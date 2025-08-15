Dan Tanasă: România nu are nevoie de un preşedinte turist

Cotidianul de Hunedoara, 15 august 2025 20:30

Purtătorul de cuvânt al AUR, Dan Tanasă, susţine că Nicuşor Dan "arată clar că nu vrea şi nu poate să fie preşedintele tuturor românilor", [...] The post Dan Tanasă: România nu are nevoie de un preşedinte turist appeared first on Cotidianul RO.

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum o oră
20:10
Pacienta transferată de la Floreasca, pași spre recuperare în Belgia Cotidianul de Hunedoara
Lavinia Vlad, pacienta care a ajuns la spitalul Floreasca cu arsuri grave și extrem de grave, cu șanse minime de supraviețuire, face progrese la spitalul din Belgia [...] The post Pacienta transferată de la Floreasca, pași spre recuperare în Belgia appeared first on Cotidianul RO.
20:00
La un târg tradiţional, arme albe cu duiumul Cotidianul de Hunedoara
În urma legitimării şi a controlului corporal preventiv, asupra acestora... [...] The post La un târg tradiţional, arme albe cu duiumul appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
19:30
Vacanța de Sf. Maria a umplut litoralul românesc Cotidianul de Hunedoara
Ar trebui să declar ca avem aproximativ 155.000 turiști pe litoral în acest moment, pentru că acesta e numărul locurilor de cazare autorizate [...] The post Vacanța de Sf. Maria a umplut litoralul românesc appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Un club de fotbal interzice consumul de semințe pe stadion Cotidianul de Hunedoara
Aruncarea cojilor de semințe de floarea soarelui pe jos reprezintă o problemă de sănătate, înfundând țevile și provocând tot felul de neplăceri [...] The post Un club de fotbal interzice consumul de semințe pe stadion appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Economist, uluit de ce a spus Bolojan în presa străină Cotidianul de Hunedoara
Ultima data cand Romania a intrat in incapacitate de plata a fost in anul 1933. [...] The post Economist, uluit de ce a spus Bolojan în presa străină appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Kremlinul: Discuțiile Trump-Putin ar putea dura până la 7 ore Cotidianul de Hunedoara
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, se așteaptă ca discuțiile cu... [...] The post Kremlinul: Discuțiile Trump-Putin ar putea dura până la 7 ore appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
18:40
Urși otrăviți cu insecticide. Un deputat AUR acuză Ministerul Mediului Cotidianul de Hunedoara
Deputatul AUR Valeriu Munteanu atrage atenția asupra unui caz revoltător petrecut în zona Făgărașului, unde trei urși au fost uciși cu insecticide interzise în [...] The post Urși otrăviți cu insecticide. Un deputat AUR acuză Ministerul Mediului appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Explicaţia lui Nicuşor Dan. N-a mai ajuns în ultimii ani la mănăstire, atunci de ce acum? Cotidianul de Hunedoara
„E o sărbătoare religioasă, foarte mare, toată lumea vine la biserică.... [...] The post Explicaţia lui Nicuşor Dan. N-a mai ajuns în ultimii ani la mănăstire, atunci de ce acum? appeared first on Cotidianul RO.
18:20
RO-ALERT! Incendiu puternic lângă București Cotidianul de Hunedoara
Un incendiu de vegetație a izbucnit, vineri, în localitatea Clinceni, și se manifestă pe o suprafață de 3 hectare, la fața locului acționând 20 de autospeciale [...] The post RO-ALERT! Incendiu puternic lângă București appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Ucrainean găsit în stare critică în Munții Maramureșului Cotidianul de Hunedoara
Un cetăţean ucrainean care a trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului, aflat în stare critică, [...] The post Ucrainean găsit în stare critică în Munții Maramureșului appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Trump l-a spălat și pe Lukașenko: „Am avut o discuție minunată” Cotidianul de Hunedoara
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit telefonic cu un important aliat global al lui Vladimir Putin... [...] The post Trump l-a spălat și pe Lukașenko: „Am avut o discuție minunată” appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Ce grei mai merg la summitul Trump-Putin Cotidianul de Hunedoara
De asemenea, se așteaptă să fie prezent și șeful Comandamentului SUA-Europa, generalul... [...] The post Ce grei mai merg la summitul Trump-Putin appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Fost ministru PSD, atac la Bolojan: Ori nu întelege, ori minte Cotidianul de Hunedoara
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, critică Guvernul și pe premierul Ilie Bolojan, după declarațiile referitoare la riscul intrării României în incapacitate [...] The post Fost ministru PSD, atac la Bolojan: Ori nu întelege, ori minte appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Zelenski, cu sufletul la gură. Comunicatul transmis Cotidianul de Hunedoara
„Armata rusă continuă să sufere pierderi semnificative în încercările sale (...) [...] The post Zelenski, cu sufletul la gură. Comunicatul transmis appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Trump, încântat că Putin „aduce o mulțime de oameni de afaceri din Rusia” Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump a subliniat relația sa bună cu președintele rus Vladimir Putin în drumul său spre Alaska... [...] The post Trump, încântat că Putin „aduce o mulțime de oameni de afaceri din Rusia” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
16:40
CNN: Mesajul pe care îl transmite Lavrov cu puloverul său „URSS” Cotidianul de Hunedoara
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit la Anchorage îmbrăcat într-o ținută neobișnuit de... [...] The post CNN: Mesajul pe care îl transmite Lavrov cu puloverul său „URSS” appeared first on Cotidianul RO.
