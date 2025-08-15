Pacienta internată în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă la un spital din Belgia a reuşit să stea într-un fotoliu, fiind mutată cu ajutorul unui robot special/ Anunţul surorii sale
News.ro
,
15 august 2025 18:30
Pacienta internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia, a reuşit, joi, să stea într-un fotoliu, fiind mutată cu ajutorul unui robot special. Alina Alexandru, sora Laviniei Vlad, a anunţat pe pagina sa de Facebook că sora sa se temea că va „trăi” aceeaşi durere ca în spitalul bucureştean dacă va încerca să se ridice, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Ea a reuşit să rămână aproape o oră pe fotoliu şi „s-a bucurat nespus” că nu mai era „prizonieră pe un pat de spital”. Alina Alexandru a adăugat că Laviniei i-au fost scoase bandajele de pe braţe, iar în prezent poartă „doar compresivele”. Ea mai spune că pe sora sa „a întristat-o enorm” să citească depre explozia cu patru victime, dar s-a bucurat, în schimb, să citească că MS le va oferi şansa de a nu trăi experienţa ei şi că vor fi transferaţi imediat către centre unde vindecarea „nu se află la capătul unui drum plin de durere”.
18:50
Regele Charles al III-lea a adus vineri un omagiu militarilor care au luptat în Asia şi în zona Oceanului Pacific în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, amintind costul conflictelor, la marcarea a 80 de ani de la victoria forţelor Aliate împotriva Japoniei, relatează AFP.
18:40
Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case. Pompierii intervin cu 20 de autospeciale de stingere. Totodată, a fost emis mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum. Aproximativ 70 de persoane aflate în zona afectată au fost evacuate. Incendiul a fost localizat.
18:40
Echipa Gloria Bistriţa a câştigat, vineri, primul meci al Turneului ”Poarta Transilvaniei”, pe care îl găzduieşte. Gloria a învins formaţia ungară Szombathelyi Kezilabda, scor 40-29 (18-15).
18:30
18:10
Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case. Pompierii intervin cu 20 de autospeciale de stingere. Totodată, a fost emis mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum. Persoanele aflate în zona afectată sunt evacuate.
18:10
Echipa naţională a Insulelor Marshall a disputat vineri, în Statele Unite, primul meci din istoria sa. Adversară i-a fost echipa Insulelor Virgine Americane, care a câştigat cu 4-0.
18:10
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, vineri, că de Adormirea Maicii Domnului a ales să meargă la mânăstirea de la Sâmbăta de Sus, din judeţul Braşov, în loc să fie prezent la manifestările prilejuite de Ziua Marinei, de la Constanţa, în condiţiile în care este şi comandantul suprem al Armatei Române, pentru că încă din copilărie obişnuia să vină cu părinţii la slujbă. Lipsa preşedintelui de la Ziua Marinei a fost criticată de o parte a opiniei publice. Sâmbăta de Sus se află la mai puţin de 20 de kilometri distanţă de Făgăraş, oraşul natal al preşedintelui.
18:10
Văduva defunctului opozant rus Aleksei Navalnîi, Iulia Navalnaia, îi cere vineri preşedintelui rus Vladimir Putin să elibereze opozanţii faţă de Războiul din Ucraina încarceraţi în Rusia, cu câteva ore înainte de un summit al acestuia cu omologul său american Donald Trump în Alaska, relatează AFP.
18:00
Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case. Pompierii intervin cu 20 de autospeciale de stingere. Totodată, a fost emis mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum.
18:00
Atacantul echipei PSG, Randal Kolo Muani, a ajuns la un acord cu Juventus Torino pentru un contract pe cinci ani. Acum mai trebuie ca grupările să ajungă la o înţelegere, relatează L'Equipe.
17:50
Locuitori ai Phenianului şi membri ai armatei s-au adunat vineri la statuile uriaşe ale liderilor nord-coreeni pe Dealul Mansu, la Phenian, pentru a sărbători sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial la Pacific, după ce au sărbătorit joi 80 de ani de la Eliberare.
17:40
CFR anunţă că trenurile care circulă pe magistrala 800, pe secţia Feteşti-Dunărea, ”pot înregistra întârzieri”, în condiţiile în care s-a produs o avarie în substaţia de cale ferată Mircea Vodă. Călătorii sunt sfătuiţi să consulte orarul actualizat al trenurilor înainte de a pleca la drum.
