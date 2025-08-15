Vremea în mini-vacanţa de Sfânta Mărie. Soare pe litoral
Primanews.ro, 16 august 2025 00:40
Vremea în mini-vacanţa de Sfânta Mărie. Soare pe litoral
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum o oră
00:40
Vremea în mini-vacanţa de Sfânta Mărie. Soare pe litoral
Acum 2 ore
23:20
Indicaţiile Kremlinului pentru mass-media de stat care relatează despre summit-ul din Alaska - există în avans ceea ce Putin îi va spune lui Trump # Primanews.ro
Indicaţiile Kremlinului pentru mass-media de stat care relatează despre summit-ul din Alaska - există în avans ceea ce Putin îi va spune lui Trump
23:20
A început discuţia dintre Trump şi Putin în vederea unui acord care ar putea opri Războiul din Ucraina. Cei doi nu au răspuns întrebărilor presei # Primanews.ro
A început discuţia dintre Trump şi Putin în vederea unui acord care ar putea opri Războiul din Ucraina. Cei doi nu au răspuns întrebărilor presei
Acum 4 ore
22:50
VIDEO. Trump şi Putin au dat mâna în Alaska, înaintea summitului privind Războiul din Ucraina. Trump l-a aplaudat la coborârea din avion # Primanews.ro
VIDEO. Trump şi Putin au dat mâna în Alaska, înaintea summitului privind Războiul din Ucraina. Trump l-a aplaudat la coborârea din avion
Acum 12 ore
17:10
Nicuşor Dan, despre întâlnirea Trump-Putin: Mi-aş dori să avem încetare a focului, dar sunt relativ pesimist. N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea # Primanews.ro
Nicuşor Dan, despre întâlnirea Trump-Putin: Mi-aş dori să avem încetare a focului, dar sunt relativ pesimist. N-am văzut vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea
16:00
UEFA a anunţat programul meciurilor din play-off-ul competiţiilor europene. Când vor juca FCSB, CFR şi Universitatea Craiova # Primanews.ro
UEFA a anunţat programul meciurilor din play-off-ul competiţiilor europene. Când vor juca FCSB, CFR şi Universitatea Craiova
15:40
Bulgaria va găzdui o bază NATO ca parte a consolidării flancului estic împotriva Rusiei # Primanews.ro
Bulgaria va găzdui o bază NATO ca parte a consolidării flancului estic împotriva Rusiei
14:00
Eşec la Geneva. Negocierile pentru un tratat referitor la poluarea cu plastic s-au încheiat fără un acord # Primanews.ro
Eşec la Geneva. Negocierile pentru un tratat referitor la poluarea cu plastic s-au încheiat fără un acord
13:00
Putin l-a trimis pe preşedintele Dumei să se întâlnească la Phenian cu Kim Jong Un
Acum 24 ore
12:10
SUMMIT PUTIN-TRUMP. Toţi ochii sunt aţintiţi spre Alaska
11:10
Peste 3.500 de militari, la Ziua Marinei Române, sărbătorită la Constanţa, pe faleză şi pe scena maritimă # Primanews.ro
Peste 3.500 de militari, la Ziua Marinei Române, sărbătorită la Constanţa, pe faleză şi pe scena maritimă
11:00
Protestele continuă în Serbia. Manifestanţii au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad # Primanews.ro
Protestele continuă în Serbia. Manifestanţii au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad
10:50
WhatsApp introduce conferinţele video programate
10:50
Andrei Gheorghiţă a fost cedat de FCSB la alt club din Superliga
10:40
VIDEO. Stadiul lucrărilor pe secţiunea Tigveni - Curtea de Argeş se apropie de 77%
10:40
Hackerii au furat mii de documente de identitate din baza de date a hotelurilor din Italia şi acum le vând pe dark web # Primanews.ro
Hackerii au furat mii de documente de identitate din baza de date a hotelurilor din Italia şi acum le vând pe dark web
Ieri
00:20
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească 4,7 milioane lei pentru suma încasată din chirii # Primanews.ro
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească 4,7 milioane lei pentru suma încasată din chirii
00:10
