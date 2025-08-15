La Casieni va fi prezentată prima icoană în care Sfânt Maria Brâncoveanu este pictată împreună cu soțul și băieții ei, icoana Familiei Românești!
16 august 2025
Școala „Sfinții Martiri Brâncoveni” și Curtea Brâncovenească vă invită cu drag să sărbătorim împreună Hramul Sfinților Martiri Brâncoveni, ocrotitorii noștri spirituali, la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian din inima Dobrogei, sâmbătă, 16 august 2025.
• • •
La Casieni va fi prezentată prima icoană în care Sfânt Maria Brâncoveanu este pictată împreună cu soțul și băieții ei, icoana Familiei Românești!
Mărturisitoarea Aspazia Oțel Petrescu: Eminescu, fratele din închisoare, ne-a salvat din mlaștina deznădejdii cu a lui Rugăciune către Maica Domnului
Putin primit cu aplauze de Trump în Alaska. În drum spre "pacea mondială" Putin s-a oprit la o fabrică de ulei de pește - VIDEO LIVE
Vladimir Putin a fost întâmpinat cu aplauze de Donald Trump în SUA!, titrează Știripesirse. Cei doi lideri sunt acum față în față, într-un summit care trebuie să pună - cel puțin teoretic - capăt războiului din Ucraina
Președintele Mercedes avertizează în legătură cu trecerea totală la mașini electrice în UE, în 2035. „Ne îndreptăm cu viteză maximă spre un dezastru"
Președintele Mercedes este îngrijorat de efectul catastrofal al obligației de a trece la vânzări de mașini 100% electrice în 2035.
A ÎNCEPUT! ALASKA: 0 MINUTE PÂNĂ LA MAREA PARTIDĂ DE ȘAH TRUMP - PUTIN. Polițistul bun, polițistul rău
Cu doar 5 ore înaintea summit-ului Trump-Putin din Alaska (care începe la orele 22.30 - ora României - n.n.), imaginea pe care ne-o oferă mass-media este extrem de clară: globaliștii belicoși din UE se străduie să împiedice orice acord ruso-american care ar pune regimul Zelensky într-o situație dificilă. Taberele pro-pace și pro-război
Domul de Aur dorit de Trump: primele detalii despre scutul antirachetă de 175 de miliarde de dolari. Are legătură și cu Alaska
Patru „straturi” de protecție, dintre care unul în spațiu: Pentagonul dezvăluie primele detalii despre „Domul de Aur”, viitorul scut antirachetă în valoare de 175 de miliarde de dolari.
ALASKA: 100 DE MINUTE PÂNĂ LA MAREA PARTIDĂ DE ȘAH TRUMP - PUTIN. Polițistul bun, polițistul rău
Uluitorul efect Alaska: Trump l-a sunat pe Lukașenko înainte de întâlnirea cu Putin – Liderul american a acceptat invitația de a merge la Minsk cu familia
Simplulfapt că întâlnirea Trump-Putin din Alaska are loc pare să fi schimbat osumedenie de aspecte și prejudecăți în planul relațiilor internaționale.
Părintele Arsenie Papacioc, blândețea și bunătatea întruchipată. 111 ani de la nașterea Duhovnicului de la Marea Neagră (15 august 1914)
O întrebare care i se punea în mod constant Părintelui Arsenie era aceea dacă, dată fiind experiența bogată a vieții sale, cu ani grei de închisoare și cu perioade de retragere în pustie, nu cumva s-a făcut vreo minune cu el.
Avioane franceze Rafale dotate cu arme nucleare, în Europa de Est? Răspunsul Rusiei la declarațiile lui Emmanuel Macron
Lăsând deschisă posibilitatea trimiterii de arme nucleare cu avioane franceze Rafale, Emmanuel Macron a surprins Rusia. Kremlinul l-a avertizat pe liderul de la Palatul Elysee.
Doar în România: Patriarhia interzice Liturghia. IPS Teodosie plasat în "arest" de către Patriarh sau de către o "gardă pretoriană" din BOR. PF DANIEL MANIPULAT LA FEL CA CEAUȘESCU?
„Marea iubire nu știe ce înseamnă renunțarea, n-o cunoaște. Ea nu se resemnează niciodată, căci resemnarea, la fel ca eșecul, e pentru mediocri.” – Eugen Ionescu în „Însinguratul”
Milioane de ucraineni fug de mobilizarea pe front, 650.000 au plecat din țară. De ce refuză să lupte pentru Zelenski
Divizați, din ce în ce mai mulți ucraineni refuză să lupte pentru Volodimir Zelenski.
ALASKA: 300 DE MINUTE PÂNĂ LA MAREA PARTIDĂ DE ȘAH TRUMP - PUTIN. Polițistul bun, polițistul rău
Președintele Nicușor Dan a semnat mai multe decrete, printre care și cel privind desemnarea premierului Ilie Bolojan pentru a prelua funcția de viceprim-ministru interimar.
VIDEO: Cum a fost la Parada de Ziua Marinei la Constanța - Mesajul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: "Ajută-ne, Maica Domnului!"
