Atenție cum conduceți în Grecia: 8.000 euro – amenda pentru depășirea vitezei. Cât e cea pentru vorbit la telefon
PSNews.ro, 15 august 2025 17:00
Grecia va implementa noi măsuri drastice pentru siguranța rutieră începând cu luna septembrie, conform Profit. Țara, populară printre turiștii români, se află pe locul șapte în Europa la rata mortalității rutiere. Noile reguli presupun amenzi severe și suspendarea permisului. Mai exact, șoferii prinși vorbind la telefon în timp ce conduc, în Grecia, vor primi o amendă
• • •
Acum 5 minute
17:10
Declarație șoc a unui astrofizician de la Harvard: O navă extraterestră „ostilă” se îndreaptă cu viteză spre Pământ # PSNews.ro
Un profesor de astrofizică de la Harvard susține că un obiect misterios, catalogat de NASA drept cometă, ar fi de fapt o navă-mamă extraterestră „ostilă". NASA a detectat la începutul lunii iulie un corp interstelar de câteva mile diametru, care traversează sistemul nostru solar cu 37 de mile pe secundă și pe care l-a denumit 3I/ATLAS.
17:10
Albania plănuiește să ducă digitalizarea guvernării la un nou nivel, folosind inteligența artificială nu doar pentru servicii administrative, ci și pentru accelerarea drumului spre Uniunea Europeană. Premierul Edi Rama a declarat că tehnologia ar putea fi cheia pentru eliminarea corupției și creșterea transparenței, mergând până la ideea ca, în viitor, un minister să fie condus
Acum 10 minute
17:00
Acum 30 minute
16:50
Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP) a luat act de numeroasele sesizări ale cetățenilor privind dificultățile în utilizarea cărții electronice de identitate (CEI) în relația cu diverse instituții publice și private și a transmis un semnal dur autorităților care trebuie să se implice mai mult în rezolvarea problemelor logistice care au apărut în citirea cipurilor
16:50
Rezerva de umiditate în cultura de porumb neirigat va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute în cea mai mare parte a țării pe parcursul următoarelor zile, iar menținerea temperaturilor ridicate din aer și de la suprafața solului va duce la șiștăvirea boabelor la porumb, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada
16:40
Oamenii de ştiinţă au reuşit să facă un pas surprinzător în direcţia decodării gândurilor, demonstrând că un computer conectat la electrozi implantaţi în creier poate interpreta nu doar cuvintele rostite sau pe cele pe care o persoană încearcă să le rostească, ci şi pe cele doar gândite, fără intenţia de a fi rostite. Această descoperire
16:40
Rebecca Diaconescu a crescut printre corzi de bazin și miros de clor, dar visează la halatul alb și la o carieră în medicina dentară. Pentru înotătoarea de 20 de ani, participarea la Jocurile Olimpice de la Paris, din vara trecută, a rămas cea mai frumoasă amintire din carieră. „Încă mă uit și nu pot să
Acum o oră
16:30
Un medicament experimental a reșit să reducă tumorile metastatice la șase pacienți. Doi s-au vindecat complet # PSNews.ro
O nouă versiune a anticorpului imunostimulator agonist CD40, denumită 2141-V11 și dezvoltată de cercetători de la Universitatea Rockefeller (Statele Unite), a reușit să reducă tumorile metastatice la șase dintre cei 12 pacienți participanți la un studiu clinic de fază 1. La doi dintre aceștia, tumora a dispărut complet. Studiul, publicat în Cancer Cell, a urmărit
16:20
Administratorul grupului de Facebook „Forum Thassos" a povestit membrilor forumului o întâmplare amuzantă cu un român implicat. „Expresia exagerată «Thassos, pământ românesc» nu este corectă. Așa cum am spus de mai multe ori în interviuri. Și vă aduc aminte acest lucru și azi, mai ales când am observat că gluma asta neinspirată provoacă și victime:
16:20
Iohannis, „Dă bă, banii înapoi!”. Val de glume și ironii online la adresa fostului președinte, notificat de ANAF # PSNews.ro
Iohannis a fost somat de ANAF să restituie un milion de euro. Prilej de haz de necaz. Românii au un talent aparte de a transforma orice subiect serios într-o comedie colectivă. Ultima demonstrație: notificarea primită de Klaus Iohannis de la ANAF. În doar câteva ore, rețelele sociale au fost inundate de meme-uri, glume, parodii video și
Acum 2 ore
16:10
