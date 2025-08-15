ALASKA: 100 DE MINUTE PÂNĂ LA MAREA PARTIDĂ DE ȘAH TRUMP - PUTIN. Polițistul bun, polițistul rău
ActiveNews.ro, 15 august 2025 21:30
Cu doar 5 ore înaintea summit-ului Trump-Putin din Alaska (care începe la orele 22.30 - ora României - n.n.), imaginea pe care ne-o oferă mass-media este extrem de clară: globaliștii belicoși din UE se străduie să împiedice orice acord ruso-american care ar pune regimul Zelensky într-o situație dificilă. Taberele pro-pace și pro-război
• • •
Acum 30 minute
21:30
21:20
Uluitorul efect Alaska: Trump l-a sunat pe Lukașenko înainte de întâlnirea cu Putin – Liderul american a acceptat invitația de a merge la Minsk cu familia # ActiveNews.ro
Simplulfapt că întâlnirea Trump-Putin din Alaska are loc pare să fi schimbat osumedenie de aspecte și prejudecăți în planul relațiilor internaționale.
Acum o oră
21:10
Părintele Arsenie Papacioc, blândețea și bunătatea întruchipată. 111 ani de la nașterea Duhovnicului de la Marea Neagră (15 august 1914) # ActiveNews.ro
O întrebare care i se punea în mod constant Părintelui Arsenie era aceea dacă, dată fiind experiența bogată a vieții sale, cu ani grei de închisoare și cu perioade de retragere în pustie, nu cumva s-a făcut vreo minune cu el.
20:50
Avioane franceze Rafale dotate cu arme nucleare, în Europa de Est? Răspunsul Rusiei la declarațiile lui Emmanuel Macron # ActiveNews.ro
Lăsând deschisă posibilitatea trimiterii de arme nucleare cu avioane franceze Rafale, Emmanuel Macron a surprins Rusia. Kremlinul l-a avertizat pe liderul de la Palatul Elysee.
Acum 2 ore
20:20
Doar în România: Patriarhia interzice Liturghia. IPS Teodosie plasat în ”arest” de către Patriarh sau de către o ”gardă pretoriană” din BOR. PF DANIEL MANIPULAT LA FEL CA CEAUȘESCU? # ActiveNews.ro
„Marea iubire nu știe ce înseamnă renunțarea, n-o cunoaște. Ea nu se resemnează niciodată, căci resemnarea, la fel ca eșecul, e pentru mediocri.” – Eugen Ionescu în „Însinguratul”
Acum 4 ore
19:20
Milioane de ucraineni fug de mobilizarea pe front, 650.000 au plecat din țară. De ce refuză să lupte pentru Zelenski # ActiveNews.ro
Divizați, din ce în ce mai mulți ucraineni refuză să lupte pentru Volodimir Zelenski.
18:20
Acum 6 ore
17:30
17:30
VIDEO: Cum a fost la Parada de Ziua Marinei la Constanța - Mesajul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: ”Ajută-ne, Maica Domnului!” # ActiveNews.ro
Ziua Marinei a adus laolaltă mii de marinari, turiști șilocalnici, uniți de dragostea pentru mare, Maica Domnului și de respectul față de tradițiilenavale românești.
16:20
Cozmin Gușă: România și Moldova sub presiunea negocierilor Putin-Trump. Maia Sandu tremură # ActiveNews.ro
Ultimele vești referitoare la întâlnirea Putin-Trump din Alaska indică un interes mondial mult peste așteptări. Jurnaliștii trimiși în ultimul moment la Anchorage sunt deja cazați în campinguri sau chiar pe stadion.
16:10
Nicușor Dan, surprins cu familia de Sfânta Maria la mănăstirea Sfântului Arsenie Boca și a haiducului anticomunist Ion Gavrilă Ogoranu - FOTO # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan și familia lui s-au dus, vineri, de Sfânta Maria, să asiste la o slujbă la o mănăstire. Imaginile au fost obținute în exclusivitate de antena3.ro.
16:00
Tragedie în Timiș: învățătoare decedată după ce a aflat că rămâne fără catedră din cauza noilor norme ale lui Daniel David # ActiveNews.ro
Decizia Ministerului Educației de a modifica structura normelor didactice și de a crește numărul de ore necesare pentru completarea unei catedre provoacă un val de instabilitate și disperare în școlile din România.
