Liverpool a făcut transferul #5 vara aceasta » Jucătorul dorit și de Chivu a fost prezentat
Gazeta Sporturilor, 15 august 2025 20:30
Liverpool a anunțat oficial transferul lui Giovani Leoni, fundaș central de 18 ani cumpărat cu 35 de milioane de euro de la Parma.Restructurarea lotului la Liverpool continuă. Leoni e al 5-lea transfer important din această vară, după Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Frimpong și Milos Kerkez. Iar campioana Angliei nu vrea să se oprească aici.Liverpool s-a înțeles și cu Marc Guehi, fundașul central de la Crystal Palace, și lipsește doar acordul cu clubul londonez. ...
• • •
Liverpool a anunțat oficial transferul lui Giovani Leoni, fundaș central de 18 ani cumpărat cu 35 de milioane de euro de la Parma.Restructurarea lotului la Liverpool continuă. Leoni e al 5-lea transfer important din această vară, după Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Frimpong și Milos Kerkez. Iar campioana Angliei nu vrea să se oprească aici.Liverpool s-a înțeles și cu Marc Guehi, fundașul central de la Crystal Palace, și lipsește doar acordul cu clubul londonez. ...
Ruina Națională » GSP a surprins haosul de la cel mai mare stadion al României: scaune rupte la „oficială”, găuri în tavan, reparații cu banda izolatoare # Gazeta Sporturilor
Condiții de toată jena la tribuna oficială de pe Arena Națională înainte de Dinamo - UTA Arad, din runda cu numărul 6 din Superliga. Este vorba despre zona în care suporterii plătesc cele mai scumpe bilete din stadion.GSP. ...
Pe lângă Cisotti, Gigi Becali mai are un preferat la FCSB: „A fost extraordinar!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a avut 4 remarcați după victoria cu Drita, scor 3-1, din manșa secundă a turului 3 preliminar Europa League. Printre ei s-a numărat și mijlocașul Baba Alhassan (25 de ani), care a început partida pe bancă.Introdus la pauză în locul lui Edjouma, Baba l-a impresionat pe Becali cu jocul lui. Patronul de la FCSB i-a catalogat prestația drept extraordinară. ...
Sancțiunea cu care Newcastle îl amenință pe Isak! » Managerul Eddie Howe l-a implorat să renunțe la grevă # Gazeta Sporturilor
Alexander Isak se încăpățânează să nu se întoarcă la antrenamentele lui Newcastle. Golgheterul suedez nu mai vrea să joace pentru echipa lui Eddie Howe și așteaptă rezolvarea transferului său la Liverpool. Până atunci, atacantul de 25 de ani nu va fi în lotul convocat de managerul „coțofenelor” pentru vizita pe terenul lui Aston Villa și riscă o amendă de circa 300.000 de euro. ...
Jucătorul Rapidului, acuzații de rasism la un meci din Superliga: „A făcut sunete de maimuță” # Gazeta Sporturilor
Antoine Baroan, atacantul Rapidului, a declarat că a fost victima rasismului la Galați, înainte de meciul cu Oțelul din etapa #5 a Superligii (scor 1-1).Jucătorul ajuns vara aceasta în Liga 1 susține că un fan i-a adus injurii rasiste lui, dar și lui Kader Keita. Concret, persoana de pe stadionul din Galați le-a făcut semne de maimuță.Francezul a declarat că i-a fost greu să se concentreze la meci, după ce a fost atacat rasist. ...
Clubul din Superligă a intrat în concordat preventiv, ultimul pas înaintea insolvenței! # Gazeta Sporturilor
UTA Arad, echipă aflată pe locul 3 în Superliga după primele 5 etape, a intrat în concordat preventiv, ultimul pas înainte de insolvență.UTA Arad are parte de un început bun de sezon, bifând nu mai puțin 3 victorii în primele 5 meciuri. Lucrurile nu stau, însă, la fel de bine și din punct de vedere financiar. Clubul din Arad are datorii de 11 milioane de lei, conform specialarad.ro. ...
Ruben Amorim și-a trasat marele obiectiv pentru noul sezon din Premier League: „E greu să spui așa ceva când ești antrenor la Manchester United” # Gazeta Sporturilor
Managerul Ruben Amorim (40 de ani) începe duminică primul sezon complet pe banca lui Manchester United, club la care a sosit la mijlocul stagiunii precedente, una care s-a încheiat dezastruos pentru „diavolii roșii”, cu un loc 15 în Premier League.Manchester United - Arsenal, în etapa #1 din Premier League, se joacă pe duminică, 17 august, de la ora 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și pe Voyo. ...
