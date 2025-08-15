Înfruntarea din Alaska: Trump și Putin negociază Ucraina, armele nucleare și pacea mondială
Jurnalul.ro, 15 august 2025 20:30
Pe 15 august 2025, la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, președinții Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc într-un summit de înalt nivel, împărțit între o discuție privată și o conferință de presă comună, marcată de prezența delegațiilor diplomatice
Acum 5 minute
20:40
Întâlnirea din Alaska programată vineri, între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea dura cel puțin 6-7 ore, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de presa de stat rusă.
Acum 15 minute
20:30
Acum 30 minute
20:20
Cel mai aglomerat weekend al sezonului 2025 pe litoralul românesc se înregistrează în minivacanţa de Sfânta Maria, susţine Asociaţia Patronală RESTO Constanţa, într-un comunicat
Acum o oră
20:10
14 Greșeli de întreținere auto care îți distrug mașina și îți golesc portofelul – Cum le eviți # Jurnalul.ro
Întreținerea corectă a mașinii nu este doar o chestiune de estetică, ci o investiție în siguranță și economie. Mulți șoferi din România fac zilnic greșeli care scurtează durata de viață a vehiculului și cresc costurile de reparații. Descoperă cele mai frecvente 14 greșeli și cum le poți evita pentru a economisi mii de lei pe termen lung.
19:50
Papa Leon al XIV-lea a cerut încetarea focului în Ucraina înaintea discuțiilor dintre președintele american, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, de vineri, a relatat Vatican News, potrivit The Kyiv Independent.
Acum 2 ore
19:40
Nicuşor Dan,"relativ pesimist" cu privire la întâlnirea Trump-Putin: N-am văzut vreun semn că Rusia ar dori pacea # Jurnalul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan s-a declarat, vineri, "relativ pesimist" cu privire la rezultatele întâlnirii din Alaska dintre Donald Trump şi Vladimir Putin privind războiul din Ucraina, punctând că nu a văzut până acum vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea.
19:20
Văduva lui Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina încarceraţi # Jurnalul.ro
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina încarceraţi în Rusia, cu câteva ore înainte de summitul din Alaska între liderul de la Kremlin şi omologul său american Donald Trump, relatează AFP.
19:10
Unele semne zodiacale au un dar aparte: pot înțelege și simți emoțiile fără să le judece, văzându-le ca parte firească a experienței umane. Pentru acești nativi, emoțiile nu sunt „bune” sau „rele”, ci simple expresii ale vieții interioare. Iată trei zodii care se remarcă printr-o intuiție emoțională deosebită.
18:50
Un cetățean ucrainean de 26 de ani a fost salvat în Munții Maramureșului, zona Vârfului Pop Ivan, după patru nopți petrecute pe munte, în stare gravă de deshidratare și hipertermie. Intervenția rapidă a Salvamont Maramureș și evacuarea cu elicopterul i-au salvat viața.
Acum 4 ore
18:40
Zelenski, mesaj înainte de summit: A venit timpul să punem capăt războiului. Contăm pe America # Jurnalul.ro
Volodimir Zelenski a postat un mesaj vineri pe rețelele de socializare, afirmând că se așteaptă să primească în cursul zilei un raport din partea serviciilor de informații ucrainene „privind intențiile actuale ale părții ruse și pregătirile acesteia pentru întâlnirea din Alaska”, scrie The Guardian.
18:20
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au convenit să se întâlnească după summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, a relatat, vineri, canalul francez BFMTV, citând biroul lui Macron, conform The Kyiv Independent.
18:10
În fața încercărilor vieții, unii oameni se prăbușesc, iar alții își găsesc puterea interioară. În astrologie, trei zodii se disting printr-o calitate rară: capacitatea de a transforma durerea în lecții de viață, reziliență și speranță pentru ceilalți. Scorpionul, Peștii și Capricornul sunt adevărații alchimiști ai sufletului.
17:50
Premierul Ilie Bolojan a fost fluierat și huiduit de mulțime la evenimentul la care a participat cu ocazia Zilei Marinei, sărbătorită vineri pe faleza din Constanța, în prezența a peste 150.000 de turiști.
17:20
Ministerul Educației: Doar proiectele care fac dovada unui grad de maturitate, finanțate prin PNRR # Jurnalul.ro
Ministerul Educației și Cercetării a făcut precizări cu privire la Situația Componentei Educație în procesul de renegociere a PNRR de către Guvernul României și Comisia Europeană. Potrivit unui comunicat, au fost păstrate numai proiectele ce fac dovada unui grad de maturitate.
17:10
Șeful securității Ucrainei face dezvăluiri uluitoare. Ce se întâmplă cu agenții întorși din misiuni # Jurnalul.ro
Chirurgi plasticieni renumiți le schimbă fețele agenților sub acoperire ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SSU) după ce se întorc din misiuni periculoase.
