Tribut pentru Diogo Jota  FOTO. Momente emoționante înainte de Liverpool - Bournemouth » Cum au celebrat Ekitike și Gakpo golurile

Spartak Trnava - U Craiova 4-3 (4-6 la general). Tudor Băluță (26 de ani) i-a readus pe olteni în avantaj, în minutul 100 al partidei, cu o reușită superbă. Deșii elevii lui Rădoi au condus cu 4-0, slovacii au reușit să egaleze situația pe tabelă și să ducă meciul în prelungiri.