Acum 8 ore
15:30
Un polițist din București a murit subit la doar 34 de ani. Sindicatul Europol lansează acuzații grave # ActiveNews.ro
Este doliu la Secția 19 Poliție din București, după moartea fulgerătoare a lui Dragoș, agent de poliție în vârstă de doar 34 de ani. Tânărul, care își desfășura activitatea în cadrul secției de mai bine de șapte ani, s-a prăbușit brusc.
15:00
Toată lumea cu ochii pe Trump: Ce a postat pe rețelele sociale înainte de a pleca spre Alaska # ActiveNews.ro
Donald Trump a plecat spre Alaska în urmă cu câteva momente, informează Sky News. Înainte de a părăsi Casa Albă, președintele american a scris două cuvinte pe platforma sa, Truth Social.
14:40
Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a susținut o conferință de presă la Broșteni.
14:20
Cristian Preda după ce a aflat că Iohannis e dator la ANAF de 9 ani: "Nu regret că l-am votat" # ActiveNews.ro
Klaus Iohannis fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro, sumă aferentă veniturilor obținute din închirierea unei case din centrul Sibiului, imobil intrat în posesia sa printr-o procedură declarată ilegală de instanțe.
14:10
În continuare: - niciun cuvânt despre mega-tunurile financiare date în pandemie sau despre falimentarea a mii și mii de firme, - niciun cuvânt despre asistența financiară acordată în continuare Ucrainei, - nicio aluzie, măcar, la o...
14:00
Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan să preia ca interimar funcția de vicepremier a lui Anastasiu # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat mai multe decrete, printre care și cel privind desemnarea premierului Ilie Bolojan pentru a prelua funcția de viceprim-ministru interimar.
Acum 12 ore
13:30
12:50
Delegația rusă a aterizat la baza din Alaska. Lavrov a sosit la summit purtând un hanorac cu inscripția ”URSS” # ActiveNews.ro
O aeronavă a guvernului rus a aterizat în Alaska, la Baza Comună Elmendorf-Richardson, înainte de întâlnirea dintre președintele Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programată pentru vineri 15 august, la ora 22:00.
12:20
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a fost prezent la Constanța, de Ziua Marinei. Acesta a ținut un discurs în care a mulțumit marinei și a vorbit despre potențialul României care trebuie valorificat. Pe durata ceremoniei, Bolojan a fost...
12:10
Toni Neacșu, despre lipsa lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei: În calitate de comandant al forțelor armate, președintele are obligația legală de a marca sărbătoarea # ActiveNews.ro
În premieră după aproape un deceniu, șeful statului nu a participat la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Marinei Române de la Constanța.
12:00
Summit în Alaska: Care sunt cererile Rusiei și Ucrainei înainte de întâlnirea Putin-Trump? # ActiveNews.ro
Vladimir Putin și Donald Trump urmează să se întâlnească vineri în Alaska pentru primul lor summit de la revenirea miliardarului american la putere.
Acum 24 ore
01:00
Mărturisim: ”Întru naștere fecioria ai păzit/Întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare.” O facem din netăgăduita credința că Maica Domnului este izvorul nesecat al dăinuirii noastre cuprinsă într-o alcătuire indestructibilă între cuvintele:...
14 august 2025
22:50
Adormirea Maicii Domnului sau Paștele de Vară este un praznic al Bucuriei: Spunem și spuneți La Mulți Ani! # ActiveNews.ro
Pe 15 august, Biserica prăznuiește Adormirea Maicii Domnului și mutareaei cu trupul la Cer. Sărbătoarea este numită în popor și Sfânta Maria Mare
22:20
Casa Albă vrea ca muzeele din Washington să fie aliniate cu viziunea lui Trump asupra SUA. Președintele le acuză de „revizionism istoric” și „îndoctrinare ideologică” # ActiveNews.ro
Casa Albă a anunțat într-o scrisoare publicată pe site-ul instituției că va efectua o analiză aprofundată pentru a se asigura că mai multe muzee din Washington sunt în concordanță cu viziunea lui Donald Trump asupra Americii. Președintele le acuză de „revizionism istoric”.
