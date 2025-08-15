Zeljko Kopic, mai dur ca niciodată, după Dinamo - UTA: „A fost greu de privit așa ceva!”
Gazeta Sporturilor, 16 august 2025 00:30
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a analizat remiza cu UTA, scor 1-1, din etapa #6 a Superligii. Croatul a fost nemulțumit de prestația din prima repriză.În schimb, lui Kopic i-a plăcut ce a văzut în partea a doua a meciului, când Dinamo a și marcat, prin Karamoko, la capătul unei frumoase faze colective.Antrenorul lui Dinamo a anunțat din nou că are nevoie de întăriri, declarând că trebuie să se mai facă încă 3-4 transferuri în această vară. ...
• • •
Acum 30 minute
00:30
Acum o oră
00:10
Dinamo - UTA 1-1. Valentin Costache, extrema arădenilor, a analizat meciul de pe Arena Națională, apoi a vorbit despre situația financiară a clubului său.UTA a intrat în concordat preventiv, ultima soluție înainte de insolvență. Diferența e că echipa arădeană e obligată să-și plătească toate datoriile cât timp se află în concordat. În insolvență, mare parte dintre datorii sunt șterse. ...
00:10
Nicolae Stanciu, ce „rachetă” la debutul pentru Genoa! Gol senzațional sub privirile lui Mircea Lucescu și Dan Șucu # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu a marcat la debutul în tricoul celor de la Genoa, victorie 3-0 contra lui L.R. Vicenza. Formația patronată de Dan Șucu s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Cupei Italiei.Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative a României, are un traseu inedit în carieră. La 32 de ani, când mulți fac pasul spre zona arabă, el a luat avionul în sens opus.A ajuns în Italia, iar debutul oficial nu putea fi mai frumos. ...
00:10
Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul ofensiv de la Dinamo, consideră că echipa lui Kopic a jucat foarte slab în prima repriză a meciului cu UTA, scor 1-1, însă s-a revanșat după pauză. Cîrjan a spus cum a tratat faza la care i-a oferit o pasă de gol lui Karamoko. A spus că și-a dorit foarte mult să marcheze golul victoriei și îi pare rău că nu a reușit. A vorbit și despre responsabilitatea pe care i-o dă faptul că poartă numărul 10 la Dinamo. ...
Acum 2 ore
23:50
Cum l-a adus Mihalcea pe Abdallah la Arad: „Vă spun acum! L-am vrut și în iarnă, într-o combinație mai mare” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA Arad, a tras concluziile, după ce echipa lui a remizat cu Dinamo, scor 1-1. A fost meciul în care Hakim Abdallah a marcat primul gol pentru UTA, chiar în fața fostei echipe. Mihalcea a spus că l-a dorit foarte mult pe fotbalist și a recunoscut că l-a contactat pe aceasta cât timp încă avea contract cu Dinamo. ...
23:00
Grigor Dimitrov, retras înainte de US Open 2025, și-a îmbrățișat noua iubită chiar în timpul unei lecții: „Ce părere aveți de abilitățile mele?” # Gazeta Sporturilor
Jucătorul de tenis bulgar Grigor Dimitrov se bucură de câteva luni de o relație cu actrița mexicană Eiza Gonzalez, iar acum au apărut pe rețelele de socializare noi fotografii cu celebrul cuplu.Dimitrov și-a făcut publică relația cu frumoasa actriță mexicană încă de la mijlocul lunii mai, în timpul turneului de la Madrid, iar de atunci, lucrurile par să meargă excelent între cei doi.GALERIE FOTO. ...
Acum 4 ore
22:30
„You'll Never Walk Alone”: Momente absolut emoționante la startul Premier League! Anfield a cântat și a plâns în memoria lui Diogo Jota # Gazeta Sporturilor
Revenirea Premier League a fost marcată de momente de o emoție rar întâlnită. Liverpool - Bournemouth, primul meci al noului sezon, a trecut în planul doi. Comemorarea lui Diogo Jota a fost cel mai important lucru pentru fanii de pe Anfield, vineri seară.Pe 3 iulie, lumea fotbalului trăia un șoc. O veste cutremurătoare lăsa toți fanii fotbalului fără cuvinte. Diogo Jota și fratele lui, Andre Silva, au murit într-un accident de mașină. ...
