Când joacă FCSB, CFR și Craiova în Europa UEFA a stabilit orele meciurilor din play-off-ul Europa League și Conference League
Golazo.ro, 15 august 2025 15:40
FCSB, CFR Cluj și U Craiova au aflat când vor juca meciurile din play-off-ul Europa League, respectiv Conference League.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
15:50
„Suntem în lumea a 4-a” Gabi Balint analizează, pentru GOLAZO.ro, prestațiile echipelor românești în cupele europene. „FCSB are șanse mari” # Golazo.ro
GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Gabi Balint, fostul internațional, pentru a afla care sunt concluziile lui despre partidele jucate, precum și despre șansele pe care le au echipele românești în play-off-urile din Conference League, respectiv Europa League.
Acum 10 minute
16:00
Rotaru, trăiri intense Finanțatorul celor de la U Craiova nu se aștepta la „thrillerul” cu Spartak Trnava: „O nebunie!” # Golazo.ro
Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3 d.prel (0-3 în tur). Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a vorbit despre stările prin care a trecut, când scorul a devenit egal la general.
Acum 15 minute
15:40
Când joacă FCSB, CFR și Craiova în Europa UEFA a stabilit orele meciurilor din play-off-ul Europa League și Conference League # Golazo.ro
FCSB, CFR Cluj și U Craiova au aflat când vor juca meciurile din play-off-ul Europa League, respectiv Conference League.
Acum o oră
15:20
Dinamo - UTA Arad Live de la 21:30. „Câinii” încearcă să obțină victoria în a doua partidă a etapei #6 » Echipele probabile # Golazo.ro
Dinamo și UTA Arad se întâlnesc astăzi, 15 august, de la ora 21:30, în al doilea meci al etapei 6.
15:00
Iordănescu dă vina pe oboseală Antrenorul formației Legia Varșovia, despre cauzele eliminării din Europa League: „AEK a avut un avantaj” # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani), antrenorul formației Legia Varșovia, a vorbit despre cauzele eliminării suferite de echipa sa în turul 3 preliminar din Europa League, în fața lui AEK Larnaca, scor 5-3 la general.
Acum 2 ore
14:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre platforma Voyo, a Pro TV, care nu a funcționat pentru o parte din abonați, la meciul Drita - FCSB
Acum 4 ore
13:50
Liga 1, etapa #6 Ce meciuri se joacă azi în Superliga + Programul complet al rundei și clasamentul actualizat # Golazo.ro
Etapa 6 din Superliga debutează azi, 15 august, cu două partide: Unirea Slobozia - Metaloglobus și Dinamo - UTA Arad.
13:40
Nicolescu, contrazis Comunicatul clubului Metalul Buzău, în legătură cu transferul lui Valentin Robu la Dinamo: „Ofertă de 5 ori mai mică” # Golazo.ro
Metalul Buzău a emis un comunicat în care infirmă declarațiile făcute de Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, în legătură cu transferul lui Valentin Robu (22 de ani).
13:30
Stranierii convocați de Curelea Selecționerul naționalei U21 a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Kosovo și San Marino din preliminariile EURO 2027 # Golazo.ro
Costin Curelea, selecționerul României U21, a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Kosovo și San Marino din preliminariile EURO 2027.
13:20
Pro TV, anunț important După colapsul Voyo la meciul Drida - FCSB 1-3, reprezentanții companiei dezvăluie că iau în calcul o măsură de impact pentru toți abonații # Golazo.ro
Returul „dublei” Drita - FCSB, din turul trei preliminar al Europa League, ar fi trebuit să fie transmis doar online, de Voyo.
13:10
Întăriri pentru Rapid Un fotbalist legitimat la Genoa, testat de Gâlcă. În 2024 a debutat în Serie A # Golazo.ro
Christos Papadopolous (20 de ani), mijlocaș grec, legitimat la Genoa, se pregătește alături de Rapid.
