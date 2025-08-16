UPDATE - Întâlnirea între Putin şi Trump s-a încheiat, potrivit Kremlinului. Atmosferă „excelentă” în timpul întâlnirii, potrivit ministrului rus al apărării. Summitul a durat aproape trei ore
News.ro, 16 august 2025 02:00
Discuţiile dintre Putin şi Trump din Alaska s-au încheiat după aproape trei ore, a anunţat Kremlinul, potrivit Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
02:20
UPDATE - Donald Trump şi Vladimir Putin au făcut declaraţii de presă comune, dar nu au răspuns întrebărilor jurnaliştilor. Putin: Suntem de acord cu preşedintele Trump că securitatea Ucrainei trebuie garantată. Trump: Voi vorbi cu Zelenski şi NATO - VIDEO # News.ro
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă comună, după ce summitul lor a durat aproape trei ore. Însă curând s-a dovedit că cei doi lideri au venit în faţa presei doar pentru a face o declaraţie de presă comună, care a durat câteva minute, fără a lua întrebări din partea jurnaliştilor, în ciuda aşteptărilor foarte mari în acest sens.
02:20
Un mort şi mai mulţi răniţi în sud-vestul Danemarcei, într-o coliziune între un tren rapid şi un vehicul agricol. Două vagoane, deraiate, Trenul asigura o legătură între Copenhaga şi Sønderborg. 95 de persoane la bord, inclusiv de la o şcoală din Sønderbo # News.ro
O persoană a murit, iar mai multe au fost rănite într-o coliziune, în apropiere de Bjerndrup, în sud-vestul Danemarcei, între un tren şi un vehicul agricol, anunţă vineri poliţia daneză, fără să precizeze gravitatea rănilor, relatează AFP.
02:10
UPDATE - Donald Trump şi Vladimir Putin au făcut declaraţii de presă comune, dar nu au răspuns întrebărilor jurnaliştilor. Putin: Atmosfera a fost „constructivă, de respect reciproc” - VIDEO # News.ro
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă comună, după ce summitul lor a durat aproape trei ore. Însă curând s-a dovedit că cei doi lideri au venit în faţa presei doar pentru a face o declaraţie de presă comună, care a durat câteva minute, fără a lua întrebări din partea jurnaliştilor, în ciuda aşteptărilor foarte mari în acest sens.
Acum 15 minute
02:00
UPDATE - Întâlnirea între Putin şi Trump s-a încheiat, potrivit Kremlinului. Atmosferă „excelentă” în timpul întâlnirii, potrivit ministrului rus al apărării. Summitul a durat aproape trei ore # News.ro
Discuţiile dintre Putin şi Trump din Alaska s-au încheiat după aproape trei ore, a anunţat Kremlinul, potrivit Reuters.
02:00
UPDATE - Donald Trump şi Vladimir Putin ţin o conferinţă de presă comună. Putin: Atmosfera a fost „constructivă, de respect reciproc” # News.ro
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă comună. Summitul lor a durat aproape trei ore.
Acum 30 minute
01:50
UPDATE - Întâlnirea între Putin şi Trump s-a încheiat, potrivit Kremlinului. Atmosferă „excelentă” în timpul întâlnirii, potrivit ministrului rus al apărării # News.ro
Discuţiile dintre Putin şi Trump s-au încheiat, a anunţat Kremlinul, potrivit Reuters.
01:50
Donald Trump i-a oferit vineri lui Vladimir Putin o revenire coregrafiată pe scena internaţională - cu covor roşu, survol de avioane de luptă şi o amabilitate aproape demonstrativă, relatează AFP.
Acum o oră
01:40
Discuţiile dintre Putin şi Trump s-au încheiat, a anunţat Kremlinul, potrivit Reuters.
Acum 2 ore
00:20
Jucătorul român Nicolae Stanciu a înscris un gol în victoria obţinută de echipa italiană Genoa vineri seara, pe teren propriu, scor 3-0, împotriva formaţiei Vicenza, în Cupa Italiei.
00:20
Ministerul Finanţelor: Fitch reconfirmă ratingul suveran al României/ Nazare: Decizia Fitch, într-un context fiscal şi bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României # News.ro
Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valutǎ, menţinând însǎ perspectiva negativă, anunţă Ministerul Finanţelor. ”Decizia Fitch, într-un context fiscal şi bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României”, consideră ministrul Alexandru Nazare.
