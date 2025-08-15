Salariu de arbitru în Premier League sau barem în Superligă: cu cât sunt plătiți oficialii în campionatul englez. Premier League e de azi pe VOYO

Sport.ro, 15 august 2025 18:30

Următoarele trei sezoane de Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Acum 5 minute
18:50
10 stranieri pentru naționala României de tineret Sport.ro
Costin Curelea e selecționerul naționalei de tineret.
Acum 10 minute
18:40
CFR Cluj a trecut peste eșecul de la Braga: mesaj în limba engleză pe rețelele sociale Sport.ro
CFR Cluj a întâlnit-o pe Braga în dublă manșă în al treilea tur preliminar UEFA Europa League.
Acum 30 minute
18:30
Invincibilă! Singura echipă care a prins play-off-ul Conference League, pornind din turul 1 preliminar Sport.ro
Calificările competițiilor UEFA din această vară ne oferă o poveste frumoasă cu o formație care a dat peste cap calculele hârtiei.
18:30
Salariu de arbitru în Premier League sau barem în Superligă: cu cât sunt plătiți oficialii în campionatul englez. Premier League e de azi pe VOYO Sport.ro
Următoarele trei sezoane de Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
Acum o oră
18:10
Atacantul a semnat chiar înainte de partida FCSB - Aberdeen! Transferul, oficializat pentru 500.000 de euro Sport.ro
FCSB va întâlni Aberdeen în play-off-ul de Europa League.
18:10
Bournemouth vrea să transfere de la Liverpool! Cele două echipe se întâlnesc astăzi, în prima etapă din Premier League, pe VOYO Sport.ro
Liverpool - Bournemouth deschide noul sezon al eșalonului de elită din Anglia.
18:00
Hagi „fierbe“: ce a făcut ultima dată, când Ianis a fost lăsat în afara lotului României, de noaptea minții! Sport.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a luat o decizie curajoasă: l-a exclus pe Ianis Hagi, fără echipă, de pe lista lărgită a stranierilor convocați pentru amicalul cu Canada (5 septembrie) și confruntarea cu Cipru (9 septembrie), în preliminariile Mondialului.
17:50
Cele mai tari imagini de la Priștina cu jucătorii lui FCSB Sport.ro
Drita - FCSB a fost în direct pe VOYO și la Pro Arena joi seară.
Acum 2 ore
17:40
Donald Trump, decizie istorică înainte de Los Angeles! Ce se întâmplă cu sportivele care ajung în SUA Sport.ro
Donald Trump, ”implicat” în conflictul care a marcat Jocurile Olimpice de la Paris. 
17:30
Câți fani sunt așteptați la Dinamo - UTA pe Arena Națională Sport.ro
Dinamo - UTA este vineri seară de la ora 21:30.
17:10
Atacă medalia mondială! Povestea înotătoarei care a plecat de acasă la 14 ani pentru a deveni campioană Sport.ro
Aissia Prisecariu, componenta lotului național de natație, este una dintre principalele favorite la podium în proba de spate, la Campionatul Mondial pentru juniori de la Otopeni.
17:10
Se pregătește Anfield! Englezii pun la punct ultimele detalii înainte de Liverpool - Bournemouth (22:00, VOYO) Sport.ro
Liverpool - Bournemouth este în direct pe VOYO de la ora 22:00.
17:00
„Cutremur“ în Sudan: „Reghecampf poate pleca!“. Ce a cerut românul, șocant pentru arabi Sport.ro
Un al doilea caz Contra, care a rezistat 3 săptămâni în Arabia Saudită, prinde contur, de această dată cu Laurențiu Reghecampf în prim-plan.
16:50
Cu cine a semnat Federico Redondo, fiul fostului mare mijlocaș de la Real Madrid, Fernando Redondo Sport.ro
16:50
CFR Cluj, acasă la Cadu: ”E o mare plăcere! Mă bucur să vă revăd” / ”La Cluj am petrecut cele mai frumoase momente din carieră” Sport.ro
Ricardo Cadu (43 de ani) a fost legitimat la CFR Cluj în perioada 2006-2014.
Acum 4 ore
16:40
Mihalcea se duelează cu Dinamo din postura de antrenor al revelației primelor cinci etape. Analiza lui Dan Chilom. Cote la pariuri + cel mai pariat scor Sport.ro
Dinamo - UTA, de la 21:30, face parte din etapa a șasea din Superliga.
