Fondurile pentru sprijin educaţional 2024-2025 pot fi folosite până la 31 august
Bursa, 15 august 2025 15:40
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au reamintit că sumele de 500 de lei acordate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024-2025 pot fi utilizate până la 31 august 2025, potrivit unui comunicat oficial. Ajutorul, destinat achiziţionării de rechizite şi alte produse necesare frecventării şcolii şi grădiniţei, a fost acordat în acest an şcolar pentru aproximativ 670.000 de preşcolari şi elevi din medii dezavantajate.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
15:40
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au reamintit că sumele de 500 de lei acordate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024-2025 pot fi utilizate până la 31 august 2025, potrivit unui comunicat oficial. Ajutorul, destinat achiziţionării de rechizite şi alte produse necesare frecventării şcolii şi grădiniţei, a fost acordat în acest an şcolar pentru aproximativ 670.000 de preşcolari şi elevi din medii dezavantajate.
15:40
Federaţia pentru Inovare şi Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM) avertizează că eliminarea mecanismului de and #8222;eşalonare la plată, în formă simplificată and #8221; - prevăzută în proiectul legislativ aflat în dezbatere publică - riscă să lase mii de întreprinderi mici şi mijlocii fără o sursă esenţială de lichiditate, într-un context în care finanţarea bancară este mai scumpă şi mai greu accesibilă, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
Acum 2 ore
14:10
ANALIZĂ XTB: Situaţie surprinzătoare pentru Chrome. O propunere îndrăzneaţă amplifică discuţiile despre separarea de Google # Bursa
Piaţa tehnologiei a cunoscut o evoluţie surprinzătoare, după ce start-up-ul de inteligenţă artificială Perplexity a prezentat recent o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru achiziţionarea browserului Google Chrome.
Acum 4 ore
12:30
AFP: Eşec al negocierilor pentru stabilirea unui tratat internaţional împotriva poluării cu plastic # Bursa
Cele 185 de ţări reunite la Geneva nu au reuşit, în noaptea de joi spre vineri, să ajungă la un acord asupra unui tratat internaţional, obligatoriu din punct de vedere juridic, împotriva poluării cu plastic. Zece zile de discuţii diplomatice tensionate s-au încheiat vineri, în zori, cu un eşec răsunător pentru mediu şi diplomaţie, transmite AFP.
12:30
Nicuşor Dan: Ziua Marinei - zi a unităţii naţionale, suntem mai puternici în jurul valorilor naţionale # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis vineri, 15 august 2025, un mesaj cu prilejul Zilei Marinei Române. Mesajul a fost prezentat de către Cristian Diaconescu, Consilier Prezidenţial - Departamentul Securităţii Naţionale, coordonatorul Cancelariei Preşedintelui României, în cadrul festivităţilor desfăşurate la Comandamentul Flotei din Constanţa.
12:00
România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri, care să vizeze restructurarea cheltuielilor statului, reducerea investiţiilor şi curăţarea mediului de afaceri de companiile cu potenţial risc evazionist, susţine consultantul economic, Adrian Negrescu.
12:00
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi seară, la sosirea sa în Anchorage, Alaska, că Rusia intră în discuţiile cu Statele Unite cu o poziţie 'clară şi uşor de înţeles', informează vineri dpa.
Acum 6 ore
11:10
Reuters: Ministrul israelian de finanţe a lansat un plan de colonizare, pentru a and #8222;îngropa and #8221; ideea unui stat palestinian # Bursa
Ministrul de finanţe al Israelului, extremistul Bezalel Smotrich, a anunţat că vor începe lucrările mult amânate la o colonie care va diviza Cisiordania şi o va separa de Ierusalimul de Est, o măsură care, potrivit cabinetului său, va and #8222;îngropa and #8221; ideea unui stat palestinian. Guvernul palestinian, aliaţii şi grupurile de lobby au condamnat proiectul, afirmând că este ilegal şi că fragmentarea teritoriului va distruge planurile de pace pentru regiune, relatează Reuters.
11:10
Agenţii de presă: Ucraina a doborât 63 de drone ruseşti înaintea summitului Trump - Putin din Alaska # Bursa
Forţele aeriene ale Ucrainei au raportat doborârea a 63 de drone lansate de Rusia înspre teritoriului ucrainean în noaptea de joi spre vineri, zi în care se preconizează că preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni în Alaska, informează EFE.