22:20
Emoționant! Hakim Abdallah a marcat în poarta lui Dinamo » Cum au reacționat ultrașii # Gazeta Sporturilor
Atacantul Hakim Abdallah (27 de ani) a reușit să deschidă scorul în meciul Dinamo - UTA Arad, din runda cu numărul 6 din Superliga.Hakim Abdallah a reușit să își treacă în cont primul său gol în tricoul arădenilor chiar împotriva fostei sale echipe. Jucătorul de atac a jucat pentru „câini” între 2023 și 2025. A adunat 76 de meciuri, 9 goluri și 6 pase decisive în tricoul bucureștenilor. Aceștia nu au mai vrut să îl păstreze, iar jucătorul a semnat cu UTA. ...
22:10
„Cu ce echipă ții?” » Andrei Vochin răspunde, după 30 de ani de carieră: „Eram disperat să-i văd pe stradă, să-i miros” # Gazeta Sporturilor
Invitat la podcastul GSP „2 la 1”, Andrei Vochin, oficial FRF, a fost întrebat cu ce echipă ține. Răspunsul e inedit.În primul rând, Vochin admite că i-a fost greu să fie imparțial la începuturile lui în presă. Apoi a dezvăluit că era în același timp fanul a două rivale din Capitală.„Eu am ținut cu două formații. E mai greu să fie așa, dar am avut două tipuri de influență”, spune consilierul lui Răzvan Burleanu, președintele Federației. ...
22:10
Legenda lui Arsenal, mesaj direct pentru Mikel Arteta: „Cu acest căpitan nu vei câștiga niciodată Premier League. El ar trebui să poarte banderola!” # Gazeta Sporturilor
Tony Adams (58 de ani), fostul mare jucător al lui Arsenal, a stârnit din nou controverse printre suporterii „tunarilor”. Prin declarațiile sale, a pus sub semnul întrebării viitorul lui Martin Odegaard (26 de ani) ca și căpitan al echipei.Fostul fundaș englez, care și-a dedicat întreaga carieră profesionistă echipei din nordul Londrei, a fost unul dintre pilonii de neclintit ai clubului. ...
21:40
Mihai Teja, ieșire fără precedent la finalul meciului Slobozia - Metaloglobus: „Dacă nu avem voie să vorbim, atunci să îmi spuneți!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja, antrenorul lui Metaloglobus, a acuzat în termeni duri arbitrajul, după eșecul cu Unirea Slobozia, scor 1-2, din etapa #6 a Superligii.Partida a fost arbitrată de Sorin Vădana, iar în camera VAR s-au aflat Andrei Chivulete și Cristina Trandafir. Teja a acuzat faptul că intrările dure ale lui Afalna, atacantul Unirii Slobozia, nu au fost sancționate.S-a legat și la faza în care s-a dat penalty pentru Slobozia. ...
21:40
Tutorial în Premier League: cum să-ți vinzi toată apărarea într-un singur mercato # Gazeta Sporturilor
În această vară, Bournemouth a vândut sau a pierdut 4 dintre cei 5 oameni din compartimentul defensiv, de pe urma cărora s-a ales cu 172 de milioane de euro! Andoni Iraola a primit la schimb 3 fotbaliști și se vede nevoit să reconstruiască una dintre cele mai solide apărări ale campionatului.Comentam campionatul englez săptămână de săptămână la Premier GSP. ...
21:10
Acord cu Jadon Sancho » Transfer iminent al extremei engleze + Ultima ofertă primită de Manchester United # Gazeta Sporturilor
AS Roma a ajuns la o înțelegere cu Jadon Sancho pentru a se muta în Serie A. Presa italiană scrie și despre împrumutul cu obligație de cumpărare pentru 23 de milioane de euro, propunere pe care clubul capitolin i-a făcut-o lui Manchester United. Extrema dreaptă de 25 de ani este dispusă să își reducă salariul la jumătate pentru a semna cu giallorossii, mai scrie Corriere dello Sport.Sfârșit de vară și mercato fierbinte la AS Roma. ...