17:00
Deputatul PSD Mihai Alexandru Ghigiu atacă dur Guvernul Bolojan, acuzând reducerea cu 718 milioane de euro a fondurilor PNRR pentru educație, proiecte esențiale eliminate și clase supraaglomerate. El cere o dezbatere reală și avertizează că Legea 141/2025 reprezintă un pas înapoi pentru România.
Acum 6 ore
16:40
Măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan vizează și profesiile liberale.
16:30
Înainte de a pleca spre Alaska, unde va avea loc întâlnirea dintre el și Vladimir Putin, Donald Trump a postat un mesaj pe rețeaua sale de socializare.
16:10
Gelozia este o emoție naturală și complexă prin care trec oamenii din întreaga lume. Adesea provine din sentimente de nesiguranță, teama de a pierde pe cineva sau nevoi emoționale nesatisfăcute.
16:00
Un membru al echipajului navei One Day, sub pavilion Comore, a fost evacuat în siguranță pentru îngrijiri medicale, vineri, după o intervenție rapidă a echipajului SAR ARTEMIS în rada exterioară a portului Constanța.
15:40
Un român din județul Timiș primește pensie pentru o singură zi de muncă. Cuantumul acesteia se ridică la 1 leu.
15:30
Capitala se va afla, vineri, sub atenționare Cod galben de vreme deosebit de caldă, valorice termice maxime urmând să ajungă chiar și la 36 de grade Celsius, în cursul zilei de vineri, conform prognozei de specialitate, publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
15:10
Horoscop de weekend, 16-17 August 2025: Cum stau zodiile cu dragostea, banii și sănătatea # Jurnalul.ro
Horoscop de weekend, 16-17 August 2025: Racii rezolvă o neînțelegere mai veche, iar Peștii sunt irezistibili în amor.
15:00
USR, chemată în instanță pentru o factură restantă de energie în valoare de 223 de euro # Jurnalul.ro
Uniunea Salvați România (USR), formațiune care l-a sprijinit pe Nicușor Dan în cursa pentru Președinție, a fost dată în judecată de compania E.ON Energie România SA pentru o restanță la plata unei facturi de energie în valoare de 223 de euro.
Acum 8 ore
14:40
Oamenii de știință au descoperit că pisicile dezvoltă demență, similar cu oamenii care au boala Alzheimer, ceea ce duce la speranța unui progres în cercetare.
14:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la manifestările ocazionate de Ziua Marinei Române în zona Comandamentului Flotei din Constanţa, că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi.
14:10
Un nou proiect de lege prevede sancțiuni dure pentru cei care ridică construcții ilegale, fie că este vorba despre garaje, depozite sau case.
14:00
Demonstranți pro-ucraineni au ieșit în stradă în Anchorage, Alaska, joi, înaintea summitului planificat, vineri, între președintele american, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, scrie The Kyiv Independent.
13:40
Schema Caritas renaște în era digitală. Zeci de mii de români păcăliți cu investiții false # Jurnalul.ro
O nouă escrocherie, de tip piramidal, care amintește de celebra schemă Caritas, a luat avânt pe rețelele sociale din România.
13:30
Putin, maestrul negocierilor, cunoaște punctele slabe ale lui Trump și va încerca să le exploateze # Jurnalul.ro
Vladimir Putin își pregătește cu atenție tactica înaintea întâlnirii cu Donald Trump, mizând pe aparența unor concesii și oferte economice atractive pentru a încheia conflictul din Ucraina în termenii Moscovei.
13:10
Horoscop săptămânal, 18 - 24 august 2025. Gemenii și Vărsătorii spun adevărul. Leii sunt preocupați de bani # Jurnalul.ro
Această vară ne-a accelerat dezvoltarea personală în multe feluri, lăsându-ne transformați emoțional, cognitiv și spiritual.
13:00
Ucraina a atacat o navă încărcată cu arme iraniene într-un port rusesc în ziua summitului din Alaska # Jurnalul.ro
Armata ucraineană a atacat joi seară un port rusesc din Astrahan, vizând o navă cu piese pentru drone și muniție din Iran, potrivit unui comunicat oficial emis de autoritățile ucrainene, anunță SkyNews.
Acum 12 ore
12:40
Dispeceratul Național Salvamont a gestionat, în ultimele 24 de ore, 17 intervenții de urgență în zonele montane, salvând 16 persoane, dintre care patru au fost transportate la spital. Totodată, au fost primite 34 de apeluri pentru sfaturi și informații despre trasee turistice.
12:30
Un adolescent de 16 ani a fost arestat sub suspiciunea de viol și crimă, după ce o fată de 13 ani a fost găsită inconștientă și a murit la spital, informează Sky News.