Ziua Marinei a adus laolaltă mii de marinari, turiști șilocalnici, uniți de dragostea pentru mare, Maica Domnului și de respectul față de tradițiilenavale românești.
Cozmin Gușă: România și Moldova sub presiunea negocierilor Putin-Trump. Maia Sandu tremură
Ultimele vești referitoare la întâlnirea Putin-Trump din Alaska indică un interes mondial mult peste așteptări. Jurnaliștii trimiși în ultimul moment la Anchorage sunt deja cazați în campinguri sau chiar pe stadion.
Nicușor Dan, surprins cu familia de Sfânta Maria la mănăstirea Sfântului Arsenie Boca și a haiducului anticomunist Ion Gavrilă Ogoranu - FOTO
Președintele Nicușor Dan și familia lui s-au dus, vineri, de Sfânta Maria, să asiste la o slujbă la o mănăstire. Imaginile au fost obținute în exclusivitate de antena3.ro.
Tragedie în Timiș: învățătoare decedată după ce a aflat că rămâne fără catedră din cauza noilor norme ale lui Daniel David
Decizia Ministerului Educației de a modifica structura normelor didactice și de a crește numărul de ore necesare pentru completarea unei catedre provoacă un val de instabilitate și disperare în școlile din România.
Un polițist din București a murit subit la doar 34 de ani. Sindicatul Europol lansează acuzații grave
Este doliu la Secția 19 Poliție din București, după moartea fulgerătoare a lui Dragoș, agent de poliție în vârstă de doar 34 de ani. Tânărul, care își desfășura activitatea în cadrul secției de mai bine de șapte ani, s-a prăbușit brusc.
Toată lumea cu ochii pe Trump: Ce a postat pe rețelele sociale înainte de a pleca spre Alaska
Donald Trump a plecat spre Alaska în urmă cu câteva momente, informează Sky News. Înainte de a părăsi Casa Albă, președintele american a scris două cuvinte pe platforma sa, Truth Social.
Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a susținut o conferință de presă la Broșteni.
Cristian Preda după ce a aflat că Iohannis e dator la ANAF de 9 ani: "Nu regret că l-am votat"
Klaus Iohannis fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro, sumă aferentă veniturilor obținute din închirierea unei case din centrul Sibiului, imobil intrat în posesia sa printr-o procedură declarată ilegală de instanțe.
În continuare: - niciun cuvânt despre mega-tunurile financiare date în pandemie sau despre falimentarea a mii și mii de firme, - niciun cuvânt despre asistența financiară acordată în continuare Ucrainei, - nicio aluzie, măcar, la o...
Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan să preia ca interimar funcția de vicepremier a lui Anastasiu
Delegația rusă a aterizat la baza din Alaska. Lavrov a sosit la summit purtând un hanorac cu inscripția "URSS"
O aeronavă a guvernului rus a aterizat în Alaska, la Baza Comună Elmendorf-Richardson, înainte de întâlnirea dintre președintele Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programată pentru vineri 15 august, la ora 22:00.
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a fost prezent la Constanța, de Ziua Marinei. Acesta a ținut un discurs în care a mulțumit marinei și a vorbit despre potențialul României care trebuie valorificat. Pe durata ceremoniei, Bolojan a fost...
Toni Neacșu, despre lipsa lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei: În calitate de comandant al forțelor armate, președintele are obligația legală de a marca sărbătoarea
În premieră după aproape un deceniu, șeful statului nu a participat la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Marinei Române de la Constanța.
Summit în Alaska: Care sunt cererile Rusiei și Ucrainei înainte de întâlnirea Putin-Trump?
Vladimir Putin și Donald Trump urmează să se întâlnească vineri în Alaska pentru primul lor summit de la revenirea miliardarului american la putere.
Mărturisim: ”Întru naștere fecioria ai păzit/Întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare.” O facem din netăgăduita credința că Maica Domnului este izvorul nesecat al dăinuirii noastre cuprinsă într-o alcătuire indestructibilă între cuvintele:...
Adormirea Maicii Domnului sau Paștele de Vară este un praznic al Bucuriei: Spunem și spuneți La Mulți Ani!
Pe 15 august, Biserica prăznuiește Adormirea Maicii Domnului și mutareaei cu trupul la Cer. Sărbătoarea este numită în popor și Sfânta Maria Mare
Casa Albă vrea ca muzeele din Washington să fie aliniate cu viziunea lui Trump asupra SUA. Președintele le acuză de „revizionism istoric" și „îndoctrinare ideologică"
Casa Albă a anunțat într-o scrisoare publicată pe site-ul instituției că va efectua o analiză aprofundată pentru a se asigura că mai multe muzee din Washington sunt în concordanță cu viziunea lui Donald Trump asupra Americii. Președintele le acuză de „revizionism istoric”.
Plătim taxe de 20 de ani -cel puțin ăsta e cazul meu. TVA, impozit pe profit, CAS, CASS, dividende. Și nu e opțional. Și nu e vreo lună în care să spunem «sunt obosit, luna asta nu virez TVA-ul»...