21:00
Reîncepe corida în La Liga! Favorite la titlu, transferuri, echipe-tip + Provocarea portarilor români # Gazeta Sporturilor
Real Madrid și Atletico au spart banca în vară pentru a o da jos de pe soclu pe Barcelona, dominantă în sezonul trecut atât ca joc, cât și ca rezultate. Xabi Alonso și Diego Simeone au remaniat echipele, dar va fi suficient în fața mașinii de fotbal conduse de Hansi Flick? Și o altă întrebare: vor face față portarii Horațiu Moldovan și Ionuț Radu noi provocării spaniole?Astăzi, 15 august, se va relua și campionatul Spaniei. ...
21:00
Mircea Lucescu pregătește o surpriză uriașă » Jucătorul cu cetățenie italiană, aproape de naționala României # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu, selecționerul României, pregătește o surpriză pentru meciurile naționalei României din luna septembrie. Naționala va juca un amical pe 5, cu Canada, apoi o va înfrunta pe Cipru, în preliminariile Mondialului, pe 9 septembrie.Din informațiile GSP, sunt șanse mari ca Andrea Padula (29 de ani), fundașul stânga de la UTA, să fie convocat pentru meciurile de la începutul lunii viitoare. ...
21:00
Ce debut pentru Rareș Ilie! » I-a enervat pe italieni, apoi a marcat un gol care a amintit de Ilie Dumitrescu # Gazeta Sporturilor
Rareș Ilie (22 de ani), mijlocașul de la Empoli, a marcat un gol foarte frumos în poarta celor de la Reggiana, într-un meci disputat șaisprezecimile Cupei Italiei.Rareș Ilie a marcat primul său gol în tricoul italienilor chiar în meciul de debut. Titular în linia de mijloc a echipei sale, românul a marcat pentru 1-1 în minutul 65. Regianna conducea prin golul înscris de Gondo în minutul 13.GALERIE FOTO. ...
Acum 6 ore
20:30
Liverpool a făcut transferul #5 vara aceasta » Jucătorul dorit și de Chivu a fost prezentat # Gazeta Sporturilor
Liverpool a anunțat oficial transferul lui Giovani Leoni, fundaș central de 18 ani cumpărat cu 35 de milioane de euro de la Parma.Restructurarea lotului la Liverpool continuă. Leoni e al 5-lea transfer important din această vară, după Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Frimpong și Milos Kerkez. Iar campioana Angliei nu vrea să se oprească aici.Liverpool s-a înțeles și cu Marc Guehi, fundașul central de la Crystal Palace, și lipsește doar acordul cu clubul londonez. ...
20:20
Ruina Națională » GSP a surprins haosul de la cel mai mare stadion al României: scaune rupte la „oficială”, găuri în tavan, reparații cu banda izolatoare # Gazeta Sporturilor
Condiții de toată jena la tribuna oficială de pe Arena Națională înainte de Dinamo - UTA Arad, din runda cu numărul 6 din Superliga. Este vorba despre zona în care suporterii plătesc cele mai scumpe bilete din stadion.GSP. ...
19:50
Pe lângă Cisotti, Gigi Becali mai are un preferat la FCSB: „A fost extraordinar!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a avut 4 remarcați după victoria cu Drita, scor 3-1, din manșa secundă a turului 3 preliminar Europa League. Printre ei s-a numărat și mijlocașul Baba Alhassan (25 de ani), care a început partida pe bancă.Introdus la pauză în locul lui Edjouma, Baba l-a impresionat pe Becali cu jocul lui. Patronul de la FCSB i-a catalogat prestația drept extraordinară. ...
19:50
Sancțiunea cu care Newcastle îl amenință pe Isak! » Managerul Eddie Howe l-a implorat să renunțe la grevă # Gazeta Sporturilor
Alexander Isak se încăpățânează să nu se întoarcă la antrenamentele lui Newcastle. Golgheterul suedez nu mai vrea să joace pentru echipa lui Eddie Howe și așteaptă rezolvarea transferului său la Liverpool. Până atunci, atacantul de 25 de ani nu va fi în lotul convocat de managerul „coțofenelor” pentru vizita pe terenul lui Aston Villa și riscă o amendă de circa 300.000 de euro. ...