Andrei Cornea, campion olimpic la cantotaj la Paris, a scos la vânzare mașina primită cadou de la Ion Țiriac. După Jocurile Olimpice din 2024, fostul mare jucător de tenis le-a oferit medaliaților români câte o mașină. Miliardarul le-a dat premiul în funcție de medalia câștigată la Paris. ...
Am început sezonul continental cu 4 reprezentante, dintre care una, U Cluj, a dispărut din primul foc. Fiind eliminată, îmi cer scuze, de nimeni pe lume, căci e cineva care să fi auzit de Ararat?! De munte da, de echipă nu! Chiar dacă FCSB a coborât din Champions în Europa League, iar CFR din Europa în Conference, iată-ne în postura de a merge mai departe cu 3 formații. Incluzând-o și pe Universitatea Craiova, prezentă în C3. ...
Înaintea startului noului sezon din Premier League, Mikel Arteta e încrezător: „Dacă continui să sapi, să sapi și să sapi...” + ce spune despre Victor Gyokeres # Gazeta Sporturilor
Managerul lui Arsenal, Mikel Arteta (43 de ani), este încrezător că după trei sezoane consecutive în care echipa sa a terminat pe locul secund în Premier League, în noua campanie londonezii au forța necesară pentru a face pasul decisiv și a cuceri titlul. Manchester United - Arsenal, în etapa #1 din Premier League, se joacă pe duminică, 17 august, de la ora 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și pe Voyo. ...
Fanii celor de la Maccabi Haifa au afișat un banner cu un mesaj scandalos la meciul cu Rakow, scor 0-2, din turul 3 preliminar al Conference League.În tur, echipa din Israel câștigase în Polonia cu 1-0, iar Rakow a întors soarta calificării în favoarea ei joi seară. Polonezii vor juca în play-off cu bulgarii de la Arda. ...
De Ziua Marinei Române, premierul Ilie Bolojan a fost la Constanța, acolo unde a ținut un discurs în fața marinarilor militari și civili. Nu a fost, însă, singura oprire a lui Ilie Bolojan. Politicianul a trecut și pe la baza celor de la Farul, acolo unde s-a întâlnit cu Gheorghe Hagi. ...
Când se întoarce fotbalul pe Cluj Arena, după încheierea Untold X » Meci tare la revenire # Gazeta Sporturilor
U Cluj va reveni pe Cluj Arena pe 23 august, cu Dinamo. Ardelenii nu au putut evolua până acum „acasă”, din cauza festivalului Untold, care s-a desfășurat în perioada 7-10 august.Aproape 500.000 de oameni au participat la Untold, festivalul ajuns la a 10-a ediție. La fel ca în fiecare an, Cluj Arena a fost ocupat în startul sezonului, iar U a fost nevoită să își caute altă casă. ...
Fostul mare atacant Gabi Balint (62 de ani) a spus pe cine vede favorită în dubla dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League.După ce i-a eliminat pe kosovarii de la Drita, 6-3 la general, FCSB va lupta pentru un loc în Europa League cu Aberdeen. Turul se va juca pe 21 august, în Scoția, în timp ce returul de la București se va disputa pe 28. ...
Man, aproape de debutul la PSV! » Ce spune antrenorul Peter Bosz + Cât ar putea să evolueze Dennis duminică # Gazeta Sporturilor
Prezentat marți de campioana din Eredivisie, Dennis Man va fi în lotul convocat de Peter Bosz pentru deplasarea de la Enschede. „A lăsat o impresie bună la antrenamente, Dar Man are puține zile de pregătire cu echipa și nu știu încă dacă și câte minute va juca”, a declarat, la conferința de presă de azi, tehnicianul lui PSV Eindhoven. ...
Nimeni nu se aștepta la asta! » Mesajul pe care abonații Voyo l-au primit la o zi după problemele de la Drita - FCSB # Gazeta Sporturilor
Voyo, platforma care a achiziționat drepturile tv pentru meciul dintre Drita și FCSB, a avut probleme majore joi seară. „A fost supusă unui atac cibernetic”, a fost scuza companiei. Astăzi, utilizatorii au început să primească mesaje private de la Voyo în care li s-au oferit cinci luni gratis de abonament!După dezastrul de joi seară, când platforma Voyo a căzut, iar utilizatorii n-au mai putut să vadă meciul dintre Drita și FCSB, compania s-a mișcat rapid cu o campanie ...
