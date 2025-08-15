Ada Condeescu, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, despre vacanța departe de agitație: ”Am vrut confort, locuri dragi și multă apropiere”

Jurnalul.ro, 16 august 2025 00:50

Pentru Ada Condeescu, interpreta Sandrei din serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, vara aceasta nu a fost despre noutăți, ci despre reconectare.

Acum 30 minute
00:50
Acum o oră
00:30
Din 18 august, de la ora 16:00, Mirela Vaida şi Adrian Velea revin cu un nou sezon Acces Direct, pe Antena Stars Jurnalul.ro
Începând cu data de 18 august, de la ora 16:00, Mirela Vaida și Adrian Velea revin pe Antena Stars cu un nou sezon al emisiunii „Acces Direct”, pregătiți să ofere telespectatorilor după-amieze pline de informație, emoție și surprize.
00:20
3 zodii devin de neoprit pe 16 august 2025 Jurnalul.ro
Pe 16 august 2025, trei zodii primesc un val puternic de energie pozitivă, devenind pur și simplu de neoprit. Tranzitul Lună conjunct Uranus aduce, încă de la primele ore, speranță, vești bune și o doză de încredere care schimbă radical perspectiva asupra vieții.
Acum 2 ore
23:20
Pep Guardiola așteaptă un lot mai redus la Manchester City după încheierea perioadei de transferuri Jurnalul.ro
Pep Guardiola a declarat că se așteaptă ca lotul echipei Manchester City să fie „puțin mai mic” după închiderea ferestrei de transferuri. Manchester va debuta în Premier League în noul sezon sâmbătă, cu meciul de pe terenul lui Wolves.
Acum 4 ore
23:10
Final de stagiune la Teatrul „Gong” din Sibiu! Jurnalul.ro
Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă vineri, 22 august, de la ora 18:00, spectacolul „Cartierul #3: Jocuri fără joacă” în regia lui Victor Olăhuț.
23:10
Acord surpriză la orizont? SUA vrea spărgătoare de gheață rusești pentru proiectele de GNL din Alaska Jurnalul.ro
Cei doi preşedinţi caută să obţină câştiguri în primele lor discuţii faţă în faţă de la revenirea lui Trump la Casa Albă.
23:00
Liverpool, omagiu impresionant pentru Diogo Jota și fratele său, înaintea primului meci al sezonului Jurnalul.ro
Înaintea meciului de debut al sezonului din Premier League, vineri seară, dintre Liverpool și Bournemouth, stadionul Anfield a fost scena unui omagiu emoționant adus fostului atacant al lui Liverpool, Diogo Jota, decedat pe 3 iulie într-un accident de mașină împreună cu fratele său.
22:50
Cum să elimini rapid excesul de sare din organism – 4 metode recomandate de nutriționiști Jurnalul.ro
Consumul de sare este esențial pentru buna funcționare a organismului, dar în exces poate provoca hipertensiune, boli de inimă și retenție de apă. Descoperă metodele simple și eficiente prin care poți elimina surplusul de sodiu și îți poți proteja sănătatea.
22:20
Rețete de iarnă. Cum să prepari zacuscă tradițională de ghebe Jurnalul.ro
Unul dintre preparatele preferate din sezonul rece este zacusca de ghebe. Aceasta este delicioasă mai ales consumată pe o felie de pâine ecaldă.
22:10
Autopsii pentru oceane: Laboratorul care dezvăluie moartea lentă a faunei marine Jurnalul.ro
Un program unic din Marea Britanie, condus de biologul Rob Deaville, a efectuat peste 4.500 de necropsii pe delfini, foci și balene, dezvăluind o realitate dură: moartea multor animale marine este provocată de activitățile umane, de la plase de pescuit și vapoare, până la plastic.
21:50
Semnificația spirituală a numelui de familie după căsătorie Jurnalul.ro
Schimbarea numelui de familie este mai mult decât o simplă tradiție.
21:20
Papa le cere credincioşilor să se roage lui Dumnezeu să dăruiască pace tuturor popoarelor Jurnalul.ro
Papa Leon al XIV-lea le-a cerut credincioşilor să se roage lui Dumnezeu să dăruiască pace tuturor popoarelor care "trăiesc tragedia războiului", în cadrul audienţei generale de miercuri, al cărei loc de desfăşurare a fost mutat din Piaţa Sfântul Petru în Aula Paul al VI-lea, din cauza căldurii intense, transmite agenţia EFE.