Apocalipsa după Piperea: În România urmează executări silite din case personale și concedieri în masă # PSNews.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea lansează un scenariu apocaliptic. Acesta spune că în România urmează executări silite pentru neplata costurilor la întreținere, dar și concedieri în masă. Ratele se vor dubla și prețurile serviciilor vor sălta cu 30% mai spune Piperea. Suntem într-o mașină care gonește nebunește spre un zid, iar șoferul e beat, spune Piperea „Numărul turiștilor
16:00
Simion anunță construcția unui centru social la Broșteni, ca „proiect pilot” pentru partid # PSNews.ro
Parlamentari ai Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) au anunţat, vineri, la Broşteni, în judeţul Suceava, că vor construi un centru medical, un centru social şi o şcoală de meserii pentru locuitorii din Valea Bistriţei, afectaţi de inundaţiile recente. Centrele ar urma să fie amenajate în locul unei foste fabrici de confecţii, care a fost construită
16:00
NAȚIUNILE UNITE Negociatorii care lucrează la un tratat care să abordeze criza globală a poluării cu plastic nu ajung la un acord vineri la Geneva, scrie Euronews. Aceștia s-au întâlnit pentru a 11-a zi la biroul Organizației Națiunilor Unite din Geneva pentru a încerca să finalizeze un tratat istoric care să pună capăt crizei poluării
15:50
România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri, care să vizeze restructurarea cheltuielilor statului, reducerea investițiilor și curățarea mediului de afaceri de companiile cu potențial risc evazionist, susține consultantul economic Adrian Negrescu, scrie Agerpres. „România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri deoarece creșterea taxelor nu a fost de ajuns pentru a acoperi găurile
15:50
Fifor, deranjat de absența președintelui la Ziua Marinei: Un gest urât faţă de Armata României # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al apărării, critică absenţa preşedintelui Nicuşor Dan de la ceremoniile orgabnizate la Constanţa, cu ocazia Zilei Marinei, afirmând că nu îşi aminteşte ca un şef de stat şi comandant suprem al Forţelor Armate să fi lipsit de la aceste manifestări. "Un gest urât faţă de Armata României şi faţă
15:40
Ca în filme: Un tânăr băut, fără permis, a avariat o mașină de poliție, apoi a fugit. Polițiștii au deschis focul # PSNews.ro
Un tânăr din Teleorman, cunoscut poliţiştilor din zonă pentru faptul că obişnuieşte să conducă fără permis, a avariat joi, 14 august, o autospecială a Poliţiei, încercând să scape de control. După ce a lovit autospeciala, a încercat să fugă de polițiști, însă a fost prins și reținut. Evenimentele au avut loc în seara zilei de
15:30
Interviu Valentin Jucan (CNA): Luăm în calcul scenariul extrem, al anticipatelor în primăvară # PSNews.ro
Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) au observat, după alegerile prezidenţiale din 18 mai, o schimbare de strategie a propagandei ruseşti în România, dezvăluie Valentin Jucan, vicepreşedinte al instituţiei, într-un dialog cu News.ro. Rusia a urmărit în campania electorală nişte obiective cu efecte imediate, care vizau afectarea alegerilor în sine, dar apoi focusul s-a mutat
15:30
Un avion rusesc Su-30SM, de 50 mil.$, s-a prăbuşit în Marea Neagră. Era în misiune aproape de insula Șerpilor # PSNews.ro
Trupele ruse au pierdut un avion de vânătoare Su-30SM care îndeplinea o misiune la sud-est de Insula Șerpilor, anunță Marina Ucrainei. Se caută piloții. Serviciile de informații ale Marinei Ucrainene au interceptat comunicațiile radio despre pierderea contactului cu un avion de vânătoare rusesc Su-30SM. Acesta îndeplinea o misiune la sud-est de insula Zmiinyi. Aeronava s-a
15:20
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele de securitate ale întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska # PSNews.ro
Pregătirile Serviciului Secret al SUA pentru întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin în Alaska „au devenit o cursă contra cronometru", scrie bloomberg. Bloomberg a scris că, atunci când Trump a anunțat întâlnirea în urmă cu o săptămână, singurul agent staționat ca parte a Serviciului Secret la Last Frontier (Alaska) a început
Acum 4 ore
15:10
Bursele europene au deschis în creștere, cu summitul Trump–Putin în prim-plan. Euro s-a apreciat cu 0,22% față de dolar # PSNews.ro
Bursele europene au deschis vineri în creștere, susținute de optimismul generat de viitoarea întâlnire Trump–Putin din Alaska și de date economice pozitive din Elveția. Principalii indici bursieri europeni au început tranzacțiile de vineri pe verde, în timp ce atenția globală era concentrată asupra viitoarei întâlniri dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus,