16:40
FCSB, reacție spectaculoasă după meciul de la Priștina: a descris într-un singur cuvânt calificarea în play-off-ul Europa League Sport.ro
FCSB a învins-o cu 3-1 pe Drita la Priștina, în Kosovo, în a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League.
16:20
Marc Cucurella s-a decis și a semnat! Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO, iar Sport.ro îți aduce cele mai tari vești de pe piața transferurilor.
16:10
PORTRET | Dan, The Man: respectat și adulat la Chelsea. 5 ani de glorie și un "cadou" pentru englezi Sport.ro
Premier League, exclusiv pe VOYO. Sport.ro vă prezintă portretul lui Dan Petrescu.
15:40
Avertisment pentru Dinamo, deși a legat două victorii consecutive: "Are probleme în apărare. Mai are nevoie de jucători cu experiență" Sport.ro
Momentan, Dinamo ocupă locul al șaselea, ultimul care asigură calificarea în play-off.
15:30
Cât costă cel mai ieftin bilet la deschiderea Premier League 2025/26, Liverpool - Bournemouth (LIVE pe VOYO) Sport.ro
Liverpool - Bournemouth e în direct și exclusiv pe VOYO vineri, 15 august, de la ora 22.
15:30
Atacanții scandinavi: asemănări și diferențe între Haaland și Gyokeres. Lupta pentru titlul de golgheter în Premier League, exclusiv pe VOYO Sport.ro
Viktor Gyokeres și Erling Haaland luptă de la distanță cu Kylian Mbappe pentru câștigarea premiului „Gheata de Aur”, în sezonul 2025/26.
15:20
Dinamo – UTA! Episodul 84 dintr-un derby de poveste! Un idol dinamovist vine să-i încurce pe "câini" pe Arena Națională Sport.ro
Dinamo - UTA Arad , duel în etapa cu numărul șase din Superliga.
15:10
Unirea Slobozia - Metaloglobus, premieră în Superliga. Prepeliță și Teja sunt "abonați" la egal în duelurile directe! Sport.ro
Unirea Slobozia - Metaloglobus, duel în etapa a șasea din Superliga.
15:00
Experții au calculate! Ce șanse are FCSB să ajungă în faza principală Europa League! Veste proastă pentru o echipă din România Sport.ro
După meciurile din turul trei preliminar al competițiilor europene, FCSB, CFR Cluj și Uniiversitatea Craiova își continuă parcursul în Europa. 
15:00
E-MIL prezintă Pastila de Sport. FCSB - Drita 3-1 și ce urmează pentru echipele românești în cupele europene Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport de joi 15 august 2025. E-MIL e un proiect Sport.ro. 
15:00
Reținut pentru 24 de ore! Prima măsură a poliției în cazul bătăii care a scandalizat o țară întreagă Sport.ro
Autoritățile au luat o primă decizie tranșantă în scandalul care a șocat o țară întreagă, după ce Renato Nica (16 ani), campion național la box, l-a bătut cu bestialitate pe kickboxerul Bogdan Sava (16 ani).
14:50
Se repetă istoria? Barcelona riscă să nu-și poată folosi noile vedete în startul sezonului! Sport.ro
Hansi Flick e din nou pus în fața unei situații complicate înainte de debutul Barcelonei în LaLiga. 
Acum 6 ore
14:20
Ioan Becali a făcut anunțul: ”E cel mai bun din Superliga, l-am propus la 3-4 cluburi!” Sport.ro
Universitatea Craiova își poate pierde un jucător important în viitorul apropiat. 
14:20
Ghinion teribil pentru FCSB! Un titular de bază, OUT până în octombrie Sport.ro
FCSB a defilat în returul cu Drita, 3-1 la Priștina, scor general 6-3, și s-a calificat în play-off-ul Europa League. 
14:20
Rotaru a explodat după thrillerul din Slovacia: "O nebunie! Incredibil ce a făcut arbitrul, două goluri din nimic!" Sport.ro
Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a trecut prin toate stările în timpul returului de coșmar cu Spartak Trnava, încheiat cu o calificare obținută dramatic în prelungiri, scor 6-4 la general.
14:00
Început contracronometru! Echipa care poartă povara celui mai dur program în Premier League 2025-2026 (EXCLUSIV VOYO) Sport.ro
Cel mai tare campionat din lume pornește la drum astăzi, iar fanii din România se pot bucura de fiecare meci, live și în exclusivitate, pe VOYO. 