13:00
„Vrem să câștigăm meciul cu FCSB” Rapid are așteptări mari de la acest sezon: „Să umplem stadionul!” # Golazo.ro
RAPID - FCSB. Cătălin Vulturar (21 de ani) a vorbit despre startul bun de sezon al giuleștenilor.
12:30
S-a dezabonat de la Voyo Gabi Balint, enervat la culme de transmisia de la Drita - FCSB. A postat un mesaj, apoi l-a șters! # Golazo.ro
Gabi Balint, fost jucător la FCSB, a reacționat imediat după ce Voyo a picat.
Acum 6 ore
11:40
Stranierii convocați de Lucescu Selecționerul a anunțat lista preliminară pentru amicalul România - Canada și pentru partida din preliminariile CM 2026, Cipru - România # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru amicalul cu Canada, respectiv jocul cu Cipru, din calificările pentru CM 2026.
11:20
Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga # Golazo.ro
Istvan Kovacs va arbitra derby-ul etape 6 dintre Rapid și FCSB.
11:10
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră” # Golazo.ro
Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, a privit cu emoții meciul oltenilor din Slovacia.
11:10
„Copilul meu a fost operat pe inimă” Marian Aliuță, despre momentul de cumpănă din viața personală: „Cred că Dumnezeu există” # Golazo.ro
Marian Aliuță (47 de ani) a vorbit, în episodul 10 al seriei „Lumini și Umbre”, proiect GOLAZO.ro, despre un moment de cumpănă din viața personală, când fiul său a fost operat pe cord.
11:00
LIVE FC Bihor - CSC Dumbrăvița , în deschiderea rundei #3 din Liga 2 » Clasamentul la zi # Golazo.ro
FC Bihor - CSC Dumbrăvița se întâlnesc ACUM, în deschiderea rundei #3 din Liga 2..Toate partidele sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
10:40
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor # Golazo.ro
Andrei Coubiș (21 de ani), fotbalistul româno-italian legitimat în prezent la AC Milan, a atras atenția mai multor cluburi în această perioadă de mercato, iar italienii scriu că de serviciile sale ar fi interesată și o echipă din Cluj.
10:20
Răzvan Marin, primul gol la AEK Atena Românul a contribuit la calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League # Golazo.ro
Răzvan Marin (29 de ani) a marcat primul său gol în tricoul lui AEK Atena, în victoria cu Aris Limassol, scor 5-3 la general, și s-a calificat în play-off-ul Conference League.
10:00
Liverpool e și mai tare! Azi începe Premier League. Campioana e favorită la titlu. Se vor opune Arsenal, City și Chelsea? # Golazo.ro
Premier League demarează vineri seară, cu Liverpool - Bournemouth, într-o prima etapă dominată de meciul de foc Manchester United - Arsenal, duminică.
Acum 8 ore
09:50
Aberdeen nu-i sperie Jucătorii de la FCSB sunt optimiști că pot ajunge în faza principală a Europa League: „Drum accesibil. Nu vom avea probleme” # Golazo.ro
DRITA - FCSB 1-3 (2-3 în tur). Dennis Politic (25 de ani) și David Miculescu (24 de ani) au vorbit despre „dubla” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.
Acum 24 ore
02:00
Vârf surpriză cu Rapid! Nemulțumit după victoria cu Drita, patronul FCSB anunță schimbări importante pentru derby: „Sacrificăm campionatul momentan” # Golazo.ro
Drita - FCSB 1-3 (2-3 în tur). Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a vorbit despre calificarea în play-off-ul Europa League și a anunțat schimbări importante pentru derby-ul cu Rapid.
01:20
„Ne-am panicat!” Mirel Rădoi a explicat căderea incredibilă cu Spartak Trnava: „Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui” # Golazo.ro
Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, a explicat că jucătorii s-au relaxat prea devreme în returul „dublei” cu Spartak Trnava: „Nu au crezut că vor da 4 goluri”.
