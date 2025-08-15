Accident feroviar grav în Danemarca. Mai multe persoane au fost rănite după ce un tren a deraiat: “Am auzit o bubuitură”
Fanatik, 15 august 2025 22:00
Zeci de pasageri au fost răniți în urma unui accident feroviar grav, în Danemarca. Vagoanele unui tren au deraiat vineri
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
22:10
Giovanni Becali, mărturii cutremurătoare despre drama colaboratorului său: „S-a curățat în 5 săptămâni! A murit cu lingurița preotului în gură!” # Fanatik
Giovanni Becali, despre dispariția colaboratorului său Robert Vișan, decedat la doar 48 de ani: „În cinci săptămâni s-a stins”
Acum 15 minute
22:00
Acum 30 minute
21:50
Dinamo a mers pe mâna unui portar de 16 ani la meciul cu UTA! A fost format la școala de fotbal a lui Dani Coman # Fanatik
Surpriză pe banca de rezerve a celor de la Dinamo, la duelul cu UTA din SuperLiga. Cine este portarul de 16 ani aflat pe foaia de joc.
Acum o oră
21:30
UTA, la un pas de insolvență! Clubul a intrat în concordat preventiv. Care este situația arădenilor în acest moment # Fanatik
Veste șoc în fotbalul românesc înainte de Dinamo - UTA! „Bătrâna Doamnă” este la un singur pas de insolvență. Află care este situația clubului arădean
21:30
Virusul ucigaș care „frânge” corpul din interior. Care sunt simptomele și cum poți să te protejezi # Fanatik
Un virus ucigaș face ravagii, iar cei mai vulnerabili sunt copiii și persoanele vârstnice. Ce recomandări au specialiștii pentru a fi mereu în siguranță.
21:20
Caz suspect la Maternitatea Odobescu. O fată de 17 ani a murit imediat după naștere, deși i s-a spus că nu are nimic: „Mi-a zis că n-am făcut abonament la salvare” # Fanatik
O fată de doar 17 ani a murit la scurt timp după naștere la Maternitatea Odobescu din Timișoara. I s-a spus, anterior, că nu are nimic
Acum 2 ore
21:10
Rareș Ilie a debutat oficial la Empoli în meciul cu Reggiana din Cupa Italiei. Fostul rapidist a irosit un penalty în prima repriză, însă apoi a înscris un gol superb.
20:50
Întâlnirea Trump – Putin Alaska 2025. Ce decizii istorice se iau. Urmărește în timp real negocierile # Fanatik
Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska. Urmărește live deciziile majore și reacțiile internaționale. Află primul ce se întâmplă în Ucraina
20:50
Care este, de fapt, miza reală pentru care FCSB se luptă în play-off-ul Europa League. Sume uriașe de bani puse la bătaie de UEFA # Fanatik
FCSB mai are un singur obstacol până la faza principală din Europa League! Află care sunt sumele pe care Gigi Becali le poate câștiga din a doua competiție ca importanță UEFA
20:40
Horia Ivanovici și Andrei Vochin au depănat amintiri despre legendarul Ilie Balaci la emisiunea Oldies but Goldies și au dezvăluit de unde îi vine porecla ”Minunea Blondă”.
20:40
Aeronava electrică și solară care a atins o înălţime istorică. SolarStratos a reușit să bifeze un record mondial în aeronautică # Fanatik
SolarStratos este aeronava electrică care a ajuns să înregistreze o înălțime istorică în cadrul unui zbor efectuat recent.
20:20
Aliat-surpriză pentru Cristi Chivu! Un superstar al fotbalului mondial a intervenit în transferul lui Ademola Lookman la Inter # Fanatik
Inter dorește să îl transfere pe Ademola Lookman, însă Atalanta nu a acceptat oferta. Un nume uriaș din fotbalul mondial a intervenit pentru ca mutarea să se finalizeze.
Acum 4 ore
20:00
Miză uriașă pentru CFR Cluj și Universitatea Craiova în Conference League! Ce sume ar putea încasa echipele românești dacă se vor califica în grupă # Fanatik
Calificarea în grupa de Conference League reprezintă un obiectiv foarte important pentru CFR Cluj și Universitatea Craiova. Ce sume ar putea încasa cele două formații de la UEFA.
20:00
Care este starea pacientei de la Centrul de Arși Floreasca, transferată în Belgia. Anunțul făcut de sora Laviniei: “Pași mici, dar extrem de importanți” # Fanatik
Anunț despre starea pacientei de la Centrul de Arși Floreasca. Sora Laviniei a dezvăluit ce progrese a făcut aceasta recent
19:50
Gestul extrem al unui bărbat din Timișoara. A amenințat că se aruncă de pe clădirea Bastionului. Cum a fost salvat. Video # Fanatik
Un bărbat din Timișoara a recurs la un gest extrem și a amenințat că se aruncă de pe clădirea Bastionului. A fost salvat la timp
19:40
Ea este Madia, mama eroină care și-a dat viața pentru fetița ei de 5 ani. Tânăra a murit lovită de o creangă de copac în parc, după ce și-a împins copilașul din calea ei # Fanatik
Ea e Madia, femeia care a murit în locul fiicei sale de 5 ani. O creangă din copac a izbit-o, dar a reușit să împingă copilul din traseul acesteia.
