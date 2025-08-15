Veste foarte proastă pentru FCSB. Când ar putea reveni Risto Radunovic pe teren

Primasport.ro, 15 august 2025 17:00

Veste foarte proastă pentru FCSB. Când ar putea reveni Risto Radunovic pe teren

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
17:00
A auzit ce a spus Gigi Becali şi a reacţionat! "Este un om rău" Primasport.ro
A auzit ce a spus Gigi Becali şi a reacţionat! "Este un om rău"
17:00
Veste foarte proastă pentru FCSB. Când ar putea reveni Risto Radunovic pe teren Primasport.ro
Veste foarte proastă pentru FCSB. Când ar putea reveni Risto Radunovic pe teren
17:00
Scandal în ciclismul feminin. Cinci echipe, descalificate din Turul Romandiei după un conflict cu UCI privind dispozitivele GPS Primasport.ro
Scandal în ciclismul feminin. Cinci echipe, descalificate din Turul Romandiei după un conflict cu UCI privind dispozitivele GPS
Acum 30 minute
16:50
Simone Tempestini, la startul Raliului Cehiei. Poate face un pas important spre titlul european la echipe Primasport.ro
Simone Tempestini, la startul Raliului Cehiei. Poate face un pas important spre titlul european la echipe
16:50
Rodrygo îşi face bagajele şi o va părăsi pe Real Madrid Primasport.ro
Rodrygo îşi face bagajele şi o va părăsi pe Real Madrid
16:40
CSM Bucureşti, victorie cu Dunărea Brăila, în primul meci la Cupa Corona Primasport.ro
CSM Bucureşti, victorie cu Dunărea Brăila, în primul meci la Cupa Corona
Acum o oră
16:30
Federico Redondo, fiul lui Fernando Redondo, a semnat cu Elche Primasport.ro
Federico Redondo, fiul lui Fernando Redondo, a semnat cu Elche
16:20
"Nu sunt căsătorit pe viaţă cu Yamaha”, spune Fabio Quartararo după o jumătate dificilă de sezon în MotoGP Primasport.ro
"Nu sunt căsătorit pe viaţă cu Yamaha”, spune Fabio Quartararo după o jumătate dificilă de sezon în MotoGP
16:20
Gata de distracţie? Detalii importante pentru Rock Revolution Fest Bobâlna! Primasport.ro
Gata de distracţie? Detalii importante pentru Rock Revolution Fest Bobâlna!
16:20
Marian Barbu arbitrează meciul de sâmbătă din Superligă Primasport.ro
Marian Barbu arbitrează meciul de sâmbătă din Superligă
16:20
Jucător de 2.14 metri înălţime, din naţionala Sloveniei, transferat de Arcada Galaţi Primasport.ro
Jucător de 2.14 metri înălţime, din naţionala Sloveniei, transferat de Arcada Galaţi
16:20
Deţinătorul trofeului, Jannik Sinner, s-a calificat uşor în semifinalele turneului Cincinnati Open. Serie de 25 de victorii pe hard pentru italian Primasport.ro
Deţinătorul trofeului, Jannik Sinner, s-a calificat uşor în semifinalele turneului Cincinnati Open. Serie de 25 de victorii pe hard pentru italian
16:20
Răzvan Gligor a părăsit-o pe CFR Cluj şi va juca la o altă echipă din România Primasport.ro
Răzvan Gligor a părăsit-o pe CFR Cluj şi va juca la o altă echipă din România
Acum 2 ore
15:40
Ianis Hagi are pe masă mai multe oferte din campionate importante! Unde ar putea ajunge internaţionalul român: „A fost sunat” Primasport.ro
Ianis Hagi are pe masă mai multe oferte din campionate importante! Unde ar putea ajunge internaţionalul român: „A fost sunat”
Acum 4 ore
14:20
UEFA a anunţat programul meciurilor din play-off-ul competiţiilor europene. Când vor juca FCSB, CFR şi Universitatea Craiova Primasport.ro
UEFA a anunţat programul meciurilor din play-off-ul competiţiilor europene. Când vor juca FCSB, CFR şi Universitatea Craiova
13:40
Convocările preliminare pentru meciurile naţionalei U21 cu San Marino şi Kosovo, din luna septembrie Primasport.ro
Convocările preliminare pentru meciurile naţionalei U21 cu San Marino şi Kosovo, din luna septembrie
Acum 6 ore
13:10
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, 3-2. Gazdele îşi continuă parcursul perfect după ce au obţinut victoria într-un meci nebun Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, 3-2. Gazdele îşi continuă parcursul perfect după ce au obţinut victoria într-un meci nebun