15:10
Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri în largul coastelor estice ale peninsulei ruse Kamceatka, a anunţat Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ), transmite Reuters. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, a precizat GFZ, notează Agerpres. Dumincă, 10 august, un alt seism de magnitudine șase a avut loc în regiune. La 30
15:10
Reorganizare masivă la Guvern: 13 instituții vizate, inclusiv RA-APPS și Corpul de Control # PSNews.ro
Ilie Bolojan a cerut reorganizarea a 13 instituții din subordinea guvernului, între care RA-APPS, Corpul de Control al premierului și Secretariatul de stat pentru culte. Până marți, agențiile vizate trebuie să transmită Cancelariei Prim-Ministrului rapoarte de activitate și măsuri concrete pentru reorganizări și comasări. În adresa transmisă din dispoziția premierului Ilie Bolojan, celor 13 instituții
15:00
În ultimii ani, prețurile la alimente au tot crescut. Mai nou, a crescut și TVA-ul, așa că, acum, scumpirile sunt chiar vizibile. Libertatea a realizat o analiză comparativă a prețurilor din zilele de 15 august 2022, respectiv 15 august 2025, pentru 30 de produse alimentare de bază pentru a observa cât de mult au crescut prețurile în ultimii ani. Rezultatele
14:50
O nouă bază NATO în apropiere de Marea Neagră. Investiţia depăşeşte 100 de milioane de euro # PSNews.ro
Guvernul bulgar a anunțat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldați ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO inițiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 și extinsă după invazia din 2022, informează EFE. Baza va fi amplasată în zona militară
14:50
Când Vladimir Putin va veni vineri în Alaska pentru întâlnirea sa importantă cu Donald Trump, el va fi însoţit de unele dintre cele mai puternice figuri din cercul restrâns al Kremlinului – o echipă de politicieni experimentaţi, strategi financiari şi diplomaţi care au contribuit la conturarea politicii externe şi economice a Rusiei timp de mai
14:40
Ministrul Apărării cerea anul trecut arestarea lui Teodosie. Azi, a ascultat pios slujba, alături de alți USR-iști # PSNews.ro
Anul trecut, din postura de purtător de cuvânt al USR, și de om doi in ierarhia partidului, Ionuț Moșteanu cerea arestarea lui ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pentru „corupție". Vineri, din postura de ministru al Apărării, asculta cuminte slujba religioasă oficiată de același înalt ierarh, cu ocazia Zilei Marinei, la Constanța, alături de alți colegi din
14:30
În plină caniculă, duhoarea s-a reinstalat în Cluj. Autoritățile nu pot explica sursa miasmelor pestilențiale # PSNews.ro
Clujenii se plâng din nou că un miros pestilențial bântuie prin oraș. Locuitorii susțin că nu pot nici să deschidă geamurile, nici să stea afară din cauză miasmelor. Periodic, în Cluj ajunge un aer încărcat de miresme puturoase, fie că e de la ferme de pui sau de la groapa de gunoi, iar clujenii trebuie
14:20
Mircea Lucescu a anunțat stranierii pe care îi are în vedere pentru următoarele două meciuri ale Echipei Naționale # PSNews.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partidele din septembrie împotriva Canadei şi Ciprului. România va înfrunta Canada într-un meci amical, în 5 septembrie, de la ora 21.00, pe Arena Naţională, şi Cipru în 9 septembrie, de la ora 21.45,
14:20
Temperaturi extreme, incendii greu de stăvilit în Europa. MAE a emis mai multe atenționări de călătorie # PSNews.ro
Incendiile de vegetaţie fac din noapte zi în Spania, Grecia, Portugalia, Turcia, Albania, Muntenegru. Situaţia e disperată în multe zone, cu tot ajutorul internaţional mobilizat. Mii de oameni au fost evacuaţi în Grecia, unde flăcările au mistuit peste 10 mii de hectare numai în ultimele zile. Cea mai gravă situaţie se
14:10
Nicușor Dan, somat să ia atitudine față de reforma din Educație. Vasile Ernu: „Tăcerea vă face părtaș la dezastru” # PSNews.ro
Scriitorul Vasile Ernu, un susținător al lui Nicușor Dan la prezidențiale, a transmis un mesaj vehement pe social-media, la adresa președintelui, în care îi cere să ia atitudine față de reforma din Educație, pe care o cataloghează drept un „dezastru”. „Tăcerea vă face părtaș”, a subliniat Ernu. Vasile Ernu îi solicită președintelui Nicușor Dan să […] Articolul Nicușor Dan, somat să ia atitudine față de reforma din Educație. Vasile Ernu: „Tăcerea vă face părtaș la dezastru” apare prima dată în PS News.
