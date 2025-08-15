Echipa de fotbal care interzice consumul de seminţe de floarea soarelui pe stadion

14:10

Scriitorul Vasile Ernu, un susținător al lui Nicușor Dan la prezidențiale, a transmis un mesaj vehement pe social-media, la adresa președintelui, în care îi cere să ia atitudine față de reforma din Educație, pe care o cataloghează drept un „dezastru". „Tăcerea vă face părtaș", a subliniat Ernu. Vasile Ernu îi solicită președintelui Nicușor Dan să