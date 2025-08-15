Un avion rusesc Su-30SM, de 50 mil.$, s-a prăbuşit în Marea Neagră. Era în misiune aproape de insula Șerpilor
PSNews.ro, 15 august 2025 15:30
Trupele ruse au pierdut un avion de vânătoare Su-30SM care îndeplinea o misiune la sud-est de Insula Șerpilor, anunță Marina Ucrainei. Se caută piloții. Serviciile de informații ale Marinei Ucrainene au interceptat comunicațiile radio despre pierderea contactului cu un avion de vânătoare rusesc Su-30SM. Acesta îndeplinea o misiune la sud-est de insula Zmiinyi. Aeronava s-a […] Articolul Un avion rusesc Su-30SM, de 50 mil.$, s-a prăbuşit în Marea Neagră. Era în misiune aproape de insula Șerpilor apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
15:40
Ca în filme: Un tânăr băut, fără permis, a avariat o mașină de poliție, apoi a fugit. Polițiștii au deschis focul # PSNews.ro
Un tânăr din Teleorman, cunoscut poliţiştilor din zonă pentru faptul că obişnuieşte să conducă fără permis, a avariat joi, 14 august, o autospecială a Poliţiei, încercând să scape de control. După ce a lovit autospeciala, a încercat să fugă de polițiști, însă a fost prins și reținut. Evenimentele au avut loc în seara zilei de […] Articolul Ca în filme: Un tânăr băut, fără permis, a avariat o mașină de poliție, apoi a fugit. Polițiștii au deschis focul apare prima dată în PS News.
Acum 10 minute
15:30
Interviu Valentin Jucan (CNA): Luăm în calcul scenariul extrem, al anticipatelor în primăvară # PSNews.ro
Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) au observat, după alegerile prezidenţiale din 18 mai, o schimbare de strategie a propagandei ruseşti în România, dezvăluie Valentin Jucan, vicepreşedinte al instituţiei, într-un dialog cu News.ro. Rusia a urmărit în campania electorală nişte obiective cu efecte imediate, care vizau afectarea alegerilor în sine, dar apoi focusul s-a mutat […] Articolul Interviu Valentin Jucan (CNA): Luăm în calcul scenariul extrem, al anticipatelor în primăvară apare prima dată în PS News.
15:30
Un avion rusesc Su-30SM, de 50 mil.$, s-a prăbuşit în Marea Neagră. Era în misiune aproape de insula Șerpilor # PSNews.ro
Trupele ruse au pierdut un avion de vânătoare Su-30SM care îndeplinea o misiune la sud-est de Insula Șerpilor, anunță Marina Ucrainei. Se caută piloții. Serviciile de informații ale Marinei Ucrainene au interceptat comunicațiile radio despre pierderea contactului cu un avion de vânătoare rusesc Su-30SM. Acesta îndeplinea o misiune la sud-est de insula Zmiinyi. Aeronava s-a […] Articolul Un avion rusesc Su-30SM, de 50 mil.$, s-a prăbuşit în Marea Neagră. Era în misiune aproape de insula Șerpilor apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
15:20
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele de securitate ale întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska # PSNews.ro
Pregătirile Serviciului Secret al SUA pentru întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin în Alaska „au devenit o cursă contra cronometru”, scrie bloomberg. Bloomberg a scris că, atunci când Trump a anunțat întâlnirea în urmă cu o săptămână, singurul agent staționat ca parte a Serviciului Secret la Last Frontier (Alaska) a început […] Articolul „Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele de securitate ale întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska apare prima dată în PS News.
15:10
Bursele europene au deschis în creștere, cu summitul Trump–Putin în prim-plan. Euro s-a apreciat cu 0,22% față de dolar # PSNews.ro
Bursele europene au deschis vineri în creștere, susținute de optimismul generat de viitoarea întâlnire Trump–Putin din Alaska și de date economice pozitive din Elveția. Principalii indici bursieri europeni au început tranzacțiile de vineri pe verde, în timp ce atenția globală era concentrată asupra viitoarei întâlniri dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, […] Articolul Bursele europene au deschis în creștere, cu summitul Trump–Putin în prim-plan. Euro s-a apreciat cu 0,22% față de dolar apare prima dată în PS News.