14:10
Incendiu major la depozitul unei firme de curierat din Iași. Localnicii au primit mesaj RO-Alert # PSNews.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, vineri după-amiază, la un depozit din municipiul Iaşi, aflat în apropierea unei hale pentru reparaţii auto. Potrivit ISU Iaşi, pentru stingerea focului, acţionează opt autospeciale cu apă şi spumă, dar şi alte echipaje specializate, printre care unul CBRN şi o autospecială de roboţi pentru intervenţii. Din primele date, depozitul unde […] Articolul Incendiu major la depozitul unei firme de curierat din Iași. Localnicii au primit mesaj RO-Alert apare prima dată în PS News.
14:00
Donald Trump a susţinut în mod fals, joi, că infracţionalitatea din Washington DC este „cea mai gravă din toate timpurile”, pe fondul preluării de către guvernul federal a conducerii departamentului de poliţie al oraşului şi al desfăşurării gărzii naţionale şi a agenţilor federali în capitală. „Washington DC se află în cel mai prost moment al […] Articolul Proteste la Washington DC, în timp ce agenţii federali opresc şoferii pentru controale apare prima dată în PS News.
13:50
Cea mai mică pensie plătită la nivelul județului Timiș este încasată de o persoană care a lucrat doar o zi. În același județ, un alt pensionar încasează de peste 46.000 de ori mai mult. Cea mai mică pensie aflată în plată în Timiș este de 1 leu și o primește o persoană care a lucrat […] Articolul Pensia primită de un român care a lucrat o singură la viața lui apare prima dată în PS News.
13:40
Cea mai populară aplicaţie de comunicare digitală lansează o serie de funcţii pentru apelurile video de business, în frunte cu posibilitatea programării acestora. WhatsApp împrumută de la aplicaţiile specializate în conferinţe video, precum Zoom sau Google Meet, posibilitatea stabilirii la o dată viitoare a apelurilor video de grup. Conferinţele pot fi programate folosind butonul + […] Articolul WhatsApp introduce apeluri video de business, cu posibilitate de programare apare prima dată în PS News.
13:40
Bolojan, interviu pentru Bloomberg: România riscă intrarea în incapacitate de plată. Următoarele 6 luni vor fi cruciale # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a avertizat, într-un interviu acordat Bloomberg News, că România ar putea ajunge în incapacitate de plată dacă guvernul nu va pune rapid capăt cheltuielilor excesive. Bolojan a declarat că următoarele şase luni vor fi cruciale pentru ca administraţia sa să impună o serie de măsuri radicale de austeritate, în ciuda nemulţumirii publice […] Articolul Bolojan, interviu pentru Bloomberg: România riscă intrarea în incapacitate de plată. Următoarele 6 luni vor fi cruciale apare prima dată în PS News.
13:30
Președintele PSD Târgoviște, Daniel Cristian Stan, primar al municipiului, afirmă că partidul din are face parte are nevoie urgentă de schimbare, ”de atitudine, de abordare și de conducere”. ”Mai întâi, vorbesc din postura unui președinte de organizație municipală pe care au validat-o rezultatele electorale. De foarte multe ori. Și de membru al unei organizații județene, […] Articolul Primarul Târgoviștei: PSD are nevoie urgentă de schimbare, de atitudine și de conducere apare prima dată în PS News.