11:00
Raportul anual, 2024, asupra stării drepturilor omului. În speţă, România.
10:10
Coreea de Sud: Preşedintele se angajează să stabilească o 'încredere militară' cu regimul nord-coreean # Bursa
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung s-a angajat vineri 'să respecte' sistemul politic nord-coreean şi să instaureze o 'încredere militară', a doua zi după ce Phenianul a declarat că nu are nicio voinţă de a îmbunătăţi relaţiile cu Seulul, transmite AFP.
Acum 8 ore
09:30
* Reluarea procesului de selecţie, reînnoirea mandatului Franklin Templeton, alegerea parteneriatului Roca FP sau desemnarea unui alt administrator sunt opţiunile aflate pe masa acţionarilor * Propunerea de alocare de dividende în valoare de 37,2 milioane lei va fi supusă votului pe 29 septembrie
09:30
Protestatarii antiguvernamentali au devastat joi sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din oraşul Novi Sad, în nordul ţării, şi au avut ciocniri cu poliţia şi susţinătorii SNS în capitala Belgrad, la o zi după ce violenţele au provocat zeci de răniţi, relatează Reuters.
09:00
Cererea pentru AI impulsionează profitul Foxconn, care a urcat cu 27% în al doilea trimestru # Bursa
Foxconn, cel mai mare producător de electronice la comandă din lume şi principal furnizor al Apple, a raportat joi o creştere de 27% a profitului operaţional în al doilea trimestru din 2025, susţinută de expansiunea puternică a afacerii cu servere pentru inteligenţă artificială, transmite CNBC.
08:50
Apple a anunţat joi relansarea unei versiuni reproiectate a funcţiei de monitorizare a oxigenului din sânge pentru anumite modele Apple Watch, în urma unei îndelungate dispute de proprietate intelectuală, transmite CNBC.
08:50
Ryanair înregistrează o cerere solidă pe piaţa europeană, cu rezervări peste nivelul de anul trecut, şi rămâne and #8221;rezonabil optimistă and #8221; privind atingerea ţintelor de vară, a declarat joi directorul general Michael O and #39;Leary, citat de Reuters.
08:50
Cea mai populară aplicaţie de comunicare digitală lansează o serie de funcţii pentru apelurile video de business, în frunte cu posibilitatea programării acestora.
08:40
Fondul suveran Public Investment Fund (PIF) al Arabiei Saudite a raportat o depreciere de 8 miliarde dolari până la finalul anului 2024, după scăderea valorii investiţiilor în aşa-numitele and #8221;gigaproiecte and #8221;, precum Neom, potrivit raportului anual al instituţiei, citat de CNBC.
Acum 24 ore
00:00
Transportul public din Geneva a devenit gratuit, temporar, începând din această săptămână, ca parte a unui protocol de urgenţă menit să combată creşterea alarmantă a poluării cu ozon.
00:00
Capitala găzduieşte ediţia a XV-a a Festivalului Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB), între 15 şi 21 septembrie, care se deschide la Biblioteca Centrală Universitară and #8222;Carol I and #8221;.
00:00
Ministerul Sănătăţii şi UNSAR, parteneriat pentru o strategie naţională de prevenţie şi screening # Bursa
Ministerul Sănătăţii şi Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) au avut o întâlnire strategică, menită să pună bazele primei Strategii Naţionale de screening şi prevenţie pe patologii pentru următorii cinci ani.
00:00
Prognoza pentru RomâniaValul de căldură se va manifesta în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să se situeze în jurul pragului critic de 80 de unităţi, iar în regiunile vestice să îl depăşească uşor.
00:00
Temperaturile extreme înregistrate în aceste zile confirmă un fenomen tot mai îngrijorător: multiplicarea şi intensificarea valurilor de căldură în Europa, un efect direct al schimbărilor climatice, potrivit oamenilor de ştiinţă.