Acum 4 ore
00:10
Premier League: Liverpool - Bournemouth 4-2, într-un meci în care a fost omagiat Diogo Jota # News.ro
Echipa campioană a Angliei, Liverpool, a debutat cu victorie în noul sezon, după ce a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-2, formaţia Bournemouth, în prima etapă din Premier League. Meciul de pe Anfield a fost un omagiu adus fostului jucător Diogo Jota.
00:00
Kremlinul postează clipuri cu Putin şi Trump zâmbind şi vorbind la începutul întâlnirii cu consilieri # News.ro
Kremlinul a postat vineri două clipuri în care Vladimir Putin şi Donald Trump zâmbesc şi vorbesc, după care încep oreuniune în Alaska, la care participă, de partea rusă. ministrul rus de Externe Serghei Lavrov şi consilierul diplomatic al Kremlinului Iuri Uşakov, relatează The Associated Press.
15 august 2025
23:50
Echipa politică a preşedintelui american Donald Trump a trimis un e-mail în vederea unei colectări de fonduri, în care anunţă că ”Mă întâlnesc cu Putin în Alaska!”, în timp ce miliardarul participa la o întâlnire privată, împreună cu consilierii săi, cu liderul de la Kremlin, relatează The Asscoiated Press.
23:40
Trump declară în glumă că ar putea să înceapă să-i placă din nou de Hillary Clinton, după ce fosta secretară de Stat anunţă că-l va nominaliza personal la Nobelul Păcii dacă obţine încheierea Războiului din Ucraina fără ca Kievul să cedeze teritorii # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat în glumă, într-un interviu acordat Fox News la bordul Air Force One, în drum către un summit în Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin, că ar putea să înceapă să-i placă din nou Hillary Clinton, după ce fosta sa rivală pe care a înfrânt-o în alegerile din 2016 a anunţat că-l va nominaliza personal la Premiul Nobel pentru Pace dacă negociază încheierea Războiului din Ucraina fără ca Kievul să cedeze teritorii Rusiei, relatează The Associated Press.
23:30
Superliga: Dinamo Bucureşti – UTA Arad 1-1, bucureştenii au terminat meciul în nouă jucători # News.ro
Echipa UTA Arad a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, meciul cu formaţia bucureşteană Dinamo, în etapa a şasea din Superligă. Dinamo a avut doi jucători eliminaţi.
23:10
Trump şi Putin încep discuţii în vederea unui acord care ar putea pune capăt Războiului din Ucraina. Cei doi nu au răspund întrebărilor presei # News.ro
Preşedinţii american Donald Trump şi rus Vladimir Putin s-au aşezat într-o sală, în faţa consilierilor lor, având în spate cuvintele ”În căutarea păcii” pe un findal albastru, relatează The Associated Press.
23:00
UPDATE - Trump şi Putin îşi strâng călduros mâna în Alaska, înaintea unui summit privind Războiul din Ucraina/ Summitul Trump-Putin cu consilierii a început. Cei doi nu au răspuns întrebărilor presei # News.ro
Preşedinţii american Donald Trump şi rus Vladimir şi-au dat mâna călduros, vineri, în Alaska, după ce au coborât din avion, înaintea unui summit. Ulterior, cei doi s-au aşezat într-o sală, în faţa consilierilor lor, având în spate cuvintele ”În căutarea păcii” pe un findal albastru, relatează The Associated Press.
23:00
Preşedinţii american Donald Trump şi rus Vladimir Putin s-au aşezat într-o sală, în faţa consilierilor lor, având în spate cuvintele ”În căutarea păcii” pe un findal albastru, relatează The Associated Press.
23:00
Tenis, Cincinnati Open: Deţinătoarea trofeului, Arina Sabalenka, a fost eliminată de Elena Rîbakina # News.ro
Campioana en titre Arina Sabalenka a fost învinsă, vineri, cu 6-1, 6-4 de Elena Rîbakina, care s-a calificat pentru prima dată în semifinalele turneului Cincinnati Open.
22:40
22:40
Trump se declară deschis unor ”afaceri” cu Putin, dacă se fac ”progrese” cu privire la Ucraina. Witkoff şi Rubio îl însoţesc la prima întâlnire cu Putin # News.ro
Preşedintele american Donald Trump declară că este deschis să discute despre afaceri cu omologul său rus Vladimir Putin, în cazul în care fac progrese la summitul din Alaska în privinţa Ucrainei, relatează The Associated Press.
22:20
Trump şi Putin îşi strâng călduros mâna în Alaska, înaintea unui summit privind Războiul din Ucraina # News.ro
Preşedinţii american Donald Trump şi rus Vladimir şi--au dat mâna călduros, vineri, în Alaska, după ce au coborât din avion, înaintea unui summit. (Vom reveni)
22:20
Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins vineri seara, în deplasare, scor 3-1, gruparea Girona, în prima etapă din La Liga.
