţia Moscovei # MainNews.ro
Summitul dintre președinții Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Donald Trump, este programat vineri să înceapă la ora 22:30, ora Moscovei și a României, cu o discuție directă între cei doi lideri, la care vor participa doar interpreții lor, a declarat joi consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, citat de TASS. „Se preconizează că totul … Articolul Summitul Putin–Trump de vineri: discuţie tete-a-tete de la 22:30, urmată de conferinţă de presă – subiecte, delegaţii şi reacţia Moscovei apare prima dată în Main News.
14:30
PSD: OUG privind suspendarea proiectelor din PNRR trebuie adoptată doar în baza consensului politic între partidele din Coaliţie # MainNews.ro
PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuţie. „Propunerea de ordonanţă de urgenţă introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a şedinţei de guvern nu se bazează … Articolul PSD: OUG privind suspendarea proiectelor din PNRR trebuie adoptată doar în baza consensului politic între partidele din Coaliţie apare prima dată în Main News.
14:00
Premierul Ilie Bolojan, în discuții cu primarii despre reforma administrației locale și finanțarea proiectelor # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu primarii de comune pentru a discuta despre reforma administrației locale și finanțarea proiectelor. „Premierul Ilie Bolojan a continuat astăzi consultările cu reprezentanţii Asociaţiei Comunelor din România, întâlnire care face parte din seria dialogului pe tema reformei administraţiei publice locale şi finanţării eşalonate a proiectelor de … Articolul Premierul Ilie Bolojan, în discuții cu primarii despre reforma administrației locale și finanțarea proiectelor apare prima dată în Main News.
13:40
UPDATE – Explozie urmată de incendiu în judeţul Bacău – Fata de 14 ani este stabilă, se ia în calcul detubarea # MainNews.ro
Fata de 14 ani care a suferit arsuri pe 40% din suprafaţa corporală în urma exploziei urmate de incendiu care s-a produs în judeţul Bacău este în stare stabilă, iar medicii iau în calcul detubarea ei. Cei trei adulţi sunt în continuare în stare gravă. Doi dintre ei au primit acceptul şi vor fi transferaţi … Articolul UPDATE – Explozie urmată de incendiu în judeţul Bacău – Fata de 14 ani este stabilă, se ia în calcul detubarea apare prima dată în Main News.
13:40
Administrația Prezidențială a anunțat joi că președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a premierului Ilie Bolojan în funcția de viceprim-ministru interimar, post rămas vacant în urma demisiei lui Dragoș Anastasiu. Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia din Executiv pe 27 iulie, în urma scandalului în care a recunoscut că, timp de opt ani, a … Articolul Ilie Bolojan, desemnat vicepremier interimar de președintele Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
13:00
Un ministru extremist din guvernul Israelului a aprobat un plan controversat de înființare a unei noi colonii ilegale în Cisiordania # MainNews.ro
Ministrul Finanțelor din Israel, Bezalel Smotrich, a aprobat un plan controversat care presupune construirea unei noi colonii care va despărți Ierusalimul de Est de restul Cisiordaniei ocupate. Măsura, care reprezintă un plan mai vechi care a fost înghețat în urma presiunii internaționale, a fost criticată deoarece ar diviza Cisiordania în două, relatează Reuters. Planul aprobat … Articolul Un ministru extremist din guvernul Israelului a aprobat un plan controversat de înființare a unei noi colonii ilegale în Cisiordania apare prima dată în Main News.
11:40
Ministra mediului, Diana Buzoianu, a declarat că își dorește modificarea legii pentru sancționarea celor care hrănesc urșii cu amenzi foarte mari, dar și să fie amplasate camere de supraveghere pe Transfăgărășan pentru monitorizarea acestui fenomen. Prezentă la o emisiune la Euronews România, politiciana a transmis că în prezent cei care hrănesc urșii nu pot fi … Articolul Diana Buzoianu vrea creșterea amenzilor pentru hrănirea urșilor apare prima dată în Main News.
10:30
Donald Trump avertizează că Vladimir Putin se confruntă cu consecințe severe dacă nu se ajunge la un acord de armistițiu în Ucraina după summit-ul din Alaska # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump și-a avertizat omologul rus, Vladimir Putin, că va suferi consecințe severe dacă nu acceptă un acord de armistițiu cu Ucraina după summit-ul de vineri din Alaska, relatează The Guardian. După ce a luat parte la o teleconferință cu liderii europeni, Donald Trump a declarat că dacă întâlnirea cu Vladimir Putin de … Articolul Donald Trump avertizează că Vladimir Putin se confruntă cu consecințe severe dacă nu se ajunge la un acord de armistițiu în Ucraina după summit-ul din Alaska apare prima dată în Main News.
