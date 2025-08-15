Premier League, pariul de milioane de pe Voyo! Tot ce trebuie să ştii despre transmisiunea meciurilor: cine comentează, cât costă abonamentul şi care sunt provocările

Fanatik, 15 august 2025 19:00

Pentru prima dată în istoria transmisiunilor, Premier League se va vedea în România exclusiv online. FANATIK vă prezintă cele mai interesante detalii.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
19:00
Premier League, pariul de milioane de pe Voyo! Tot ce trebuie să ştii despre transmisiunea meciurilor: cine comentează, cât costă abonamentul şi care sunt provocările Fanatik
Pentru prima dată în istoria transmisiunilor, Premier League se va vedea în România exclusiv online. FANATIK vă prezintă cele mai interesante detalii.
Acum 30 minute
18:50
”Lista rușinii” în politică: care sunt partidele care nu-și plătesc taxele la stat. Milionari de top, pe listele ANAF Fanatik
Aproape 1,75 de milioane de euro este datoria totală pe care partidele politice o înregistrează la ANAF. Iată ”lista rușinii” în politică.
18:50
Jordan Gele și-a găsit echipă! Unde va juca atacantul exilat de FCSB Fanatik
Jordan Gele și-a găsit, în sfârșit, echipă. Unde va juca atacantul francez, care a fost scos din lotul FCSB de Gigi Becali
18:40
Povestea șocantă a unei femei care a văzut cum prietena ei e mâncată de rechin. „A fost exact ca în filmul Jaws” Fanatik
O femeie a trăit scene de coșmar asemănătoare celor din filmul Jaws. Cum a reușit să scape cu viață după ce prietena ei a fost mâncată de rechin.
18:40
Dinamo – UTA, live video în etapa a 6-a din SuperLiga. Reușesc „câinii” să îi administreze lui Adrian Mihalcea prima înfrângere din noul sezon? Fanatik
Dinamo primește vizita celor de la UTA vineri, 15 august, de la 21:30. Pe site-ul Fanatik.ro poți afla totul despre meciul dintre cele două formații.
18:40
Tyson Fury, căsătorit pentru a treia oară! Soția sa a furat toate privirile cu o rochie din dantelă. Foto Fanatik
Tyson Fury și soția sa, Paris, s-au căsătorit pentru a treia oară! Imagini fabuloase cu cei doi de la reînnoirea jurămintelor
Acum o oră
18:20
Decizia lui Gigi Becali i-a adus FCSB-ului calificarea în play-off-ul Europa League:„Ne bucurăm că a înțeles” Fanatik
Gigi Becali a luat o alegere perfectă! FCSB a reușit să se califice în play-off-ul Europa League la doar câteva zile de la decizia patronului
18:20
Președintele Nicușor Dan, mesaj înainte de întâlnirea Trump – Putin: “Sunt relativ pesimist” Fanatik
Nicușor Dan, mesaj înainte de întâlnirea Trump - Putin, care va avea loc peste doar câteva ore. Președintele României nu este foarte optimist
Acum 2 ore
18:00
Gică Hagi, întâlnire de ultim moment cu premierul Ilie Bolojan! Galerie foto Fanatik
Gică Hagi s-a întâlnit cu Ilie Bolojan! Premierul a mers la baza de pregătire de la Ovidiu a Farului și a Academiei „Regelui”
18:00
Incendiu puternic în Ilfov. Locuitorii au fost alertați prin mesaj RO-Alert: “Pericol de propagare la case” Fanatik
Incendiu puternic în județul Ilfov: populația a fost alertată printr-un mesaj RO-Alert. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului
17:50
La câți bani au renunțat oamenii lui Nicușor Dan pentru funcțiile la Cotroceni. Ce salarii aveau înainte consilierii președintelui Fanatik
Ce salarii aveau consilierii președintelui Nicușor Dan înainte de a accepta funcțiile de la Cotroceni. La câți bani au renunțat
17:40
A cerut un sfat de la ChatGPT, dar a ajuns la spital ulterior. Ce a putut să pățească un bărbat Fanatik
Un bărbat a cerut un sfat de la ChatGPT și a ales să nu apeleze la un specialist. Ulterior, acesta a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat?