15:10
Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri în largul coastelor estice ale peninsulei ruse Kamceatka, a anunţat Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ), transmite Reuters. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, a precizat GFZ, notează Agerpres. Dumincă, 10 august, un alt seism de magnitudine șase a avut loc în regiune. La 30 […] Articolul Nou cutremur în largul peninsulei Kamceatka: a avut magnitudine 6 apare prima dată în PS News.
15:10
Reorganizare masivă la Guvern: 13 instituții vizate, inclusiv RA-APPS și Corpul de Control # PSNews.ro
Ilie Bolojan a cerut reorganizarea a 13 instituții din subordinea guvernului, între care RA-APPS, Corpul de Control al premierului și Secretariatul de stat pentru culte. Până marți, agențiile vizate trebuie să transmită Cancelariei Prim-Ministrului rapoarte de activitate și măsuri concrete pentru reorganizări și comasări. În adresa transmisă din dispoziția premierului Ilie Bolojan, celor 13 instituții […] Articolul Reorganizare masivă la Guvern: 13 instituții vizate, inclusiv RA-APPS și Corpul de Control apare prima dată în PS News.
Acum o oră
15:00
În ultimii ani, prețurile la alimente au tot crescut. Mai nou, a crescut și TVA-ul, așa că, acum, scumpirile sunt chiar vizibile. Libertatea a realizat o analiză comparativă a prețurilor din zilele de 15 august 2022, respectiv 15 august 2025, pentru 30 de produse alimentare de bază pentru a observa cât de mult au crescut prețurile în ultimii ani. Rezultatele […] Articolul Prețuri 2022 vs. prețuri 2025. Cât de mult s-au scumpit alimentele în ultimii 3 ani apare prima dată în PS News.
14:50
O nouă bază NATO în apropiere de Marea Neagră. Investiţia depăşeşte 100 de milioane de euro # PSNews.ro
Guvernul bulgar a anunțat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldați ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO inițiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 și extinsă după invazia din 2022, informează EFE. Baza va fi amplasată în zona militară […] Articolul O nouă bază NATO în apropiere de Marea Neagră. Investiţia depăşeşte 100 de milioane de euro apare prima dată în PS News.
14:50
Când Vladimir Putin va veni vineri în Alaska pentru întâlnirea sa importantă cu Donald Trump, el va fi însoţit de unele dintre cele mai puternice figuri din cercul restrâns al Kremlinului – o echipă de politicieni experimentaţi, strategi financiari şi diplomaţi care au contribuit la conturarea politicii externe şi economice a Rusiei timp de mai […] Articolul Summit Trump – Putin. Cine sunt membrii delegaţiilor care vor negocia în Alaska apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
14:40
Ministrul Apărării cerea anul trecut arestarea lui Teodosie. Azi, a ascultat pios slujba, alături de alți USR-iști # PSNews.ro
Anul trecut, din postura de purtător de cuvânt al USR, și de om doi in ierarhia partidului, Ionuț Moșteanu cerea arestarea lui ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pentru „corupție”. Vineri, din postura de ministru al Apărării, asculta cuminte slujba religioasă oficiată de același înalt ierarh, cu ocazia Zilei Marinei, la Constanța, alături de alți colegi din […] Articolul Ministrul Apărării cerea anul trecut arestarea lui Teodosie. Azi, a ascultat pios slujba, alături de alți USR-iști apare prima dată în PS News.
