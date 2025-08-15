Minivacanța a început cu stângul: blocaje în traficul auto și feroviar pentru românii plecați spre mare și munte
PSNews.ro, 15 august 2025 20:00
Startul minivacanței de Sfânta Maria a însemnat aglomeratie pe șoselele spre mare și spre munte. Nici pe calea ferată nu s-a circulat mai bine. Din cauza unei defecțiuni la rețeaua electrică, unele trenuri au înregistrat peste 3 ore de întârziere. Pe sensul spre Pitești al autostrăzii A1, coada de mașini s-a întins pe zeci de
• • •
Procesul în care fostul premier Victor Ponta a cerut despăgubiri Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și fostului procuror Jean Uncheșelu, care l-au anchetat și trimis în judecată în dosarul CET Rovinari, a intrat într-o nouă fază. Victor Ponta contestă despăgubirile din dosarul penal abuziv În iunie 2025, Tribunalul București a decis să îi oblige pe reprezentanții
Raport BNR: Explicația momentului în care cursul a spart pragul psihologic de 5 lei/euro în mijlocul alegerilor # PSNews.ro
Spargerea pragului psihologic de 5 lei pentru un euro a fost influențată de neîncrederea investitorilor, respectiv de temerile lor că România nu va lua măsurile necesare pentru a contrabalansa explozia deficitului bugetar, potrivit unui raport BNR. Leul s-a repoziționat pe un palier mai ridicat încă din debutul lunii aprilie, ca urmare a volatilității internaționale amplificate
Aproape 4,7 milioane de pensionari erau înregistrați în România la final de iulie 2025. Cu cât au scăzut față de iunie # PSNews.ro
Un număr de 4.693.461 de pensionari era înregistrat în iulie 2025 în România, cu 120 mai puţini comparativ cu luna precedentă, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres, Pensia medie în România este de 2.769 de lei. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 12,993 miliarde
Fermierii critică suspendarea programului Rabla pentru Tractoare: Ne-au lăsat baltă exact când aveam nevoie de sprijin # PSNews.ro
Programul „Rabla pentru tractoare" a fost suspendat oficial până la 31 decembrie 2025. Decizia afectează direct planurile de modernizare ale micilor producători, mai ales după ce prima sesiune din luna mai a fost anulată din cauza unor blocaje tehnice în platforma de înscriere, scrie Ziarul de Iași. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat
Transfăgărășanul din Banat. Drumul spectaculos din vestul țării, la mare căutare printre turiști: „E perla Timișului” # PSNews.ro
Banatul are de câțiva ani un Transfăgărășan al lui – Transluncani, un drum șerpuit care urcă muntele, croit prin stâncă, pe urmele unui fost drum agricol pe care doar carele trase de boi puteau ajunge. Traseul de cinci km este acum un drum asfaltat căutat de turiști pentru peisajul mirific, pentru drumeție și sport, dar
Cum poți obține până la 200.000 de euro de la stat. Peste 5.000 de români au beneficiat deja de sprijin # PSNews.ro
Într-o perioadă în care auzim des cuvintele „austeritate" și „deficit", iată că agricultura românească primește o gură de oxigen. Astfel, tinerii fermieri din România, cu vârsta de până la 41 de ani, vor putea să acceseze, începând cu luna octombrie, fonduri europene de până la 200.000 de euro, pentru a-și dezvolta și consolida propriile ferme.