19:40
“Perla” lui Edi Iordănescu, la un pas de transferul la AS Roma: “E important pentru club și pentru jucător! Dar nu ne permitem să-l pierdem” # Fanatik
Edi Iordănescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că un jucător al Legiei Varșovia este foarte aproape de un transfer la AS Roma.
19:20
O mașină de teren s-a răsturnat în Maramureș: șase persoane au fost rănite. Două dintre victime, în stare gravă # Fanatik
Accident pe un traseu montan din Maramureș: o mașină de teren s-a răsturnat. Șase persoane au suferit răni, două sunt în stare gravă
19:20
Întăriri înainte de dubla dintre Aberdeen și FCSB! Transfer de jumătate de milion de euro pentru o nouă variantă în atac
19:00
Premier League, pariul de milioane de pe Voyo! Tot ce trebuie să ştii despre transmisiunea meciurilor: cine comentează, cât costă abonamentul şi care sunt provocările # Fanatik
Pentru prima dată în istoria transmisiunilor, Premier League se va vedea în România exclusiv online. FANATIK vă prezintă cele mai interesante detalii.
18:50
”Lista rușinii” în politică: care sunt partidele care nu-și plătesc taxele la stat. Milionari de top, pe listele ANAF # Fanatik
Aproape 1,75 de milioane de euro este datoria totală pe care partidele politice o înregistrează la ANAF. Iată ”lista rușinii” în politică.
18:50
Jordan Gele și-a găsit, în sfârșit, echipă. Unde va juca atacantul francez, care a fost scos din lotul FCSB de Gigi Becali
18:40
Povestea șocantă a unei femei care a văzut cum prietena ei e mâncată de rechin. „A fost exact ca în filmul Jaws” # Fanatik
O femeie a trăit scene de coșmar asemănătoare celor din filmul Jaws. Cum a reușit să scape cu viață după ce prietena ei a fost mâncată de rechin.
18:40
Dinamo – UTA, live video în etapa a 6-a din SuperLiga. Reușesc „câinii” să îi administreze lui Adrian Mihalcea prima înfrângere din noul sezon? # Fanatik
Dinamo primește vizita celor de la UTA vineri, 15 august, de la 21:30. Pe site-ul Fanatik.ro poți afla totul despre meciul dintre cele două formații.
18:40
Tyson Fury, căsătorit pentru a treia oară! Soția sa a furat toate privirile cu o rochie din dantelă. Foto # Fanatik
Tyson Fury și soția sa, Paris, s-au căsătorit pentru a treia oară! Imagini fabuloase cu cei doi de la reînnoirea jurămintelor
18:20
Decizia lui Gigi Becali i-a adus FCSB-ului calificarea în play-off-ul Europa League:„Ne bucurăm că a înțeles” # Fanatik
Gigi Becali a luat o alegere perfectă! FCSB a reușit să se califice în play-off-ul Europa League la doar câteva zile de la decizia patronului
18:20
Președintele Nicușor Dan, mesaj înainte de întâlnirea Trump – Putin: “Sunt relativ pesimist” # Fanatik
Nicușor Dan, mesaj înainte de întâlnirea Trump - Putin, care va avea loc peste doar câteva ore. Președintele României nu este foarte optimist
Acum 6 ore
18:00
Gică Hagi s-a întâlnit cu Ilie Bolojan! Premierul a mers la baza de pregătire de la Ovidiu a Farului și a Academiei „Regelui”
18:00
Incendiu puternic în Ilfov. Locuitorii au fost alertați prin mesaj RO-Alert: “Pericol de propagare la case” # Fanatik
Incendiu puternic în județul Ilfov: populația a fost alertată printr-un mesaj RO-Alert. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului
17:50
La câți bani au renunțat oamenii lui Nicușor Dan pentru funcțiile la Cotroceni. Ce salarii aveau înainte consilierii președintelui # Fanatik
Ce salarii aveau consilierii președintelui Nicușor Dan înainte de a accepta funcțiile de la Cotroceni. La câți bani au renunțat
17:40
A cerut un sfat de la ChatGPT, dar a ajuns la spital ulterior. Ce a putut să pățească un bărbat # Fanatik
Un bărbat a cerut un sfat de la ChatGPT și a ales să nu apeleze la un specialist. Ulterior, acesta a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat?
17:40
„Putea să joace chiar și la Trnava”. Mihai Rotaru, informații de ultimă oră despre căpitanul Craiovei # Fanatik
Mihai Rotaru a dezvăluit, în direct la „DON Giovanni”, cum se simte Nicușor Bancu. Căpitanul oltenilor nu a evoluat în partida cu Spartak Trnava din turul 3 Conference League.
17:20
Oldies But Goldies, sâmbătă, 16 august, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin continuă poveștile nemuritoare cu marele Ilie Balaci # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 16 august, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor continua să vorbească despre legenda Universității Craiova, Ilie Balaci.
