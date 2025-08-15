Putin, așteptat cu covorul roșu în Alaska (video)

07:50

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților nu include în reforma magistraților și judecătorii CCR. „Statutul judecătorilor CCR, inclusiv pensiile, este reglementat prin Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR. Dacă ar fi continuat să fie [...] The post Judecătorii CCR, exceptați de la reforma magistraților appeared first on Cotidianul RO.