VIDEO Cum mută suedezii o magnifică biserică veche de peste 100 de ani. „Călătoria” va dura două zile # PSNews.ro
Suedezii încep mutarea unei splendide biserici istorice, parte a procesului de relocare a întregului oraș Kiruna, în vederea extinderii uneia dintre cele mai mari mine de fier din Europa. Localitatea suedeză Kiruna, situată la 200 de kilometri nord de Cercul Polar arctic, se pregăteşte să-şi mute magnifica biserică din lemn roşu, o etapă simbolică în
Din 15 august s-a deschis un nou punct de trece a frontierei spre R. Moldova, în regim non-stop # PSNews.ro
Republica Moldova. Traversarea peste Prut devine mai ușoară și mai flexibilă. Din data de 15 august, punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va funcționa în regim nonstop. Măsura, convenită între autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România, promite reducerea aglomerației și creșterea confortului pentru toți cei care tranzitează acest punct. Serviciul Vamal
De ce România nu a semnat „declarația europeană” privind summitul din Alaska. Explicațiile unui general # PSNews.ro
Deși este principala țară europeană la Marea Neagră și a sprijinit Ucraina, cu care are o graniță de circa 600 de kilometri, România nu a fost chemată să semneze declarația care reflectă poziția Europei față de summitul din Alaska. Generalul (r) Alexandru Grumaz explică de ce. După anunțarea la finalul săptămânii trecute a întâlnirii dintre
Un moment mult așteptat: Locomotiva Traxx 3 a atins viteza de 200 km/h la CTF Făurei, anunță autoritățile. La Centrul de Testări Feroviare Făurei, prima locomotivă electrică nou construită și achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pentru Statul Român, în ultimii 15 ani, a continuat etapa de testare. Locomotiva prezentată în imagini este prima
Papa Leon al XIV-lea a vorbit, vineri 15 august, reporterilor, adunați la porțile reședinței papale de vară de la Villa Barberini din Castel Gandolfo, și a transmis un mesaj important, înaintea întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump, transmite Mediafax. Papa Leon a cerut încetarea focului în Ucraina înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump
Pensii speciale de 40.000 lei, deși au contribuit pentru doar 10.000 lei. Cu cât rămân după tăieri? # PSNews.ro
Penisile speciale vor fi tăiate. Calculele arată că pensiile speciale vor rămâne mari și după tăierile anunțate de Bolojan. Avem pensii speciale de 40.000 lei, deși acei pensionari au contribuit pentru doar 10.000 lei. Proiectul de tăiere a pensiilor speciale a fost publicat și pus în dezbatere publică. Avem o nouă formulă de recalculare a
Clubul spaniol de fotbal FC Valencia nu va mai permite consumul de seminţe de floarea soarelui pe stadionul Mestalla, conform unui comunicat dat publicităţii vineri, explicând că va face acest lucru pentru „a asigura sănătatea în tribune", informează EFE. „Aruncarea cojilor de seminţe de floarea soarelui pe jos reprezintă o problemă de sănătate, înfundând ţevile
Dosarul locurilor de veci date ilegal în Ghencea Militar 3. DNA extinde ancheta în cazul generalilor acuzați # PSNews.ro
Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au extins ancheta în dosarul concesionării ilegale a locurilor de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3, după ce au apărut noi indicii privind posibila implicare a unor oficiali militari de rang înalt și a mai multor persoane publice. Ancheta DNA privind locurile de veci din Ghencea Militar
Cinema în Aer Liber revine la București între 19 august și 14 septembrie, în Parcul Titan. Ce filme vor rula # PSNews.ro
Cinema în Aer Liber, unul dintre cele mai așteptate evenimente cinematografice ale verii, revine în 2025 cu o nouă ediție de filme variate, proiecții sub cerul liber și o atmosferă relaxată în mijlocul naturii urbane. Proiecții sub cerul liber și o atmosferă relaxată în mijlocul naturii urbane. Între 19 august și 14 septembrie, Insula Artelor
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează pentru perioada 18 august – 15 septembrie 2025 temperaturi medii apropiate de valorile normale pentru această perioadă. În săptămâna 18–25 august, valorile termice vor fi în general normale, posibil ușor mai ridicate în sud-vestul țării. Precipitațiile vor fi deficitare în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar în
Programul Casa Verde Fotovoltaice, prin care cetățenii puteau obține fonduri de la stat să își instaleze panouri fotovoltaice pentru autoconsum, nu va fi finanțat deloc în acest an. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că programul Casa Verde Fotovoltaice al Administrației Fondului pentru Mediu nu va mai fi lansat. În schimb, va fi pregătit un