14:30
În plină caniculă, duhoarea s-a reinstalat în Cluj. Autoritățile nu pot explica sursa miasmelor pestilențiale # PSNews.ro
Clujenii se plâng din nou că un miros pestilențial bântuie prin oraș. Locuitorii susțin că nu pot nici să deschidă geamurile, nici să stea afară din cauză miasmelor. Periodic, în Cluj ajunge un aer încărcat de miresme puturoase, fie că e de la ferme de pui sau de la groapa de gunoi, iar clujenii trebuie […] Articolul În plină caniculă, duhoarea s-a reinstalat în Cluj. Autoritățile nu pot explica sursa miasmelor pestilențiale apare prima dată în PS News.
14:20
Mircea Lucescu a anunțat stranierii pe care îi are în vedere pentru următoarele două meciuri ale Echipei Naționale # PSNews.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partidele din septembrie împotriva Canadei şi Ciprului. România va înfrunta Canada într-un meci amical, în 5 septembrie, de la ora 21.00, pe Arena Naţională, şi Cipru în 9 septembrie, de la ora 21.45, […] Articolul Mircea Lucescu a anunțat stranierii pe care îi are în vedere pentru următoarele două meciuri ale Echipei Naționale apare prima dată în PS News.
14:20
Temperaturi extreme, incendii greu de stăvilit în Europa. MAE a emis mai multe atenționări de călătorie # PSNews.ro
Incendiile de vegetaţie fac din noapte zi în Spania, Grecia, Portugalia, Turcia, Albania, Muntenegru. Situaţia e disperată în multe zone, cu tot ajutorul internaţional mobilizat. Mii de oameni au fost evacuaţi în Grecia, unde flăcările au mistuit peste 10 mii de hectare numai în ultimele zile. Cea mai gravă situaţie se înregistrează acum în zona […] Articolul Temperaturi extreme, incendii greu de stăvilit în Europa. MAE a emis mai multe atenționări de călătorie apare prima dată în PS News.
14:10
Nicușor Dan, somat să ia atitudine față de reforma din Educație. Vasile Ernu: „Tăcerea vă face părtaș la dezastru” # PSNews.ro
Scriitorul Vasile Ernu, un susținător al lui Nicușor Dan la prezidențiale, a transmis un mesaj vehement pe social-media, la adresa președintelui, în care îi cere să ia atitudine față de reforma din Educație, pe care o cataloghează drept un „dezastru”. „Tăcerea vă face părtaș”, a subliniat Ernu. Vasile Ernu îi solicită președintelui Nicușor Dan să […] Articolul Nicușor Dan, somat să ia atitudine față de reforma din Educație. Vasile Ernu: „Tăcerea vă face părtaș la dezastru” apare prima dată în PS News.
14:10
Incendiu major la depozitul unei firme de curierat din Iași. Localnicii au primit mesaj RO-Alert # PSNews.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, vineri după-amiază, la un depozit din municipiul Iaşi, aflat în apropierea unei hale pentru reparaţii auto. Potrivit ISU Iaşi, pentru stingerea focului, acţionează opt autospeciale cu apă şi spumă, dar şi alte echipaje specializate, printre care unul CBRN şi o autospecială de roboţi pentru intervenţii. Din primele date, depozitul unde […] Articolul Incendiu major la depozitul unei firme de curierat din Iași. Localnicii au primit mesaj RO-Alert apare prima dată în PS News.
14:00
Donald Trump a susţinut în mod fals, joi, că infracţionalitatea din Washington DC este „cea mai gravă din toate timpurile”, pe fondul preluării de către guvernul federal a conducerii departamentului de poliţie al oraşului şi al desfăşurării gărzii naţionale şi a agenţilor federali în capitală. „Washington DC se află în cel mai prost moment al […] Articolul Proteste la Washington DC, în timp ce agenţii federali opresc şoferii pentru controale apare prima dată în PS News.