13:00
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele trec în avantaj după ce au fost conduse cu două goluri diferenţă Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele trec în avantaj după ce au fost conduse cu două goluri diferenţă
12:50
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele restabilesc egalitatea în doar 10 minute Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele restabilesc egalitatea în doar 10 minute
12:40
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele reduc din diferenţă Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele reduc din diferenţă
12:30
Scandal în Conference League! Fanii israelieni au provocat indignare la meciul cu echipa lui Racoviţan, Rakow, cu un banner cu mesajul "Criminali din 1939" . Reacţia preşedintelui Poloniei Primasport.ro
Scandal în Conference League! Fanii israelieni au provocat indignare la meciul cu echipa lui Racoviţan, Rakow, cu un banner cu mesajul "Criminali din 1939" . Reacţia preşedintelui Poloniei
12:30
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii dublează avantajul Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii dublează avantajul
12:00
Telenovela Jordan Gele s-a încheiat! Dorit de toată Superliga, atacantul a plecat de la FCSB şi a semnat cu noua sa echipă Primasport.ro
Telenovela Jordan Gele s-a încheiat! Dorit de toată Superliga, atacantul a plecat de la FCSB şi a semnat cu noua sa echipă
11:50
Lista preliminară a stranierilor pentru acţiunea din luna septembrie a echipei naţionale! Decizia luată de Mircea Lucescu în cazul lui Alex Mitriţă Primasport.ro
Lista preliminară a stranierilor pentru acţiunea din luna septembrie a echipei naţionale! Decizia luată de Mircea Lucescu în cazul lui Alex Mitriţă
11:20
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
Acum 8 ore
11:10
Florin Niţă, revenire bombă în Superliga? Rămas liber de contract, experimentatul portar poate semna în România cu o echipă ce se bate la titlu Primasport.ro
Florin Niţă, revenire bombă în Superliga? Rămas liber de contract, experimentatul portar poate semna în România cu o echipă ce se bate la titlu
11:10
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
10:50
Pe urmele tatălui său! Federico Redondo, fiul lui Fernando Redondo, a semnat cu o echipă din Spania Primasport.ro
Pe urmele tatălui său! Federico Redondo, fiul lui Fernando Redondo, a semnat cu o echipă din Spania
10:40
Edi Iordănescu, dezamăgit de ratarea calificării în play-off-ul Europa League: „Frustrant. La un moment dat am crezut că putem reuşi” Primasport.ro
Edi Iordănescu, dezamăgit de ratarea calificării în play-off-ul Europa League: „Frustrant. La un moment dat am crezut că putem reuşi”
10:20
Imediat după returul din Kosovo, Gigi Becali a anunţat ce transfer mai face FCSB în această vară: „Ne trebuie” + Încă o mutare pregătită de patron Primasport.ro
Imediat după returul din Kosovo, Gigi Becali a anunţat ce transfer mai face FCSB în această vară: „Ne trebuie” + Încă o mutare pregătită de patron
10:00
Presa din Scoţia, reacţie după calificarea FCSB în play-off-ul Europa League! Jurnaliştii au rememorat un moment istoric Primasport.ro
Presa din Scoţia, reacţie după calificarea FCSB în play-off-ul Europa League! Jurnaliştii au rememorat un moment istoric
09:40
Transfer interesant bifat de Rapid! Giuleştenii au transferat un mijlocaş de perspectivă din Serie A! Jucătorul a ajuns deja sub comanda lui Costel Gâlcă Primasport.ro
Transfer interesant bifat de Rapid! Giuleştenii au transferat un mijlocaş de perspectivă din Serie A! Jucătorul a ajuns deja sub comanda lui Costel Gâlcă
09:20
Singurul jucător criticat de Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League: „Nu prea a contat” | EXCLUSIV Primasport.ro
Singurul jucător criticat de Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League: „Nu prea a contat” | EXCLUSIV
Acum 12 ore
09:00
