Zelenski: Ucraina se bazează pe Trump pentru a pune capăt războiului
Bursa, 15 august 2025 19:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că and #8222;se bazează and #8221; pe omologul său american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu câteva ore înainte de summitul din Alaska dintre liderul de la Casa Albă şi preşedintele rus Vladimir Putin, conform presei internaţionale.
Publicaţie pro-Orban acuză UE că favorizează România şi critică DNA pentru and #8222;acţiuni selective and #8221; # Bursa
Publicaţia maghiară hungarytoday.hu, apropiată de administraţia premierului Viktor Orban, acuză Uniunea Europeană că tratează ţara noastră cu indulgenţă, spre deosebire de Ungaria, considerată and #8222;elevul neascultător and #8221; al blocului comunitar. Potrivit editorialului semnat de Ferenc Rieger, citat de sursa menţionată, ţara noastră ar fi protejată de Bruxelles pentru obedienţa politică, în timp ce Ungaria este sancţionată pentru că nu urmează linia impusă de liderii europeni.
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că i-a mulţumit omologului belarus Aleksandr Lukaşenko pentru eliberarea a 16 prizonieri şi că au discutat despre posibila eliberare a încă 1.300.
Peskov: Discuţiile Putin-Trump trebuie să fie and #8222;eficiente and #8221; pentru a permite o reuniune trilaterală # Bursa
Negocierile dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, desfăşurate în Alaska, ar trebui să se încheie and #8222;în mod productiv and #8221; pentru a putea fi organizată o reuniune trilaterală cu participarea liderilor Statelor Unite, Rusiei şi Ucrainei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform presei internaţionale.
Înaintea întâlnirii de vineri din Alaska cu preşedintele american Donald Trump, Vladimir Putin i-a transmis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong-Un, în care a lăudat trupele nord-coreene trimise să lupte în Ucraina şi a evocat colaborarea istorică dintre Moscova şi Phenian, potrivit The Guardian, care afirmă cele ce urmează.
Ţara noastră s-ar putea confrunta cu alegeri anticipate în primăvara anului viitor, acesta fiind scenariul and #8222;cel mai rău and #8221; pentru care se pregăteşte Consiliul Naţional al Audiovizualului, a declarat vicepreşedintele instituţiei, Valentin Jucan, într-un interviu pentru News.ro.
Trump, înaintea summitului din Alaska: and #8222;Nu sunt aici să negociez pentru Ucraina and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat, înaintea summitului cu Vladimir Putin din Alaska, că obiectivul său nu este negocierea unui acord în numele Ucrainei, ci aducerea liderului rus la masa discuţiilor, potrivit presei internaţionale.
Donald Tusk evocă and #8222;Miracolul de pe Vistula and #8221; înaintea summitului Trump-Putin # Bursa
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a invocat victoria poloneză împotriva Armatei Roşii din 1920, cunoscută drept and #8222;Miracolul de pe Vistula and #8221;, într-un mesaj transmis preşedintelui SUA, Donald Trump, înaintea întâlnirii acestuia cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska, potrivit Ziare.com, de la care relatăm cele ce urmează.
Albania vrea un and #8222;ministru and #8221; AI pentru a combate corupţia şi a accelera aderarea la UE # Bursa
Premierul Albaniei, Edi Rama, a declarat că ţara ar putea ajunge să aibă un minister condus exclusiv de inteligenţa artificială, pentru a elimina nepotismul, interesele personale şi riscul de corupţie, potrivit Ziare.com, care afirmă cele ce urmează. Oficialul susţine că un astfel de and #8222;ministru virtual and #8221; ar fi cel mai eficient membru al guvernului, contribuind inclusiv la accelerarea drumului spre Uniunea Europeană.
Întâlnirea istorică dintre Donald Trump şi Vladimir Putin and #8222;nu este suficientă and #8221; fără participarea Ucrainei, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, într-un interviu acordat vineri Antena 3 CNN, subliniind că orice negocieri trebuie dublate de presiune economică asupra Rusiei.