13:20
Caramitru către „dacii liberi”: Mergi la Parascheva Teodosie și cegeu să îți dea de mâncare, putoare # PSNews.ro
Andrei Caramitru a lansat un atac dur la adresa mesajelor lansate de persoane care nu muncesc împotriva sectorului privat, a UE și a multinaționalelor. Economistul susține că aceștia ar trebui lăsați să se descurce fără ajutor venit din banii privaților, pentru că sistemul nu se mai poate susține în actualele condiții. Criticii sunt numiți derogator […] Articolul Caramitru către „dacii liberi”: Mergi la Parascheva Teodosie și cegeu să îți dea de mâncare, putoare apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:10
Prima locomotivă electrică nouă achiziţionată de Autoritatea Feroviară în ultimii 15 ani continuă faza de testare # PSNews.ro
Prima locomotivă electrică nouă achiziţionată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară în ultimii 15 ani continuă faza de testare la centrul de specialitate de la Făurei, iar astăzi a reuşit să atingă viteza de 200 km/h, în cadrul verificării capacităţii de rulare, informează ARF. Modelul „TRAXX 3 MS”, din care statul român va achiziţiona încă 15 […] Articolul Prima locomotivă electrică nouă achiziţionată de Autoritatea Feroviară în ultimii 15 ani continuă faza de testare apare prima dată în PS News.
13:00
Ministerul Educaţiei: Doar proiectele care fac dovada unui grad de maturitate urmează să mai fie finanţate prin PNRR # PSNews.ro
Renegocierea PNRR a redus penalizarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) cu 1 miliard de euro, anunță instituția vineri, 15 august. Ministerul păstrează doar investițiile și proiectele cu grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026. Inițial, ministerul gestiona 17 investiții și 7 reforme pentru perioada 2021 – 2026, cu o […] Articolul Ministerul Educaţiei: Doar proiectele care fac dovada unui grad de maturitate urmează să mai fie finanţate prin PNRR apare prima dată în PS News.
13:00
Bolojan, comparat de un sociolog cu un șef de aprozar care subminează încrederea investitorilor # PSNews.ro
Sociologul Vladimir Ionaș a lansat, vineri, un atac la adresa președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, acuzându-i de lipsă de transparență și mesaje care subminează încrederea investitorilor. „Vii la putere pe un efort colectiv (da, pentru o mare parte a societății, dezinteresată total de politică și care și-ar dori să fie lăsată în pace, […] Articolul Bolojan, comparat de un sociolog cu un șef de aprozar care subminează încrederea investitorilor apare prima dată în PS News.
12:50
USR, chemată în instanță pentru o factură restantă de energie. Cât are de plată formațiunea lui Dominic Fritz # PSNews.ro
Uniunea Salvați România (USR), formațiunea care l-a sprijinit pe Nicușor Dan în cursa pentru Președinție, a fost dată în judecată de compania E.ON Energie România SA pentru o restanță la plata unei facturi de energie în valoare de 223 de euro. Uniunea Salvați România apare ca pârâtă într-un proces cu totul neașteptat: furnizorul de energie E.ON Energie […] Articolul USR, chemată în instanță pentru o factură restantă de energie. Cât are de plată formațiunea lui Dominic Fritz apare prima dată în PS News.
12:40
Mihai Alexandru Ghigiu, preşedintele Comisiei pentru Învăţământ din Camera Deputaţilor, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan şi a Guvernului PNL, criticând reducerile bugetare pentru sistemul educaţional. Potrivit parlamentarului PSD, decizia Executivului duce la pierderea a 718 milioane de euro din fondurile PNRR destinate educaţiei, aproape o cincime din suma iniţială. Ghigiu […] Articolul Un deputat PSD atacă Guvernul Bolojan: Educaţia pierde aproape 20% din fondurile PNRR apare prima dată în PS News.
12:40
Două avioane au intrat în coliziune pe aeroportul din Manchester. Zborurile au fost suspendate # PSNews.ro
Zborurile au fost suspendate pentru scurt timp vineri dimineaţă pe aeroportul din Manchester, după ce două avioane easyJet s-au ciocnit, atingându-se cu aripile în timp ce rulau pe pistă pentru decolare, relatează The Guardian. Cele două avioane zburau spre Paris şi respectiv Gibraltar. Ele s-au ciocnit în jurul orei locale 6:30, dar au reuşit să […] Articolul Două avioane au intrat în coliziune pe aeroportul din Manchester. Zborurile au fost suspendate apare prima dată în PS News.