19:30
Jucătorul Rapidului, acuzații de rasism la un meci din Superliga: „A făcut sunete de maimuță” # Gazeta Sporturilor
Antoine Baroan, atacantul Rapidului, a declarat că a fost victima rasismului la Galați, înainte de meciul cu Oțelul din etapa #5 a Superligii (scor 1-1).Jucătorul ajuns vara aceasta în Liga 1 susține că un fan i-a adus injurii rasiste lui, dar și lui Kader Keita. Concret, persoana de pe stadionul din Galați le-a făcut semne de maimuță.Francezul a declarat că i-a fost greu să se concentreze la meci, după ce a fost atacat rasist. ...
19:30
Clubul din Superligă a intrat în concordat preventiv, ultimul pas înaintea insolvenței! # Gazeta Sporturilor
UTA Arad, echipă aflată pe locul 3 în Superliga după primele 5 etape, a intrat în concordat preventiv, ultimul pas înainte de insolvență.UTA Arad are parte de un început bun de sezon, bifând nu mai puțin 3 victorii în primele 5 meciuri. Lucrurile nu stau, însă, la fel de bine și din punct de vedere financiar. Clubul din Arad are datorii de 11 milioane de lei, conform specialarad.ro. ...
19:20
Ruben Amorim și-a trasat marele obiectiv pentru noul sezon din Premier League: „E greu să spui așa ceva când ești antrenor la Manchester United” # Gazeta Sporturilor
Managerul Ruben Amorim (40 de ani) începe duminică primul sezon complet pe banca lui Manchester United, club la care a sosit la mijlocul stagiunii precedente, una care s-a încheiat dezastruos pentru „diavolii roșii”, cu un loc 15 în Premier League.Manchester United - Arsenal, în etapa #1 din Premier League, se joacă pe duminică, 17 august, de la ora 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și pe Voyo. ...
Acum 8 ore
18:50
Andrei Cornea, campion olimpic la cantotaj la Paris, a scos la vânzare mașina primită cadou de la Ion Țiriac. După Jocurile Olimpice din 2024, fostul mare jucător de tenis le-a oferit medaliaților români câte o mașină. Miliardarul le-a dat premiul în funcție de medalia câștigată la Paris. ...
18:40
Am început sezonul continental cu 4 reprezentante, dintre care una, U Cluj, a dispărut din primul foc. Fiind eliminată, îmi cer scuze, de nimeni pe lume, căci e cineva care să fi auzit de Ararat?! De munte da, de echipă nu! Chiar dacă FCSB a coborât din Champions în Europa League, iar CFR din Europa în Conference, iată-ne în postura de a merge mai departe cu 3 formații. Incluzând-o și pe Universitatea Craiova, prezentă în C3. ...
18:40
Înaintea startului noului sezon din Premier League, Mikel Arteta e încrezător: „Dacă continui să sapi, să sapi și să sapi...” + ce spune despre Victor Gyokeres # Gazeta Sporturilor
Managerul lui Arsenal, Mikel Arteta (43 de ani), este încrezător că după trei sezoane consecutive în care echipa sa a terminat pe locul secund în Premier League, în noua campanie londonezii au forța necesară pentru a face pasul decisiv și a cuceri titlul. Manchester United - Arsenal, în etapa #1 din Premier League, se joacă pe duminică, 17 august, de la ora 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și pe Voyo. ...
18:30
Fanii celor de la Maccabi Haifa au afișat un banner cu un mesaj scandalos la meciul cu Rakow, scor 0-2, din turul 3 preliminar al Conference League.În tur, echipa din Israel câștigase în Polonia cu 1-0, iar Rakow a întors soarta calificării în favoarea ei joi seară. Polonezii vor juca în play-off cu bulgarii de la Arda. ...
18:20
De Ziua Marinei Române, premierul Ilie Bolojan a fost la Constanța, acolo unde a ținut un discurs în fața marinarilor militari și civili. Nu a fost, însă, singura oprire a lui Ilie Bolojan. Politicianul a trecut și pe la baza celor de la Farul, acolo unde s-a întâlnit cu Gheorghe Hagi. ...