00:00
* O navă programată să fie finalizată şi livrată în primul semestru a fost livrată clientului la finele lunii iulie 2025 din cauza unor întârzieri în lanţul de aprovizionare, potrivit companiei * Şantierul Naval Orşova a încheiat luna trecută contracte în valoare de 31 de milioane de euro pentru construcţia a şapte nave fluviale
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) a scăzut la 5,74%, de la 5,75%.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,05 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0628 lei/euro.
00:00
Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, investitorii fiind atenţi la raportările companiilor din regiune.
00:00
Presa internaţională a prezentat nenumărate puncte de vedere privind semnificaţia şi posibilele consecinţe ale întâlnirii dintre Vladimir Putin şi Donald Trump în Alaska. Cea mai mare parte se concentrează asupra unei înţelegeri prin care să se pună capăt războiului din Ucraina.
00:00
Euractiv: Războiul hibrid global al Beijingului şi Kremlinului ameninţă democraţia occidentală # Bursa
În faţa ameninţărilor venite dinspre Beijing şi Kremlin, Occidentul pierde teren deoarece reacţionează haotic, fără o strategie comună şi cu sisteme politice fragile, avertizează Chris Kremidas-Courtney, cercetător senior la European Policy Centre şi cercetător asociat la Geneva Centre for Security Policy, într-un articol publicat pe site-ul Euractiv.
00:00
Aquila Part Prod Com SA şi-a consolidat poziţia de lider pe segmentul FMCG în primul semestru din 2025 prin integrarea achiziţiilor din 2024 şi intrarea pe piaţa din Ungaria.
00:00
Raportul anual, 2024, asupra stării drepturilor omului. În speţă, România.
00:00
IMM România avertizează: and #8221;Majorarea capitalului social pentru SRL la 8.000 lei va bloca antreprenoriatul and #8221; # Bursa
Consiliul Naţional al Întrepriderilor Private Mici şi Mijlocii din România (IMM România) afirmă, într-o luare de poziţie publicată ieri pe site-ul confederaţiei patronale, că planul Ministerului Finanţelor din Pachetul 2 al reformei fiscale, care propune majorarea capitalului social pentru societăţile cu răspundere limitată(SRL) de la 1 leu la 8.000 lei la înfiinţare, riscă să blocheze accesul la antreprenoriat în România şi să lovească direct în microîntreprinderi şi start-up-uri.
00:00
Guvernul Ilie Bolojan se află în mijlocul unei crize politice şi administrative generate de controversatul proiect de ordonanţă de urgenţă privind suspendarea proiectelor din PNRR fără finanţare asigurată.
00:00
Transilvania Broker de Asigurare recuperează pierderea din primul trimestru şi trece pe profit # Bursa
Profitabilitatea Transilvania Broker de Asigurare (TBK) s-a diminuat drastic în prima jumătate a anului, de la 2,3 milioane lei în primele şase luni din 2024 la 0,05 milioane de lei în intervalul ianuarie-iune 2025, chiar dacă veniturile au crescut cu 3,5%, până la 55,2 milioane lei, potrivit raportului emitentului publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
00:00
*(Interviu cu Alexandr Jeleascov, Managing Director la Packeta Romania)Reporter: Ultimul an a fost unul foarte complicat, atât din punct de vedere politic, cât şi economic. Cum aţi simţit această perioadă?Alexandr Jeleascov: Într-adevăr, anul trecut a fost marcat de incertitudine politică şi economică, dar noi, Packeta Romania, am reuşit să menţinem o direcţie stabilă.
00:00
* Tranzacţii de 108 milioane lei, peste cele din şedinţa anterioară
00:00
Lumea anului 2025 este marcată de o succesiune de crize globale care, în loc să apropie umanitatea prin cooperare, o fragmentează şi o radicalizează.
