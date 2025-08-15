Iulia Joja, despre întâlnirea dintre Trump și Putin: „Depinde foarte mult de Europa, într-un final, rezultatul acestei întâlniri”, totodată „nu există niciun fel de așteptări concrete lansate de către Washington” | AUDIO

Toată planeta este cu ochii pe Alaska. Ce se va decide la întâlnirea dintre Trump și Putin? Sau, se va decide ceva? În contextul războiului din Ucraina, aceasta este prima întâlnire față în față dintre cei doi. Au mai vorbit la telefon în februarie, dar fără vreun rezultat concret. Nici acum nu se așteaptă vreo […]