17:40
„Putea să joace chiar și la Trnava”. Mihai Rotaru, informații de ultimă oră despre căpitanul Craiovei Fanatik
Mihai Rotaru a dezvăluit, în direct la „DON Giovanni”, cum se simte Nicușor Bancu. Căpitanul oltenilor nu a evoluat în partida cu Spartak Trnava din turul 3 Conference League.
17:20
Oldies But Goldies, sâmbătă, 16 august, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin continuă poveștile nemuritoare cu marele Ilie Balaci Fanatik
La ediția de sâmbătă, 16 august, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor continua să vorbească despre legenda Universității Craiova, Ilie Balaci.
17:10
Marius Șumudică, sfat de suflet pentru Ianis Hagi. „Știți cățelul ăla din reclamă? Are nevoie de ajutor. Trebuie chemat la națională!”. Ce ofertă a avut Ianis din Turcia Fanatik
Ianis Hagi nu și-a găsit încă un nou angajament. Ce mesaj din suflet i-a transmis Marius Șumudică după ce antrenorul a văzut situația fotbalistului.
Acum 4 ore
17:00
Alertă pentru românii care au vizitat Italia vara aceasta. Hackerii au furat date din mai multe acte de identitate Fanatik
Românii care au vizitat Italia vara aceasta, ținta hackerilor. Află cum au fost furate datele din mai multe acte de identitate
16:50
Povestea cotei nebune de 2.00 de la Superbet pentru calificarea Craiovei cu Trnava după 3-0 în tur. „Urmează și altele!” Fanatik
Universitatea Craiova s-a calificat cu emoții în play-off-ul UEFA Conference League. Ce s-a întâmplat la pariuri în momentul în care oltenii erau conduși cu 4-1 de Spartak Trnava.
16:50
Un membru al clanului Corduneanu a fost arestat după ce a lovit o femeie. S-a întâmplat în fața Tribunalului Iași. Video Fanatik
Un membru al temutului clan Corduneanu a fost arestat după ce a lovit o femeie în plină stradă, în fața Tribunalului Iași
16:40
Horoscop zilnic pentru sâmbătă, 16 august 2025. Schimbări pentru Fecioară Fanatik
Horoscop zilnic pentru sâmbătă, 16 august 2025. Fecioara trece prin schimbări majore, iar Vărsătorul face un pas important.
16:30
Patru echipe din Europa au pus ochii pe un fotbalist român din Serie A! Anunțul presei din Italia Fanatik
Un fotbalist cu cetățenie română ar putea pleca din Serie A. Cine s-a interesat de situația jucătorului. Presa din Italia a făcut anunțul.
16:20
Reghecampf s-a temut de eliminarea Craiovei: „Sunt momente când se pierd total! La 4-1 a fost un haos total” Fanatik
Laurențiu Reghecampf, fost antrenor al Craiovei, s-a temult că Spartak Trnava i-ar putea elimina pe olteni din Conference League
16:10
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al liderului de la Kremlin are profesori privați, care sunt plătiți cu o mică avere în fiecare an Fanatik
Cum arată fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul liderului de la Kremlin are parte de educație aleasă, fiind instruit de cei mai buni profesori privați.
16:00
SuperLiga, live video etapa 6. Runda este deschisă de Unirea Slobozia – Metaloglobus. Programul complet, clasamentul și televizările Fanatik
Află tot ce trebuie să știi despre etapa 6 din SuperLiga. Televizări, cote la pariuri, clasament, echipe de start și programul complet al rundei a 6-a din sezonul regulat.
16:00
Ei sunt soții spulberați în accidentul de la Târgu Frumos. El a murit, iar ea este în stare critică. Fiicele lor se află la ATI Fanatik
Soții spulberați în accidentul de la Târgu Frumos au fost loviți de o adevărată tragedie. El a murit, iar ea se luptă să trăiască
15:50
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League! Fanatik
FCSB va întâlni Aberdeen în play-off-ul de Europa League, iar drepturile TV pentru meciul tur din Scoția suscită un interes uriaș în rândul televiziunilor din țara noastră.
