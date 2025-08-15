VIDEO | Adrian Mihalcea rămâne neînvins. ”Continuăm seria de care tot am vorbit”

Primasport.ro, 16 august 2025 00:20

VIDEO | Adrian Mihalcea rămâne neînvins. ”Continuăm seria de care tot am vorbit”

Acum 15 minute
00:30
VIDEO | ”Trebuie să acceptăm acest rezultat”. Kopic a explicat ce l-a dezamăgit la remiza cu UTA Primasport.ro
VIDEO | ”Trebuie să acceptăm acest rezultat”. Kopic a explicat ce l-a dezamăgit la remiza cu UTA
00:30
Conflict la finalul meciului Dinamo - UTA Arad! Un suporter a aruncat cu un lichid în direcţia lui Sebastian Colţescu | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Conflict la finalul meciului Dinamo - UTA Arad! Un suporter a aruncat cu un lichid în direcţia lui Sebastian Colţescu | VIDEO EXCLUSIV
Acum 30 minute
00:20
VIDEO | Nicolae Stanciu, gol superb din voleu la primul meci oficial pentru Genoa Primasport.ro
VIDEO | Nicolae Stanciu, gol superb din voleu la primul meci oficial pentru Genoa
00:20
VIDEO | Adrian Mihalcea rămâne neînvins. ”Continuăm seria de care tot am vorbit” Primasport.ro
VIDEO | Adrian Mihalcea rămâne neînvins. ”Continuăm seria de care tot am vorbit”
Acum o oră
00:10
Hakim Abdallah, gest care i-a impresionat pe fanii lui Dinamo. ”M-am simţit bine cu mine însumi” Primasport.ro
Hakim Abdallah, gest care i-a impresionat pe fanii lui Dinamo. ”M-am simţit bine cu mine însumi”
00:10
Liverpool - Bournemouth 4-2. Momente pline de emoţie în memoria lui Diogo Jota Primasport.ro
Liverpool - Bournemouth 4-2. Momente pline de emoţie în memoria lui Diogo Jota
Acum 2 ore
23:30
VIDEO | Dinamo - UTA Arad 1-1. Remiză plăcută între două formaţii ambiţioase. ”Câinii” au avut doi eliminaţi Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - UTA Arad 1-1. Remiză plăcută între două formaţii ambiţioase. ”Câinii” au avut doi eliminaţi
23:10
Deţinătoarea trofeului de la Cincinnati, Arina Sabalenka, eliminată de Elena Rybakina Primasport.ro
Deţinătoarea trofeului de la Cincinnati, Arina Sabalenka, eliminată de Elena Rybakina
22:50
Liverpool l-a transferat de la Parma pe jucătorul de 18 ani Giovanni Leoni, pentru 26 de milioane de lire sterline Primasport.ro
Liverpool l-a transferat de la Parma pe jucătorul de 18 ani Giovanni Leoni, pentru 26 de milioane de lire sterline
22:50
VIDEO | Dinamo - UTA Arad, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko înscrie primul gol în tricoul ”câinilor” Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - UTA Arad, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko înscrie primul gol în tricoul ”câinilor”
Acum 4 ore
22:30
VIDEO | Girona - Rayo Vallecano 1-3. Start perfect de sezon pentru Raţiu! Portarul gazdelor a gafat incredibil Primasport.ro
VIDEO | Girona - Rayo Vallecano 1-3. Start perfect de sezon pentru Raţiu! Portarul gazdelor a gafat incredibil
22:10
VIDEO | Dinamo - UTA Arad, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Abdallah înscrie contra fostei echipe Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - UTA Arad, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Abdallah înscrie contra fostei echipe
21:50
VIDEO | Mihai Teja, fără menajamente la capătul unui meci ce părea câştigat. ”Eu nu ştiu la ce se uită arbitrul!” Primasport.ro
VIDEO | Mihai Teja, fără menajamente la capătul unui meci ce părea câştigat. ”Eu nu ştiu la ce se uită arbitrul!”
