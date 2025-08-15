Summitul Trump-Putin cu consilierii a început. Cei doi nu au răsouns întrebărilor presei

18:30

Pacienta internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia, a reuşit, joi, să stea într-un fotoliu, fiind mutată cu ajutorul unui robot special. Alina Alexandru, sora Laviniei Vlad, a anunţat pe pagina sa de Facebook că sora sa se temea că va „trăi” aceeaşi durere ca în spitalul bucureştean dacă va încerca să se ridice, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Ea a reuşit să rămână aproape o oră pe fotoliu şi „s-a bucurat nespus” că nu mai era „prizonieră pe un pat de spital”. Alina Alexandru a adăugat că Laviniei i-au fost scoase bandajele de pe braţe, iar în prezent poartă „doar compresivele”. Ea mai spune că pe sora sa „a întristat-o enorm” să citească depre explozia cu patru victime, dar s-a bucurat, în schimb, să citească că MS le va oferi şansa de a nu trăi experienţa ei şi că vor fi transferaţi imediat către centre unde vindecarea „nu se află la capătul unui drum plin de durere”.