13:50
Cea mai mică pensie plătită la nivelul județului Timiș este încasată de o persoană care a lucrat doar o zi. În același județ, un alt pensionar încasează de peste 46.000 de ori mai mult. Cea mai mică pensie aflată în plată în Timiș este de 1 leu și o primește o persoană care a lucrat […] Articolul Pensia primită de un român care a lucrat o singură la viața lui apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
13:40
Cea mai populară aplicaţie de comunicare digitală lansează o serie de funcţii pentru apelurile video de business, în frunte cu posibilitatea programării acestora. WhatsApp împrumută de la aplicaţiile specializate în conferinţe video, precum Zoom sau Google Meet, posibilitatea stabilirii la o dată viitoare a apelurilor video de grup. Conferinţele pot fi programate folosind butonul + […] Articolul WhatsApp introduce apeluri video de business, cu posibilitate de programare apare prima dată în PS News.
13:40
Bolojan, interviu pentru Bloomberg: România riscă intrarea în incapacitate de plată. Următoarele 6 luni vor fi cruciale # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a avertizat, într-un interviu acordat Bloomberg News, că România ar putea ajunge în incapacitate de plată dacă guvernul nu va pune rapid capăt cheltuielilor excesive. Bolojan a declarat că următoarele şase luni vor fi cruciale pentru ca administraţia sa să impună o serie de măsuri radicale de austeritate, în ciuda nemulţumirii publice […] Articolul Bolojan, interviu pentru Bloomberg: România riscă intrarea în incapacitate de plată. Următoarele 6 luni vor fi cruciale apare prima dată în PS News.
13:30
Președintele PSD Târgoviște, Daniel Cristian Stan, primar al municipiului, afirmă că partidul din are face parte are nevoie urgentă de schimbare, ”de atitudine, de abordare și de conducere”. ”Mai întâi, vorbesc din postura unui președinte de organizație municipală pe care au validat-o rezultatele electorale. De foarte multe ori. Și de membru al unei organizații județene, […] Articolul Primarul Târgoviștei: PSD are nevoie urgentă de schimbare, de atitudine și de conducere apare prima dată în PS News.
13:20
Caramitru către „dacii liberi”: Mergi la Parascheva Teodosie și cegeu să îți dea de mâncare, putoare # PSNews.ro
Andrei Caramitru a lansat un atac dur la adresa mesajelor lansate de persoane care nu muncesc împotriva sectorului privat, a UE și a multinaționalelor. Economistul susține că aceștia ar trebui lăsați să se descurce fără ajutor venit din banii privaților, pentru că sistemul nu se mai poate susține în actualele condiții. Criticii sunt numiți derogator […] Articolul Caramitru către „dacii liberi”: Mergi la Parascheva Teodosie și cegeu să îți dea de mâncare, putoare apare prima dată în PS News.
13:10
Prima locomotivă electrică nouă achiziţionată de Autoritatea Feroviară în ultimii 15 ani continuă faza de testare # PSNews.ro
Prima locomotivă electrică nouă achiziţionată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară în ultimii 15 ani continuă faza de testare la centrul de specialitate de la Făurei, iar astăzi a reuşit să atingă viteza de 200 km/h, în cadrul verificării capacităţii de rulare, informează ARF. Modelul „TRAXX 3 MS”, din care statul român va achiziţiona încă 15 […] Articolul Prima locomotivă electrică nouă achiziţionată de Autoritatea Feroviară în ultimii 15 ani continuă faza de testare apare prima dată în PS News.
13:00
Ministerul Educaţiei: Doar proiectele care fac dovada unui grad de maturitate urmează să mai fie finanţate prin PNRR # PSNews.ro
Renegocierea PNRR a redus penalizarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) cu 1 miliard de euro, anunță instituția vineri, 15 august. Ministerul păstrează doar investițiile și proiectele cu grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026. Inițial, ministerul gestiona 17 investiții și 7 reforme pentru perioada 2021 – 2026, cu o […] Articolul Ministerul Educaţiei: Doar proiectele care fac dovada unui grad de maturitate urmează să mai fie finanţate prin PNRR apare prima dată în PS News.