01:10
„S-a văzut superioritatea” Mario Camora, descumpănit după înfrângerea cu Braga: „Am luat gol mult prea ușor” # Golazo.ro
Braga - CFR Cluj 2-0 (2-1 în tur). Mario Camora (38 de ani), căpitanul ardelenilor, a vorbit despre înfrângerea din turul #3 al preliminariilor Europa League.
01:00
Scandal pe „Ilie Oană” Suporterii lui Beitar Ierusalim n-au putut afișa la Ploiești un banner în care cereau ca Hamas să eliberez un ostatic # Golazo.ro
Decizia UEFA de a interzice afișarea unui banner la partida dintre Beitar Ierusalim și Riga FC, din turul #3 preliminar al Conference League, a stârnit furia israelienilor.
00:50
„Nu aveau nevoie de ajutor!” Dan Petrescu critică arbitrajul după o nouă înfrângere cu Braga + Meciul cu Oțelul nu se amână: „Îi supăram pe toți” # Golazo.ro
Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, consideră că arbitrul a dictat mult prea ușor penalty pentru Braga, în manșa retur a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor”.
00:40
Gol cât o calificare! Foto. Execuție senzațională reușită de Tudor Băluță în meciul cu Spartak Trnava # Golazo.ro
Spartak Trnava - U Craiova 4-3 (4-6 la general). Tudor Băluță (26 de ani) i-a readus pe olteni în avantaj, în minutul 100 al partidei, cu o reușită superbă. Deșii elevii lui Rădoi au condus cu 4-0, slovacii au reușit să egaleze situația pe tabelă și să ducă meciul în prelungiri.
00:30
„Dacă îl aveam, jucam play-off-ul UCL” Remarcații lui MM Stoica după ce FCSB și-a asigurat calificarea în grupele europene: „Țin să subliniez asta!” # Golazo.ro
DRITA - FCSB 1-3 (2-3 în tur). Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al campioanei, a vorbit despre calificarea în play-off-ul Europa League.
00:10
Și-au aflat adversarele FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League # Golazo.ro
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova luptă pentru accederea în play-off-ul Europa League, respectiv Conference League. Toate cele trei formații și-au aflat deja adversarele pentru meciurile din play-off.
00:10
Răzvan Lucescu da, Edi ba PAOK s-a calificat dramatic în play-off-ul Europa League » Victoria obținută de Legia lui Iordănescu, insuficientă # Golazo.ro
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), s-a calificat în play-off-ul Europa League, după 1-0 la general, după prelungiri, cu Wolfsberger.
00:00
„Nu s-a schimbat nimic în 20 de ani” 185 de jucători au dat în judecată World Rugby. Carl Hayman: „Nu ni se spune adevărul despre gravitatea leziunilor cerebrale” # Golazo.ro
Carl Hayman (45 de ani) s-a alăturat procesului împotriva World Rugby, pentru adopta măsuri de siguranță pentru jucători.
14 august 2025
23:30
„Mă bucur că le-am închis gura!” Politic susține că s-a confruntat cu „înjurături și comentarii rasiste” în Kosovo + Ce spune despre Aberdeen # Golazo.ro
DRITA - FCSB 1-3 (3-6 la general). Dennis Politic (25 de ani) susține că fanii kosovari l-au înjurat și i-au adresat comentarii rasiste: „Mă bucur că le-am închis gura”.
23:30
„Și-au arătat caracterul” Charalambous, primele concluzii după calificarea în play-off: „Asta a făcut diferența cu Drita” # Golazo.ro
DRITA - FCSB 1-3 (2-3 în tur). Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre calificarea în play-off-ul Europa League.
22:30
„Nimic, nimic! E o rușine!” FOTO. Penalty uluitor primit de Braga cu CFR! Petrescu a luat foc pe bancă, Balaj a ieșit la atac # Golazo.ro
Braga - CFR Cluj. Portughezii au deschis scorul, în minutul 19, prin Zalazar, după ce arbitrul Stegemann a dictat un penalty la o fază controversată.
