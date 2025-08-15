Premier League, pariul de milioane de pe Voyo! Tot ce trebuie să ştii despre transmisiunea meciurilor: cine comentează, cât costă abonamentul şi care sunt provocările
Fanatik, 15 august 2025 19:00
Pentru prima dată în istoria transmisiunilor, Premier League se va vedea în România exclusiv online. FANATIK vă prezintă cele mai interesante detalii.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
19:00
Acum 30 minute
18:50
”Lista rușinii” în politică: care sunt partidele care nu-și plătesc taxele la stat. Milionari de top, pe listele ANAF # Fanatik
Aproape 1,75 de milioane de euro este datoria totală pe care partidele politice o înregistrează la ANAF. Iată ”lista rușinii” în politică.
18:50
Jordan Gele și-a găsit, în sfârșit, echipă. Unde va juca atacantul francez, care a fost scos din lotul FCSB de Gigi Becali
18:40
Povestea șocantă a unei femei care a văzut cum prietena ei e mâncată de rechin. „A fost exact ca în filmul Jaws” # Fanatik
O femeie a trăit scene de coșmar asemănătoare celor din filmul Jaws. Cum a reușit să scape cu viață după ce prietena ei a fost mâncată de rechin.
18:40
Dinamo – UTA, live video în etapa a 6-a din SuperLiga. Reușesc „câinii” să îi administreze lui Adrian Mihalcea prima înfrângere din noul sezon? # Fanatik
Dinamo primește vizita celor de la UTA vineri, 15 august, de la 21:30. Pe site-ul Fanatik.ro poți afla totul despre meciul dintre cele două formații.
18:40
Tyson Fury, căsătorit pentru a treia oară! Soția sa a furat toate privirile cu o rochie din dantelă. Foto # Fanatik
Tyson Fury și soția sa, Paris, s-au căsătorit pentru a treia oară! Imagini fabuloase cu cei doi de la reînnoirea jurămintelor
Acum o oră
18:20
Decizia lui Gigi Becali i-a adus FCSB-ului calificarea în play-off-ul Europa League:„Ne bucurăm că a înțeles” # Fanatik
Gigi Becali a luat o alegere perfectă! FCSB a reușit să se califice în play-off-ul Europa League la doar câteva zile de la decizia patronului
18:20
Președintele Nicușor Dan, mesaj înainte de întâlnirea Trump – Putin: “Sunt relativ pesimist” # Fanatik
Nicușor Dan, mesaj înainte de întâlnirea Trump - Putin, care va avea loc peste doar câteva ore. Președintele României nu este foarte optimist
Acum 2 ore
18:00
Gică Hagi s-a întâlnit cu Ilie Bolojan! Premierul a mers la baza de pregătire de la Ovidiu a Farului și a Academiei „Regelui”
18:00
Incendiu puternic în Ilfov. Locuitorii au fost alertați prin mesaj RO-Alert: “Pericol de propagare la case” # Fanatik
Incendiu puternic în județul Ilfov: populația a fost alertată printr-un mesaj RO-Alert. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului
17:50
La câți bani au renunțat oamenii lui Nicușor Dan pentru funcțiile la Cotroceni. Ce salarii aveau înainte consilierii președintelui # Fanatik
Ce salarii aveau consilierii președintelui Nicușor Dan înainte de a accepta funcțiile de la Cotroceni. La câți bani au renunțat
17:40
A cerut un sfat de la ChatGPT, dar a ajuns la spital ulterior. Ce a putut să pățească un bărbat # Fanatik
Un bărbat a cerut un sfat de la ChatGPT și a ales să nu apeleze la un specialist. Ulterior, acesta a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat?
17:40
„Putea să joace chiar și la Trnava”. Mihai Rotaru, informații de ultimă oră despre căpitanul Craiovei # Fanatik
Mihai Rotaru a dezvăluit, în direct la „DON Giovanni”, cum se simte Nicușor Bancu. Căpitanul oltenilor nu a evoluat în partida cu Spartak Trnava din turul 3 Conference League.