12:30
CFR Călători anunță întârzieri între 64 și 200 de minute ale trenurilor. Care sunt rutele afectate # PSNews.ro
CFR Călători anunță întârzieri între 64 și 200 de minute ale trenurilor pe ruta Fetești – Cernavodă, din cauza unor probleme. CFR Călători anunță întârzieri între 64 și 200 de minute ale trenurilor pe ruta Fetești – Cernavodă, din cauza unor probleme la infrastructura feroviară. Circulația se realizează acum cu tracțiune diesel, iar pasagerii pot solicita […] Articolul CFR Călători anunță întârzieri între 64 și 200 de minute ale trenurilor. Care sunt rutele afectate apare prima dată în PS News.
12:20
Măsurile luate în ultimul an de autoritățile R. Moldova pentru oprirea fluxului de bani trimis de la Moscova pentru finanțarea rețelei lui Șor au dat mari bătăi de pe curatorii ruși ai condamnatului fugar. Acum, ca să nu atragă atenția la șefii de rang înalt din cadrul grupării, procesul a fost decentralizat, iar de distribuirea […] Articolul Cum a ajuns un fost fotbalist casierul Kremlinului în R. Moldova apare prima dată în PS News.
12:10
Cea mai mare captură de droguri din acest an. Cocaină de 3,5 milioane de euro! Unde era ascunsă # PSNews.ro
Poliţiştii români au descoperit peste 66 de kilograme de cocaină ascunsă sub somiera patului dintr-o autorulotă, cu o valoare pe „piaţa neagră” de 3,5 milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare captură de cocaină din acest an. Potrivit anchetatorilor, în urma unor verificări, rulota în care au fost găsite drogurile de mare risc a […] Articolul Cea mai mare captură de droguri din acest an. Cocaină de 3,5 milioane de euro! Unde era ascunsă apare prima dată în PS News.
12:10
Eşec la Geneva. Negocierile pentru un tratat referitor la poluarea cu plastic s-au încheiat fără un acord # PSNews.ro
Statele s-au reunit pentru a 11-a zi la sediul Naţiunilor Unite din Geneva, încercând să finalizeze un tratat menit să pună capăt crizei poluării cu plastic. Însă nu se pot pune de acord asupra faptului dacă tratatul ar trebui să reducă creşterea exponenţială a producţiei de plastic şi să impună controale globale, cu caracter obligatoriu, […] Articolul Eşec la Geneva. Negocierile pentru un tratat referitor la poluarea cu plastic s-au încheiat fără un acord apare prima dată în PS News.
12:00
S-a aflat! De ce a lipsit președintele de la ceremoniile Zilei Marinei de la Constanța și unde a fost surprins # PSNews.ro
De Ziua Marinei, președintele Nicușor Dan a ales să fie alături de familie la o mănăstire, unde a participat la slujba de Sfânta Maria, și nu la ceremoniile organizate la Constanța. Într-un mesaj transmis marinarilor, șeful statului le-a mulțumit pentru contribuția la securitatea maritimă a României. Guvernul a fost reprezentat la evenimente de premierul Bolojan. […] Articolul S-a aflat! De ce a lipsit președintele de la ceremoniile Zilei Marinei de la Constanța și unde a fost surprins apare prima dată în PS News.
12:00
Ministerul Finanţelor propune majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, de la 60 de salarii minime brute pe ţară garantate în plată, la 90 de salarii minime brute pe ţară, pentru veniturile realizate începând cu data […] Articolul Lovitură pentru profesiile liberale: Guvernul majorează CASS-ul cu 50%! apare prima dată în PS News.
11:50
Termen-limită pentru folosirea banilor de pe cardurile educaționale. Sumele neutilizate vor fi retrase automat din cont # PSNews.ro
Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 – 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025, le reamintesc părinţilor Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE),şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precizând că după acest termen, sumele vor fi retrase automat din conturi. Aproximativ 670.000 de preşcolari şi […] Articolul Termen-limită pentru folosirea banilor de pe cardurile educaționale. Sumele neutilizate vor fi retrase automat din cont apare prima dată în PS News.