Fotbalistul Craiovei le-a luat ochii tuturor! A exclamat în direct: „O să dea lovitura, l-am propus la 3-4 echipe importante!” # Gazeta Sporturilor
Impresarul Ioan Becali, 73 de ani, dezvăluie că ultimele evoluții ale lui Ștefan Baiaram l-au determinat să-l propună pe fotbalistul Universității Craiova la mai multe cluburi din străinătate. Extrema juveților are deja patru goluri în opt apariții în actualul sezon.Cu prestații din ce în ce mai apreciate în Bănie, Ștefan Baiaram are toate șansele să devină viitorul produs de export al lui Mihai Rotaru. ...
Finanțatorul din Superliga a dezvăluit discuția cu Gigi Becali înaintea meciurilor din Europa: „E un om rău și asta îl caracterizează” # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova, a dezvăluit conversația purtată cu omologul său de la FCSB, Gigi Becali, înaintea meciurilor decisive din turul 3 preliminar al competițiilor europene.Oltenii s-au calificat cu emoții în play-off-ul Conference League, 6-4 la general cu Spartak Trnava, deși elevii lui Mirel Rădoi au condus cu 1-0 în retur, după 3-0 pe „Ion Oblemenco”. ...
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!” # Gazeta Sporturilor
Andrei Vochin, actualmente consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, vine la podcastul GSP „2 la 1”. Și povestește cum Gigi Becali l-a ofertat în 2007. Ce post ar fi ocupat la FCSB și ce contract i s-a propus - relatează, cu detalii, fostul ziarist al Gazetei Sporturilor. ...
Lewis Hamilton îi aduce o avere lui Ferrari. Cifrele publicate de Gazzetta dello Sport # Gazeta Sporturilor
Septuplul campion mondial de Formula 1, Lewis Hamilton, încă nu a reușit să obțină rezultatele dorite cu Ferrari pe pistă. Cel mai titrat pilot din istoria acestui sport nu a ajuns pe podium în primele 14 etape ale acestui sezon, câștigând doar sprintul din China.Totuși, prezența lui Lewis la Scuderia a avut un impact pozitiv asupra veniturilor Ferrari. ...
„Unul dintre cei mai buni din toate timpurile!” » E idol în Ungaria, dar se înclină în fața legendei din România: „Ți-o zicea în față!” # Gazeta Sporturilor
Să-i ascultăm pe străini vorbind despre Mircea Lucescu! Mai ales când este vorba de un nume respectat în branșă, selecționerul maghiarilor, Marco Rossi, 60 de ani, ce i-a fost elev lui Il Luce în perioada „Brescia romena”. Italianul îi creionează un portret desăvârșit românului într-un interviu acordat GSP.ro.Marco Rossi, 60 de ani, este unul dintre cei mai longevivi selecționeri la nivel mondial. Apreciat în țara de adopție, dar și pe plan internațional. ...
Echipa nou-promovată în Premier League transferă de la campioana Europei » Jucătorul și-a dat deja acceptul # Gazeta Sporturilor
Sunderland, o echipă care a revenit în Premier League după nouă ani, este la un pas de un transfer extrem de important. Potrivit jurnalistului Fabrice Hawkins, gruparea de pe Stadium of Light a bătut palma cu jucătorul lui PSG, iar în acest moment au loc ultimele discuții dintre cele două cluburi cu privire la detaliile transferului. ...
„Eu nu m-aș duce acolo” » Fostul coleg al lui Gică Hagi a dezvăluit ultimele oferte primite de Ianis # Gazeta Sporturilor
Rămas liber de contract după despărțirea de Rangers, Ianis Hagi (26 de ani) își caută în continuare echipă. Fostul internațional român, Adrian Ilie (51 de ani), a dezvăluit faptul că „Prințul” are în acest moment oferte din Turcia și Arabia Saudită. ...
CFR Cluj își trimite fotbalistul în Liga 2 » Mutare rezolvată: merge la o candidată la promovare # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași se întărește cu un fotbalist crescut în academia lui CFR Cluj! „Feroviarii” îl vor împrumuta în Copou pe mijlocașul central Răzvan Gligor, 18 ani, care avea șanse minime să prindă minute sub comanda lui Dan Petrescu.Deficitari la capitolul jucătorilor „under”, moldovenii primesc întăriri de la vicecampioana României. ...