21:40
Rareş Ilie, debut perfect la Empoli. A marcat un super gol în Cupa Italiei Primasport.ro
Rareş Ilie, debut perfect la Empoli. A marcat un super gol în Cupa Italiei
21:30
VIDEO | Dinamo - UTA Arad, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - UTA Arad, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:50
Ulrich Meleke, dorit de o forţă din Superliga Primasport.ro
Ulrich Meleke, dorit de o forţă din Superliga
20:50
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro. Purece egalează din penalty Primasport.ro
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro. Purece egalează din penalty
Acum 6 ore
20:30
OFICIAL | Lovitură dată de Poli Iaşi! Moldovenii au transferat de la CFR Cluj Primasport.ro
OFICIAL | Lovitură dată de Poli Iaşi! Moldovenii au transferat de la CFR Cluj
20:10
Jucătorul care l-a impresionat pe Gigi Becali în startul de sezon. ”Nici nu mai trebuie să zic de el, nu există meci în care să nu joace bine” Primasport.ro
Jucătorul care l-a impresionat pe Gigi Becali în startul de sezon. ”Nici nu mai trebuie să zic de el, nu există meci în care să nu joace bine”
19:30
Gloria Bistriţa – Szombathelyi 40-29, în primul meci de la Turneul ”Poarta Transilvaniei” Primasport.ro
Gloria Bistriţa – Szombathelyi 40-29, în primul meci de la Turneul ”Poarta Transilvaniei”
19:20
Reghecampf, OUT înaintea primului meci?! "Ar putea pleca" Primasport.ro
Reghecampf, OUT înaintea primului meci?! "Ar putea pleca"
19:20
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro. Aganovic deviază nefericit în proprie poartă Primasport.ro
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro. Aganovic deviază nefericit în proprie poartă
19:10
Fotbalul are o nouă echipă naţională! A disputat primul meci din istorie şi a pierdut categoric Primasport.ro
Fotbalul are o nouă echipă naţională! A disputat primul meci din istorie şi a pierdut categoric
19:10
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro. Rusu are două parade de senzaţie Primasport.ro
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro. Rusu are două parade de senzaţie
19:00
Nedorit la PSG, Randal Kolo Muani a ajuns la un acord cu Juventus Torino Primasport.ro
Nedorit la PSG, Randal Kolo Muani a ajuns la un acord cu Juventus Torino
19:00
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
18:50
Un club din SuperLiga, tot mai aproape de insolvenţă Primasport.ro
Un club din SuperLiga, tot mai aproape de insolvenţă
Acum 8 ore
18:20
"U" Cluj, pregătită de revenirea pe Cluj Arena Primasport.ro
"U" Cluj, pregătită de revenirea pe Cluj Arena
17:50
Premierul Ilie Bolojan a vizitat Baza Sportivă a clubului Farul şi a Academiei Hagi. Mesajul lui Gheorghe Hagi Primasport.ro
Premierul Ilie Bolojan a vizitat Baza Sportivă a clubului Farul şi a Academiei Hagi. Mesajul lui Gheorghe Hagi
17:30
Fostul jucător de la FCSB, aproape să semneze cu o rivală a campioanei României Primasport.ro
Fostul jucător de la FCSB, aproape să semneze cu o rivală a campioanei României
17:20
Elveţianul Zachary Athekame a semnat cu AC Milan Primasport.ro
Elveţianul Zachary Athekame a semnat cu AC Milan
17:00
A auzit ce a spus Gigi Becali şi a reacţionat! "Este un om rău" Primasport.ro
A auzit ce a spus Gigi Becali şi a reacţionat! "Este un om rău"
17:00
Veste foarte proastă pentru FCSB. Când ar putea reveni Risto Radunovic pe teren Primasport.ro
Veste foarte proastă pentru FCSB. Când ar putea reveni Risto Radunovic pe teren
17:00
Scandal în ciclismul feminin. Cinci echipe, descalificate din Turul Romandiei după un conflict cu UCI privind dispozitivele GPS Primasport.ro