17:30
Preşedintele rus Vladimir Putin aclamă trupele nord-coreene care luptă pe front în Ucraina drept ”eroice” într-o scrisoare adresată dictatorului Kim Jong Un, potrivit presei nord-coreene de stat, relatează AFP.
17:10
Un copil de 11 ani, turistă rezidentă în Germania, s-a accidentat, vineri, pe un traseu montan din judeţul Alba. Intervenţia salvatorilor montani a fost una dificilă, fiind îngreunată de numărul mare de turişti aflaţi pe traseu.
17:00
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după această întâlnire să existe o încetare imediată a focului, dar că este „relativ pesimist”. „În tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că şi-ar dori pacea”, a subliniat Nicuşor Dan. Şeful statului a mai spus că fără „sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România”.
17:00
Premierul Ilie Bolojan a vizitat, vineri, Baza Sportivă a clubului Farul şi a Academiei Hagi, au anunţat gruparea constănţeană şi Gheorghe Hagi.
17:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că trimite întăriri în estul Ucrainei, acolo unde în ultimele zile forţele ruse câştigă tot mai mult teren.
17:00
Şase persoane au fost rănite, vineri după-amiază, după ce maşina de teren în care se aflau s-a răsturnat pe un traseu montan din judeţul Maramureş. Primele date de la faţa locului arată că două dintre victime sunt în stare gravă.
16:50
Două persoane au fost rănite vineri după ce au fost împuşcături lângă o moschee din Örebro, un oraş din sudul Suediei, a informat poliţia suedeză, relatează AFP.
16:40
Avionul Air Force One care îl transporta pe preşedintele american Donald Trump a părăsit vineri dimineaţa (ora locală) baza Andrews, cu destinaţia Alaska, unde va avea loc un summit crucial cu preşedintele rus Vladimir Putin, relatează CNN,
16:40
Turul Romandiei feminine a început vineri la Huémoz în condiţii ireale, cu descalificarea a cinci echipe din pluton, printre care Visma-Lease a bike şi Canyon-SRAM. Motivul: un conflict cu UCI privind instalarea unui dispozitiv GPS la o ciclistă din fiecare echipă din motive de siguranţă, relatează L'Equipe.
16:30
Campioana CSM Bucureşti a câştigat, vineri, primul meci de la Cupa Corona, scor 29-24 (17-9), cu Dunărea Brăila. A doua partidă a zilei le opune pe Corona Braşov şi Rapid Bucureşti.
16:30
16:20
Ministrul israelian de extremă dreapta însărcinat cu securitatea naţională, Itamar Ben Gvir, a difuzat vineri dimineaţă pe reţelele sociale un videoclip în care îl ia la rost şi îl intimidează, în celula sa, pe deţinutul Marwan Barghouti, un lider palestinian încarcerat încă din 2002, relatează AFP.
16:10
Un bărbat din judeţul Bistriţa-Năsăud a fost reţinut, după ce a împuşcat ilegal un căprior, cu o armă de vânătoare pe care o deţine legal. El a fost prins în pădure, în timp ce tranşa animalul.
16:00
Formaţia FC Bihor Oradea a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa CSC Dumbrăviţa, în primul meci al etapei a treia a Ligii 2 Casa Pariurilor. Învingătorii au revenit de la 0-2.
15:50
La trei ani după ultimul său succes în MotoGP, francezul Fabio Quartararo are o singură dorinţă, aceea de „a câştiga din nou”, a declarat el într-un interviu acordat AFP înaintea Marelui Premiu al Austriei.
15:50
Un nou studiu internaţional arată că persoanele care au avut Covid-19 prezintă un risc semnificativ mai mare de a dezvolta afecţiuni inflamatorii ale căilor respiratorii, precum astmul, sinuzita cronică şi febra fânului. Cercetătorii subliniază însă că vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, virusul care provoacă boala, nu doar reduce riscul de îmbolnăvire, ci pare să protejeze şi împotriva unor astfel de complicaţii respiratorii pe termen lung.
15:30
Traficul rutier este blocat complet, la această oră, pe DN11 Bacău - Oneşti, din cauza unui accident soldat cu trei victime, petrecut vineri după-amiază în apropierea localităţii Măgura, din judeţul Bacău. În accident au fost implicate un autoturism şi un autotren. Poliţiştii rutieri estimează că circulaţia va fi reluată după ora 16.00.