17:50
Când se întoarce fotbalul pe Cluj Arena, după încheierea Untold X » Meci tare la revenire # Gazeta Sporturilor
U Cluj va reveni pe Cluj Arena pe 23 august, cu Dinamo. Ardelenii nu au putut evolua până acum „acasă”, din cauza festivalului Untold, care s-a desfășurat în perioada 7-10 august.Aproape 500.000 de oameni au participat la Untold, festivalul ajuns la a 10-a ediție. La fel ca în fiecare an, Cluj Arena a fost ocupat în startul sezonului, iar U a fost nevoită să își caute altă casă. ...
17:50
Fostul mare atacant Gabi Balint (62 de ani) a spus pe cine vede favorită în dubla dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League.După ce i-a eliminat pe kosovarii de la Drita, 6-3 la general, FCSB va lupta pentru un loc în Europa League cu Aberdeen. Turul se va juca pe 21 august, în Scoția, în timp ce returul de la București se va disputa pe 28. ...
17:50
Man, aproape de debutul la PSV! » Ce spune antrenorul Peter Bosz + Cât ar putea să evolueze Dennis duminică # Gazeta Sporturilor
Prezentat marți de campioana din Eredivisie, Dennis Man va fi în lotul convocat de Peter Bosz pentru deplasarea de la Enschede. „A lăsat o impresie bună la antrenamente, Dar Man are puține zile de pregătire cu echipa și nu știu încă dacă și câte minute va juca”, a declarat, la conferința de presă de azi, tehnicianul lui PSV Eindhoven. ...
17:20
Nimeni nu se aștepta la asta! » Mesajul pe care abonații Voyo l-au primit la o zi după problemele de la Drita - FCSB # Gazeta Sporturilor
Voyo, platforma care a achiziționat drepturile tv pentru meciul dintre Drita și FCSB, a avut probleme majore joi seară. „A fost supusă unui atac cibernetic”, a fost scuza companiei. Astăzi, utilizatorii au început să primească mesaje private de la Voyo în care li s-au oferit cinci luni gratis de abonament!După dezastrul de joi seară, când platforma Voyo a căzut, iar utilizatorii n-au mai putut să vadă meciul dintre Drita și FCSB, compania s-a mișcat rapid cu o campanie ...
17:00
Fotbalistul Craiovei le-a luat ochii tuturor! A exclamat în direct: „O să dea lovitura, l-am propus la 3-4 echipe importante!” # Gazeta Sporturilor
Impresarul Ioan Becali, 73 de ani, dezvăluie că ultimele evoluții ale lui Ștefan Baiaram l-au determinat să-l propună pe fotbalistul Universității Craiova la mai multe cluburi din străinătate. Extrema juveților are deja patru goluri în opt apariții în actualul sezon.Cu prestații din ce în ce mai apreciate în Bănie, Ștefan Baiaram are toate șansele să devină viitorul produs de export al lui Mihai Rotaru. ...
Acum 12 ore
16:50
Finanțatorul din Superliga a dezvăluit discuția cu Gigi Becali înaintea meciurilor din Europa: „E un om rău și asta îl caracterizează” # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova, a dezvăluit conversația purtată cu omologul său de la FCSB, Gigi Becali, înaintea meciurilor decisive din turul 3 preliminar al competițiilor europene.Oltenii s-au calificat cu emoții în play-off-ul Conference League, 6-4 la general cu Spartak Trnava, deși elevii lui Mirel Rădoi au condus cu 1-0 în retur, după 3-0 pe „Ion Oblemenco”. ...
16:50
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!” # Gazeta Sporturilor
Andrei Vochin, actualmente consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, vine la podcastul GSP „2 la 1”. Și povestește cum Gigi Becali l-a ofertat în 2007. Ce post ar fi ocupat la FCSB și ce contract i s-a propus - relatează, cu detalii, fostul ziarist al Gazetei Sporturilor. ...