09:00
Ilie Bolojan a anunțat suspendarea semnării de noi contracte în cadrul Programului „Anghel Saligny” și eșalonarea plăților pentru cele actuale # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că guvernul suspendă semnarea de noi contracte în cadrul Programului „Anghel Saligny”. De asemenea, plățile care trebuie efectuate pentru cele aflate deja în curs vor fi eșalonate pe următorii trei ani. În cazul unei emisiuni la Digi24, liderul executivului a subliniat că decizia a fost luată întrucât în trecut s-au … Articolul Ilie Bolojan a anunțat suspendarea semnării de noi contracte în cadrul Programului „Anghel Saligny” și eșalonarea plăților pentru cele actuale apare prima dată în Main News.
13 august 2025
21:40
Macron: SUA urmăresc un armistițiu în Ucraina; doar Zelenski poate negocia aspectele teritoriale, afirmă președintele francez înaintea summitului Trump-Putin din Alaska # MainNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri că „voinţa americană” este „obţinerea unui armistiţiu” în Ucraina. Afirmația a venit după o întâlnire virtuală cu omologul său american, Donald Trump, organizată cu doar două zile înainte de summitul Trump–Putin din Alaska. Macron a făcut declarațiile de la reședința sa de vară, Fort de Brégançon, unde s-a … Articolul Macron: SUA urmăresc un armistițiu în Ucraina; doar Zelenski poate negocia aspectele teritoriale, afirmă președintele francez înaintea summitului Trump-Putin din Alaska apare prima dată în Main News.
20:20
”Putin blufează”, anunţă Zelenski că le-a spus lui Trump şi europenilor într-o videconferinţă înaintea summitului Trump-Putin în Alaska # MainNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă miercuri că le-a spus miercuri omologului său american Donald Trump şi unor lideri europeni, într-o videoconferinţă, înaintea summitului de vineri, în Alaska, cu Vladimir Putin, că liderul de la Kremlin ”blufează”, relatează The Associatd Press. ”Le-am spus preşedintelui Statelor Unite şi colegilor noştri europeni că Putin blufează”, a declarat după … Articolul ”Putin blufează”, anunţă Zelenski că le-a spus lui Trump şi europenilor într-o videconferinţă înaintea summitului Trump-Putin în Alaska apare prima dată în Main News.
18:30
Sorin Grindeanu: Salutăm măsura care prevede blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaţionalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil. Consider că este un pas necesar, dar nu suficient # MainNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, miercuri, că a discutat cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, despre situaţia finanţelor publice. ”Salutăm măsura care prevede blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaţionalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil. Consider că este un pas necesar, dar nu suficient”, a subliniat el. ”Am avut … Articolul Sorin Grindeanu: Salutăm măsura care prevede blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaţionalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil. Consider că este un pas necesar, dar nu suficient apare prima dată în Main News.
17:50
Bacău: Patru persoane, rănite în urma unei explozii, urmate de incendiu, într-o locuinţă/ MS: O fată cu arsuri pe 40% din corp, dusă la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”; trei adulţi cu arsuri pe 50-70% din corp, la ”Bagdasar-Arseni” şi SCJU Timişoara # MainNews.ro
O explozie s-a produs, miercuri, într-o locuinţă din Letea Veche, judeţul Bacău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Ministerul Sănătăţii a precizat că o fată cu arsuri pe 40% din corp va fi dusă cu un elicopter SMURD la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, iar trei adulţi cu arsuri pe 50-70% din suprafaţa corporală vor fi direcţionaţi … Articolul Bacău: Patru persoane, rănite în urma unei explozii, urmate de incendiu, într-o locuinţă/ MS: O fată cu arsuri pe 40% din corp, dusă la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”; trei adulţi cu arsuri pe 50-70% din corp, la ”Bagdasar-Arseni” şi SCJU Timişoara apare prima dată în Main News.