Jurnaliştii veniţi din Rusia pentru summitul istoric dintre Vladimir Putin şi Donald Trump au fost cazaţi pe stadionul Alaska Airlines Center, transformat în spaţiu temporar de locuit, din cauza lipsei de locuri în hotelurile din Anchorage, transmite agenţia Tass, de la care relatăm cele ce urmează.
Kasparov ironizează comparaţia lui Trump despre summitul cu Putin: and #8222;În şah, jucătorii sunt pe părţi opuse and #8221; # Bursa
Marele şahist Garry Kasparov, cunoscut opozant al Kremlinului, a ironizat, , într-o postare pe X, declaraţia preşedintelui SUA, Donald Trump, care a comparat întâlnirea din Alaska cu o and #8222;partidă de şah and #8221;.
Rusia ar putea fi pregătită să accepte un compromis privind războiul din Ucraina, în contextul summitului Trump-Putin programat vineri în Alaska, a declarat o sursă apropiată Kremlinului pentru Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Coreea de Nord trimite tancuri şi echipaje în Rusia, susţine şeful serviciului ucrainean de informaţii militare # Bursa
Coreea de Nord va livra Rusiei tancuri principale de luptă şi transportoare blindate, împreună cu echipajele lor, potrivit lui Kirilo Budanov, şeful serviciului de informaţii al apărării din Ucraina, citat de Militarnyi, de la care transmitem cele ce urmează.
Reţea de propagandă pro-rusă cu 910 conturi, identificată în Republica Moldova înainte de alegeri # Bursa
Republica Moldova este ţinta unei ample operaţiuni de influenţare pro-rusă înaintea scrutinului parlamentar din 28 septembrie, potrivit WatchDog.MD, care afirmă cele ce urmează.
Întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi liderul rus, Vladimir Putin, are loc la baza militară Elmendorf-Richardson, un obiectiv strategic al armatei americane din apropierea oraşului Anchorage, potrivit AFP, care relatează cele ce urmează.
Guvernul Bulgariei a anunţat construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi, ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO, potrivit EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, că orice discuţie despre pace la summitul Trump-Putin, programat astăzi în Alaska, trebuie să se desfăşoare cu Ucraina, partenerii europeni, SUA şi Rusia la aceeaşi masă. and #8222;Pacea nu trebuie să însemne un răgaz pentru Putin pentru a-şi trage sufletul, pentru a se reînarma şi a reporni apoi un război. Trebuie să ne asigurăm că nu va mai avea curajul să atace nicio ţară and #8221;, a afirmat Moşteanu, subliniind importanţa garanţiilor de securitate în cazul încetării focului.Oficialul a precizat că primul pas către o pace justă şi durabilă este oprirea focului, urmată de negocieri care să garanteze respectarea graniţelor şi suveranităţii fiecărui stat.Moşteanu a făcut declaraţiile la Constanţa, unde a participat la manifestările dedicate Zilei Marinei.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit la Anchorage, Alaska, cu câteva ore înaintea summitului dintre Vladimir Putin şi Donald Trump, purtând un pulover inscripţionat and #8222;CCCP and #8221; - acronimul chirilic pentru and #8222;URSS and #8221;, potrivit BFM TV, care afirmă cele ce urmează.
Vladimir Putin şi Donald Trump se întâlnesc astăzi în Alaska, însoţiţi de delegaţii cu profiluri contrastante: Rusia aduce veterani ai politicii şi economiei de la Kremlin, în timp ce SUA mizează pe apropiaţi ai preşedintelui, fără experienţă semnificativă în dosarele ruseşti, potrivit presei internaţionale.
Preşedintele rus Vladimir Putin a ajuns vineri dimineaţă la Magadan, la 6.000 km est de Moscova, unde a vizitat monumentul eroilor Rutei Alaska-Siberia (ALSIBA), dedicat cooperării dintre URSS şi SUA în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
Donald Trump şi Vladimir Putin au programat să se întâlnească vineri la o bază aeriană din Alaska, într-un summit ce ar urma să vizeze în principal obţinerea unui acord de încetare a focului în Ucraina şi discuţii privind controlul armelor nucleare strategice. Întâlnirea ar fi prima întrevedere faţă în faţă a celor doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă şi survine pe fondul temerilor Kievului şi unor state europene că sprijinul SUA pentru Ucraina ar putea fi diminuat.