22:30
FCSB, tricou inedit FOTO. Echipamentul campoanei României, modificat de legea din Kosovo la returul cu Drita # Golazo.ro
Drita - FCSB. Campioana României joacă fără sponsorul principal pe tricou la Priștina
22:20
Au încălcat regulamentul! FC Bacău, programată să joace în Cupa României la mai puțin de 48 de ore de ultimul meci! # Golazo.ro
FC Bacău a fost programată să dispute meciul cu Ceahlăul Piatra Neamț, din runda #3 a Cupei României, la 46 de ore distanță de ultimul joc oficial.
22:10
„Pătează fotbalul spaniol” Front comun împotriva disputării la Miami a duelului Villarreal - Barcelona # Golazo.ro
Mai multe voci din fotbalul spaniol dezaprobă decizia Federației Spaniole de Fotbal de a organiza duelul dintre Villarreal și FC Barcelona, din etapa 20 a La Liga, la Miami.
22:00
Cuvinte de laudă pentru Cîrstea Iga Swiatek, după victoria de la Cincinnati: „Am avut mereu meciuri dificile cu Sorana” # Golazo.ro
Iga Swiatek (24 de ani, #3 WTA) a lăudat-o pe Sorana Cîrstea (35 de ani, #54 WTA), după ce a învins-o (6-4, 6-3) și a obținut calificarea în sferturile de finală ale turneului Cincinnati Open.
22:00
21:20
Voyo a clacat! Drita - FCSB nu se vede în România! Aplicația Pro TV nu funcționează pe niciun dispozitiv! Fanii campioanei au luat foc! # Golazo.ro
Platforma Voyo, care deține drepturile exclusive pentru difuzarea meciului dintre Drita și FCSB în România, întâmpină probleme tehnice. Între timp, partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
21:10
Problemele lui Târnovanu Bogdan Stelea l-a analizat pe portarul FCSB și a identificat două «defecte» : „Nu o să îi convină dacă îl critic” # Golazo.ro
Bogdan Stelea (57 de ani), fost portar al naționalei României, a vorbit despre capitolele la care Ștefan Târnovanu (25 de ani) ar trebui să-și îmbunătățească jocul.
20:20
Venus Williams revine la US Open A primit un wild-card și va juca în ultimul Grand Slam al anului » Ce jucătoare au mai fost invitate # Golazo.ro
Venus Williams (45 de ani, #577 WTA), una dintre cele mai emblematice jucătoare din istoria tenisului și sora Serenei Williams (43 de ani), va reveni pe teren în cadrul turneului US Open.
20:10
Alexandru Mitriță (30 de ani) a fost desemnat „jucătorul lunii iulie” în Superliga Chineză de Fotbal.
19:50
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1 # Golazo.ro
Louis Munteanu și dorește să plece din Gruia în această vară, iar CFR Cluj vrea să obțină o sumă importantă în schimbul golgheterului său. Transferul lui Arnaud Kalimunedo la Nottingham Forest îi deschide atacantului român calea spre Ligue 1.
19:50
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo: „Nu are dovezi!” # Golazo.ro
Presa din Kosovo a reacționat după ce Gigi Becali, patronul FCSB, a trimis 20 de bodyguarzi la Priștina pentru a proteja echipa.
19:40
Scene violente în Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket: „Și-a pierdut cunoștința!” + Poliția: „Nu e o situație de risc iminent!&r # Golazo.ro
Soția lui Alexandru Raicea (28 de ani) a fost agresată fizic, pe 10 august, într-un supermarket din Craiova.
18:50
Dobre nu pleacă Rapid anunță că vedeta din Giulești nu e de vânzare: „Acest lucru cântărește enorm” # Golazo.ro
Rapid București dorește să continue contractul lui Alexandru Dobre (26 de ani).
18:30
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!” # Golazo.ro
Mihai Popescu, fundaș FCSB, a dezvăluit că a purtat în dialog cu un adversar în timpul meciului tur cu Drita, în momentul în care campioana României era condusă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.