Câciu se stropșește la Guvern: Dacă ai da bani pentru școli, am intra în incapacitate de plată? # PSNews.ro
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, atacă fără menajamente Guvernul și pe premierul României pentru declarațiile privind bugetul și riscul de incapacitate de plată. „Dacă dai 25 de miliarde lei pe arme, nu intri în incapacitate de plată. Dar dacă ai da jumătate din sumă pentru școli, spitale, drumuri, gaze, apă, canal, clar, intri în incapacitate de plată. Între timp,
RO-ALERT! Incendiu de vegetaţie în localitatea Clinceni de lângă București. Există pericolul extinderii la case # PSNews.ro
Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case. Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere. Totodată, a fost emis mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum. "Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetaţie uscată, pe strada
„Madrigal la Răsărit” – ediție record! Mii de oameni au venit să asculte muzică pe plajă la 6 dimineața # PSNews.ro
Peste 6.500 de spectatori au întâmpinat răsăritul soarelui pe acordurile live ale Corului Madrigal, dirijat de Anna Ungureanu, într-o experiență imersivă în care frumusețea și grația muzicii s-au împletit cu spectacolul grandios al naturii – un dar pe care Madrigalul îl face publicului de pe litoral al treilea an consecutiv, de Ziua Marinei Române și
Prosumatorii au asigurat, de Sf. Maria, cea mai mare parte din energia consumată în România # PSNews.ro
Producția de electricitate rezultată din panourile solare ale prosumatorilor a reușit, vineri, 15 august, să asigure marea majoritate a consumului de energie din țară, potrivit unor date analizate astăzi. Potrivit datelor Transelectrica, analizate de HotNews.ro, fiind sărbătoare legală (Sfânta Maria), consumul la nivel național este unul redus. Transelectrica prognozează că după prânz, în restul zilei, prosumatorii vor genera peste
Bolojan a vizitat Academia lui Gică Hagi, de la Constanța. „Regele” a pus poze cu premierul # PSNews.ro
Aflat la Constanța, de Ziua Marinei, premierul Ilie Bolojan i-a făcut o vizită regelui neîncoronat al fotbalului românesc, Gheorghe Hagi. Premierul Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi, la sediul Academiei sale de fotbal, de la Constanța, cât și la baza sportivă Farul Constanța, pe care fostul tricolor o deține, în asociere și cu un
Anul școlar 2025-2026. Cât costă anul acesta „un plin” de rechizite pentru un elev din clasele primare # PSNews.ro
Valul de scumpiri nu ocolește nici începutul de an școlar. Părinții care au copii în clasele 0–4 trebuie să scoată din buzunar sume considerabile pentru rechizite, uniforme și alte materiale obligatorii. Creșterile de preț variază între 5% și 30%, în funcție de produs, iar în unele cazuri alegerea calității poate dubla bugetul necesar. Astfel, părinții
Greu de oprit. Un copil de 11 ani, aflat la volanul unei mașini, a făcut „raliu” cu polițiștii după el # PSNews.ro
Un copil în vârstă de 11 ani a fost prins la volanul unei mașini, gonind pe o stradă dintr-o comună din județul Dolj. La vederea polițiștilor, minorul a accelerat, după care a abandonat mașina și a fugit într-o curte. Un copil de 11 ani din Amărăștii de Jos, Dolj, a fost surprins de polițiști la
Declarație șoc a unui astrofizician de la Harvard: O navă extraterestră „ostilă” se îndreaptă cu viteză spre Pământ # PSNews.ro
Un profesor de astrofizică de la Harvard susține că un obiect misterios, catalogat de NASA drept cometă, ar fi de fapt o navă-mamă extraterestră „ostilă". NASA a detectat la începutul lunii iulie un corp interstelar de câteva mile diametru, care traversează sistemul nostru solar cu 37 de mile pe secundă și pe care l-a denumit 3I/ATLAS.
Albania plănuiește să ducă digitalizarea guvernării la un nou nivel, folosind inteligența artificială nu doar pentru servicii administrative, ci și pentru accelerarea drumului spre Uniunea Europeană. Premierul Edi Rama a declarat că tehnologia ar putea fi cheia pentru eliminarea corupției și creșterea transparenței,
Atenție cum conduceți în Grecia: 8.000 euro – amenda pentru depășirea vitezei. Cât e cea pentru vorbit la telefon # PSNews.ro
Grecia va implementa noi măsuri drastice pentru siguranța rutieră începând cu luna septembrie, conform Profit. Țara, populară printre turiștii români, se află pe locul șapte în Europa la rata mortalității rutiere. Noile reguli presupun amenzi severe și suspendarea permisului. Mai exact, șoferii prinși vorbind la telefon în timp ce conduc, în Grecia, vor primi o amendă […] Articolul Atenție cum conduceți în Grecia: 8.000 euro – amenda pentru depășirea vitezei. Cât e cea pentru vorbit la telefon apare prima dată în PS News.
Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP) a luat act de numeroasele sesizări ale cetățenilor privind dificultățile în utilizarea cărții electronice de identitate (CEI) în relația cu diverse instituții publice și private și a transmis un semnal dur autorităților care trebuie să se implice mai mult în rezolvarea problemelor logistice care au apărut în citirea cipurilor […] Articolul Probleme tehnice cu noile cărți de identitate electronice. Mesajul transmis de DGEP apare prima dată în PS News.
Rezerva de umiditate în cultura de porumb neirigat va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute în cea mai mare parte a țării pe parcursul următoarelor zile, iar menținerea temperaturilor ridicate din aer și de la suprafața solului va duce la șiștăvirea boabelor la porumb, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada […] Articolul Secetă pedologică peste România. Porumbul și floarea soarelui, în pericol apare prima dată în PS News.
Oamenii de ştiinţă au reuşit să facă un pas surprinzător în direcţia decodării gândurilor, demonstrând că un computer conectat la electrozi implantaţi în creier poate interpreta nu doar cuvintele rostite sau pe cele pe care o persoană încearcă să le rostească, ci şi pe cele doar gândite, fără intenţia de a fi rostite. Această descoperire […] Articolul Gândurile pot fi „auzite” cu ajutorul unei noi tehnologii. Oare chiar dorim asta? apare prima dată în PS News.
Rebecca Diaconescu a crescut printre corzi de bazin și miros de clor, dar visează la halatul alb și la o carieră în medicina dentară. Pentru înotătoarea de 20 de ani, participarea la Jocurile Olimpice de la Paris, din vara trecută, a rămas cea mai frumoasă amintire din carieră. „Încă mă uit și nu pot să […] Articolul Rebecca Diaconescu, de la Jocurile Olimpice, la halatul alb apare prima dată în PS News.
Un medicament experimental a reșit să reducă tumorile metastatice la șase pacienți. Doi s-au vindecat complet # PSNews.ro
O nouă versiune a anticorpului imunostimulator agonist CD40, denumită 2141-V11 și dezvoltată de cercetători de la Universitatea Rockefeller (Statele Unite), a reușit să reducă tumorile metastatice la șase dintre cei 12 pacienți participanți la un studiu clinic de fază 1. La doi dintre aceștia, tumora a dispărut complet. Studiul, publicat în Cancer Cell, a urmărit […] Articolul Un medicament experimental a reșit să reducă tumorile metastatice la șase pacienți. Doi s-au vindecat complet apare prima dată în PS News.
Administratorul grupului de Facebook „Forum Thassos” a povestit membrilor forumului o întâmplare amuzantă cu un român implicat. „Expresia exagerată «Thassos, pământ românesc» nu este corectă. Așa cum am spus de mai multe ori în interviuri. Și vă aduc aminte acest lucru și azi, mai ales când am observat că gluma asta neinspirată provoacă și victime: […] Articolul Ce a făcut un român aflat în vacanță, după ce a aflat că „Thassos este pământ românesc” apare prima dată în PS News.
Iohannis, „Dă bă, banii înapoi!”. Val de glume și ironii online la adresa fostului președinte, notificat de ANAF # PSNews.ro
Iohannis a fost somat de ANAF să restituie un milion de euro. Prilej de haz de necaz. Românii au un talent aparte de a transforma orice subiect serios într-o comedie colectivă. Ultima demonstrație: notificarea primită de Klaus Iohannis de la ANAF. În doar câteva ore, rețelele sociale au fost inundate de meme-uri, glume, parodii video și […] Articolul Iohannis, „Dă bă, banii înapoi!”. Val de glume și ironii online la adresa fostului președinte, notificat de ANAF apare prima dată în PS News.