Vladimir Putin pregăteşte un test al rachetei de croazieră cu capacitate nucleară 9M730 Burevestnik, supranumită and #8222;Cernobîlul zburător and #8221;, în zilele premergătoare întâlnirii de astăzi cu preşedintele SUA, Donald Trump, la Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, scrie The Telegraph, de la care relatăm cele ce urmează.
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au reamintit că sumele de 500 de lei acordate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024-2025 pot fi utilizate până la 31 august 2025, potrivit unui comunicat oficial. Ajutorul, destinat achiziţionării de rechizite şi alte produse necesare frecventării şcolii şi grădiniţei, a fost acordat în acest an şcolar pentru aproximativ 670.000 de preşcolari şi elevi din medii dezavantajate.
Federaţia pentru Inovare şi Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM) avertizează că eliminarea mecanismului de and #8222;eşalonare la plată, în formă simplificată and #8221; - prevăzută în proiectul legislativ aflat în dezbatere publică - riscă să lase mii de întreprinderi mici şi mijlocii fără o sursă esenţială de lichiditate, într-un context în care finanţarea bancară este mai scumpă şi mai greu accesibilă, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
ANALIZĂ XTB: Situaţie surprinzătoare pentru Chrome. O propunere îndrăzneaţă amplifică discuţiile despre separarea de Google # Bursa
Piaţa tehnologiei a cunoscut o evoluţie surprinzătoare, după ce start-up-ul de inteligenţă artificială Perplexity a prezentat recent o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru achiziţionarea browserului Google Chrome.
AFP: Eşec al negocierilor pentru stabilirea unui tratat internaţional împotriva poluării cu plastic # Bursa
Cele 185 de ţări reunite la Geneva nu au reuşit, în noaptea de joi spre vineri, să ajungă la un acord asupra unui tratat internaţional, obligatoriu din punct de vedere juridic, împotriva poluării cu plastic. Zece zile de discuţii diplomatice tensionate s-au încheiat vineri, în zori, cu un eşec răsunător pentru mediu şi diplomaţie, transmite AFP.
Nicuşor Dan: Ziua Marinei - zi a unităţii naţionale, suntem mai puternici în jurul valorilor naţionale # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis vineri, 15 august 2025, un mesaj cu prilejul Zilei Marinei Române. Mesajul a fost prezentat de către Cristian Diaconescu, Consilier Prezidenţial - Departamentul Securităţii Naţionale, coordonatorul Cancelariei Preşedintelui României, în cadrul festivităţilor desfăşurate la Comandamentul Flotei din Constanţa.
România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri, care să vizeze restructurarea cheltuielilor statului, reducerea investiţiilor şi curăţarea mediului de afaceri de companiile cu potenţial risc evazionist, susţine consultantul economic, Adrian Negrescu.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi seară, la sosirea sa în Anchorage, Alaska, că Rusia intră în discuţiile cu Statele Unite cu o poziţie 'clară şi uşor de înţeles', informează vineri dpa.
Reuters: Ministrul israelian de finanţe a lansat un plan de colonizare, pentru a and #8222;îngropa and #8221; ideea unui stat palestinian # Bursa
Ministrul de finanţe al Israelului, extremistul Bezalel Smotrich, a anunţat că vor începe lucrările mult amânate la o colonie care va diviza Cisiordania şi o va separa de Ierusalimul de Est, o măsură care, potrivit cabinetului său, va and #8222;îngropa and #8221; ideea unui stat palestinian. Guvernul palestinian, aliaţii şi grupurile de lobby au condamnat proiectul, afirmând că este ilegal şi că fragmentarea teritoriului va distruge planurile de pace pentru regiune, relatează Reuters.
Agenţii de presă: Ucraina a doborât 63 de drone ruseşti înaintea summitului Trump - Putin din Alaska # Bursa
Forţele aeriene ale Ucrainei au raportat doborârea a 63 de drone lansate de Rusia înspre teritoriului ucrainean în noaptea de joi spre vineri, zi în care se preconizează că preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni în Alaska, informează EFE.
Raportul anual, 2024, asupra stării drepturilor omului. În speţă, România.