14 august 2025
21:00
Ministerul Finanţelor majorează (în mod echilibrat) impozitul pe câştigurile obţinute din tranzacţiile bursiere # Bursa
* Pentru câştigurile din titluri deţinute peste un an, impozitul creşte de la 1% la 2%, iar pentru cele cu deţinere mai redusă, de la 3% la 4%* Varianta actuală este mai echilibrată decât cele propuse anterior, de 10% şi 16%
20:50
Trump subliniază, cu o zi înainte să se întâlnească cu Putin, că un acord de pace se va face doar cu Zelenski # Bursa
Preşedintele american Donald Trump subliniază joi, cu o zi înaintea unui t and #234;te- and #224;-t and #234;te în Alaska cu omologul său rus Vadimir Putin, că doar un summit tripartit cu Volodimir Zelenski poate pecetlui un acord de pace în Ucraina şi repetă că trebuie să fie and #8221;împărţite and #8221; teritorii
20:10
Rompetrol Rafinare, creşteri operaţionale semnificative şi îmbunătăţire a indicatorilor financiari, în prima jumătate din 2025 # Bursa
Rompetrol Rafinare anunţă că a înregistrat în primul semestru din 2025 o creştere operaţională semnificativă şi o îmbunătăţire a indicatorilor financiari, pe fondul creşterii volumelor de materii prime procesate, dar şi a produselor petroliere comercializate pe plan intern şi internaţional
20:00
Autoritatea Vamală Română a finalizat dotarea completă cu sisteme moderne de scanare a Biroului Vamal de Frontieră Galaţi - Giurgiuleşti # Bursa
Autoritatea Vamală Română continuă demersurile pentru consolidarea unui sistem vamal modern, aliniat standardelor europene şi astfel în data de 12 august 2025 la biroul vamal de frontieră Galaţi-Giurgiuleşti a fost instalat un nou sistem de scanare cu raze X a mijloacelor de transport greu (camioane/containere) care împreună cu sistemul de scanare cu raze X a autovehiculelor de mici dimensiuni realizează dotarea completă pentru al 3-lea birou vamal de frontier
19:40
* Pentru câştigurile din titluri deţinute peste un an, impozitul creşte de la 1% la 2%, iar pentru cele cu deţinere mai redusă, de la 3% la 4%* Varianta actuală este mai echilibrată decât cele propuse anterior, de 10% şi 16%
18:50
La data de 29 iulie 2025, la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L., a avut loc şedinţa Adunării Generale a Creditorilor SC PRIER C.D. INVEST SRL (CUI 6005716), convocată prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16644/22.07.2025
18:50
Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 363/1285/2025 privind procedura insolvenţei debitoarei METALAX CONSTRUCŢII SRL (CUI 30484298, cu sediul în comuna Mociu, jud. Cluj), a consemnat în procesul-verbal al Adunării Creditorilor din 28 iulie 2025 confirmarea C.I.I. Cupşa Ioana-Monica în calitate de administrator judiciar.
18:50
Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul nr. 1694/102/2023, a dispus intrarea în procedura falimentului în formă simplificată faţă de societatea EXCASAP URBAN S.R.L. (CUI 36722726, cu sediul în comuna Sâncraiu de Mureş, jud. Mureş)
18:40
Armata israeliană anunţă joi că a interceptat o rachetă din Yemen, de unde rebelii huthi vizează cu regularitate Israelul, în susţinerea populaţiei palestiniene în Războiul din Fâşia Gaza, susţin ei
18:40
Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, a acuzat joi Rusia de amestec în politica maghiară, după ce Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei (SVR) a emis o declaraţie în care susţine că Bruxelles-ul ia în considerare and #8222;schimbarea regimului la Budapesta and #8221;
18:10
Rusia şi Ucraina au schimbat câte 84 de prizonieri de război, în ajunul summitului Putin-Trump # Bursa
Rusia şi Ucraina au schimbat joi câte 84 de prizonieri de război, a anunţat Ministerul rus al Apărării, schimbul având loc în ajunul unui summit foarte aşteptat între liderul rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump
18:00
În şedinţa de astăzi a executivului, a fost adoptat un memorandum care prezintă rezultatele unui preacord cu Comisia Europeană privind renegocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)
18:00
Ministrul Dezvoltării, despre Programul Anghel Saligny: Până la sfârşitul acestui an, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte # Bursa
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi administraţiei, Cseke Attila, a anunţat, joi, că, în cazul Programului Anghel Saligny, din totalul de 66 de miliarde de lei sunt aprobate 5.758 de obiective de investiţii, din care sunt contractate 4.375 în valoare de 52 de miliarde de lei, iar restul de 14 miliarde de lei, reprezentând 1.383 de investiţii, nu sunt contractate încă
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.