16:20
De la vorbe la fapte. AUR construiește un centru comunitar în Broșteni Cotidianul de Hunedoara
Centrul, amenajat în fosta fabrică de confecții din localitate, se întinde pe o suprafață de 1.700 de metri pătrați și va include (...) [...] The post De la vorbe la fapte. AUR construiește un centru comunitar în Broșteni appeared first on Cotidianul RO.
15:50
(Fotoreportaj) Ziua Marinei celebrată și în Capitală Cotidianul de Hunedoara
Ziua Marinei Române a fost marcată la București printr-o ceremonie de o oră, la (...) [...] The post (Fotoreportaj) Ziua Marinei celebrată și în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Generalul Dumbravă și avocatul Trăilă au dat în judecată DNA Cotidianul de Hunedoara
Generalul SRI (r) Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă au dat în judecată DNA. Vezi in articol ce-i nemulțumește [...] The post Generalul Dumbravă și avocatul Trăilă au dat în judecată DNA appeared first on Cotidianul RO.
15:10
”Un gest urât faţă de Armata României” Cotidianul de Hunedoara
El subliniază că această armată este alcătuită din bărbaţi şi femei care şi-au pus viaţa în pericol în... [...] The post ”Un gest urât faţă de Armata României” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
14:40
Avertisment pentru Guvern: lichiditatea IMM-urilor, în prag de criză Cotidianul de Hunedoara
Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM) avertizează că măsura ar putea pune în pericol (...) [...] The post Avertisment pentru Guvern: lichiditatea IMM-urilor, în prag de criză appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Lavrov, gest provocator? Cum a apărut Cotidianul de Hunedoara
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a ajuns în Anchorage, Alaska, cu câteva ore înainte de începerea summitului... [...] The post Lavrov, gest provocator? Cum a apărut appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Madrigal la Răsărit – o ediţie record Cotidianul de Hunedoara
Peste 6.500 de spectatori s-au adunat pe plajă la răsăritul soarelui pentru a se bucura împreună de un moment spectaculos [...] The post Madrigal la Răsărit – o ediţie record appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Mircea Lucescu a făcut marele anunț Cotidianul de Hunedoara
FRF menționează că lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre... [...] The post Mircea Lucescu a făcut marele anunț appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Riscul cazării la hotelurile italiene Cotidianul de Hunedoara
Zeci de mii de documente de identitate ale unor turişti au fost furate din hoteluri. Documentele, în variantă [...] The post Riscul cazării la hotelurile italiene appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Imagini. Putin, așteptat cu proteste Cotidianul de Hunedoara
Președintele rus Vladimir Putin a sosit vineri dimineață la Magadan, la 6.000 de kilometri est de... [...] The post Imagini. Putin, așteptat cu proteste appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Nicușor Dan, ținta ironiilor de Ziua Marinei (foto) Cotidianul de Hunedoara
Val de ironii pe Facebook după ce Nicușor Dan nu a participat la Ziua Marinei văzându-și... [...] The post Nicușor Dan, ținta ironiilor de Ziua Marinei (foto) appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Moldova ar putea enerva Ucraina Cotidianul de Hunedoara
UE ia în considerare acordarea Moldovei [...] The post Moldova ar putea enerva Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Marian Godină și aurul din barajul Vidraru Cotidianul de Hunedoara
Marian Godină: La un scurt calcul, sunt câteva miliarde de euro care vor ieși din țară, iar noi nu numai că nu vom âncasa nimic, [...] The post Marian Godină și aurul din barajul Vidraru appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
12:30
Rugăciunile adresate Maicii Domnului nu sunt timp pierdut Cotidianul de Hunedoara
Rugăciunile adresate Maicii Domnului nu sunt timp [...] The post Rugăciunile adresate Maicii Domnului nu sunt timp pierdut appeared first on Cotidianul RO.
