Un avion rusesc Su-30SM, de 50 mil.$, s-a prăbuşit în Marea Neagră. Era în misiune aproape de insula Șerpilor

Primăria din Dârmănești, o comună cu mai puțin de 3.500 de locuitori din Argeș, și-a trimis în această vară angajații la „cursuri de formare profesională", pe litoral. În total, acestea au costat nu mai puțin de 30 de mii de euro, iar cel mai scump pachet a fost de aproximativ 2.000 de euro pentru o […]