13:00
Bolojan, comparat de un sociolog cu un șef de aprozar care subminează încrederea investitorilor # PSNews.ro
Sociologul Vladimir Ionaș a lansat, vineri, un atac la adresa președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, acuzându-i de lipsă de transparență și mesaje care subminează încrederea investitorilor. „Vii la putere pe un efort colectiv (da, pentru o mare parte a societății, dezinteresată total de politică și care și-ar dori să fie lăsată în pace, […] Articolul Bolojan, comparat de un sociolog cu un șef de aprozar care subminează încrederea investitorilor apare prima dată în PS News.
12:50
USR, chemată în instanță pentru o factură restantă de energie. Cât are de plată formațiunea lui Dominic Fritz # PSNews.ro
Uniunea Salvați România (USR), formațiunea care l-a sprijinit pe Nicușor Dan în cursa pentru Președinție, a fost dată în judecată de compania E.ON Energie România SA pentru o restanță la plata unei facturi de energie în valoare de 223 de euro. Uniunea Salvați România apare ca pârâtă într-un proces cu totul neașteptat: furnizorul de energie E.ON Energie […] Articolul USR, chemată în instanță pentru o factură restantă de energie. Cât are de plată formațiunea lui Dominic Fritz apare prima dată în PS News.
12:40
Mihai Alexandru Ghigiu, preşedintele Comisiei pentru Învăţământ din Camera Deputaţilor, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan şi a Guvernului PNL, criticând reducerile bugetare pentru sistemul educaţional. Potrivit parlamentarului PSD, decizia Executivului duce la pierderea a 718 milioane de euro din fondurile PNRR destinate educaţiei, aproape o cincime din suma iniţială. Ghigiu […] Articolul Un deputat PSD atacă Guvernul Bolojan: Educaţia pierde aproape 20% din fondurile PNRR apare prima dată în PS News.
12:40
Două avioane au intrat în coliziune pe aeroportul din Manchester. Zborurile au fost suspendate # PSNews.ro
Zborurile au fost suspendate pentru scurt timp vineri dimineaţă pe aeroportul din Manchester, după ce două avioane easyJet s-au ciocnit, atingându-se cu aripile în timp ce rulau pe pistă pentru decolare, relatează The Guardian. Cele două avioane zburau spre Paris şi respectiv Gibraltar. Ele s-au ciocnit în jurul orei locale 6:30, dar au reuşit să […] Articolul Două avioane au intrat în coliziune pe aeroportul din Manchester. Zborurile au fost suspendate apare prima dată în PS News.
12:30
CFR Călători anunță întârzieri între 64 și 200 de minute ale trenurilor. Care sunt rutele afectate # PSNews.ro
CFR Călători anunță întârzieri între 64 și 200 de minute ale trenurilor pe ruta Fetești – Cernavodă, din cauza unor probleme. CFR Călători anunță întârzieri între 64 și 200 de minute ale trenurilor pe ruta Fetești – Cernavodă, din cauza unor probleme la infrastructura feroviară. Circulația se realizează acum cu tracțiune diesel, iar pasagerii pot solicita […] Articolul CFR Călători anunță întârzieri între 64 și 200 de minute ale trenurilor. Care sunt rutele afectate apare prima dată în PS News.
12:20
Măsurile luate în ultimul an de autoritățile R. Moldova pentru oprirea fluxului de bani trimis de la Moscova pentru finanțarea rețelei lui Șor au dat mari bătăi de pe curatorii ruși ai condamnatului fugar. Acum, ca să nu atragă atenția la șefii de rang înalt din cadrul grupării, procesul a fost decentralizat, iar de distribuirea […] Articolul Cum a ajuns un fost fotbalist casierul Kremlinului în R. Moldova apare prima dată în PS News.