Campioana-excepție » Ce a făcut Liverpool în această vară s-a mai văzut doar de două ori în ultimii 20 de ani! # Gazeta Sporturilor
Se spune că echipa câștigătoare nu se schimbă. În acest caz, echipa campioană. Dar ceea ce a făcut Liverpool în această vară nu doar că respectă această zicală, ba chiar o sfidează.Comentam campionatul englez săptămână de săptămână la Premier GSP. Astăzi, 20:30, întoarcem pe toate fețele mutările din mercato și prefațăm ceea ce se anunță a fi un sezon spectaculos. ...
Dennis Man (26 de ani) a fost cumpărat de PSV Eindhoven de la Parma, cu 8,5 milioane de euro. Internaționalul român a semnat pe 4 ani.Suporterii lui PSV Eindhoven sunt mulțumiți cu achiziționarea lui Man. Chiar dacă fosta extremă a FCSB-ului n-a avut un sezon tocmai reușit la Parma, unde a sfârșit pe bancă sub comanda lui Cristi Chivu, ei consideră că are suficiente calități pentru a o ajuta pe PSV să-și atingă obiectivele stagiunii 2025 - 2026. ...
Statisticienii au făcut calculele: ce șanse au echipele românești să meargă în grupele cupelor europene # Gazeta Sporturilor
Pe baza a 10.000 de simulări, statisticienii de la Football Meets Data au întocmit un grafic al probabilităților pentru ca echipele românești încă angrenate în competițiile europene, FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj, să ajungă în grupele Europa League, în cazul roș-albaștrilor, respectiv Conference League.FCSB va juca cu scoțienii de la Aberdeen în play-off-ul Europa League. ...
Andrei Vochin, din nou în redacția GSP: „Am fost șocat de ce am pățit după ce am plecat la Federație” # Gazeta Sporturilor
Andrei Vochin, unul dintre cei mai buni ziariști de sport de după Revoluție, e invitatul ediției #22 a podcastului GSP „2 la 1”, format realizat de Alexandru Barbu și Raul Rusescu. Azi, ora 18:00.Podcastul cu Andrei Vochin va fi disponibil pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor (ABONEAZĂ-TE AICI!), precum și pe GSP.ro, azi, de la 18:00O discuție complexă, de peste două ore, cu consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu. ...
Rapid a efectuat joi, 14 august, primul antrenament la noua bază din Ștefănești, investiție care a costat peste 6 milioane de euro,.Sub comanda antrenorului Constantin Gâlcă (53 de ani), giuleștenii s-au antrenat pentru prima dată la noua bază de pregătire, a cărei lucrări au început pe data de 1 martie a acestui an. ...
Reîncepe corida în La Liga! Favorite la titlu, transferuri, echipe-tip + Provocarea portarilor români din Spania # Gazeta Sporturilor
Real Madrid și Atletico au spart banca în vară pentru a o da jos de pe soclu pe Barcelona, dominantă în sezonul trecut atât ca joc, cât și ca rezultate. Xabi Alonso și Diego Simeone au remaniat echipele, dar va fi suficient în fața mașinii de fotbal conduse de Hansi Flick? Și o altă întrebare: vor face față portarii Horațiu Moldovan și Ionuț Radu noi provocării spaniole?Astăzi, 15 august, se va relua și campionatul Spaniei. ...
Ligue 1 la start în goana eternă după PSG! » Ghidul complet: favorite la titlu, transferuri și echipe-tip # Gazeta Sporturilor
Astăzi, 15 august, se reia și întrecerea de elită al fotbalului francez. După ce a devenit și supercampioana Europei, PSG se pregătește pentru ceea se anunță ca o cursă cu destul de puține obstacole către al cincilea titlu consecutiv în Ligue 1 și al 14-lea din istoria clubului din Orașul Luminilor. Tot Marseille este singura rivală care poate amenința hegemonia trupei pregătite de Luis Enrique. ...
„Primii bani i-am dat pe bere! Să mor! Trei d-alea mari” » Gabi Tamaș și Dan Alexa, dezvăluiri despre „Asia Express”: „Am prins un microb acolo...” # Gazeta Sporturilor
Dan Alexa (45 de ani) și Gabriel Tamaș (41 de ani) au participat la emisiunea-fenomen „Asia Express”, care va avea premiera duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Invitați la podcastul lui Mihai Morar, cei doi au oferit detalii inedite despre viața în competiție și despre greutățile pe care le-au întâlnit. ...
