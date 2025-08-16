Două pupitre pregătite pentru conferinţa de presă Trump-Putin, semn că discuţiile au decurs bine

16:30

Donald Trump şi Vladimir Putin au programat să se întâlnească vineri la o bază aeriană din Alaska, într-un summit ce ar urma să vizeze în principal obţinerea unui acord de încetare a focului în Ucraina şi discuţii privind controlul armelor nucleare strategice. Întâlnirea ar fi prima întrevedere faţă în faţă a celor doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă şi survine pe fondul temerilor Kievului şi unor state europene că sprijinul SUA pentru Ucraina ar putea fi diminuat.