12:10
Cea mai mare captură de droguri din acest an. Cocaină de 3,5 milioane de euro! Unde era ascunsă # PSNews.ro
Poliţiştii români au descoperit peste 66 de kilograme de cocaină ascunsă sub somiera patului dintr-o autorulotă, cu o valoare pe „piaţa neagră” de 3,5 milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare captură de cocaină din acest an. Potrivit anchetatorilor, în urma unor verificări, rulota în care au fost găsite drogurile de mare risc a […] Articolul Cea mai mare captură de droguri din acest an. Cocaină de 3,5 milioane de euro! Unde era ascunsă apare prima dată în PS News.
12:10
Eşec la Geneva. Negocierile pentru un tratat referitor la poluarea cu plastic s-au încheiat fără un acord # PSNews.ro
Statele s-au reunit pentru a 11-a zi la sediul Naţiunilor Unite din Geneva, încercând să finalizeze un tratat menit să pună capăt crizei poluării cu plastic. Însă nu se pot pune de acord asupra faptului dacă tratatul ar trebui să reducă creşterea exponenţială a producţiei de plastic şi să impună controale globale, cu caracter obligatoriu, […] Articolul Eşec la Geneva. Negocierile pentru un tratat referitor la poluarea cu plastic s-au încheiat fără un acord apare prima dată în PS News.
12:00
S-a aflat! De ce a lipsit președintele de la ceremoniile Zilei Marinei de la Constanța și unde a fost surprins # PSNews.ro
De Ziua Marinei, președintele Nicușor Dan a ales să fie alături de familie la o mănăstire, unde a participat la slujba de Sfânta Maria, și nu la ceremoniile organizate la Constanța. Într-un mesaj transmis marinarilor, șeful statului le-a mulțumit pentru contribuția la securitatea maritimă a României. Guvernul a fost reprezentat la evenimente de premierul Bolojan. […] Articolul S-a aflat! De ce a lipsit președintele de la ceremoniile Zilei Marinei de la Constanța și unde a fost surprins apare prima dată în PS News.
12:00
Ministerul Finanţelor propune majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, de la 60 de salarii minime brute pe ţară garantate în plată, la 90 de salarii minime brute pe ţară, pentru veniturile realizate începând cu data […] Articolul Lovitură pentru profesiile liberale: Guvernul majorează CASS-ul cu 50%! apare prima dată în PS News.
11:50
Termen-limită pentru folosirea banilor de pe cardurile educaționale. Sumele neutilizate vor fi retrase automat din cont # PSNews.ro
Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 – 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025, le reamintesc părinţilor Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE),şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precizând că după acest termen, sumele vor fi retrase automat din conturi. Aproximativ 670.000 de preşcolari şi […] Articolul Termen-limită pentru folosirea banilor de pe cardurile educaționale. Sumele neutilizate vor fi retrase automat din cont apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
11:40
UE ia în calcul separarea Chișinăului de Kiev în drumul european. Decizia, anunțată înainte de alegerile din R. Moldova # PSNews.ro
UE ia în considerare acordarea unui pas important Republicii Moldova în procesul său de aderare la UE, înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc la sfârșitul lunii septembrie, plasând-o înaintea Ucrainei. Conform scenariului analizat de oficialii europeni, țările membre ale Uniunii Europene ar urma să voteze pentru deschiderea unui prim „cluster de negociere” pentru Republica […] Articolul UE ia în calcul separarea Chișinăului de Kiev în drumul european. Decizia, anunțată înainte de alegerile din R. Moldova apare prima dată în PS News.
11:30
Ministrul Apărării anunţă că anul viitor Marina Română va avea în dotare o nouă corvetă realizată în Turcia # PSNews.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, anunţă că anul viitor Marina Română va avea în dotare o nouă corvetă realizată în Turcia, care „este la cheie, terminată în Turcia” şi urmează aprobarea Parlamentului, în luna septembrie, în condiţiile în care este vorba despre o investiţie de peste 100 de milioane de de euro. „La anul, de […] Articolul Ministrul Apărării anunţă că anul viitor Marina Română va avea în dotare o nouă corvetă realizată în Turcia apare prima dată în PS News.