Vor să spargă banca! Ar putea fi al patrulea cel mai scump transfer din toate timpurile # Gazeta Sporturilor
Manchester United încearcă să-l transfere pe Carlos Baleba de la Brighton, la cererea antrenorului Ruben Amorim, care vrea un mijlocaș central pentru a accelera reconstrucția echipei.„Pelicanii” solicită aproximativ 120 de milioane de lire pentru jucătorul de 21 de ani, iar patronul Tony Bloom nu obișnuiește să lase din preț. United ar putea oferi 80 de milioane acum și restul sub formă de bonusuri. ...
AC Milan are mari probleme în defensivă, după ce s-a despărțit de nu mai puțin de 8 apărători!Unul după altul, au plecat Emerson Royal, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Kyle Walker, Malick Thiaw, Theo Hernandez, Pierre Kalulu și tânărul Filippo Terracciano. Antrenorul Massimiliano Allegri l-a încercat în amicalul cu Chelsea (1-4) pe românul Andrei Coubiș, de la Primavera, însă acesta a dezamăgit cumplit. A dat un autogol și a fost eliminat după un sfert de oră. ...
Antrenorul lui Brighton a dat răspunsul în ceea ce privește transferul lui Baleba la Manchester United: „Sunt absolut convins că asta se va întâmpla” # Gazeta Sporturilor
Fabian Hurzeler, antrenorul în vârstă de 32 de ani al celor de la Brighton, a răspuns hotărât la întrebarea care stă pe buzele tuturor fanilor trupei de pe AMEX Stadium. Și anume, va ajunge sau nu Carlos Baleba (21) la Manchester United?Programul complet al etapei #1 din Premier League (2025/2026)Manchester United plănuiește o nouă mutare spectaculoasă în această vară. ...
10 stranieri pe lista convocărilor preliminare, la debutul lui Curelea la România U21 » Cum arată lista # Gazeta Sporturilor
România U21 pornește în septembrie aventura din preliminariile pentru EURO 2027. La prima acțiune de după „era Pancu”, selecționata preluată de Costin Curelea va întâlni Kosovo, la Iași, și San Marino, în deplasare, în startul noii campanii de calificare.Vineri, 15 august, noul selecționer Costin Curelea a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile din 5 și 9 septembrie. ...
Direct în istorie! Elias Charalambous tocmai a intrat pe o listă selectă » I-a egalat pe Reghe, Petrescu și Răzvan Lucescu, dar rămâne sub un nume mare din istoria Stelei # Gazeta Sporturilor
FCSB a făcut un prim pas spre ieșirea din criză, reușind s-o elimine pe Drita (6-3 la general) și să avanseze în play-off-ul Europa League, acolo unde o așteaptă Aberdeen. Indiferent de deznodământul „dublei”, roș-albaștrii au asigurată prezența în grupele Conference League, ceea ce-l propulsează pe Elias Charalambous pe o listă selectă. Campioana României s-a descătușat la Priștina, impunându-se și în manșa retur a duelului cu Drita, scor 3-1. ...
Fundașul naționalei și al lui Dinamo București a petrecut vara în sălbăticia Australiei, printre canguri și urși Koala: „Altă lume. Ceva incredibil” # Gazeta Sporturilor
După ce a petrecut vara în Australia, jucând în liga secundă, Nandor Kuti (28 de ani) a revenit în România, a ajutat naționala să se califice în preliminariile Campionatului Mondial de Baschet din 2027 și a vorbit, într-un interviu, despre ultimele 12 luni.România a reușit miercuri, 13 august, să o învingă pe Macedonia de Nord, scor 79-66, și a obținut calificarea în preliminariile Campionatului Mondial de Baschet din 2027. ...
UEFA a stabilit programul celor de la FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova din play-off # Gazeta Sporturilor
UEFA a anunțat programul meciurilor din play-off-urile Europa League și Conference League, competiții în care România va fi reprezentată de trei echipe: FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova.Toate cele trei echipe rămase în competițiile europene vor disputa meciul tur în deplasare, urmând ca apoi să revină în țară pentru partida decisivă din manșa retur. ...
De mai bine de 50 de ani, Supercupa Europei este o afacere în doi: deținătoarea Ligii Campionilor vs câștigătoarea Europa League.Forul continental nu lasă neatinsă nici Supercupa Europei. Potrivit cotidianului britanic The Telegraph, UEFA intenționează să extindă competiția, s-o transforme într-un mini-turneu cu patru echipe, începând cu 2028. ...
România are din nou trei echipe în play-off-ul cupelor europene: FCSB cu Aberdeen, CFR Cluj cu Häcken, Craiova cu Başakşehir. Pe hârtie sună frumos, în realitate e o poză cu rama crăpată și culori spălăcite. În statistici e „succes”, dar pe teren, e un succes cu dungi fine de îngrijorare.Nu e prima datăNu suntem la prima apariție cu lot numeros la play-off. ...