17:20
Oldies But Goldies, sâmbătă, 16 august, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin continuă poveștile nemuritoare cu marele Ilie Balaci # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 16 august, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor continua să vorbească despre legenda Universității Craiova, Ilie Balaci.
17:10
Marius Șumudică, sfat de suflet pentru Ianis Hagi. „Știți cățelul ăla din reclamă? Are nevoie de ajutor. Trebuie chemat la națională!”. Ce ofertă a avut Ianis din Turcia # Fanatik
Ianis Hagi nu și-a găsit încă un nou angajament. Ce mesaj din suflet i-a transmis Marius Șumudică după ce antrenorul a văzut situația fotbalistului.
Acum 4 ore
17:00
Alertă pentru românii care au vizitat Italia vara aceasta. Hackerii au furat date din mai multe acte de identitate # Fanatik
Românii care au vizitat Italia vara aceasta, ținta hackerilor. Află cum au fost furate datele din mai multe acte de identitate
16:50
Povestea cotei nebune de 2.00 de la Superbet pentru calificarea Craiovei cu Trnava după 3-0 în tur. „Urmează și altele!” # Fanatik
Universitatea Craiova s-a calificat cu emoții în play-off-ul UEFA Conference League. Ce s-a întâmplat la pariuri în momentul în care oltenii erau conduși cu 4-1 de Spartak Trnava.
16:50
Un membru al clanului Corduneanu a fost arestat după ce a lovit o femeie. S-a întâmplat în fața Tribunalului Iași. Video # Fanatik
Un membru al temutului clan Corduneanu a fost arestat după ce a lovit o femeie în plină stradă, în fața Tribunalului Iași
16:40
Horoscop zilnic pentru sâmbătă, 16 august 2025. Fecioara trece prin schimbări majore, iar Vărsătorul face un pas important.
16:30
Patru echipe din Europa au pus ochii pe un fotbalist român din Serie A! Anunțul presei din Italia # Fanatik
Un fotbalist cu cetățenie română ar putea pleca din Serie A. Cine s-a interesat de situația jucătorului. Presa din Italia a făcut anunțul.
16:20
Reghecampf s-a temut de eliminarea Craiovei: „Sunt momente când se pierd total! La 4-1 a fost un haos total” # Fanatik
Laurențiu Reghecampf, fost antrenor al Craiovei, s-a temult că Spartak Trnava i-ar putea elimina pe olteni din Conference League
16:10
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al liderului de la Kremlin are profesori privați, care sunt plătiți cu o mică avere în fiecare an # Fanatik
Cum arată fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul liderului de la Kremlin are parte de educație aleasă, fiind instruit de cei mai buni profesori privați.
16:00
SuperLiga, live video etapa 6. Runda este deschisă de Unirea Slobozia – Metaloglobus. Programul complet, clasamentul și televizările # Fanatik
Află tot ce trebuie să știi despre etapa 6 din SuperLiga. Televizări, cote la pariuri, clasament, echipe de start și programul complet al rundei a 6-a din sezonul regulat.
16:00
Ei sunt soții spulberați în accidentul de la Târgu Frumos. El a murit, iar ea este în stare critică. Fiicele lor se află la ATI # Fanatik
Soții spulberați în accidentul de la Târgu Frumos au fost loviți de o adevărată tragedie. El a murit, iar ea se luptă să trăiască
15:50
FCSB va întâlni Aberdeen în play-off-ul de Europa League, iar drepturile TV pentru meciul tur din Scoția suscită un interes uriaș în rândul televiziunilor din țara noastră.
15:50
Bolojan, avertizat! Dialog halucinant între o primăriță care a atras 15 milioane € din fonduri europene și angajații de la minister. De ce n-au mai ajuns banii din PNRR # Fanatik
Premierul Bolojan și-a pus primarii din România în cap cu anunțurile făcute recent: o primăriță din județul Iași îi dă replica. Ce se întâmplă cu banii din PNRR?