15:30
Oamenii de ştiinţă au reuşit să facă un pas surprinzător în direcţia decodării gândurilor, demonstrând că un computer conectat la electrozi implantaţi în creier poate interpreta nu doar cuvintele rostite sau pe cele pe care o persoană încearcă să le rostească, ci şi pe cele doar gândite, fără intenţia de a fi rostite. Această descoperire ar putea transforma modul în care persoanele cu dizabilităţi de vorbire comunică, dar ridică şi întrebări sensibile despre confidenţialitatea minţii umane.
15:30
Construirea celei mai mari centrale solare din Azerbaidjan, care va avea o capacitate totală de 445 MW, a început în districtul Bilasuvar, scrie publicaţia azeră News.az.
15:00
Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc vineri în Alaska, la o bază militară a cărei importanţă strategică a atins apogeul în timpul Războiului Rece. Istoria bazei militare Elmendorf-Richardson, situată în apropierea oraşului Anchorage, principalul oraş din Alaska, începe în 1940-1941. Aceasta a jucat iniţial un rol crucial în operaţiunile militare americane împotriva Japoniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Dar abia după 1945, când tensiunile dintre Uniunea Sovietică şi Statele Unite au crescut, activitatea sa a atins apogeul, scrie AFP.
15:00
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al apărării, critică absenţa preşedintelui Nicuşor Dan de la ceremoniile orgabnizate la Constanţa, cu ocazia Zilei Marinei, afirmând că nu îşi aminteşte ca un şef de stat şi comandant suprem al Forţelor Armate să fi lipsit de la aceste manifestări. ”Un gest urât faţă de Armata României şi faţă de toţi cei care servesc sub drapel”, comentează Fifor.
15:00
Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida Petrolul – Hermannstadt, care se va disputa sâmbătă, de la ora 21.30, în etapa a şasea a Superligii.
14:40
La mai bine de un an de la încheierea turneului mondial „Memento Mori”, trupa britanică Depeche Mode a anunţat, pe reţelele sale de socializare, că filmul documentar „Depeche Mode: M” va fi proiectat în cinematografe.
14:40
Salvamontiştii din Maramureş intervin, vineri după amiază, pentru recuperarea unui tânăr de 26 de ani, cetăţean ucrainean, care se află află de patru nopţi pe munte, este deshidratat şi în hipotermie.
14:30
Un şofer aflat sub influenţa alcoolului a fost filmat în timp ce conduce haotic, pe drumul naţional 17C, în judeţul Bistriţa Năsăud. Poliţiştii, alertaţi cu privire la faptul că maşina la volanul căreia bărbatul se afla trece de o bandă pe alta au intervenit şi l-au oprit pe şofer constatând că acesta avea o alcoolemie de 1,46 mg/l alcool pur în aerul expirat
14:30
Parlamentari ai Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) au anunţat, vineri, la Broşteni, în judeţul Suceava, că vor construi un centru medical, un centru social şi o şcoală de meserii pentru locuitorii din Valea Bistriţei, afectaţi de inundaţiile recente. Centrele ar urma să fie amenajate în locul unei foste fabrici de confecţii, care a fost construită în anul 1967 şi care este abandonată, AUR cumpărând terenul respectiv. Iniţiatorii invocă „spiritul vasiliadei”, operele de binefacere ale Sfântului Vasile cel Mare, şi cer simpatizanţilor AUR să meargă în zonă pentru a ajuta.
14:30
Imagini cu preşedintele Nicuşor Dan şi familia sa la o mănăstire din Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, au apărut, vineri, de praznicul Sfintei Marii, pe reţelele de socializare. Şeful statului a lipsit de la manifestările prilejuite de Ziua Marinei, de la Constanţa, unde a fost reprezentat de consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu. La malul mării, s-au aflat, în schimb, premierul Ilie Bolojan şi ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu. Acesta din urmă a anunţat că Nicuşor Dan este în concediu şi nu va veni la Constanţa, dar se va afla „alături de români în altă parte”. În mod tradiţional, de Ziua Marinei, preşedintele României participa la ceremoniile de pe faleza Comandamentului Flotei.
14:30
Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) au observat, după alegerile prezidenţiale din 18 mai, o schimbare de strategie a propagandei ruseşti în România, dezvăluie Valentin Jucan, vicepreşedinte al instituţiei, într-un dialog cu News.ro. Rusia a urmărit în campania electorală nişte obiective cu efecte imediate, care vizau afectarea alegerilor în sine, dar apoi focusul s-a mutat pe schimbarea opţiunilor strategice ale poporului român.
