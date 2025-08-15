Salariu de arbitru în Premier League sau barem în Superligă: cu cât sunt plătiți oficialii în campionatul englez. Premier League e de azi pe VOYO
Acum 5 minute
18:50
Costin Curelea e selecționerul naționalei de tineret.
Acum 10 minute
18:40
CFR Cluj a întâlnit-o pe Braga în dublă manșă în al treilea tur preliminar UEFA Europa League.
Acum 30 minute
18:30
Invincibilă! Singura echipă care a prins play-off-ul Conference League, pornind din turul 1 preliminar # Sport.ro
Calificările competițiilor UEFA din această vară ne oferă o poveste frumoasă cu o formație care a dat peste cap calculele hârtiei.
18:30
Salariu de arbitru în Premier League sau barem în Superligă: cu cât sunt plătiți oficialii în campionatul englez. Premier League e de azi pe VOYO # Sport.ro
Următoarele trei sezoane de Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
Acum o oră
18:10
Atacantul a semnat chiar înainte de partida FCSB - Aberdeen! Transferul, oficializat pentru 500.000 de euro # Sport.ro
FCSB va întâlni Aberdeen în play-off-ul de Europa League.
18:10
Bournemouth vrea să transfere de la Liverpool! Cele două echipe se întâlnesc astăzi, în prima etapă din Premier League, pe VOYO # Sport.ro
Liverpool - Bournemouth deschide noul sezon al eșalonului de elită din Anglia.
18:00
Hagi „fierbe“: ce a făcut ultima dată, când Ianis a fost lăsat în afara lotului României, de noaptea minții! # Sport.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a luat o decizie curajoasă: l-a exclus pe Ianis Hagi, fără echipă, de pe lista lărgită a stranierilor convocați pentru amicalul cu Canada (5 septembrie) și confruntarea cu Cipru (9 septembrie), în preliminariile Mondialului.
17:50
Drita - FCSB a fost în direct pe VOYO și la Pro Arena joi seară.
Acum 2 ore
17:40
Donald Trump, decizie istorică înainte de Los Angeles! Ce se întâmplă cu sportivele care ajung în SUA # Sport.ro
Donald Trump, ”implicat” în conflictul care a marcat Jocurile Olimpice de la Paris.
17:30
Dinamo - UTA este vineri seară de la ora 21:30.
17:10
Atacă medalia mondială! Povestea înotătoarei care a plecat de acasă la 14 ani pentru a deveni campioană # Sport.ro
Aissia Prisecariu, componenta lotului național de natație, este una dintre principalele favorite la podium în proba de spate, la Campionatul Mondial pentru juniori de la Otopeni.
17:10
Se pregătește Anfield! Englezii pun la punct ultimele detalii înainte de Liverpool - Bournemouth (22:00, VOYO) # Sport.ro
Liverpool - Bournemouth este în direct pe VOYO de la ora 22:00.
17:00
Un al doilea caz Contra, care a rezistat 3 săptămâni în Arabia Saudită, prinde contur, de această dată cu Laurențiu Reghecampf în prim-plan.
16:50
16:50
CFR Cluj, acasă la Cadu: ”E o mare plăcere! Mă bucur să vă revăd” / ”La Cluj am petrecut cele mai frumoase momente din carieră” # Sport.ro
Ricardo Cadu (43 de ani) a fost legitimat la CFR Cluj în perioada 2006-2014.
Acum 4 ore
16:40
Mihalcea se duelează cu Dinamo din postura de antrenor al revelației primelor cinci etape. Analiza lui Dan Chilom. Cote la pariuri + cel mai pariat scor # Sport.ro
Dinamo - UTA, de la 21:30, face parte din etapa a șasea din Superliga.
16:40
FCSB, reacție spectaculoasă după meciul de la Priștina: a descris într-un singur cuvânt calificarea în play-off-ul Europa League # Sport.ro
FCSB a învins-o cu 3-1 pe Drita la Priștina, în Kosovo, în a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League.