15:40
Ce s-a ales de un bărbat care a câștigat peste 1 milion de euro la loto. ”Am făcut o donație…” # Fanatik
Ce se mai știe despre bărbatul care a încasat peste 1 milion de euro la loto. Cum a cheltuit acesta, de fapt, banii câștigați.
15:30
Accident mortal lângă Gostinu. Un motociclist de 17 ani și-a pierdut viața după impactul cu un autoturism # Fanatik
Un accident mortal a avut loc în apropiere de localitatea Gostinu. Un motociclist de doar 17 ani și-a pierdut viața pe loc
15:30
Record după record în Premier League! Peste 2 miliarde de euro aruncate pe transferuri. Cum stau La Liga, Serie A și Bundesliga # Fanatik
Premier League stabilește noi recorduri în mercato: peste 2 miliarde de euro investite în această vară. Care e echipa care a dat tonul la transferuri.
15:30
Câți bani li s-au cerut unor români pentru consultul unui bebeluș în Turcia. Turiștii avertizează: prețurile sunt colosale fără asigurare medicală # Fanatik
Câți bani s-au cerut unei familii pentru consultul medical al unui bebeluș de numai zece luni. De ce nu trebuie să lipsească asigurarea medicală în vacanțe.
15:10
Încă un român periculos a evadat. A luat doi ostatici și s-a deghizat în farmacist ca să nu fie prins de poliție # Fanatik
Un român periculos a evadat din închisoare și a luat doi ostatici. S-a deghizat apoi în farmacist, în speranța că nu va fi prins de poliție
15:10
Adi Ilie, ultimele detalii despre transferul lui Ianis Hagi. „L-au sunat pe agentul lui. Are oferte și din Turcia și de la arabi”. Exclusiv # Fanatik
Adrian Ilie a oferit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ultimele detalii despre transferul lui Ianis Hagi. Unde poate ajunge „Prințul” în această perioadă de mercato.
15:10
Super-Gigi, ploaie de „X”-uri la o cotă totală de 5.545 în etapa de SuperLiga. Pronosticuri tari la Dinamo – UTA și Rapid – FCSB # Fanatik
SuperGigi a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru a 6-a etapă din SuperLiga. Ce pronostic a oferit expertul în betting la Rapid - FCSB
Acum 6 ore
15:00
Asta e genială! Reghecampf nu a avut probleme cu Voyo în Zanzibar, dar românii de acasă n-au văzut Drita – FCSB! # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a văzut pe Voyo meciul Drita - FCSB 1-3. Aflat în Zanzibar, antrenorul n-a avut probleme cu platforma de streaming a celor de la Pro TV
15:00
Bebeluș român de numai 10 luni, mort în timpul unei vacanțe în Turcia. Familia, răpusă de durere: „L-am luat în brațe și era inconștient” # Fanatik
Un bebeluș român de numai 10 luni a murit în Antalya, în timpul unei vacanțe cu familia. Părinții sunt devastați și nici măcar nu își pot duce copilul acasă mai repede.
14:50
Generalul SRI (r) Dumitru Dumbravă a dat DNA în judecată. Stăpânul ”câmpului tactic” e furios: ”S-a depășit linia roșie” # Fanatik
Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă cer despăgubiri de la DNA, nemulțumiți de modul de instrumentare a dosarului „generalilor”
14:40
Zbor de coșmar pentru sute de pasageri. Cum a reușit o femeie să anuleze întreaga cursă după ce s-a stricat la burtă # Fanatik
Cum a reușit o femeie să dea peste cap zborul a sute de pasageri. Problemele la stomac au ținut-o pe aceasta în toaleta avionului pe durata întregului zbor.