Acum 6 ore
21:10
Pământul în iarnă perpetuă. Fenomenul din 1816 care a provocat moartea a milioane de oameni Jurnalul.ro
În anul 1816 nu a existat vară din cauza unei erupții vulcanice a muntelui Tambora, pe insula indoneziană Sumbawa, din luna aprilie.
20:50
Hillary Clinton l-ar nominaliza pe Trump la Premiul Nobel dacă va ajuta la încheierea războiului din Ucraina Jurnalul.ro
Președintele Trump a fost tachinat, vineri, cu o posibilă nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace dintr-o sursă complet neașteptată, una dintre cele mai aprige rivale ale sale, Hillary Clinton, potrivit New York Post.
20:40
Discuțiile Trump - Putin ar putea dura cel puțin 6-7 ore, anunță Kremlinul Jurnalul.ro
Întâlnirea din Alaska programată vineri, între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea dura cel puțin 6-7 ore, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de presa de stat rusă.
20:30
Înfruntarea din Alaska: Trump și Putin negociază Ucraina, armele nucleare și pacea mondială Jurnalul.ro
Pe 15 august 2025, la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, președinții Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc într-un summit de înalt nivel, împărțit între o discuție privată și o conferință de presă comună, marcată de prezența delegațiilor diplomatice
20:20
Cel mai aglomerat weekend pe litoral. Grad de ocupare de 100% Jurnalul.ro
 Cel mai aglomerat weekend al sezonului 2025 pe litoralul românesc se înregistrează în minivacanţa de Sfânta Maria, susţine Asociaţia Patronală RESTO Constanţa, într-un comunicat
20:10
14 Greșeli de întreținere auto care îți distrug mașina și îți golesc portofelul – Cum le eviți Jurnalul.ro
Întreținerea corectă a mașinii nu este doar o chestiune de estetică, ci o investiție în siguranță și economie. Mulți șoferi din România fac zilnic greșeli care scurtează durata de viață a vehiculului și cresc costurile de reparații. Descoperă cele mai frecvente 14 greșeli și cum le poți evita pentru a economisi mii de lei pe termen lung.
19:50
Papa Leon cere încetarea focului în Ucraina înaintea întâlnirii din Alaska Jurnalul.ro
Papa Leon al XIV-lea a cerut încetarea focului în Ucraina înaintea discuțiilor dintre președintele american, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, de vineri, a relatat Vatican News, potrivit The Kyiv Independent.
19:40
Nicuşor Dan,"relativ pesimist" cu privire la întâlnirea Trump-Putin: N-am văzut vreun semn că Rusia ar dori pacea Jurnalul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan s-a declarat, vineri, "relativ pesimist" cu privire la rezultatele întâlnirii din Alaska dintre Donald Trump şi Vladimir Putin privind războiul din Ucraina, punctând că nu a văzut până acum vreun semn că Rusia şi-ar dori pacea.
19:20
Văduva lui Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina încarceraţi Jurnalul.ro
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina încarceraţi în Rusia, cu câteva ore înainte de summitul din Alaska între liderul de la Kremlin şi omologul său american Donald Trump, relatează AFP.
Acum 8 ore
19:10
Zodiile cu cea mai puternică intuiție emoțională – cine simte dincolo de cuvinte Jurnalul.ro
Unele semne zodiacale au un dar aparte: pot înțelege și simți emoțiile fără să le judece, văzându-le ca parte firească a experienței umane. Pentru acești nativi, emoțiile nu sunt „bune” sau „rele”, ci simple expresii ale vieții interioare. Iată trei zodii care se remarcă printr-o intuiție emoțională deosebită.
18:50
Tânăr ucrainean salvat după patru zile din munții Maramureșului Jurnalul.ro
Un cetățean ucrainean de 26 de ani a fost salvat în Munții Maramureșului, zona Vârfului Pop Ivan, după patru nopți petrecute pe munte, în stare gravă de deshidratare și hipertermie. Intervenția rapidă a Salvamont Maramureș și evacuarea cu elicopterul i-au salvat viața.
18:40
Zelenski, mesaj înainte de summit: A venit timpul să punem capăt războiului. Contăm pe America Jurnalul.ro
Volodimir Zelenski a postat un mesaj vineri pe rețelele de socializare, afirmând că se așteaptă să primească în cursul zilei un raport din partea serviciilor de informații ucrainene „privind intențiile actuale ale părții ruse și pregătirile acesteia pentru întâlnirea din Alaska”, scrie The Guardian.