22:00
Plătim taxe de 20 de ani -cel puțin ăsta e cazul meu. TVA, impozit pe profit, CAS, CASS, dividende. Și nu e opțional. Și nu e vreo lună în care să spunem «sunt obosit, luna asta nu virez TVA-ul»...
Ieri
21:30
Inteligența artificială ridică miza în competiția SUA-China. Americanii pun dispozitive de urmărire în transporturile de cipuri AI pentru a nu cădea în mâinile Beijingului # ActiveNews.ro
SUA își intensifică eforturile pentru a împiedica China să obțină cipuri americane de inteligență artificială avansate. Aceasta implică și tactici de supraveghere.
20:40
Sondaj exploziv în Marea Britanie pe chestiunea migranților. 1 din 5 englezi, gata să recurgă la violență politică în fața declinului națiunii # ActiveNews.ro
Pe fondul protestelor față de „hotelurile de azil”, un nou sondaj arată că majoritatea cetățenilor sunt îngrijorați de continuarea dezordinii grave din interiorul țării.
20:40
Lovitură dură pentru Marina SUA: Livrarea navei care va revoluționa flota militară are o întârziere de 18 luni # ActiveNews.ro
Întârzierile în livrarea portavioanelor americane pun în pericol nu numai pregătirea militară, ci riscă să provoace concedieri în rândurile a 40% dintre furnizori.
18:30
Trump și Putin negociază pacea printre arme. Baza militară Elmendorf-Richardson din Alaska, locul unde se va decide soarta Ucrainei # ActiveNews.ro
Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska vineri, în încercarea de a încheia un acord care să pună capăt războiului din Ucraina. Locația convenită este baza militară Elmendorf-Richardson, lângă Anchorage, un loc cu o importanță strategică majoră pentru SUA.
18:30
Omenirea alunecă în sforile Marelui Păpușar. „Psihoza AI” și dependența utilizatorilor de a fi lingușiți de inteligența artificială # ActiveNews.ro
Psihiatrii continuă să tragă semnale de alarmă cu privire la utilizatorii chatbot-urilor AI, care intră într-o spirală de crize grave de sănătate mintală caracterizate prin paranoia și iluzii, o tendință pe care experții au început să o numească „psihoză IA”.
16:10
A fost opțiunea lui Zelensky de a continua războiul atunci când se putea obține un armistițiu convenabil Kievului. Infinit mai convenabil decât ceea ce va rezulta după discuțiile dintre Putin și Trump.
15:50
14 august: Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Narva și SFINȚII ZILEI. Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului. PROHODUL - VIDEO # ActiveNews.ro
Pe data de 14 august, Biserica Ortodoxă cinstește Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului și pe sfinții: Sf. Prooroc Miheia; Sfântul Sfințit Mucenic Marcel, episcopul Apamiei; Sfântul Mucenic Simeon; Sfântul Mucenic Luchie Ostașul.
15:50
Cătălin Pena: Limba de lemn, de la președintele Nicolae, zis nea Nicu, la președintele Nicușor, zis Olimpicu # ActiveNews.ro
Vai, ce bine stăpânește președintele Nicușor limba de lemn reinventată de globaliștii-progresiști-bruxellezi, cam la fel ca matematica pe vremea, hăt, când era „olimpic”!
15:20
DOCUMENTAR (VIDEO) – Vaccinurile ARNm sub lupa experților: riscurile ascunse explicate de medici de top # ActiveNews.ro
Un nou documentar atrage atenția asupra pericolului reprezentat de vaccinurile cu ARN mesager, oferind voce medicilor și oamenilor de știință ale căror avertismente au fost ignorate ani la rând.
14:10
Președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, vor avea întâlnirea din Alaska vineri, la ora 19:30 GMT (ora 22:30, ora României, n. red.).
14:00
Ionuț Apahideanu: Doamnelor și domnilor profesori, cum adică nu vă ajung banii? Că nu munciți destul, ca domnul ministru, de-aia! # ActiveNews.ro
Bre, între noi fie vorba, eu nu vă înțeleg pe voi, profesorii care vă lamentați în perioada asta pe tema reformei învățământului. Cum adică vă e greu? Cum adică nu vă mai ajung banii? Că nu munciți destul, bre, d-aia nu vă ajung banii!!!