Coreea de Sud: Preşedintele se angajează să stabilească o 'încredere militară' cu regimul nord-coreean # Bursa
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung s-a angajat vineri 'să respecte' sistemul politic nord-coreean şi să instaureze o 'încredere militară', a doua zi după ce Phenianul a declarat că nu are nicio voinţă de a îmbunătăţi relaţiile cu Seulul, transmite AFP.
* Reluarea procesului de selecţie, reînnoirea mandatului Franklin Templeton, alegerea parteneriatului Roca FP sau desemnarea unui alt administrator sunt opţiunile aflate pe masa acţionarilor * Propunerea de alocare de dividende în valoare de 37,2 milioane lei va fi supusă votului pe 29 septembrie
Protestatarii antiguvernamentali au devastat joi sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din oraşul Novi Sad, în nordul ţării, şi au avut ciocniri cu poliţia şi susţinătorii SNS în capitala Belgrad, la o zi după ce violenţele au provocat zeci de răniţi, relatează Reuters.
Cererea pentru AI impulsionează profitul Foxconn, care a urcat cu 27% în al doilea trimestru # Bursa
Foxconn, cel mai mare producător de electronice la comandă din lume şi principal furnizor al Apple, a raportat joi o creştere de 27% a profitului operaţional în al doilea trimestru din 2025, susţinută de expansiunea puternică a afacerii cu servere pentru inteligenţă artificială, transmite CNBC.
Apple a anunţat joi relansarea unei versiuni reproiectate a funcţiei de monitorizare a oxigenului din sânge pentru anumite modele Apple Watch, în urma unei îndelungate dispute de proprietate intelectuală, transmite CNBC.
Ryanair înregistrează o cerere solidă pe piaţa europeană, cu rezervări peste nivelul de anul trecut, şi rămâne and #8221;rezonabil optimistă and #8221; privind atingerea ţintelor de vară, a declarat joi directorul general Michael O and #39;Leary, citat de Reuters.
Cea mai populară aplicaţie de comunicare digitală lansează o serie de funcţii pentru apelurile video de business, în frunte cu posibilitatea programării acestora.
Fondul suveran Public Investment Fund (PIF) al Arabiei Saudite a raportat o depreciere de 8 miliarde dolari până la finalul anului 2024, după scăderea valorii investiţiilor în aşa-numitele and #8221;gigaproiecte and #8221;, precum Neom, potrivit raportului anual al instituţiei, citat de CNBC.
Transportul public din Geneva a devenit gratuit, temporar, începând din această săptămână, ca parte a unui protocol de urgenţă menit să combată creşterea alarmantă a poluării cu ozon.
Capitala găzduieşte ediţia a XV-a a Festivalului Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB), între 15 şi 21 septembrie, care se deschide la Biblioteca Centrală Universitară and #8222;Carol I and #8221;.
Ministerul Sănătăţii şi UNSAR, parteneriat pentru o strategie naţională de prevenţie şi screening # Bursa
Ministerul Sănătăţii şi Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) au avut o întâlnire strategică, menită să pună bazele primei Strategii Naţionale de screening şi prevenţie pe patologii pentru următorii cinci ani.
Prognoza pentru RomâniaValul de căldură se va manifesta în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să se situeze în jurul pragului critic de 80 de unităţi, iar în regiunile vestice să îl depăşească uşor.
Temperaturile extreme înregistrate în aceste zile confirmă un fenomen tot mai îngrijorător: multiplicarea şi intensificarea valurilor de căldură în Europa, un efect direct al schimbărilor climatice, potrivit oamenilor de ştiinţă.
* O navă programată să fie finalizată şi livrată în primul semestru a fost livrată clientului la finele lunii iulie 2025 din cauza unor întârzieri în lanţul de aprovizionare, potrivit companiei * Şantierul Naval Orşova a încheiat luna trecută contracte în valoare de 31 de milioane de euro pentru construcţia a şapte nave fluviale
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) a scăzut la 5,74%, de la 5,75%.
Euro a scăzut, ieri, cu 0,05 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0628 lei/euro.
Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, investitorii fiind atenţi la raportările companiilor din regiune.