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe: În baza plângerii mele, ANAF a început executarea împotriva lui Klaus Iohannis - 4,7 milioane lei # Primanews.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe: În baza plângerii mele, ANAF a început executarea împotriva lui Klaus Iohannis - 4,7 milioane lei
00:00
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după 3-1 cu FC Drita, campioana din Kosovo # Primanews.ro
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după 3-1 cu FC Drita, campioana din Kosovo
00:00
Noile taxe din pachetul 2: Proprietarii cu venituri din chirii pe termen scurt, obligaţi să utilizeze aparate de marcat şi să emită bon fiscal / Creşte CASS la veniturile din activităţi independente şi impozitul pe câştigurile pe bursă # Primanews.ro
Noile taxe din pachetul 2: Proprietarii cu venituri din chirii pe termen scurt, obligaţi să utilizeze aparate de marcat şi să emită bon fiscal / Creşte CASS la veniturile din activităţi independente şi impozitul pe câştigurile pe bursă
14 august 2025
23:40
Proiectul care modifică pensiile magistraţilor, publicat în dezbatere publică. Principalele schimbări / Judecătorii CCR, exceptaţi # Primanews.ro
Proiectul care modifică pensiile magistraţilor, publicat în dezbatere publică. Principalele schimbări / Judecătorii CCR, exceptaţi
19:40
Atenţionare de călătorie pentru Grecia: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie # Primanews.ro
Atenţionare de călătorie pentru Grecia: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie
18:40
Criterii pentru despăgubirea sinistraţilor - Sume mai mici pentru cei fără asigurare şi autorizaţie de construire # Primanews.ro
Criterii pentru despăgubirea sinistraţilor - Sume mai mici pentru cei fără asigurare şi autorizaţie de construire
16:00
Ministrul Mediului vrea simplificarea împuşcării animalelor sălbatice care sunt un pericol pentru oameni # Primanews.ro
Ministrul Mediului vrea simplificarea împuşcării animalelor sălbatice care sunt un pericol pentru oameni
16:00
Ministerul Educaţiei anunţă desfiinţarea a peste 500 de şcoli. Ele vor fi arondate altor unităţi de învăţământ # Primanews.ro
Ministerul Educaţiei anunţă desfiinţarea a peste 500 de şcoli. Ele vor fi arondate altor unităţi de învăţământ
15:50
Proiectele PNRR care nu au ordin de începere a lucrărilor ar putea fi suspendate
15:30
Seară europeană cu două ediţii spectaculoase ale emisiunii Fotbal Show
15:00
Mai mulţi bani europeni pentru cabinetele medicilor de familie
14:30
Mircea Lucescu nu va convoca doi jucători importanţi la naţională. Care este motivul
14:00
Summitul de vineri dintre Putin şi Trump începe la ora 22:30 cu o conversaţie tete-a-tete şi se încheie cu o conferinţă comună de presă # Primanews.ro
Summitul de vineri dintre Putin şi Trump începe la ora 22:30 cu o conversaţie tete-a-tete şi se încheie cu o conferinţă comună de presă
13:40
România, cea mai mare creştere economică din UE, în trimestrul doi faţă de primele trei luni # Primanews.ro
România, cea mai mare creştere economică din UE, în trimestrul doi faţă de primele trei luni
13:40
Premierul Ilie Bolojan preia ca interimar şi funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu # Primanews.ro
Premierul Ilie Bolojan preia ca interimar şi funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu
13:00
VIDEO. Primele imagini din filmul ”Cravata Galbenă”, inspirat din viaţa dirijorului Sergiu Celibidache, lansate # Primanews.ro
VIDEO. Primele imagini din filmul ”Cravata Galbenă”, inspirat din viaţa dirijorului Sergiu Celibidache, lansate
12:40
PRESĂ. Trump îi va propune lui Putin acces la resursele naturale din Alaska în schimbul încheierii războiului # Primanews.ro
PRESĂ. Trump îi va propune lui Putin acces la resursele naturale din Alaska în schimbul încheierii războiului
12:30
Bolojan suspendă aproape toate subvenţiile prin Fondul de Mediu, cu excepţia Rabla şi altor 3 programe publice # Primanews.ro