13:10
Încentrul întâlnirii istorice de astăzi, din Alaska, între Trump și Putin, va staUcraina. Însă, după trei ani de război și manipulare internă și externă, Ucrainapare condamnată în orice variantă.
12:40
Guvernul Bolojan-Dan vrea să legifereze permiterea „optimizării fiscale” pentru multinaționale. Mai precis, România va fi prima țară din Occidentul civilizat care va legifera corupția instituționalizată, acuză senatorul AUR Petrișor Peiu.
12:20
George Simion, la Academia de vară ”Mihai Viteazul”: Republica Moldova este un stat artificial, iar soluția normală pentru toți românii este Reunirea cu Patria Mamă # ActiveNews.ro
George Simion a participat miercuri, la Palatul Parlamentului, la evenimentul Academia de vară "Mihai Viteazul”, organizat de Fundația Națională a Românilor de Pretutindeni.
12:20
Cursa pentru resursele naturale din Ardeal. Cum a înfipt Ungaria steagul pe Valea Uzului # ActiveNews.ro
Resursele naturale din Ardeal au intrat în atenția Ungariei. De ceva ani, prin procesul de retrocedare, Budapesta a reușit să acapareze zeci de mii de ha de pădure, mai ales în zonele Mureș, Harghita și Covasna.
11:50
Criza apei, pe care, cu puteri profetice, susținătorii Marii Resetări aumanității o prezic de ceva vreme, este tot mai actuală. Activități foartedăunătoare pentru planetă – de la duș la agricultură – vor trebui reduseacum; volens-nolens.
11:30
George Simion, la Academia de vară ”Mihai Viteazul”: Educația în limba română și românii din afara granițelor, priorități naționale # ActiveNews.ro
George Simion a participat miercuri, la Palatul Parlamentului, la evenimentul Academia de vară "Mihai Viteazul”, organizat de Fundația Națională a Românilor de Pretutindeni.
11:00
LIVE de la Academia de Vară ”Mihai Viteazul”, ziua 2: participă Gheorghe Piperea și Petrișor Peiu # ActiveNews.ro
Academia de Vară „Mihai Viteazul” continuă astăzi, la Palatul Parlamentului, sub organizarea Fundației Naționale a Românilor. Evenimentul aduce împreună personalități de marcă din mediul academic și politic, dar și participanți din...
10:10
Mihai Tîrnoveanu: Elevii, pedepsiți pentru "antisemitism"? Mai sunt 2000 de evrei în România! Ministrul David n-a înțeles că președintele Dan a trimis "Legea Vexler" înapoi? # ActiveNews.ro
Noul Cod de Conduită din învățământul preuniversitar prevede sancționarea acestor "fapte" pentru copii, profesori si părinți! Elevii sunt obligați să-si toarne colegii si profesorii iar ancheta poate continua către familiile lor.
10:10
Ieri au luat foc rețelele după ce Departamentul de Stat al SUA a băgat pe sub ușa Cotrocenilor raportul despre hoțiile și loviturile de stat în formă continuată ce au fost regizate în România. De ce acum?
09:50
Patrick André de Hillerin: Ilie Bolojan, de la ”rege al ipocriziei monosprâncenate” la ”cerberul firimiturilor din buget” # ActiveNews.ro
Jurnalistul Patrick André de Hillerin îl acuză pe Ilie Bolojan, fost președinte al Consiliului Județean Bihor, de ipocrizie și risipă a banului public, după ce instituția a cumpărat 25 de microbuze electrice școlare la un preț pe bucată cu....
09:30
Mihai Tîrnoveanu trage un semnal de alarmă: Elevii vor putea fi pedepsiți pentru xenofobie, radicalizare, discursul instigator la ură, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor vinovate de crime de război # ActiveNews.ro
Noul Cod de Conduită din învățământul preuniversitar prevede sancționarea acestor "fapte" pentru copii, profesori si părinți! Elevii sunt obligați să-si toarne colegii si profesorii iar ancheta poate continua către familiile lor.
09:10
Imagini cu jandarmi înarmați și echipați ca pentru intervenții speciale, surprinși în stațiile de metrou, au stârnit întrebări în rândul călătorilor.