11:30
Sute de foști polițiști ar putea rămâne fără pensii. Instituția care le-a emis deciziile le cere acum banii înapoi # PSNews.ro
Peste șapte sute de foști polițiști ar putea rămâne fără pensii, după ce Casa Sectorială de Pensii a MAI a demarat procedura de anulare în instanță a deciziilor de pensionare. Vizați sunt cei pensionați între 2020 și 2024, folosind vechime cumpărată. Aceștia sunt chemați în instanță de Casa de Pensii a MAI, care cere restituirea […] Articolul Sute de foști polițiști ar putea rămâne fără pensii. Instituția care le-a emis deciziile le cere acum banii înapoi apare prima dată în PS News.
11:20
Ilie Bolojan, huiduit la Constanța, înaintea discursului de Ziua Marinei. Ce a transmis premierul # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit înaintea discursului pe care l-a susținut la Constanța, de Ziua Marinei Române. Șeful executivului și-a încheiat alocuțiunea făcând un apel la angajații din sistemul public că „niciun efort nu este prea mare” pentru a crea condiții mai bune și pentru a trece „de această perioadă dificilă”. „Dacă astăzi aici […] Articolul Ilie Bolojan, huiduit la Constanța, înaintea discursului de Ziua Marinei. Ce a transmis premierul apare prima dată în PS News.
11:10
Proteste violente în marile orașe din Serbia. Sediul partidului de guvernământ din Novi Sad a fost devastat # PSNews.ro
Protestatarii antiguvernamentali au devastat joi sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din oraşul Novi Sad, în nordul ţării, şi au avut ciocniri cu poliţia şi susţinătorii SNS în capitala Belgrad, la o zi după ce violenţele au provocat zeci de răniţi, relatează Reuters. În Novi Sad, al doilea oraş ca mărime din Serbia, poliţia şi susţinătorii […] Articolul Proteste violente în marile orașe din Serbia. Sediul partidului de guvernământ din Novi Sad a fost devastat apare prima dată în PS News.
11:10
Predoiu, mesaj de Ziua Marinei: „Securitatea la gurile Dunării are un rol esențial pentru menținerea păcii regionale” # PSNews.ro
Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre are un rol strategic esențial pentru prevenirea extinderii instabilității și menținerea păcii regionale și, în acest sens, Ministerul Afacerilor Interne va continua modernizarea dotărilor și instruirea personalului, a afirmat ministrul Cătălin Predoiu, vineri, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Marinei. Predoiu a punctat că această sărbătoare […] Articolul Predoiu, mesaj de Ziua Marinei: „Securitatea la gurile Dunării are un rol esențial pentru menținerea păcii regionale” apare prima dată în PS News.
11:10
Escrocheria Caritas, varianta 2025. Cum sunt păcăliți românii că se îmbogățesc instant cu ajutorul AI # PSNews.ro
O nouă schemă piramidală, care amintește de celebra escrocherie Caritas, a invadat toate rețelele sociale. Două platforme false de investiţii au convins in jur de o 100.000 de români să contribuie cu 200 de milioane de euro. Li se promit câştiguri fabuloase dacă atrag cât mai mulţi prieteni şi cunoscuţi. Autorităţile avertizează însă că aplicaţiile […] Articolul Escrocheria Caritas, varianta 2025. Cum sunt păcăliți românii că se îmbogățesc instant cu ajutorul AI apare prima dată în PS News.
11:00
Surpriză pe piața auto! Prima generație Dacia Logan se întoarce în producție, cu un nume nou # PSNews.ro
Prima generație a modelului Dacia Logan, care a marcat intrarea mărcii de la Mioveni în lumea internațională a industriei auto, va fi din nou produs, într-o formă pe care Renault a licențiat-o cu mult timp în urmă Iranului. Este vorba despre o versiune adaptată, care va purta un nume nou, relevă datele Profit.ro. Înainte de […] Articolul Surpriză pe piața auto! Prima generație Dacia Logan se întoarce în producție, cu un nume nou apare prima dată în PS News.