12:10
Probleme pe ruta Fetești – Cernavodă: trenuri CFR Călători în întârziere până la 200 de minute # Jurnalul.ro
CFR Călători anunță întârzieri între 64 și 200 de minute ale trenurilor pe ruta Fetești – Cernavodă, din cauza unor probleme la infrastructura feroviară. Circulația se realizează acum cu tracțiune diesel, iar pasagerii pot solicita restituirea contravalorii biletelor neutilizate.
12:10
Lou Bega, starul „Mambo No. 5”, vine la We Love Music Festival 2025: „Eu dansez cu voi, voi dansați cu mine!” # Jurnalul.ro
Râmnicu Vâlcea se pregătește pentru unul dintre cele mai energice evenimente muzicale ale verii – We Love Music Festival 2025, ce va avea loc pe 15 și 16 august, pe Platoul Fețeni.
12:00
Shinjiro Koizumi, ministrul Agriculturii, a vizitat vineri sanctuarul Yasukuni din Tokyo, cu ocazia comemorării a 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, relatează Reuters.
12:00
Adevărul ascuns al întâlnirii Putin-Trump: cine câștigă, cine pierde și cine decide în jocul geopolitic al imprevizibilului # Jurnalul.ro
În lumea de astăzi, conflictele și negocierile la nivel înalt nu mai sunt doar despre interese economice sau strategie militară, ci devin acte de redefinire a echilibrului global.
11:40
SUA trimit forțe navale și aeriene în sudul Mării Caraibelor pentru a combate cartelurile de droguri # Jurnalul.ro
Administrația Trump a ordonat desfășurarea de forțe militare americane în sudul Mării Caraibelor, pentru a contracara amenințările reprezentate de cartelurile de droguri care se află sun caracterizare de grupări teroriste, au declarat surse pentru Reuters.
11:30
Șeful Forțelor Armate Britanice: „Occidentul nu trebuie să fie intimidat de Putin. Rusia este slabă!” # Jurnalul.ro
Amiralul Sir Tony Radakin, liderul forțelor armate britanice, a transmis că statele occidentale nu ar trebui „să fie intimidate” de retorica sau acțiunile președintelui rus, Vladimir Putin, informează Sky News.
11:10
Horoscopul zilei, 16 august 2025: Gemenii au o energie bună, iar Balanțele sunt gata pentru planuri noi # Jurnalul.ro
Horoscopul zilei, 16 august 2025: Racii atrag atenția în mod pozitiv, Scorpionii abordează subiecte delicate, iar Peștii se bucură de viață
11:00
Directorul Biroului de Gestionare a Personalului, Scott Kupor a anunțat reducerea aparatului public federal cu 300.000 de posturi echivalentul a 12,5% din forța de muncă civilă federală, anunță Reuters.
11:00
Cod galben și portocaliu de caniculă în jumătate de țară. Maximele ajung la 38 de grade # Jurnalul.ro
ANM a emis avertizări meteorologice de cod galben și portocaliu pentru următoarele două zile, când România va fi afectată de caniculă și disconfort termic ridicat.
11:00
În București, vineri și sâmbătă va fi foarte cald, cu temperaturi maxime în jur de 35-36 de grade și un disconfort termic ridicat, potrivit avertizărilor cod galben emise de Administrația Națională de Meteorologie.
10:40
Președintele american, Donald Trump, se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, vineri, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska, informează Reuters.
10:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează pentru perioada 18 august – 15 septembrie 2025 temperaturi medii apropiate de valorile normale pentru această perioadă.
10:30
Ziua de 15 august aduce bucurie pentru mii de români care poartă prenume asociate Fecioarei Maria. Specialiștii au făcut cunoscută situația statistică pentru anul 2025, evidențiind cât de mulți români își sărbătoresc onomastica cu ocazia Adormirii Maicii Domnului.
10:10
Eli Lotar, fotograful și cineastul român care a cucerit Parisul, omagiat la ICR Tel Aviv # Jurnalul.ro
O biografie personală și profesională mai puțin cunoscută pubicului larg – românesc și israelian, deopotrivă – a fotografului și cineastului Eliazar Lotar Teodorescu (30 ianuarie 1905 – 10 mai 1969), fiul nelegitim al poetului Tudor Arghezi și al Constanței (Sonia) Zissu, a fost prezentată în cadrul unei conferințe organizate de Institutul Cultural Român de la Tel Aviv în data de 12 august.
10:00
Limonada cu lavandă. Băutura rafinată care oferă o notă de eleganță petrecerilor de vară # Jurnalul.ro
Limonada cu lavandă este o modalitate simplă și rafinată de a adăuga o notă specială băuturii clasice de vară.
09:40
Doi cetățeni sârbi, cercetați pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc, au fost prinși pe autostrada A1 Sibiu cu 66,5 kg de cocaină ascunse într-o autorulotă, droguri evaluate la 3,5 milioane euro, transportate pentru comercializare în România.