12:30
A murit directorul Autorității Navale Române Cotidianul de Hunedoara
Directorul Autorității Navale Române, de profesie navigator, a murit cu o zi înainte de Ziua Marinei. Alexandru Mezei [...] The post A murit directorul Autorității Navale Române appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Și bogații plâng. Miliardar în doliu Cotidianul de Hunedoara
„După o lungă luptă cu demența cu corpi Lewy, a decedat astăzi, înconjurată de atât de mulți dintre noi (...)“ [...] The post Și bogații plâng. Miliardar în doliu appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Bolojan. Nu poţi avea forţe navale performante fără dotări (video) Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la manifestările [...] The post Bolojan. Nu poţi avea forţe navale performante fără dotări (video) appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Apă neconformă la ștrand. Trei bazine închise Cotidianul de Hunedoara
Bazinele pentru copii şi cele din zona VIP sunt, închise începând de vineri, de reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică [...] The post Apă neconformă la ștrand. Trei bazine închise appeared first on Cotidianul RO.
11:20
33 de ani fără Anda Cotidianul de Hunedoara
Astăzi, se împlinesc 33 de ani de la moartea Andei Călugăreanu. Anca Miranda a ascultat sfatul lui Mircea Crișan și [...] The post 33 de ani fără Anda appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Predoiu, despre securitatea la gurile Dunării și M. Neagră Cotidianul de Hunedoara
Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre [...] The post Predoiu, despre securitatea la gurile Dunării și M. Neagră appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Nicușor Dan „implicat direct” în înzestrarea armatei Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Nicuşor Dan „înţelege foarte bine [...] The post Nicușor Dan „implicat direct” în înzestrarea armatei appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Cocaină de 3.5 mil de dolari, la Sibiu Cotidianul de Hunedoara
Cocaină în valoare de 3,5 mil € a fost găsită la Sibiu într-o autorulotă care ar fi intrat în România pe la Giurgiu. [...] The post Cocaină de 3.5 mil de dolari, la Sibiu appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Nicușor Dan, absent de la festivităţile din Constanţa. ”E într-o perioadă de concedii„ Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu,  spune că președintele Nicușor Dan [...] The post Nicușor Dan, absent de la festivităţile din Constanţa. ”E într-o perioadă de concedii„ appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Minivacanță de Sfânta Maria Cotidianul de Hunedoara
Vineri, 15 august, este zi liberă [...] The post Minivacanță de Sfânta Maria appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Sancțiuni drastice! Amendă și de 8.000 de euro  Cotidianul de Hunedoara
Țara preferată de mulți români pentru [...] The post Sancțiuni drastice! Amendă și de 8.000 de euro  appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Demisia, dna Țoiu! Cotidianul de Hunedoara
Rar mi-a fost dat să văd o intervenție atât de nătângă [...] The post Demisia, dna Țoiu! appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului, la Mănăstirea Nicula Cotidianul de Hunedoara
Marele praznic [...] The post Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului, la Mănăstirea Nicula appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Argument Cotidianul de Hunedoara
Argument, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Argument, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Argument appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Judecătorii CCR, exceptați de la reforma magistraților Cotidianul de Hunedoara
Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților nu include în reforma magistraților și judecătorii CCR. „Statutul judecătorilor CCR, inclusiv pensiile, este reglementat prin Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR. Dacă ar fi continuat să fie [...] The post Judecătorii CCR, exceptați de la reforma magistraților appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
07:30
Craiova, calificare dramatică Cotidianul de Hunedoara
Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, [...] The post Craiova, calificare dramatică appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Predică la Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului Cotidianul de Hunedoara
Mai înainte cu trei zile de Adormirea Maicii Domnului, Preasfântul și Atotputernicul [...] The post Predică la Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Sărbătorim Ziua Marinei Române Cotidianul de Hunedoara
Forțele Navale Române marchează cea de-a 123-a ediție [...] The post Sărbătorim Ziua Marinei Române appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Ministrul Țoiu ”a spus niște prostii„ Cotidianul de Hunedoara
Oana Țoiu, ministru de Externe, a declarat, [...] The post Ministrul Țoiu ”a spus niște prostii„ appeared first on Cotidianul RO.