14:10
Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, a susţinut în această dimineaţă impresionantul eveniment-concept Madrigal la Răsărit, înregistrând un nou record la ZooM Beach, Constanţa. Peste 6.500 de spectatori au întâmpinat răsăritul soarelui pe acordurile live ale Corului Madrigal, dirijat de Anna Ungureanu, într-o experienţă imersivă în care frumuseţea şi graţia muzicii s-au împletit cu spectacolul grandios al naturii - un dar pe care Madrigalul îl face publicului de pe litoral al treilea an consecutiv, de Ziua Marinei Române şi Sfânta Maria.
13:50
Când Vladimir Putin va veni vineri în Alaska pentru întâlnirea sa importantă cu Donald Trump, el va fi însoţit de unele dintre cele mai puternice figuri din cercul restrâns al Kremlinului - o echipă de politicieni experimentaţi, strategi financiari şi diplomaţi care au contribuit la conturarea politicii externe şi economice a Rusiei timp de mai bine de două decenii. În schimb, Donald Trump se bazează pe Steve Witkoff, un avocat specializat în imobiliare şi un novice în politica externă, remarcă The Guardian şi Sky News.
13:50
Comunitatea Declic cere Primăriei Barcani din judeţul Covasna să renunţe la cursa de cai organizată anual în cadrul unui festival local, cursă în cadrul căreia proprietarii de cai îşi pot înscrie animalele pentru ca acestea să tracteze buşteni de mari dimensiuni. „Viaţa cailor nu este un spectacol şi nu trebuie pusă în pericol pentru divertisment. (...) Acest concurs, în forma sa actuală, pune în pericol bunăstarea şi integritatea fizică a cailor. Conform Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor şi principiilor europene referitoare la bunăstarea acestora, orice formă de cruzime faţă de animale este interzisă şi sancţionată”, susţine Declic, care a lansat o petiţie în acest sens.
13:40
Un incendiu puternic a izbucnit, vineri după-amiază, la un depozit din municipiul Iaşi, aflat în apropierea unei hale pentru reparaţii auto. Potrivit ISU Iaşi, pentru stingerea focului, acţionează opt autospeciale cu apă şi spumă, dar şi alte echipaje specializate, printre care unul CBRN şi o autospecială de roboţi pentru intervenţii. Din primele date, depozitul unde a izbucnit incendiul ar aparţine unei firme de curierat. Din cauza fumului dens, în zonă a fost emis mesaj RO-Alert.
13:40
13:30
Echipe din cadrul Salvamont intervin, vineri, pe un traseu din munţii Bucegi pentru preluarea unei persoane care acuză probleme de sănătate.
13:10
Un tânăr de 22 de ani din judeţul Teleorman, cunoscut poliţiştilor din zonă pentru faptul că obişnuieşte să şofeze fără permis de conducere, a avariat o autospecială a Poliţiei, încercând să scape de control. Când a constatat că nu poate părăsi locul cu maşina, a abandonat autovehiculul şi a fugit, fiind prins şi reţinut, după o urmărire prin curţile localnicilor şi după ce poliţiştii au tras două focuri de armă.
13:10
Naţionala de tineret a României începe în luna septembrie drumul către EURO 2027 cu meciurile din preliminarii împotriva reprezentativelor din Kosovo şi San Marino. Noul selecţioner al reprezentativei U21, Costin Curelea, a anunţat vineri lista preliminară a stranierilor pentru cele două confruntări.
12:50
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, în legătură cu summit-ul Trump - Putin, din Alaska, de vineri seară, că orice discuţie despre pace trebuie să fie cu Ucraina la masă, cu partenerii europeni la masă, cu partenerul american la masă şi „şi bineînţeles cu ruşii”. În opinia ministrului, pacea „nu trebuie să însemne un răgaz pentru Putin pentru a-şi trage sufletul, pentru a se reînarma şi a reporni apoi un război”. „Trebuie să ne asigurăm că (n. red. Putin) nu va mai avea curajul să atace nicio ţară”, a subliniat Moşteanu.
12:40
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a sosit în Anchorage, Alaska, cu câteva ore înainte de începerea summitului dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, şi preşedintele american Donald Trump. El purta un pulover pe care scria mare, la mijloc, „CCCP”, acronimul chirilic pentru „URSS”, relatează BFM TV.