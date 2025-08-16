Trump îi oferă lui Putin o întoarcere foarte coregrafiată pe scena diplomatică

23:40

Preşedintele american Donald Trump a declarat în glumă, într-un interviu acordat Fox News la bordul Air Force One, în drum către un summit în Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin, că ar putea să înceapă să-i placă din nou Hillary Clinton, după ce fosta sa rivală pe care a înfrânt-o în alegerile din 2016 a anunţat că-l va nominaliza personal la Premiul Nobel pentru Pace dacă negociază încheierea Războiului din Ucraina fără ca Kievul să cedeze teritorii Rusiei, relatează The Associated Press.