16:20
Premier League se vede pe VOYO, iar Sport.ro îți aduce cele mai tari vești de pe piața transferurilor.
16:10
PORTRET | Dan, The Man: respectat și adulat la Chelsea. 5 ani de glorie și un "cadou" pentru englezi # Sport.ro
Premier League, exclusiv pe VOYO. Sport.ro vă prezintă portretul lui Dan Petrescu.
15:40
Avertisment pentru Dinamo, deși a legat două victorii consecutive: "Are probleme în apărare. Mai are nevoie de jucători cu experiență" # Sport.ro
Momentan, Dinamo ocupă locul al șaselea, ultimul care asigură calificarea în play-off.
15:30
Cât costă cel mai ieftin bilet la deschiderea Premier League 2025/26, Liverpool - Bournemouth (LIVE pe VOYO) # Sport.ro
Liverpool - Bournemouth e în direct și exclusiv pe VOYO vineri, 15 august, de la ora 22.
15:30
Atacanții scandinavi: asemănări și diferențe între Haaland și Gyokeres. Lupta pentru titlul de golgheter în Premier League, exclusiv pe VOYO # Sport.ro
Viktor Gyokeres și Erling Haaland luptă de la distanță cu Kylian Mbappe pentru câștigarea premiului „Gheata de Aur”, în sezonul 2025/26.
15:20
Dinamo – UTA! Episodul 84 dintr-un derby de poveste! Un idol dinamovist vine să-i încurce pe "câini" pe Arena Națională # Sport.ro
Dinamo - UTA Arad , duel în etapa cu numărul șase din Superliga.
15:10
Unirea Slobozia - Metaloglobus, premieră în Superliga. Prepeliță și Teja sunt "abonați" la egal în duelurile directe! # Sport.ro
Unirea Slobozia - Metaloglobus, duel în etapa a șasea din Superliga.
15:00
Experții au calculate! Ce șanse are FCSB să ajungă în faza principală Europa League! Veste proastă pentru o echipă din România # Sport.ro
După meciurile din turul trei preliminar al competițiilor europene, FCSB, CFR Cluj și Uniiversitatea Craiova își continuă parcursul în Europa.
15:00
E-MIL prezintă Pastila de Sport. FCSB - Drita 3-1 și ce urmează pentru echipele românești în cupele europene # Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport de joi 15 august 2025. E-MIL e un proiect Sport.ro.
15:00
Reținut pentru 24 de ore! Prima măsură a poliției în cazul bătăii care a scandalizat o țară întreagă # Sport.ro
Autoritățile au luat o primă decizie tranșantă în scandalul care a șocat o țară întreagă, după ce Renato Nica (16 ani), campion național la box, l-a bătut cu bestialitate pe kickboxerul Bogdan Sava (16 ani).
14:50
Se repetă istoria? Barcelona riscă să nu-și poată folosi noile vedete în startul sezonului! # Sport.ro
Hansi Flick e din nou pus în fața unei situații complicate înainte de debutul Barcelonei în LaLiga.
Acum 6 ore
14:20
Universitatea Craiova își poate pierde un jucător important în viitorul apropiat.
14:20
FCSB a defilat în returul cu Drita, 3-1 la Priștina, scor general 6-3, și s-a calificat în play-off-ul Europa League.
14:20
Rotaru a explodat după thrillerul din Slovacia: "O nebunie! Incredibil ce a făcut arbitrul, două goluri din nimic!" # Sport.ro
Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a trecut prin toate stările în timpul returului de coșmar cu Spartak Trnava, încheiat cu o calificare obținută dramatic în prelungiri, scor 6-4 la general.
14:00
Început contracronometru! Echipa care poartă povara celui mai dur program în Premier League 2025-2026 (EXCLUSIV VOYO) # Sport.ro
Cel mai tare campionat din lume pornește la drum astăzi, iar fanii din România se pot bucura de fiecare meci, live și în exclusivitate, pe VOYO.