Scandal în ciclismul feminin. Cinci echipe, descalificate din Turul Romandiei după un conflict cu UCI privind dispozitivele GPS
16:50
Simone Tempestini, la startul Raliului Cehiei. Poate face un pas important spre titlul european la echipe Primasport.ro
Simone Tempestini, la startul Raliului Cehiei. Poate face un pas important spre titlul european la echipe
16:50
Rodrygo îşi face bagajele şi o va părăsi pe Real Madrid Primasport.ro
Rodrygo îşi face bagajele şi o va părăsi pe Real Madrid
Acum 12 ore
16:40
CSM Bucureşti, victorie cu Dunărea Brăila, în primul meci la Cupa Corona Primasport.ro
CSM Bucureşti, victorie cu Dunărea Brăila, în primul meci la Cupa Corona
16:30
Federico Redondo, fiul lui Fernando Redondo, a semnat cu Elche Primasport.ro
Federico Redondo, fiul lui Fernando Redondo, a semnat cu Elche
16:20
"Nu sunt căsătorit pe viaţă cu Yamaha”, spune Fabio Quartararo după o jumătate dificilă de sezon în MotoGP Primasport.ro
"Nu sunt căsătorit pe viaţă cu Yamaha”, spune Fabio Quartararo după o jumătate dificilă de sezon în MotoGP
16:20
Gata de distracţie? Detalii importante pentru Rock Revolution Fest Bobâlna! Primasport.ro
Gata de distracţie? Detalii importante pentru Rock Revolution Fest Bobâlna!
16:20
Marian Barbu arbitrează meciul de sâmbătă din Superligă Primasport.ro
Marian Barbu arbitrează meciul de sâmbătă din Superligă
16:20
Jucător de 2.14 metri înălţime, din naţionala Sloveniei, transferat de Arcada Galaţi Primasport.ro
Jucător de 2.14 metri înălţime, din naţionala Sloveniei, transferat de Arcada Galaţi
16:20
Deţinătorul trofeului, Jannik Sinner, s-a calificat uşor în semifinalele turneului Cincinnati Open. Serie de 25 de victorii pe hard pentru italian Primasport.ro
Deţinătorul trofeului, Jannik Sinner, s-a calificat uşor în semifinalele turneului Cincinnati Open. Serie de 25 de victorii pe hard pentru italian
16:20
Răzvan Gligor a părăsit-o pe CFR Cluj şi va juca la o altă echipă din România Primasport.ro
Răzvan Gligor a părăsit-o pe CFR Cluj şi va juca la o altă echipă din România
15:40
Ianis Hagi are pe masă mai multe oferte din campionate importante! Unde ar putea ajunge internaţionalul român: „A fost sunat” Primasport.ro
Ianis Hagi are pe masă mai multe oferte din campionate importante! Unde ar putea ajunge internaţionalul român: „A fost sunat”
14:20
UEFA a anunţat programul meciurilor din play-off-ul competiţiilor europene. Când vor juca FCSB, CFR şi Universitatea Craiova Primasport.ro
UEFA a anunţat programul meciurilor din play-off-ul competiţiilor europene. Când vor juca FCSB, CFR şi Universitatea Craiova
13:40
Convocările preliminare pentru meciurile naţionalei U21 cu San Marino şi Kosovo, din luna septembrie Primasport.ro
Convocările preliminare pentru meciurile naţionalei U21 cu San Marino şi Kosovo, din luna septembrie
13:10
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, 3-2. Gazdele îşi continuă parcursul perfect după ce au obţinut victoria într-un meci nebun Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, 3-2. Gazdele îşi continuă parcursul perfect după ce au obţinut victoria într-un meci nebun
13:00
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele trec în avantaj după ce au fost conduse cu două goluri diferenţă Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele trec în avantaj după ce au fost conduse cu două goluri diferenţă
12:50
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele restabilesc egalitatea în doar 10 minute Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor - CSC Dumbrăviţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele restabilesc egalitatea în doar 10 minute