10:50
Mai mult de jumătate de ţară se află vineri sub atenţionare cod galben de caniculă, iar sâmbătă, judeţele Bihor, Arad şi Timiş se vor afla sub avertizre cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade. Pentru mai multe judeţe din jumătatea de vest a ţării va fi emisă avertizare cod galben […] Articolul METEO Weekend de foc: Mai mult de jumătate de ţară se află sub atenţionare de caniculă apare prima dată în PS News.
10:40
Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Când va fi dat în trafic lotul ajuns la 99%, așteptat de toată Moldova # PSNews.ro
Lotul 2 Mizil – Pietroasele/Spătaru din Autostrada A7 Ploiești – Buzău ar putea fi dat în trafic până la finalul lunii septembrie, potrivit celui mai nou termen anunțat joi de un oficial de la Transporturi. Amintim că acest lot este realizat în proporție de 99%, dar deschiderea circulației este amânată din cauza problemelor de la […] Articolul Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Când va fi dat în trafic lotul ajuns la 99%, așteptat de toată Moldova apare prima dată în PS News.
10:40
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. „Paștele” verii # PSNews.ro
Pe 15 august, milioane de români celebrează Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular ca Sfânta Maria Mare. Această zi sfântă, numită și „Paștele verii”, aduce împreună credința ortodoxă, tradițiile românești vechi de secole și obiceiurile de sărbătoare, păstrate cu sfințenie chiar și în 2025. În acest articol vei afla totul despre semnificația Adormirii Maicii Domnului, tradițiile populare, superstițiile de Sfânta Maria […] Articolul 15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. „Paștele” verii apare prima dată în PS News.
10:30
George Simion, ironic la adresa premierului României: „Ilie, dovedește-ne că ești de-al nostru, fă-te că lucrezi” # PSNews.ro
George Simion îl ironizează pe premierul Ilie Bolojan printr-o postare pe Facebook, susținând că redă mesajul real transmis de acesta primarilor. Mesajul liderului AUR vine după ce mai multe proiecte finanțate prin PNRR au fost blocate sau amânate. Simion, notează ironic în 10 puncte ce mesaje le-ar fi transmis Bolojan primarilor. Dragă Lia Olguța Vasilescu […] Articolul George Simion, ironic la adresa premierului României: „Ilie, dovedește-ne că ești de-al nostru, fă-te că lucrezi” apare prima dată în PS News.
10:30
Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de modificare a Legii privind drepturile de autor # PSNews.ro
Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi pentru reorganizarea unor autorităţi publice din domeniul culturii. Iniţiativa urmăreşte o adaptare clară şi coerentă a legislaţiei privind drepturile de autor. Legea, modificată de-a lungul timpului în mod […] Articolul Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de modificare a Legii privind drepturile de autor apare prima dată în PS News.
10:20
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare # PSNews.ro
Primăria din Dârmănești, o comună cu mai puțin de 3.500 de locuitori din Argeș, și-a trimis în această vară angajații la „cursuri de formare profesională”, pe litoral. În total, acestea au costat nu mai puțin de 30 de mii de euro, iar cel mai scump pachet a fost de aproximativ 2.000 de euro pentru o […] Articolul All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare apare prima dată în PS News.
10:20
Obligația SRL de a avea capital social de 8.000 de lei va intra în vigoare chiar de anul acesta # PSNews.ro
Capitalul social al SRL (societăți cu răspundere limitată) va crește la minim 8.000 de lei, de la minim 1 leu în prezent, majorarea urmând să se facă la prima mențiune de modificare a actului constitutiv, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare, prevăzută să fie data de intrare în […] Articolul Obligația SRL de a avea capital social de 8.000 de lei va intra în vigoare chiar de anul acesta apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.