Bolojan suspendă aproape toate subvenţiile prin Fondul de Mediu, cu excepţia Rabla şi altor 3 programe publice
12:00
Donald Tusk: Rusia încearcă să includă în negocierile privind Ucraina reducerea trupelor americane în Europa # Primanews.ro
Donald Tusk: Rusia încearcă să includă în negocierile privind Ucraina reducerea trupelor americane în Europa
11:50
Profit.ro: Tichetul Rabla pentru electrice va fi redus la jumătate. Companiile primesc cea mai mare lovitură # Primanews.ro
Profit.ro: Tichetul Rabla pentru electrice va fi redus la jumătate. Companiile primesc cea mai mare lovitură
11:30
Care sunt cele cinci condiţii pentru un acord de pace pe care aliaţii europeni ai Ucrainei i le-au prezentat lui Trump # Primanews.ro
Care sunt cele cinci condiţii pentru un acord de pace pe care aliaţii europeni ai Ucrainei i le-au prezentat lui Trump
10:50
Bolojan: Anul acesta nu vom mai semna contracte noi pe 'Anghel Saligny', iar cele care sunt în prezent în plată vor fi eşalonate # Primanews.ro
Bolojan: Anul acesta nu vom mai semna contracte noi pe 'Anghel Saligny', iar cele care sunt în prezent în plată vor fi eşalonate
10:50
Trump a cerut ca preşedintele polonez Nawrocki să îl înlocuiască pe premierul Tusk în videoconferinţa dedicată Ucrainei # Primanews.ro
Trump a cerut ca preşedintele polonez Nawrocki să îl înlocuiască pe premierul Tusk în videoconferinţa dedicată Ucrainei
10:40
Nicuşor Dan, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: Avem nevoie de o pace care ţine cont de interesele Ucrainei şi ale Europei # Primanews.ro
Nicuşor Dan, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: Avem nevoie de o pace care ţine cont de interesele Ucrainei şi ale Europei
10:30
Summitul Trump-Putin: Ce teritorii ar putea face obiectul unui „schimb” între Rusia şi Ucraina # Primanews.ro
Summitul Trump-Putin: Ce teritorii ar putea face obiectul unui „schimb” între Rusia şi Ucraina
10:10
INS: PIB-ul României a crescut cu 1,2%, în trimestrul 2 al anului, comparativ cu trimestrul anterior # Primanews.ro
INS: PIB-ul României a crescut cu 1,2%, în trimestrul 2 al anului, comparativ cu trimestrul anterior
01:30
Bolojan: Forma finală a proiectului privind pensiile magistraţilor va fi publică joi
Mai mult de 2 zile în urmă
23:50
Trump, mesaj dur pentru Putin, înaintea summitului din Alaska: „Vor fi consecinţe foarte grave” dacă nu pune capăt războiului / „Şanse foarte mari” pentru o întâlnire Zelenski-Putin # Primanews.ro
Trump, mesaj dur pentru Putin, înaintea summitului din Alaska: „Vor fi consecinţe foarte grave” dacă nu pune capăt războiului / „Şanse foarte mari” pentru o întâlnire Zelenski-Putin
23:50
Bolojan: Forma finală a proiectului privind pensiile magistraţilor va fi făcută publică joi # Primanews.ro
Bolojan: Forma finală a proiectului privind pensiile magistraţilor va fi făcută publică joi
18:40
Trump spune că liderii europeni sunt oameni extraordinari, care doresc să vadă încheiat un acord de pace în Ucraina / Rusia consideră „nesemnificative” discuţiile liderilor din UE cu şeful Casei Albe # Primanews.ro
Trump spune că liderii europeni sunt oameni extraordinari, care doresc să vadă încheiat un acord de pace în Ucraina / Rusia consideră „nesemnificative” discuţiile liderilor din UE cu şeful Casei Albe
18:40
VIDEO. Ministrul Finanţelor: Trebuie să ne pregătim chiar şi în cazul în care intrăm în recesiune să avem soluţii. E un risc real # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Finanţelor: Trebuie să ne pregătim chiar şi în cazul în care intrăm în recesiune să avem soluţii. E un risc real
18:00
Dan Petrescu a fost suspendat trei etape
17:00
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele şase luni cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro # Primanews.ro
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele şase luni cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.