14:40
„Isenko este într-o scădere de formă”. Ucraineanul și Silviu Lung, puși față în față după ultimele meciuri ale Craiovei. „Echipa e expusă” # Fanatik
Pavlo Isenko a fost criticat după ultimele apariții în poarta celor de la Universitatea Craiova. Ucraineanul, pus față în față cu Silviu Lung
14:30
Bolojan, în Bloomberg: „Riscul de incapacitate de plată este foarte mare pentru România. Dacă nu continuăm, va fi foarte rău” # Fanatik
Premierul Ilie Bolojan a spus, într-un interviu pentru Bloomberg, că riscul ca România să intre în incapacitate de plată este mare
14:20
De ce a lipsit, de fapt, Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Unde a fost surprins președintele împreună cu familia. Foto # Fanatik
S-a aflat motivul pentru care Nicușor Dan a lipsit de la Ziua Marinei. Unde a fost surprins șeful statului împreună cu întreaga familie.
14:20
Prima reacție oficială a Craiovei înainte de dubla cu Bașakșehir din Conference League. „Au transferat jucător din Serie A cu 8 milioane de euro” # Fanatik
Mihai Rotaru a reacționat, în direct la „DON Giovanni”, după calificarea în play-off-ul de calificare UEFA Europa League. Ce spune patronul oltenilor despre dubla cu Bașakșehir.
14:10
Marius Șumudică a vorbit despre inconstanța Craiovei și despre ”testul Rădoi”. Ce ar trebuie să schimbe Mirel # Fanatik
Universitatea Craiova s-a calificat cu emoții, iar Marius Șumudică a explicat la FANATIK SUPERLIGA de unde vine inconstanța echipei lui Mirel Rădoi.
13:50
Funcționarii publici și demnitarii aleși, loviți cu o nouă restricție. Ce este „perioada de reflecție” și ce trebuie să facă angajații statului. Amenzi de până la 100.000 lei # Fanatik
Guvernul pregătește o nouă restricție pentru anumiți funcționari publici și demnitari ai statului. Aceștia vor intra în atenția Agenția de Integritate și după serviciul public
13:50
Fostul tunar al Craiovei e îngrijorat de „căderile” echipei din acest sezon. „Nu vreau să mă bag în filosofia lui Rădoi. I-a trecut glonțul!” # Fanatik
Un fost golgheter al Universității Craiova a vorbit despre „căderile” din acest sezon ale echipei lui Mirel Rădoi. De ce oltenilor le e greu să țină de rezultat
13:40
Vehiculul cu țepi uriașe dezvoltat de soldații ucraineni. Arată precum o cușcă și blochează atacurile inamicului # Fanatik
Soldații ucraineni au dezvoltat un vehicul inedit cu țepi uriașe. Arată precum o cușcă și îi poate apăra de dronele rusești.
13:40
Giovanni Becali a comentat în direct lista de convocări a lui Mircea Lucescu. „I se face o nedreptate. Eu așa știu” # Fanatik
Giovanni Becali a comentat în direct la emisiunea DON GIOVANNI lista preliminară a stranierilor întocmită de selecționerul Mircea Lucescu pentru următoarele meciuri ale echipei naționale
13:40
Coliziune violentă între două avioane, în Manchester. Zborurile au fost suspendate: „Am simțit cum a tremurat. O lovitură puternică”. Foto # Fanatik
O coliziune violentă a avut loc între două avioane pline cu pasageri, în Manchester. Zeci de pompieri au intervenit pe pistă
13:30
Mâna dreaptă a lui Vladimir Putin, gest neașteptat chiar înaintea discuțiilor pentru pace. Ce scria pe hanoracul purtat de Serghei Lavrov. Video # Fanatik
Serghei Lavrov, mâna dreaptă a lui Vladimir Putin, a făcut un gest controversat chiar înainte de summitul istoric dintre președintele rus și Donald Trump.
13:30
Celebrul impresar Giovanni Becali a spus cum se va trata întâlnirea pentru pace dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska
13:30
Incendiu puternic la depozitul Sameday din Iași, pe strada Trei Fântâni. Locuitorii au fost avertizați prin RO ALERT să închidă geamurile din cauza fumului gros.