Inteligența artificială ridică miza în competiția SUA-China. Americanii pun dispozitive de urmărire în transporturile de cipuri AI pentru a nu cădea în mâinile Beijingului
SUA își intensifică eforturile pentru a împiedica China să obțină cipuri americane de inteligență artificială avansate. Aceasta implică și tactici de supraveghere.
Sondaj exploziv în Marea Britanie pe chestiunea migranților. 1 din 5 englezi, gata să recurgă la violență politică în fața declinului națiunii
Pe fondul protestelor față de „hotelurile de azil”, un nou sondaj arată că majoritatea cetățenilor sunt îngrijorați de continuarea dezordinii grave din interiorul țării.
Lovitură dură pentru Marina SUA: Livrarea navei care va revoluționa flota militară are o întârziere de 18 luni
Întârzierile în livrarea portavioanelor americane pun în pericol nu numai pregătirea militară, ci riscă să provoace concedieri în rândurile a 40% dintre furnizori.
Trump și Putin negociază pacea printre arme. Baza militară Elmendorf-Richardson din Alaska, locul unde se va decide soarta Ucrainei
Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska vineri, în încercarea de a încheia un acord care să pună capăt războiului din Ucraina. Locația convenită este baza militară Elmendorf-Richardson, lângă Anchorage, un loc cu o importanță strategică majoră pentru SUA.
Omenirea alunecă în sforile Marelui Păpușar. „Psihoza AI" și dependența utilizatorilor de a fi lingușiți de inteligența artificială
Psihiatrii continuă să tragă semnale de alarmă cu privire la utilizatorii chatbot-urilor AI, care intră într-o spirală de crize grave de sănătate mintală caracterizate prin paranoia și iluzii, o tendință pe care experții au început să o numească „psihoză IA”.
A fost opțiunea lui Zelensky de a continua războiul atunci când se putea obține un armistițiu convenabil Kievului. Infinit mai convenabil decât ceea ce va rezulta după discuțiile dintre Putin și Trump.
14 august: Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Narva și SFINȚII ZILEI. Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului. PROHODUL - VIDEO
Pe data de 14 august, Biserica Ortodoxă cinstește Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului și pe sfinții: Sf. Prooroc Miheia; Sfântul Sfințit Mucenic Marcel, episcopul Apamiei; Sfântul Mucenic Simeon; Sfântul Mucenic Luchie Ostașul.
Cătălin Pena: Limba de lemn, de la președintele Nicolae, zis nea Nicu, la președintele Nicușor, zis Olimpicu
Vai, ce bine stăpânește președintele Nicușor limba de lemn reinventată de globaliștii-progresiști-bruxellezi, cam la fel ca matematica pe vremea, hăt, când era „olimpic”!
DOCUMENTAR (VIDEO) – Vaccinurile ARNm sub lupa experților: riscurile ascunse explicate de medici de top
Un nou documentar atrage atenția asupra pericolului reprezentat de vaccinurile cu ARN mesager, oferind voce medicilor și oamenilor de știință ale căror avertismente au fost ignorate ani la rând.
Președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, vor avea întâlnirea din Alaska vineri, la ora 19:30 GMT (ora 22:30, ora României, n. red.).
Ionuț Apahideanu: Doamnelor și domnilor profesori, cum adică nu vă ajung banii? Că nu munciți destul, ca domnul ministru, de-aia!
Bre, între noi fie vorba, eu nu vă înțeleg pe voi, profesorii care vă lamentați în perioada asta pe tema reformei învățământului. Cum adică vă e greu? Cum adică nu vă mai ajung banii? Că nu munciți destul, bre, d-aia nu vă ajung banii!!!
Încentrul întâlnirii istorice de astăzi, din Alaska, între Trump și Putin, va staUcraina. Însă, după trei ani de război și manipulare internă și externă, Ucrainapare condamnată în orice variantă.
Guvernul Bolojan-Dan vrea să legifereze permiterea „optimizării fiscale” pentru multinaționale. Mai precis, România va fi prima țară din Occidentul civilizat care va legifera corupția instituționalizată, acuză senatorul AUR Petrișor Peiu.
George Simion, la Academia de vară "Mihai Viteazul": Republica Moldova este un stat artificial, iar soluția normală pentru toți românii este Reunirea cu Patria Mamă
George Simion a participat miercuri, la Palatul Parlamentului, la evenimentul Academia de vară "Mihai Viteazul”, organizat de Fundația Națională a Românilor de Pretutindeni.
Cursa pentru resursele naturale din Ardeal. Cum a înfipt Ungaria steagul pe Valea Uzului
Resursele naturale din Ardeal au intrat în atenția Ungariei. De ceva ani, prin procesul de retrocedare, Budapesta a reușit să acapareze zeci de mii de ha de pădure, mai ales în zonele Mureș, Harghita și Covasna.
Criza apei, pe care, cu puteri profetice, susținătorii Marii Resetări aumanității o prezic de ceva vreme, este tot mai actuală. Activități foartedăunătoare pentru planetă – de la duș la agricultură – vor trebui reduseacum; volens-nolens.