18:20
Macron și Zelenski vor avea o întâlnire după summitul Trump-Putin din Alaska Jurnalul.ro
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au convenit să se întâlnească după summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, a relatat, vineri, canalul francez BFMTV, citând biroul lui Macron, conform The Kyiv Independent.
18:10
3 zodii care își transformă durerea în forță interioară și inspirație pentru ceilalți Jurnalul.ro
În fața încercărilor vieții, unii oameni se prăbușesc, iar alții își găsesc puterea interioară. În astrologie, trei zodii se disting printr-o calitate rară: capacitatea de a transforma durerea în lecții de viață, reziliență și speranță pentru ceilalți. Scorpionul, Peștii și Capricornul sunt adevărații alchimiști ai sufletului.
17:50
Premierul Ilie Bolojan, huiduit de mulțime la Ziua Marinei de la Constanța Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost fluierat și huiduit de mulțime la evenimentul la care a participat cu ocazia Zilei Marinei, sărbătorită vineri pe faleza din Constanța, în prezența a peste 150.000 de turiști.
17:20
Ministerul Educației: Doar proiectele care fac dovada unui grad de maturitate, finanțate prin PNRR Jurnalul.ro
Ministerul Educației și Cercetării a făcut precizări cu privire la Situația Componentei Educație în procesul de renegociere a PNRR de către Guvernul României și Comisia Europeană. Potrivit unui comunicat, au fost păstrate numai proiectele ce fac dovada unui grad de maturitate.
Acum 12 ore
17:10
Șeful securității Ucrainei face dezvăluiri uluitoare. Ce se întâmplă cu agenții întorși din misiuni Jurnalul.ro
Chirurgi plasticieni renumiți le schimbă fețele agenților sub acoperire ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SSU) după ce se întorc din misiuni periculoase.
17:00
Un deputat PSD atacă Guvernul Bolojan: Educația pierde aproape 20% din fondurile PNRR Jurnalul.ro
Deputatul PSD Mihai Alexandru Ghigiu atacă dur Guvernul Bolojan, acuzând reducerea cu 718 milioane de euro a fondurilor PNRR pentru educație, proiecte esențiale eliminate și clase supraaglomerate. El cere o dezbatere reală și avertizează că Legea 141/2025 reprezintă un pas înapoi pentru România.
16:40
Guvernul lovește în profesiile liberale. Creștere URIAȘĂ a contribuției la sănătate Jurnalul.ro
Măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan vizează și profesiile liberale.
16:30
Ultimul mesaj al lui Trump, înainte de a decola spre Alaska Jurnalul.ro
Înainte de a pleca spre Alaska, unde va avea loc întâlnirea dintre el și Vladimir Putin, Donald Trump a postat un mesaj pe rețeaua sale de socializare.
16:10
5 cele mai geloase zodii. Modalități de a face față insecurității în relații Jurnalul.ro
Gelozia este o emoție naturală și complexă prin care trec oamenii din întreaga lume. Adesea provine din sentimente de nesiguranță, teama de a pierde pe cineva sau nevoi emoționale nesatisfăcute.
16:00
Marinar evacuat de urgență din rada portului Constanța de echipajul Sar Artemis Jurnalul.ro
Un membru al echipajului navei One Day, sub pavilion Comore, a fost evacuat în siguranță pentru îngrijiri medicale, vineri, după o intervenție rapidă a echipajului SAR ARTEMIS în rada exterioară a portului Constanța.
15:40
Caz hilar în Timiș. Ce pensie primește un român care a lucrat o singură zi Jurnalul.ro
Un român din județul Timiș primește pensie pentru o singură zi de muncă. Cuantumul acesteia se ridică la 1 leu.
15:30
O nouă zi caniculară în Capitală cu maxime termice între 35 și 36 de grade, vineri Jurnalul.ro
Capitala se va afla, vineri, sub atenționare Cod galben de vreme deosebit de caldă, valorice termice maxime urmând să ajungă chiar și la 36 de grade Celsius, în cursul zilei de vineri, conform prognozei de specialitate, publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
15:10
Horoscop de weekend, 16-17 August 2025: Cum stau zodiile cu dragostea, banii și sănătatea Jurnalul.ro
Horoscop de weekend, 16-17 August 2025: Racii rezolvă o neînțelegere mai veche, iar Peștii sunt irezistibili în amor.