17:10
Marius Șumudică, sfat de suflet pentru Ianis Hagi. „Știți cățelul ăla din reclamă? Are nevoie de ajutor. Trebuie chemat la națională!”. Ce ofertă a avut Ianis din Turcia # Fanatik
Ianis Hagi nu și-a găsit încă un nou angajament. Ce mesaj din suflet i-a transmis Marius Șumudică după ce antrenorul a văzut situația fotbalistului.
17:00
Alertă pentru românii care au vizitat Italia vara aceasta. Hackerii au furat date din mai multe acte de identitate # Fanatik
Românii care au vizitat Italia vara aceasta, ținta hackerilor. Află cum au fost furate datele din mai multe acte de identitate
16:50
Povestea cotei nebune de 2.00 de la Superbet pentru calificarea Craiovei cu Trnava după 3-0 în tur. „Urmează și altele!” # Fanatik
Universitatea Craiova s-a calificat cu emoții în play-off-ul UEFA Conference League. Ce s-a întâmplat la pariuri în momentul în care oltenii erau conduși cu 4-1 de Spartak Trnava.
16:50
Un membru al clanului Corduneanu a fost arestat după ce a lovit o femeie. S-a întâmplat în fața Tribunalului Iași. Video # Fanatik
Un membru al temutului clan Corduneanu a fost arestat după ce a lovit o femeie în plină stradă, în fața Tribunalului Iași
16:40
Horoscop zilnic pentru sâmbătă, 16 august 2025. Fecioara trece prin schimbări majore, iar Vărsătorul face un pas important.
16:30
Patru echipe din Europa au pus ochii pe un fotbalist român din Serie A! Anunțul presei din Italia # Fanatik
Un fotbalist cu cetățenie română ar putea pleca din Serie A. Cine s-a interesat de situația jucătorului. Presa din Italia a făcut anunțul.
16:20
Reghecampf s-a temut de eliminarea Craiovei: „Sunt momente când se pierd total! La 4-1 a fost un haos total” # Fanatik
Laurențiu Reghecampf, fost antrenor al Craiovei, s-a temult că Spartak Trnava i-ar putea elimina pe olteni din Conference League
Acum 8 ore
16:10
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al liderului de la Kremlin are profesori privați, care sunt plătiți cu o mică avere în fiecare an # Fanatik
Cum arată fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul liderului de la Kremlin are parte de educație aleasă, fiind instruit de cei mai buni profesori privați.
16:00
SuperLiga, live video etapa 6. Runda este deschisă de Unirea Slobozia – Metaloglobus. Programul complet, clasamentul și televizările # Fanatik
Află tot ce trebuie să știi despre etapa 6 din SuperLiga. Televizări, cote la pariuri, clasament, echipe de start și programul complet al rundei a 6-a din sezonul regulat.
16:00
Ei sunt soții spulberați în accidentul de la Târgu Frumos. El a murit, iar ea este în stare critică. Fiicele lor se află la ATI # Fanatik
Soții spulberați în accidentul de la Târgu Frumos au fost loviți de o adevărată tragedie. El a murit, iar ea se luptă să trăiască
15:50
FCSB va întâlni Aberdeen în play-off-ul de Europa League, iar drepturile TV pentru meciul tur din Scoția suscită un interes uriaș în rândul televiziunilor din țara noastră.
15:50
Bolojan, avertizat! Dialog halucinant între o primăriță care a atras 15 milioane € din fonduri europene și angajații de la minister. De ce n-au mai ajuns banii din PNRR # Fanatik
Premierul Bolojan și-a pus primarii din România în cap cu anunțurile făcute recent: o primăriță din județul Iași îi dă replica. Ce se întâmplă cu banii din PNRR?
15:40
Ce s-a ales de un bărbat care a câștigat peste 1 milion de euro la loto. ”Am făcut o donație…” # Fanatik
Ce se mai știe despre bărbatul care a încasat peste 1 milion de euro la loto. Cum a cheltuit acesta, de fapt, banii câștigați.
15:30
Accident mortal lângă Gostinu. Un motociclist de 17 ani și-a pierdut viața după impactul cu un autoturism # Fanatik
Un accident mortal a avut loc în apropiere de localitatea Gostinu. Un motociclist de doar 17 ani și-a pierdut viața pe loc
15:30
Record după record în Premier League! Peste 2 miliarde de euro aruncate pe transferuri. Cum stau La Liga, Serie A și Bundesliga # Fanatik
Premier League stabilește noi recorduri în mercato: peste 2 miliarde de euro investite în această vară. Care e echipa care a dat tonul la transferuri.
15:30
Câți bani li s-au cerut unor români pentru consultul unui bebeluș în Turcia. Turiștii avertizează: prețurile sunt colosale fără asigurare medicală # Fanatik
Câți bani s-au cerut unei familii pentru consultul medical al unui bebeluș de numai zece luni. De ce nu trebuie să lipsească asigurarea medicală în vacanțe.
15:10
Încă un român periculos a evadat. A luat doi ostatici și s-a deghizat în farmacist ca să nu fie prins de poliție # Fanatik
Un român periculos a evadat din închisoare și a luat doi ostatici. S-a deghizat apoi în farmacist, în speranța că nu va fi prins de poliție