Boxerul medaliat cu bronz la Europene care l-a bătut în stradă pe un tânăr de 16 ani a fost arestat preventiv # Gazeta Sporturilor
Renato Nica, boxerul în vârstă de 16 ani care l-a bătut în stradă pe un tânăr de aceeași vârstă, a fost arestat preventiv de către polițiștii din Bacău.Astfel, medaliatul cu bronz la Europene a fost arestat preventiv pentru 24 de ore în cursul după-amiezii de joi, după ce în urmă cu 3 zile a evadat din centrul olimpic de la Onești pentru a-l agresa pe celălalt puști, motivul conflictului pornind de la o fată. ...
Bayern s-a orientat rapid după plecarea lui Kingsley Coman » Bavarezii au pus ochii pe superstarul lui Chelsea # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen caută un înlocuitor pentru Kingsley Coman (29 de ani), atacantul francez care urmează să semneze cu Al Nassr, iar potrivit lui Fabrizio Romano, principala țintă a bavarezilor este Christopher Nkunku (27), fotbalistul lui Chelsea. ...
Daniel Pancu, elogii la adresa unui jucător, după Drita - FCSB: „Este minunat! Visul oricărui antrenor” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, fostul selecționer al României U21, a fost invitat la GSP Live, emisiune moderată de Mihai Mironică, a doua zi după Drita - FCSB 1-3, partida ce a consemnat calificarea roș-albaștrilor în play-off-ul Europa League, asigurându-și totodată cel puțin prezența în grupele Conference League. ...
E gata! Manchester City pune pe masă banii ceruți de Real! Când se face transferul lui Rodrygo # Gazeta Sporturilor
De Rodrygo mai sunt interesate Arsenal și Liverpool, însă ambele sunt condiționate de bani, respectiv de alte transferuri.Nu mai e demult un secret. Pep Guardiola este fan Rodrygo și-l vrea pe brazilian la Manchester City. Potrivit tabloidului Daily Mail, managerul „cetățenilor” e gata să se ridice la nivelul pretențiilor lui Real Madrid și a pregătit un pachet alcătuit din 80 de milioane de euro, sumă fixă, plus 20 de milioane sub forma unor bonusuri de performanță. ...
Daniel Pancu și Răzvan Pleșca la GSP Live: „E inexplicabil ce s-a întâmplat la Craiova, e o problemă de mentalitate” # Gazeta Sporturilor
Mihai Mironică revine cu o nouă ediție GSP Live, astăzi, de la ora 11, alături de Daniel Pancu și Răzvan Pleșca.Câteva dintre subiectele pe care le vom aborda:FCSB merge în play-off-ul Europa League după ce a învins Drita în returul confruntării, scor 3-1;anunțul lui Gigi Becali după succesul roș-albaștrilor în Kosovo: patronul a anunțat că, dacă echipa va ajunge în grupele Europa League, va transfera doi jucători, printre care și un atacant;Universitatea Craiova ...
Blestemul din Europa! Victoria cu Unirea Urziceni din 2010 a adus ultima calificare # Gazeta Sporturilor
Hajduk Split a fost eliminată în calificările pentru Conference League de Dinamo Tirana, scor 3-4 la general. Croații au ratat astfel prezența într-o grupă europeană pentru al 15-lea an consecutiv.Hajduk Split a jucat ultima dată în cupele europene acum 15 ani, mai exact în sezonul 2010-2011. Atunci, în ultima rundă de calificare pentru Europa League, croații au învins-o pe Unirea Urziceni cu scorul de 5-2 la general și s-au calificat în faza grupelor. ...
Dinamo, acuzată că minte! Comunicat de ultim moment, Andrei Nicolescu e luat în colimator: „Să prezinte contractul! Nu a existat o asemenea ofertă” # Gazeta Sporturilor
Divizionara secundă Metalul Buzău i-a oferit o replică virulentă lui Dinamo, după ce președintele Andrei Nicolescu dezvăluise zilele trecute cum ar fi declinat buzoienii, în iarnă, oferta făcute de „câini” pentru atacantul Valentin Robu.La începutul anului, într-o perioadă în care atacantul de 22 de ani Valentin Robu traversa o perioadă nemaipomenită în tricoul Metalului Buzău, Dinamo a negociat cu formația din Crâng pentru un transfer al vârfului de careu. ...