15:00
USR, chemată în instanță pentru o factură restantă de energie în valoare de 223 de euro Jurnalul.ro
Uniunea Salvați România (USR), formațiune care l-a sprijinit pe Nicușor Dan în cursa pentru Președinție, a fost dată în judecată de compania E.ON Energie România SA pentru o restanță la plata unei facturi de energie în valoare de 223 de euro.
14:40
Demența la pisici. Asemănarea cu boala Alzheimer la oameni Jurnalul.ro
Oamenii de știință au descoperit că pisicile dezvoltă demență, similar cu oamenii care au boala Alzheimer, ceea ce duce la speranța unui progres în cercetare.
14:30
Ilie Bolojan: Sunt conştient că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la manifestările ocazionate de Ziua Marinei Române în zona Comandamentului Flotei din Constanţa, că nu poţi avea forţe navale performante fără dotări şi fără oameni bine pregătiţi şi motivaţi.
14:10
Amenzi URIAȘE și demolări pentru construcții ilegale în Capitală Jurnalul.ro
Un nou proiect de lege  prevede sancțiuni dure pentru cei care ridică construcții ilegale, fie că este vorba despre garaje, depozite sau case.
14:00
Miting pro-ucrainean organizat în Alaska, înaintea summitului Trump-Putin Jurnalul.ro
Demonstranți pro-ucraineni au ieșit în stradă în Anchorage, Alaska, joi, înaintea summitului planificat, vineri, între președintele american, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, scrie The Kyiv Independent.
13:40
Schema Caritas renaște în era digitală. Zeci de mii de români păcăliți cu investiții false Jurnalul.ro
O nouă escrocherie, de tip piramidal, care amintește  de celebra schemă Caritas, a luat avânt pe rețelele sociale din România.
13:30
Putin, maestrul negocierilor, cunoaște punctele slabe ale lui Trump și va încerca să le exploateze Jurnalul.ro
Vladimir Putin își pregătește cu atenție tactica înaintea întâlnirii cu Donald Trump, mizând pe aparența unor concesii și oferte economice atractive pentru a încheia conflictul din Ucraina în termenii Moscovei.
13:10
Horoscop săptămânal, 18 - 24 august 2025. Gemenii și Vărsătorii spun adevărul. Leii sunt preocupați de bani Jurnalul.ro
Această vară ne-a accelerat dezvoltarea personală în multe feluri, lăsându-ne transformați emoțional, cognitiv și spiritual.
13:00
Ucraina a atacat o navă încărcată cu arme iraniene într-un port rusesc în ziua summitului din Alaska Jurnalul.ro
Armata ucraineană a atacat joi seară un port rusesc din Astrahan, vizând o navă cu piese pentru drone și muniție din Iran, potrivit unui comunicat oficial emis de autoritățile ucrainene, anunță SkyNews.
12:40
Salvamont România: 17 intervenții în ultimele 24 de ore 16 persoane salvate Jurnalul.ro
Dispeceratul Național Salvamont a gestionat, în ultimele 24 de ore, 17 intervenții de urgență în zonele montane, salvând 16 persoane, dintre care patru au fost transportate la spital. Totodată, au fost primite 34 de apeluri pentru sfaturi și informații despre trasee turistice.
12:30
Adolescent suspect de viol și crimă, arestat după moarte unei fete de 13 ani Jurnalul.ro
Un adolescent de 16 ani a fost arestat sub suspiciunea de viol și crimă, după ce o fată de 13 ani a fost găsită inconștientă și a murit la spital, informează Sky News.
Acum 24 ore
12:10
Probleme pe ruta Fetești – Cernavodă: trenuri CFR Călători în întârziere până la 200 de minute Jurnalul.ro
CFR Călători anunță întârzieri între 64 și 200 de minute ale trenurilor pe ruta Fetești – Cernavodă, din cauza unor probleme la infrastructura feroviară. Circulația se realizează acum cu tracțiune diesel, iar pasagerii pot solicita restituirea contravalorii biletelor neutilizate.
12:10
Lou Bega, starul „Mambo No. 5”, vine la We Love Music Festival 2025: „Eu dansez cu voi, voi dansați cu mine!” Jurnalul.ro
Râmnicu Vâlcea se pregătește pentru unul dintre cele mai energice evenimente muzicale ale verii – We Love Music Festival 2025, ce va avea loc pe 15 și 16 august, pe Platoul Fețeni.