Apocalipsa după Piperea: În România urmează executări silite din case personale și concedieri în masă # PSNews.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea lansează un scenariu apocaliptic. Acesta spune că în România urmează executări silite pentru neplata costurilor la întreținere, dar și concedieri în masă. Ratele se vor dubla și prețurile serviciilor vor sălta cu 30% mai spune Piperea. Suntem într-o mașină care gonește nebunește spre un zid, iar șoferul e beat, spune Piperea „Numărul turiștilor […] Articolul Apocalipsa după Piperea: În România urmează executări silite din case personale și concedieri în masă apare prima dată în PS News.
Simion anunță construcția unui centru social la Broșteni, ca „proiect pilot” pentru partid # PSNews.ro
Parlamentari ai Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) au anunţat, vineri, la Broşteni, în judeţul Suceava, că vor construi un centru medical, un centru social şi o şcoală de meserii pentru locuitorii din Valea Bistriţei, afectaţi de inundaţiile recente. Centrele ar urma să fie amenajate în locul unei foste fabrici de confecţii, care a fost construită […] Articolul Simion anunță construcția unui centru social la Broșteni, ca „proiect pilot” pentru partid apare prima dată în PS News.
NAȚIUNILE UNITE Negociatorii care lucrează la un tratat care să abordeze criza globală a poluării cu plastic nu ajung la un acord vineri la Geneva, scrie Euronews. Aceștia s-au întâlnit pentru a 11-a zi la biroul Organizației Națiunilor Unite din Geneva pentru a încerca să finalizeze un tratat istoric care să pună capăt crizei poluării […] Articolul Știri din capitalele Europei, 15 august apare prima dată în PS News.
România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri, care să vizeze restructurarea cheltuielilor statului, reducerea investițiilor și curățarea mediului de afaceri de companiile cu potențial risc evazionist, susține consultantul economic Adrian Negrescu, scrie Agerpres. „România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri deoarece creșterea taxelor nu a fost de ajuns pentru a acoperi găurile […] Articolul Adrian Negrescu: România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri apare prima dată în PS News.
Fifor, deranjat de absența președintelui la Ziua Marinei: Un gest urât faţă de Armata României # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al apărării, critică absenţa preşedintelui Nicuşor Dan de la ceremoniile orgabnizate la Constanţa, cu ocazia Zilei Marinei, afirmând că nu îşi aminteşte ca un şef de stat şi comandant suprem al Forţelor Armate să fi lipsit de la aceste manifestări. ”Un gest urât faţă de Armata României şi faţă […] Articolul Fifor, deranjat de absența președintelui la Ziua Marinei: Un gest urât faţă de Armata României apare prima dată în PS News.
Ca în filme: Un tânăr băut, fără permis, a avariat o mașină de poliție, apoi a fugit. Polițiștii au deschis focul # PSNews.ro
Un tânăr din Teleorman, cunoscut poliţiştilor din zonă pentru faptul că obişnuieşte să conducă fără permis, a avariat joi, 14 august, o autospecială a Poliţiei, încercând să scape de control. După ce a lovit autospeciala, a încercat să fugă de polițiști, însă a fost prins și reținut. Evenimentele au avut loc în seara zilei de […] Articolul Ca în filme: Un tânăr băut, fără permis, a avariat o mașină de poliție, apoi a fugit. Polițiștii au deschis focul apare prima dată în PS News.
Interviu Valentin Jucan (CNA): Luăm în calcul scenariul extrem, al anticipatelor în primăvară # PSNews.ro
Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) au observat, după alegerile prezidenţiale din 18 mai, o schimbare de strategie a propagandei ruseşti în România, dezvăluie Valentin Jucan, vicepreşedinte al instituţiei, într-un dialog cu News.ro. Rusia a urmărit în campania electorală nişte obiective cu efecte imediate, care vizau afectarea alegerilor în sine, dar apoi focusul s-a mutat […] Articolul Interviu Valentin Jucan (CNA): Luăm în calcul scenariul extrem, al anticipatelor în primăvară apare prima dată în PS News.