16:40
Lewis Hamilton îi aduce o avere lui Ferrari. Cifrele publicate de Gazzetta dello Sport # Gazeta Sporturilor
Septuplul campion mondial de Formula 1, Lewis Hamilton, încă nu a reușit să obțină rezultatele dorite cu Ferrari pe pistă. Cel mai titrat pilot din istoria acestui sport nu a ajuns pe podium în primele 14 etape ale acestui sezon, câștigând doar sprintul din China.Totuși, prezența lui Lewis la Scuderia a avut un impact pozitiv asupra veniturilor Ferrari. ...
16:10
„Unul dintre cei mai buni din toate timpurile!” » E idol în Ungaria, dar se înclină în fața legendei din România: „Ți-o zicea în față!” # Gazeta Sporturilor
Să-i ascultăm pe străini vorbind despre Mircea Lucescu! Mai ales când este vorba de un nume respectat în branșă, selecționerul maghiarilor, Marco Rossi, 60 de ani, ce i-a fost elev lui Il Luce în perioada „Brescia romena”. Italianul îi creionează un portret desăvârșit românului într-un interviu acordat GSP.ro.Marco Rossi, 60 de ani, este unul dintre cei mai longevivi selecționeri la nivel mondial. Apreciat în țara de adopție, dar și pe plan internațional. ...
16:10
Echipa nou-promovată în Premier League transferă de la campioana Europei » Jucătorul și-a dat deja acceptul # Gazeta Sporturilor
Sunderland, o echipă care a revenit în Premier League după nouă ani, este la un pas de un transfer extrem de important. Potrivit jurnalistului Fabrice Hawkins, gruparea de pe Stadium of Light a bătut palma cu jucătorul lui PSG, iar în acest moment au loc ultimele discuții dintre cele două cluburi cu privire la detaliile transferului. ...
15:50
„Eu nu m-aș duce acolo” » Fostul coleg al lui Gică Hagi a dezvăluit ultimele oferte primite de Ianis # Gazeta Sporturilor
Rămas liber de contract după despărțirea de Rangers, Ianis Hagi (26 de ani) își caută în continuare echipă. Fostul internațional român, Adrian Ilie (51 de ani), a dezvăluit faptul că „Prințul” are în acest moment oferte din Turcia și Arabia Saudită. ...
15:40
CFR Cluj își trimite fotbalistul în Liga 2 » Mutare rezolvată: merge la o candidată la promovare # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași se întărește cu un fotbalist crescut în academia lui CFR Cluj! „Feroviarii” îl vor împrumuta în Copou pe mijlocașul central Răzvan Gligor, 18 ani, care avea șanse minime să prindă minute sub comanda lui Dan Petrescu.Deficitari la capitolul jucătorilor „under”, moldovenii primesc întăriri de la vicecampioana României. ...
15:40
Campioana-excepție » Ce a făcut Liverpool în această vară s-a mai văzut doar de două ori în ultimii 20 de ani! # Gazeta Sporturilor
Se spune că echipa câștigătoare nu se schimbă. În acest caz, echipa campioană. Dar ceea ce a făcut Liverpool în această vară nu doar că respectă această zicală, ba chiar o sfidează.Comentam campionatul englez săptămână de săptămână la Premier GSP. Astăzi, 20:30, întoarcem pe toate fețele mutările din mercato și prefațăm ceea ce se anunță a fi un sezon spectaculos. ...
15:20
Dennis Man (26 de ani) a fost cumpărat de PSV Eindhoven de la Parma, cu 8,5 milioane de euro. Internaționalul român a semnat pe 4 ani.Suporterii lui PSV Eindhoven sunt mulțumiți cu achiziționarea lui Man. Chiar dacă fosta extremă a FCSB-ului n-a avut un sezon tocmai reușit la Parma, unde a sfârșit pe bancă sub comanda lui Cristi Chivu, ei consideră că are suficiente calități pentru a o ajuta pe PSV să-și atingă obiectivele stagiunii 2025 - 2026. ...
15:10
Statisticienii au făcut calculele: ce șanse au echipele românești să meargă în grupele cupelor europene # Gazeta Sporturilor
Pe baza a 10.000 de simulări, statisticienii de la Football Meets Data au întocmit un grafic al probabilităților pentru ca echipele românești încă angrenate în competițiile europene, FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj, să ajungă în grupele Europa League, în cazul roș-albaștrilor, respectiv Conference League.FCSB va juca cu scoțienii de la Aberdeen în play-off-ul Europa League. ...