13:40
UEFA a stabilit! La ce ore joacă FCSB, CFR și Craiova ultimele dueluri din preliminariile europene # Sport.ro
Veste importantă primită de echipele românești.
13:10
Gigi Becali a anunțat ce jucător va transfera la FCSB după calificarea în play-off-ul Europa League # Sport.ro
FCSB s-a impus cu 3-1 în returul cu Drita și s-a calificat în play-off-ul Europa League, unde se va duela cu Aberdeen pentru un bilet în faza principală a competiției.
13:10
Pariul lui Curelea: jucători de la Inter, Milan și Sevilla pe prima listă a stranierilor pentru naționala de tineret # Sport.ro
Costin Curelea, noul selecționer al naționalei U21, și-a conturat deja strategia pentru startul în preliminariile EURO 2027.
13:10
Bombă în Superliga! Portarul veteran poate reveni în campionatul intern.
Acum 8 ore
12:30
12:30
Fanii israelieni au provocat indignare la meciul cu echipa lui Racoviţan. Ce banner controversat au afișat # Sport.ro
Polonezii, indignați de gestul făcut de fanii lui Maccabi Haifa.
12:10
Jordan Gele nu a mai avut loc la FCSB în acest sezon.
12:00
Probleme se țint lanț pentru fundaș!
11:30
Lotul preliminar al României pentru meciurile cu Cipru și Canada! Noutățile lui Mircea Lucescu # Sport.ro
România va disputa două meciuri în luna septembrie.
11:30
Ungaria ne-a depășit în clasamentul coeficienților! Victoria FCSB-ului nu a fost de ajuns, România a coborât după seara europeană # Sport.ro
Seara de joi din cupele europene a adus vești proaste pentru fotbalul românesc în clasamentul coeficienților UEFA.
11:10
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km # Sport.ro
Andrei Cornea, campion olimpic la canotaj la Jocurile Olimpice de la Paris, a luat decizia de a vinde spectaculosul automobil electric primit cadou de la Ion Țiriac.
11:10
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League după ce a trecut de Drita cu 6-3 la general (3-2 în tur, 3-1 în retur).
11:10
Anca Todoni, din nou în formă: ce performanță a reușit speranța noii generații într-un turneu din Canada # Sport.ro
Anca Todoni, sfertfinalistă favorită la calificarea în semifinale.
Acum 12 ore
10:30
Costel Pantilimon, dat pe spate de fotbalistul de la FCSB: "E unul dintre jucătorii buni ai campionatului" # Sport.ro
FCSB a obținut o calificare fără emoții în play-off-ul Europa League, după ce s-a impus și în returul cu Drita, 3-1 la Priștina, scor general 6-3.
10:30
Mihai Stoica încinge atmosfera înaintea duelului cu Rapid: "Acum semnez că ne bat 4-0, 8-0, dar tot noi să luăm campionatul" # Sport.ro
Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a încins atmosfera înaintea derby-ului cu Rapid de duminică, programat pe Arena Națională.
10:30
FCSB a jucat la Priștina returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League. Meciul a fost transmis EXCLUSIV pe VOYO.
10:10
Tricolorul care luptă în Liga Campionilor și l-a lăsat mască pe Florin Prunea: "Băi, voi știți cum alerga, frate?!" # Sport.ro
Vlad Dragomir (26 de ani) a făcut un meci mare pentru Pafos în preliminariile Ligii Campionilor, iar evoluția sa l-a impresionat profund pe fostul internațional Florin Prunea.
09:50
Legia e OUT! Reacția lui Edi Iordănescu după ce echipa sa a fost eliminată din Europa League: ”Doză excepțională de ghinion!” # Sport.ro
Legia Varșovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu, a învins-o cu 2-1 pe AEK Larnaca în manșa secundă din turul trei preliminar Europa League.