Un avion rusesc Su-30SM, de 50 mil.$, s-a prăbuşit în Marea Neagră. Era în misiune aproape de insula Șerpilor # PSNews.ro
Trupele ruse au pierdut un avion de vânătoare Su-30SM care îndeplinea o misiune la sud-est de Insula Șerpilor, anunță Marina Ucrainei. Se caută piloții. Serviciile de informații ale Marinei Ucrainene au interceptat comunicațiile radio despre pierderea contactului cu un avion de vânătoare rusesc Su-30SM. Acesta îndeplinea o misiune la sud-est de insula Zmiinyi. Aeronava s-a […] Articolul Un avion rusesc Su-30SM, de 50 mil.$, s-a prăbuşit în Marea Neagră. Era în misiune aproape de insula Șerpilor apare prima dată în PS News.
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele de securitate ale întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska # PSNews.ro
Pregătirile Serviciului Secret al SUA pentru întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin în Alaska „au devenit o cursă contra cronometru”, scrie bloomberg. Bloomberg a scris că, atunci când Trump a anunțat întâlnirea în urmă cu o săptămână, singurul agent staționat ca parte a Serviciului Secret la Last Frontier (Alaska) a început […] Articolul „Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele de securitate ale întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska apare prima dată în PS News.
Bursele europene au deschis în creștere, cu summitul Trump–Putin în prim-plan. Euro s-a apreciat cu 0,22% față de dolar # PSNews.ro
Bursele europene au deschis vineri în creștere, susținute de optimismul generat de viitoarea întâlnire Trump–Putin din Alaska și de date economice pozitive din Elveția. Principalii indici bursieri europeni au început tranzacțiile de vineri pe verde, în timp ce atenția globală era concentrată asupra viitoarei întâlniri dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, […] Articolul Bursele europene au deschis în creștere, cu summitul Trump–Putin în prim-plan. Euro s-a apreciat cu 0,22% față de dolar apare prima dată în PS News.
Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri în largul coastelor estice ale peninsulei ruse Kamceatka, a anunţat Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ), transmite Reuters. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, a precizat GFZ, notează Agerpres. Dumincă, 10 august, un alt seism de magnitudine șase a avut loc în regiune. La 30 […] Articolul Nou cutremur în largul peninsulei Kamceatka: a avut magnitudine 6 apare prima dată în PS News.
Reorganizare masivă la Guvern: 13 instituții vizate, inclusiv RA-APPS și Corpul de Control # PSNews.ro
Ilie Bolojan a cerut reorganizarea a 13 instituții din subordinea guvernului, între care RA-APPS, Corpul de Control al premierului și Secretariatul de stat pentru culte. Până marți, agențiile vizate trebuie să transmită Cancelariei Prim-Ministrului rapoarte de activitate și măsuri concrete pentru reorganizări și comasări. În adresa transmisă din dispoziția premierului Ilie Bolojan, celor 13 instituții […] Articolul Reorganizare masivă la Guvern: 13 instituții vizate, inclusiv RA-APPS și Corpul de Control apare prima dată în PS News.
În ultimii ani, prețurile la alimente au tot crescut. Mai nou, a crescut și TVA-ul, așa că, acum, scumpirile sunt chiar vizibile. Libertatea a realizat o analiză comparativă a prețurilor din zilele de 15 august 2022, respectiv 15 august 2025, pentru 30 de produse alimentare de bază pentru a observa cât de mult au crescut prețurile în ultimii ani. Rezultatele […] Articolul Prețuri 2022 vs. prețuri 2025. Cât de mult s-au scumpit alimentele în ultimii 3 ani apare prima dată în PS News.
O nouă bază NATO în apropiere de Marea Neagră. Investiţia depăşeşte 100 de milioane de euro # PSNews.ro
Guvernul bulgar a anunțat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldați ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO inițiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 și extinsă după invazia din 2022, informează EFE. Baza va fi amplasată în zona militară […] Articolul O nouă bază NATO în apropiere de Marea Neagră. Investiţia depăşeşte 100 de milioane de euro apare prima dată în PS News.
Când Vladimir Putin va veni vineri în Alaska pentru întâlnirea sa importantă cu Donald Trump, el va fi însoţit de unele dintre cele mai puternice figuri din cercul restrâns al Kremlinului – o echipă de politicieni experimentaţi, strategi financiari şi diplomaţi care au contribuit la conturarea politicii externe şi economice a Rusiei timp de mai […] Articolul Summit Trump – Putin. Cine sunt membrii delegaţiilor care vor negocia în Alaska apare prima dată în PS News.