15:00
Andrei Vochin, din nou în redacția GSP: „Am fost șocat de ce am pățit după ce am plecat la Federație” # Gazeta Sporturilor
Andrei Vochin, unul dintre cei mai buni ziariști de sport de după Revoluție, e invitatul ediției #22 a podcastului GSP „2 la 1”, format realizat de Alexandru Barbu și Raul Rusescu. Azi, ora 18:00.Podcastul cu Andrei Vochin va fi disponibil pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor (ABONEAZĂ-TE AICI!), precum și pe GSP.ro, azi, de la 18:00O discuție complexă, de peste două ore, cu consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu. ...
15:00
Rapid a efectuat joi, 14 august, primul antrenament la noua bază din Ștefănești, investiție care a costat peste 6 milioane de euro,.Sub comanda antrenorului Constantin Gâlcă (53 de ani), giuleștenii s-au antrenat pentru prima dată la noua bază de pregătire, a cărei lucrări au început pe data de 1 martie a acestui an. ...
15:00
Reîncepe corida în La Liga! Favorite la titlu, transferuri, echipe-tip + Provocarea portarilor români din Spania # Gazeta Sporturilor
Real Madrid și Atletico au spart banca în vară pentru a o da jos de pe soclu pe Barcelona, dominantă în sezonul trecut atât ca joc, cât și ca rezultate. Xabi Alonso și Diego Simeone au remaniat echipele, dar va fi suficient în fața mașinii de fotbal conduse de Hansi Flick? Și o altă întrebare: vor face față portarii Horațiu Moldovan și Ionuț Radu noi provocării spaniole?Astăzi, 15 august, se va relua și campionatul Spaniei. ...
15:00
Ligue 1 la start în goana eternă după PSG! » Ghidul complet: favorite la titlu, transferuri și echipe-tip # Gazeta Sporturilor
Astăzi, 15 august, se reia și întrecerea de elită al fotbalului francez. După ce a devenit și supercampioana Europei, PSG se pregătește pentru ceea se anunță ca o cursă cu destul de puține obstacole către al cincilea titlu consecutiv în Ligue 1 și al 14-lea din istoria clubului din Orașul Luminilor. Tot Marseille este singura rivală care poate amenința hegemonia trupei pregătite de Luis Enrique. ...
14:30
„Primii bani i-am dat pe bere! Să mor! Trei d-alea mari” » Gabi Tamaș și Dan Alexa, dezvăluiri despre „Asia Express”: „Am prins un microb acolo...” # Gazeta Sporturilor
Dan Alexa (45 de ani) și Gabriel Tamaș (41 de ani) au participat la emisiunea-fenomen „Asia Express”, care va avea premiera duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Invitați la podcastul lui Mihai Morar, cei doi au oferit detalii inedite despre viața în competiție și despre greutățile pe care le-au întâlnit. ...
14:30
Vor să spargă banca! Ar putea fi al patrulea cel mai scump transfer din toate timpurile # Gazeta Sporturilor
Manchester United încearcă să-l transfere pe Carlos Baleba de la Brighton, la cererea antrenorului Ruben Amorim, care vrea un mijlocaș central pentru a accelera reconstrucția echipei.„Pelicanii” solicită aproximativ 120 de milioane de lire pentru jucătorul de 21 de ani, iar patronul Tony Bloom nu obișnuiește să lase din preț. United ar putea oferi 80 de milioane acum și restul sub formă de bonusuri. ...
14:20
AC Milan are mari probleme în defensivă, după ce s-a despărțit de nu mai puțin de 8 apărători!Unul după altul, au plecat Emerson Royal, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Kyle Walker, Malick Thiaw, Theo Hernandez, Pierre Kalulu și tânărul Filippo Terracciano. Antrenorul Massimiliano Allegri l-a încercat în amicalul cu Chelsea (1-4) pe românul Andrei Coubiș, de la Primavera, însă acesta a dezamăgit cumplit. A dat un autogol și a fost eliminat după un sfert de oră. ...