17:50
BNR: Datoria externă a României a urcat cu 7,48 miliarde de euro în primele șase luni, ajungând la 212,37 miliarde de euro # MainNews.ro
În prima jumătate a anului 2025, România a înregistrat o creștere a datoriei externe totale cu 7,48 miliarde de euro, atingând pragul de 212,37 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. ”În perioada ianuarie – iunie 2025, datoria externă totală a crescut cu 7,480 miliarde euro, până la 212,373 miliarde euro. … Articolul BNR: Datoria externă a României a urcat cu 7,48 miliarde de euro în primele șase luni, ajungând la 212,37 miliarde de euro apare prima dată în Main News.
17:00
Un bărbat a evadat marți de la Penitenciarul Mărgineni. Polițiștii au reușit să-l captureze miercuri # MainNews.ro
Un deținut condamnat pentru act sexual cu minor a evadat marți seară din Penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița, după ce a urcat pe acoperișul unei clădiri și a sărit gardul închisorii. Polițiștii au reușit să-l captureze în podul unui imobil din localitatea Poiana Vărbilău, relatează Agerpres. Forțele de ordine au fost alertate marți seara după ce … Articolul Un bărbat a evadat marți de la Penitenciarul Mărgineni. Polițiștii au reușit să-l captureze miercuri apare prima dată în Main News.
16:40
Startup-ul de inteligență artificială Perplexity a făcut o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra browserul Chrome de la Google, confirmând astfel că își dorește să joace în liga mare a tehnologiei. Oferta, confirmată pentru CNBC, vine într-un moment în care Departamentul de Justiție din SUA (DOJ) presează gigantul american să renunțe … Articolul Perplexity provoacă Google cu o ofertă de 34,5 miliarde de dolari pentru Chrome apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Curtea de Apel din Atena aprobă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova; fostul politician afirmă că își dorește reabilitarea și o revenire în politica de la Chișinău, decizia finală fiind la Ministerul Justiției din Grecia # MainNews.ro
Curtea de Apel din Atena a decis miercuri extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, potrivit corespondenţilor TV8 şi 1TV, dar decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Justiţiei al Republicii Elene. Şedinţa privind extrădarea Vladimir Plahotniuc a avut loc în absenţa lui, însă Plahotniuc şi-ar fi dat acordul scris ca să fie adus … Articolul Curtea de Apel din Atena aprobă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova; fostul politician afirmă că își dorește reabilitarea și o revenire în politica de la Chișinău, decizia finală fiind la Ministerul Justiției din Grecia apare prima dată în Main News.
14:30
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului: solicită până pe 22 august propuneri pentru reorganizare, eficientizare și indicatori de performanță, inclusiv analiza sporurilor # MainNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat, miercuri, o reuniune cu reprezentanţii celor 36 de instituţii aflate în subordinea Guvernului, solicitându-le ca până pe 22 august să înainteze propuneri privind reorganizarea, creşterea eficienţei şi stabilirea unor indicatori de performanţă. ”Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administraţia locală, cât şi … Articolul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului: solicită până pe 22 august propuneri pentru reorganizare, eficientizare și indicatori de performanță, inclusiv analiza sporurilor apare prima dată în Main News.
13:10
Ministerul Energiei a pus la dispoziția DNA toate documentele privind presupuse fapte de corupție din perioada 2021–2022 # MainNews.ro
Ministerul Energiei a anunțat miercuri că a oferit procurorilor DNA acces complet la toate documentele și cooperează cu aceștia în investigarea unor posibile fapte de corupție comise în perioada 2021–2022. Ancheta îi vizează pe directorul Ionel Georgescu, suspectat de procurorii anticorupție că ar fi fost implicat în trucarea unor examene pentru ocuparea unor funcții publice. … Articolul Ministerul Energiei a pus la dispoziția DNA toate documentele privind presupuse fapte de corupție din perioada 2021–2022 apare prima dată în Main News.
12:30
Telefoane mobile susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 3 milioane de lei, descoperite la Nădlac # MainNews.ro
Aproape 500 de telefoane mobile, suspecte de a fi contrafăcute, au fost descoperite de poliţiştii de frontieră de la Nădlac într-un autoturism condus de un cetățean român. Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au descoperit în cadrul activităților de control, un cetățean român care a încercat să introducă în țară sute … Articolul Telefoane mobile susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 3 milioane de lei, descoperite la Nădlac apare prima dată în Main News.
