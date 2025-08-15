Fitch menţine ratingul ţării noastre la BBB-, dar avertizează asupra deficitului record şi a riscurilor politice

16:50

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, că orice discuţie despre pace la summitul Trump-Putin, programat astăzi în Alaska, trebuie să se desfăşoare cu Ucraina, partenerii europeni, SUA şi Rusia la aceeaşi masă. and #8222;Pacea nu trebuie să însemne un răgaz pentru Putin pentru a-şi trage sufletul, pentru a se reînarma şi a reporni apoi un război. Trebuie să ne asigurăm că nu va mai avea curajul să atace nicio ţară and #8221;, a afirmat Moşteanu, subliniind importanţa garanţiilor de securitate în cazul încetării focului.Oficialul a precizat că primul pas către o pace justă şi durabilă este oprirea focului, urmată de negocieri care să garanteze respectarea graniţelor şi suveranităţii fiecărui stat.Moşteanu a făcut declaraţiile la Constanţa, unde a participat la manifestările dedicate Zilei Marinei.