VIDEO | Dinamo - UTA Arad, astăzi, de la ora 21:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipa lui Mihalcea încearcă să continue forma foarte bună Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - UTA Arad, astăzi, de la ora 21:30, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipa lui Mihalcea încearcă să continue forma foarte bună
09:00
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1, de la 19:00. Partida va putea fi urmărită şi online pe platforma PrimaPlay.ro Primasport.ro
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1, de la 19:00. Partida va putea fi urmărită şi online pe platforma PrimaPlay.ro
09:00
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, ASTĂZI, de la 11:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii vor a 3-a victorie consecutivă Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, ASTĂZI, de la 11:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii vor a 3-a victorie consecutivă
Acum 24 ore
01:10
VIDEO | Mirel Rădoi a răbufnit după „thriller-ul” cu Spartak Trnava: „Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui” Primasport.ro
VIDEO | Mirel Rădoi a răbufnit după „thriller-ul” cu Spartak Trnava: „Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui”
01:00
VIDEO | Dan Petrescu acuză după returul cu Braga. ”Nu cred că aveau nevoie de ajutorul arbitrilor” Primasport.ro
VIDEO | Dan Petrescu acuză după returul cu Braga. ”Nu cred că aveau nevoie de ajutorul arbitrilor”
01:00
Sorin Cârţu răsuflă uşurat după calificarea Universităţii Craiova: ,,Am văzut eşecul” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Sorin Cârţu răsuflă uşurat după calificarea Universităţii Craiova: ,,Am văzut eşecul” | VIDEO EXCLUSIV
00:40
Edi Iordănescu nu a reuşit remontada în disputa cu AEK Larnaca Primasport.ro
Edi Iordănescu nu a reuşit remontada în disputa cu AEK Larnaca
00:40
Victoria cu Drita a adus o sumă impresionantă în conturile campioanei FCSB Primasport.ro
Victoria cu Drita a adus o sumă impresionantă în conturile campioanei FCSB
00:30
”Sunt foarte fericit pentru aceşti băieţi”. Gură de oxigen pentru Elias Charalambous Primasport.ro
”Sunt foarte fericit pentru aceşti băieţi”. Gură de oxigen pentru Elias Charalambous
00:30
Mihai Stoica, prima reacţie după calificarea FCSB! Oficialul „roş-albaştrilor” a dezvăluit cine l-a impresionat | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Mihai Stoica, prima reacţie după calificarea FCSB! Oficialul „roş-albaştrilor” a dezvăluit cine l-a impresionat | VIDEO EXCLUSIV
00:20
Gigi Becali, reacţie fulger după Drita - FCSB! Nemulţumirea patronului campioanei României: „Asta e problema” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Gigi Becali, reacţie fulger după Drita - FCSB! Nemulţumirea patronului campioanei României: „Asta e problema” | VIDEO EXCLUSIV
00:10
Răzvan Marin, prestaţie magistrală pentru AEK Atena! Greci merg în play-off-ul Conference League Primasport.ro
Răzvan Marin, prestaţie magistrală pentru AEK Atena! Greci merg în play-off-ul Conference League
00:10
VIDEO | CA-LI-FI-CA-RE! Universitatea Craiova merge în play-off-ul Conference League! Oltenii au tremurat serios în returul de la Trnava Primasport.ro
VIDEO | CA-LI-FI-CA-RE! Universitatea Craiova merge în play-off-ul Conference League! Oltenii au tremurat serios în returul de la Trnava
00:00
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Oltenii tremură pe final Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Oltenii tremură pe final
14 august 2025
23:50
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Gol splendid marcat de Băluţă Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Gol splendid marcat de Băluţă
23:40
Calificare dramatică pentru PAOK şi Răzvan Lucescu în play-off-ul Europa League Primasport.ro
Calificare dramatică pentru PAOK şi Răzvan Lucescu în play-off-ul Europa League
23:40
Dennis Politic, providenţial cu Drita. ”O să dăm totul” Primasport.ro
Dennis Politic, providenţial cu Drita. ”O să dăm totul”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.