12:10
ANM a emis un cod galben de caniculă miercuri și joi pentru Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania și Oltenia # MainNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări de cod galben de caniculă. Prima este valabilă miercuri în 12 județe din Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania și Oltenia, iar cea de-a doua în 16 județe din aceleași regiuni. Miercuri, în intervalul orar 12:00-21:00, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate în Maramureș, Crișana, Banat, vestul … Articolul ANM a emis un cod galben de caniculă miercuri și joi pentru Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania și Oltenia apare prima dată în Main News.
11:10
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o convorbire telefonică cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, în cadrul căreia l-a informat despre discuțiile planificate în Alaska cu omologul său american, Donald Trump, relatează Reuters. Conform agenției nord-coreene de presă, KCNA, cei doi șefi de stat au vorbit despre dezvoltarea legăturilor dintre Rusia și Coreea de … Articolul Vladimir Putin și Kim Jong-un au discutat despre summit-ul din Alaska de vineri apare prima dată în Main News.
10:10
Reprezentanții Israelului ar negocia cu cei ai Sudanului de Sud posibilitatea relocării populației palestiniene din Fâșia Gaza în statul african afectat la rândul său de războaie. Inițiativa face parte din planul Israelului de a facilita emigrarea locuitorilor teritoriului distrus în cele 22 de luni ale războiului cu Hamas. Egiptul și-a exprimat opoziția față de transferul … Articolul Israelul ar lua în calcul relocarea palestinienilor din Fâșia Gaza în Sudanul de Sud apare prima dată în Main News.
09:20
Liderii europeni se vor reuni în cadrul unei videoconferințe care va preceda summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin # MainNews.ro
Liderii europeni se vor reuni în cadrul unei videoconferințe pentru a discuta cu președintele american Donald Trump înainte de summit-ul acestuia cu omologul său rus, Vladimir Putin. La întâlnirea de astăzi va lua parte și liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, relatează Reuters. Summit-ul din Alaska va reprezenta prima reuniune din 2021 a unui președinte … Articolul Liderii europeni se vor reuni în cadrul unei videoconferințe care va preceda summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin apare prima dată în Main News.
12 august 2025
19:30
Primăria Sectorului 1: Am trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie. Începem demolarea construcţiilor ilegale de pe domeniul public # MainNews.ro
”Primăria Sectorului 1 îşi menţine ferm intenţia de a moderniza Piaţa 16 Februarie, dar va face acest lucru cu respectarea legii, asigurându-se că preluarea de la societatea privată care a administrat-o şi refacerea acesteia se vor realiza fără riscul de a fi anulate în instanţă”, a precizat instituția într-un comunicat remis marți. Conform sursei, blocajul … Articolul Primăria Sectorului 1: Am trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie. Începem demolarea construcţiilor ilegale de pe domeniul public apare prima dată în Main News.
17:40
Eturia: Românii aleg vacanţele de trei nopţi şi alocă un buget de peste 1.300 de euro de persoană pentru o vacanţă. Cele mai rezervate destinaţii din Europa pentru vara aceasta sunt: Madeira, Paris, Malta, Barcelona şi Mallorca # MainNews.ro
Cele mai rezervate destinaţii din Europa pentru vara aceasta au fost Madeira, Paris, Malta, Barcelona şi Mallorca, arată datele agenţiei de turism Eturia. Cei mai mulţi dintre turişti caută ”zbor+hotel”, iar preţul mediu pentru o vacanţă pe continent ajunge la 1.343 de euro/persoanǎ. Majoritatea rezervă cel puţin trei nopţi şi călătoresc în cuplu, potrivit datelor … Articolul Eturia: Românii aleg vacanţele de trei nopţi şi alocă un buget de peste 1.300 de euro de persoană pentru o vacanţă. Cele mai rezervate destinaţii din Europa pentru vara aceasta sunt: Madeira, Paris, Malta, Barcelona şi Mallorca apare prima dată în Main News.
16:50
Ministrul Sănătății, după verificările la Centrul pentru Arși de la Spitalul Floreasca: „Rezultatul e de natură penală”. Va sesiza Parchetul după ce a descoperit lipsa sistemului HVAC menționat în memoriul tehnic / Reacția conducerii spitalului # MainNews.ro
Marți, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că deficiențele depistate la Centrul pentru Arși din cadrul Spitalului Floreasca din București sunt „de natură penală” și că va sesiza Parchetul. El a explicat că, în raportul de verificare din 2022, „s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unității sanitare în referatul de aprobare al Direcției de … Articolul Ministrul Sănătății, după verificările la Centrul pentru Arși de la Spitalul Floreasca: „Rezultatul e de natură penală”. Va sesiza Parchetul după ce a descoperit lipsa sistemului HVAC menționat în memoriul tehnic / Reacția conducerii spitalului apare prima dată în Main News.