15:50
Bolojan, avertizat! Dialog halucinant între o primăriță care a atras 15 milioane € din fonduri europene și angajații de la minister. De ce n-au mai ajuns banii din PNRR Fanatik
Premierul Bolojan și-a pus primarii din România în cap cu anunțurile făcute recent: o primăriță din județul Iași îi dă replica. Ce se întâmplă cu banii din PNRR?
15:40
Ce s-a ales de un bărbat care a câștigat peste 1 milion de euro la loto. ”Am făcut o donație…” Fanatik
Ce se mai știe despre bărbatul care a încasat peste 1 milion de euro la loto. Cum a cheltuit acesta, de fapt, banii câștigați.
15:30
Accident mortal lângă Gostinu. Un motociclist de 17 ani și-a pierdut viața după impactul cu un autoturism Fanatik
Un accident mortal a avut loc în apropiere de localitatea Gostinu. Un motociclist de doar 17 ani și-a pierdut viața pe loc
15:30
Record după record în Premier League! Peste 2 miliarde de euro aruncate pe transferuri. Cum stau La Liga, Serie A și Bundesliga Fanatik
Premier League stabilește noi recorduri în mercato: peste 2 miliarde de euro investite în această vară. Care e echipa care a dat tonul la transferuri.
15:30
Câți bani li s-au cerut unor români pentru consultul unui bebeluș în Turcia. Turiștii avertizează: prețurile sunt colosale fără asigurare medicală Fanatik
Câți bani s-au cerut unei familii pentru consultul medical al unui bebeluș de numai zece luni. De ce nu trebuie să lipsească asigurarea medicală în vacanțe.
15:10
Încă un român periculos a evadat. A luat doi ostatici și s-a deghizat în farmacist ca să nu fie prins de poliție Fanatik
Un român periculos a evadat din închisoare și a luat doi ostatici. S-a deghizat apoi în farmacist, în speranța că nu va fi prins de poliție
15:10
Adi Ilie, ultimele detalii despre transferul lui Ianis Hagi. „L-au sunat pe agentul lui. Are oferte și din Turcia și de la arabi”. Exclusiv Fanatik
Adrian Ilie a oferit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ultimele detalii despre transferul lui Ianis Hagi. Unde poate ajunge „Prințul” în această perioadă de mercato.
15:10
Super-Gigi, ploaie de „X”-uri la o cotă totală de 5.545 în etapa de SuperLiga. Pronosticuri tari la Dinamo – UTA și Rapid – FCSB Fanatik
SuperGigi a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru a 6-a etapă din SuperLiga. Ce pronostic a oferit expertul în betting la Rapid - FCSB
Acum 6 ore
15:00
Asta e genială! Reghecampf nu a avut probleme cu Voyo în Zanzibar, dar românii de acasă n-au văzut Drita – FCSB! Fanatik
Laurențiu Reghecampf a văzut pe Voyo meciul Drita - FCSB 1-3. Aflat în Zanzibar, antrenorul n-a avut probleme cu platforma de streaming a celor de la Pro TV
15:00
Bebeluș român de numai 10 luni, mort în timpul unei vacanțe în Turcia. Familia, răpusă de durere: „L-am luat în brațe și era inconștient” Fanatik
Un bebeluș român de numai 10 luni a murit în Antalya, în timpul unei vacanțe cu familia. Părinții sunt devastați și nici măcar nu își pot duce copilul acasă mai repede.
14:50
Generalul SRI (r) Dumitru Dumbravă a dat DNA în judecată. Stăpânul ”câmpului tactic” e furios: ”S-a depășit linia roșie” Fanatik
Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă cer despăgubiri de la DNA, nemulțumiți de modul de instrumentare a dosarului „generalilor”
14:40
Zbor de coșmar pentru sute de pasageri. Cum a reușit o femeie să anuleze întreaga cursă după ce s-a stricat la burtă Fanatik
Cum a reușit o femeie să dea peste cap zborul a sute de pasageri. Problemele la stomac au ținut-o pe aceasta în toaleta avionului pe durata întregului zbor.