13:40
UEFA a stabilit! La ce ore joacă FCSB, CFR și Craiova ultimele dueluri din preliminariile europene Sport.ro
Veste importantă primită de echipele românești.
13:10
Gigi Becali a anunțat ce jucător va transfera la FCSB după calificarea în play-off-ul Europa League Sport.ro
FCSB s-a impus cu 3-1 în returul cu Drita și s-a calificat în play-off-ul Europa League, unde se va duela cu Aberdeen pentru un bilet în faza principală a competiției.
13:10
Pariul lui Curelea: jucători de la Inter, Milan și Sevilla pe prima listă a stranierilor pentru naționala de tineret Sport.ro
Costin Curelea, noul selecționer al naționalei U21, și-a conturat deja strategia pentru startul în preliminariile EURO 2027.
13:10
Bomba bombelor în mercato: Florin Niță, la un grand din Superliga! Sport.ro
Bombă în Superliga! Portarul veteran poate reveni în campionatul intern.
Acum 8 ore
12:30
Imagini șocante! Un puști băcăuan de 16 ani a fost băgat în spital de un campion la box. Cum s-a întâmplat Sport.ro
Incident grav în Bacău!
12:30
Fanii israelieni au provocat indignare la meciul cu echipa lui Racoviţan. Ce banner controversat au afișat Sport.ro
Polonezii, indignați de gestul făcut de fanii lui Maccabi Haifa.
12:10
E gata! Renegatul de la FCSB și-a dat acordul și semnează Sport.ro
Jordan Gele nu a mai avut loc la FCSB în acest sezon.
12:00
OUT! Plecat în iarnă de la FCSB, n-a rezistat mult la noua formație: "Mult succes!" Sport.ro
Probleme se țint lanț pentru fundaș!
11:30
Lotul preliminar al României pentru meciurile cu Cipru și Canada! Noutățile lui Mircea Lucescu Sport.ro
România va disputa două meciuri în luna septembrie.
11:30
Ungaria ne-a depășit în clasamentul coeficienților! Victoria FCSB-ului nu a fost de ajuns, România a coborât după seara europeană Sport.ro
Seara de joi din cupele europene a adus vești proaste pentru fotbalul românesc în clasamentul coeficienților UEFA. 
11:10
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km Sport.ro
Andrei Cornea, campion olimpic la canotaj la Jocurile Olimpice de la Paris, a luat decizia de a vinde spectaculosul automobil electric primit cadou de la Ion Țiriac.
11:10
Kosovarii l-au ironizat pe Gigi Becali: ”Va putea răsufla liniștit cel puțin o vreme!” Sport.ro
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League după ce a trecut de Drita cu 6-3 la general (3-2 în tur, 3-1 în retur).
11:10
Anca Todoni, din nou în formă: ce performanță a reușit speranța noii generații într-un turneu din Canada Sport.ro
Anca Todoni, sfertfinalistă favorită la calificarea în semifinale.
Acum 12 ore
10:30
Costel Pantilimon, dat pe spate de fotbalistul de la FCSB: "E unul dintre jucătorii buni ai campionatului" Sport.ro
FCSB a obținut o calificare fără emoții în play-off-ul Europa League, după ce s-a impus și în returul cu Drita, 3-1 la Priștina, scor general 6-3. 
10:30
Mihai Stoica încinge atmosfera înaintea duelului cu Rapid: "Acum semnez că ne bat 4-0, 8-0, dar tot noi să luăm campionatul" Sport.ro
Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a încins atmosfera înaintea derby-ului cu Rapid de duminică, programat pe Arena Națională.
10:30
Scandalos! Ce au scandat ultrașii kosovari în timpul meciului Drita – FCSB Sport.ro
FCSB a jucat la Priștina returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League. Meciul a fost transmis EXCLUSIV pe VOYO.
10:10
Tricolorul care luptă în Liga Campionilor și l-a lăsat mască pe Florin Prunea: "Băi, voi știți cum alerga, frate?!" Sport.ro
Vlad Dragomir (26 de ani) a făcut un meci mare pentru Pafos în preliminariile Ligii Campionilor, iar evoluția sa l-a impresionat profund pe fostul internațional Florin Prunea.
09:50
Legia e OUT! Reacția lui Edi Iordănescu după ce echipa sa a fost eliminată din Europa League: ”Doză excepțională de ghinion!” Sport.ro
Legia Varșovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu, a învins-o cu 2-1 pe AEK Larnaca în manșa secundă din turul trei preliminar Europa League.