15:30
Miercuri, președintele Nicușor Dan va fi prezent, în format online, la summitul „Coalition of the Willing”, un eveniment dedicat statelor care își propun să sprijine Ucraina. Anunțul a fost făcut marți de Administrația Prezidențială, care a precizat: „Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa mâine, în format de videoconferinţă, la summit-ul Coalition of the Willing”. Programul … Articolul Președintele României, prezent miercuri la summitul statelor care sprijină Ucraina apare prima dată în Main News.
15:20
Titus Corlățean susține că anunțul său privind candidatura pentru șefia PSD a fost salutat de foarte mulți membri # MainNews.ro
Senatorul PSD Titus Corlățean susține că anunțul său privind candidatura la șefia formațiunii politice a primit reacții pozitive din partea foarte multor membri ai partidului. Într-un videoclip încărcat pe pagina sa de Facebook luni, politicianul le-a mulțumit susținătorilor pentru mesajele primite și i-a îndemnat pe membrii PSD să se alăture proiectului său de „înnoire profundă … Articolul Titus Corlățean susține că anunțul său privind candidatura pentru șefia PSD a fost salutat de foarte mulți membri apare prima dată în Main News.
14:40
Percheziții în București, Ilfov și Galați într-un dosar care vizează inducerea în eroare a organelor judiciare și încălcarea regimului armelor și munițiilor # MainNews.ro
Polițiștii bucureșteni au efectuat marți percheziții domiciliare în București, Ilfov și Galați, într-un dosar care vizează inducerea în eroare a organelor judiciare și încălcarea regimului armelor și munițiilor. Potrivit Poliției Capitalei, marți, 12 august 2025, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al DGPMB, cu sprijinul colegilor de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente, au efectuat … Articolul Percheziții în București, Ilfov și Galați într-un dosar care vizează inducerea în eroare a organelor judiciare și încălcarea regimului armelor și munițiilor apare prima dată în Main News.
14:40
BNR avertizează: Riscuri majore pentru economia României. Creșterea din 2025 și 2026, afectată de măsurile de consolidare fiscală # MainNews.ro
Raportul asupra inflației, publicat de Banca Națională a României în august 2025, avertizează că perspectivele economiei naționale sunt marcate de vulnerabilități importante, mai ales în condițiile stagnării economice din zona euro, principalul partener comercial al țării. Documentul indică faptul că estimările de creștere pentru anii 2025 și 2026 sunt influențate puternic de efectele procesului de … Articolul BNR avertizează: Riscuri majore pentru economia României. Creșterea din 2025 și 2026, afectată de măsurile de consolidare fiscală apare prima dată în Main News.
13:30
Conform informațiilor neoficiale, Apple ar urma să prezinte modelele iPhone 17 pe 9 septembrie 2025, iar zvonurile din jurul noii serii devin din ce în ce mai concrete. În loc de clasicele trei modele, am putea vedea patru, pentru că în ecuație intră și iPhone 17 Air. Și, da, telefoanele ar putea fi mai scumpe … Articolul Tot ce știm despre iPhone 17: modele, prețuri, stocare și o schimbare la antene apare prima dată în Main News.
13:20
Președintele Dumei de Stat din Rusia va conduce o delegație aflată în vizită în Coreea de Nord # MainNews.ro
Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat din Rusia, va conduce o delegație aflată în vizită în Coreea de Nord pentru a comemora 80 de ani de la eliberarea acesteia de dominația colonială a Japoniei, relatează Reuters. Evenimentul va avea loc în perioada 14-15 august. Adesea, liderul camerei inferioare a parlamentului federal, care este un aliat … Articolul Președintele Dumei de Stat din Rusia va conduce o delegație aflată în vizită în Coreea de Nord apare prima dată în Main News.
12:20
În sfârșit avem explicația pentru care Klaus Iohannis a absentat de la comemorarea fostului președinte Ion Iliescu. În timp ce la Cotroceni erau organizate funeraliile fostului șef de stat, Klaus Iohannis bătea munții la pas. Jurnalista Sorina Matei a publicat o fotografie cu Klaus Iohannis, pe vârful Negoiu. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, … Articolul Klaus Iohannis, surprins unde îi place cel mai mult: În vacanță apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.