14:40
„Isenko este într-o scădere de formă”. Ucraineanul și Silviu Lung, puși față în față după ultimele meciuri ale Craiovei. „Echipa e expusă” Fanatik
Pavlo Isenko a fost criticat după ultimele apariții în poarta celor de la Universitatea Craiova. Ucraineanul, pus față în față cu Silviu Lung
14:30
Bolojan, în Bloomberg: „Riscul de incapacitate de plată este foarte mare pentru România. Dacă nu continuăm, va fi foarte rău” Fanatik
Premierul Ilie Bolojan a spus, într-un interviu pentru Bloomberg, că riscul ca România să intre în incapacitate de plată este mare
14:20
De ce a lipsit, de fapt, Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Unde a fost surprins președintele împreună cu familia. Foto Fanatik
S-a aflat motivul pentru care Nicușor Dan a lipsit de la Ziua Marinei. Unde a fost surprins șeful statului împreună cu întreaga familie.
14:20
Prima reacție oficială a Craiovei înainte de dubla cu Bașakșehir din Conference League. „Au transferat jucător din Serie A cu 8 milioane de euro” Fanatik
Mihai Rotaru a reacționat, în direct la „DON Giovanni”, după calificarea în play-off-ul de calificare UEFA Europa League. Ce spune patronul oltenilor despre dubla cu Bașakșehir.
14:10
Marius Șumudică a vorbit despre inconstanța Craiovei și despre ”testul Rădoi”. Ce ar trebuie să schimbe Mirel Fanatik
Universitatea Craiova s-a calificat cu emoții, iar Marius Șumudică a explicat la FANATIK SUPERLIGA de unde vine inconstanța echipei lui Mirel Rădoi.
13:50
Funcționarii publici și demnitarii aleși, loviți cu o nouă restricție. Ce este „perioada de reflecție” și ce trebuie să facă angajații statului. Amenzi de până la 100.000 lei Fanatik
Guvernul pregătește o nouă restricție pentru anumiți funcționari publici și demnitari ai statului. Aceștia vor intra în atenția Agenția de Integritate și după serviciul public
13:50
Fostul tunar al Craiovei e îngrijorat de „căderile” echipei din acest sezon. „Nu vreau să mă bag în filosofia lui Rădoi. I-a trecut glonțul!” Fanatik
Un fost golgheter al Universității Craiova a vorbit despre „căderile” din acest sezon ale echipei lui Mirel Rădoi. De ce oltenilor le e greu să țină de rezultat
13:40
Vehiculul cu țepi uriașe dezvoltat de soldații ucraineni. Arată precum o cușcă și blochează atacurile inamicului Fanatik
Soldații ucraineni au dezvoltat un vehicul inedit cu țepi uriașe. Arată precum o cușcă și îi poate apăra de dronele rusești.
13:40
Giovanni Becali a comentat în direct lista de convocări a lui Mircea Lucescu. „I se face o nedreptate. Eu așa știu” Fanatik
Giovanni Becali a comentat în direct la emisiunea DON GIOVANNI lista preliminară a stranierilor întocmită de selecționerul Mircea Lucescu pentru următoarele meciuri ale echipei naționale
13:40
Coliziune violentă între două avioane, în Manchester. Zborurile au fost suspendate: „Am simțit cum a tremurat. O lovitură puternică”. Foto Fanatik
O coliziune violentă a avut loc între două avioane pline cu pasageri, în Manchester. Zeci de pompieri au intervenit pe pistă
13:30
Mâna dreaptă a lui Vladimir Putin, gest neașteptat chiar înaintea discuțiilor pentru pace. Ce scria pe hanoracul purtat de Serghei Lavrov. Video Fanatik
Serghei Lavrov, mâna dreaptă a lui Vladimir Putin, a făcut un gest controversat chiar înainte de summitul istoric dintre președintele rus și Donald Trump.
13:30
Giovanni Becali, REPLICĂ ÎN FORȚĂ înainte de ÎNTÂLNIREA Donald Trump – Vladimir Putin Fanatik
Celebrul impresar Giovanni Becali a spus cum se va trata întâlnirea pentru pace dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska
13:30
Incendiu uriaș la depozitul Sameday din Iași. A fost trimis RO-Alert locuitorilor Fanatik
Incendiu puternic la depozitul Sameday din Iași, pe strada Trei Fântâni. Locuitorii au fost avertizați prin RO ALERT să închidă geamurile din cauza fumului gros.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.