Acum 6 ore
22:10
Prahova: Turist dat dispărut din staţiunea Sinaia, găsit mort. A fost coborât de pe munte de salvamontişti # News.ro
Un turist cazat în staţiunea Sinaia, judeţul Prahova, şi dat dispărut, vineri, a fost găsit mort. Trupul neînsufleţit a fost coborât de pe munte de salvamontişti.
22:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat, în discursul său video de vineri, speranţa unei ”poziţii puternice a Statelor Unite” înaintea summitului în Alaska între omologii săi american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, relateză The Associated Press.
22:00
Trunp se declară deschis unor ”afaceri” cu Putin, dacă se fac ”progrese” cu privire la Ucraina. Witkoff şi Rubio îl însoţesc la prima întâlnire cu Putin # News.ro
Preşedintele american Donald Trump declară că este deschis să discute despre afaceri cu omologul său rus Vladimir Putin, în cazul în care fac progrese la summitul din Alaska în privinţa Ucrainei, relatează The Associated Press.
21:50
21:40
Air Force One aterizează la Anchorage cu Donald Trump la bord, înaintea întâlniri cu Putin # News.ro
Aeronava prezidenţială americană Air Force One a aterizat la Anchorage cu Donald Trump la bord, relatează BBC News.
21:30
Ambasadorul rus în SUA Alexandr Darciev nu aşteaptă progrese majore, ci ”o mişcare treptată”, de la summitul Putin-Trump # News.ro
Ambasadorul rus în Statele Unite Alexandr Darciev aşteaptă un rezultat pozitiv, dar nu progrese majore, de la summitul Trump-Putin de vineri din Alaska, potrivit agenţiei ruse de stat de presă RIA Novosti, relatează CNN.
21:30
Cupa Italiei: Rareş Ilie a marcat pentru Empoli, 1-1 şi 3-0 la penaltiuri acasă, cu Reggiana # News.ro
Echipa italiană Empoli a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-0 la lovituri de departajare, formaţia Reggiana, în Cupa Italiei. După 90 de minute scorul era egal, iar pentru Empoli marcase Rareş Ilie.
21:20
Scena şi covorul roşu instalate pe pistă, în baza Elmendorf-Richardson, înaintea sosirii lui Trump şi Putin la summit. Mesajul reuniunii, ”În căutarea păcii” # News.ro
O scenă cu inscripţia ”Alaska 2025" şi covorul roşu au fost instalate pe pista bazei Elmendorf-Richardson înaintea sosirii preşedinţilor american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, relatează The Asociated Press.
21:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, la bordul Air Force One, că va introduce noi tarife pe importurile de oţel şi cipuri, în săptămânile următoare. Liderul de la Casa Albă a precizat că taxele vor fi iniţial mai reduse, pentru a permite companiilor să dezvolte capacităţi de producţie pe teritoriul SUA, urmând să crească semnificativ ulterior, transmite Reuters.
21:10
Hunedoara: Parapantist rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată, la Măgura Uroiului # News.ro
Un parapantist a rămas agăţat de o stâncă, la Măgura Uroiului, judeţul Hunedoara, după o aterizare forţată. El se află la o înălţime de circa 20 de metri. Mai multe echipaje de intervenţie se deplasează la locul incidentului.
21:10
Handbal feminin: Gloria Bistriţa şi MKS Lublin vor disputa finala Turneului ”Poarta Transilvaniei” # News.ro
Echipele Gloria Bistriţa şi MKS Lublin vor disputa finala Turneului ”Poarta Transilvaniei”, după ce au învins, vineri, formaţiile Szombathelyi Kezilabda, respectiv Minaur Baia Mare.
21:10
Superliga: Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti 2-1. Gazdele au revenit de la 0-1 cu goluri marcate pe final # News.ro
Echipa Unirea Slobozia a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în primul meci al etapei a şasea din Superligă.
21:10
Scena şi covrul roşu instalate pe pistă, în vaza Elmendorf-Richardson, înaintea sosirii lui Trump şi Putin la summit. Mesajul reuniunii, ”În căutarea păcii” # News.ro
O scenă cu inscripţia ”Alaska 2025" şi covorul ruşu au fost instalate pe pista bazei Elmendorf-Richardson înaintea sosirii preşedinţilor american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, relatează The Asociated Press.
21:00
Liverpool l-a transferat de la Parma pe jucătorul de 18 ani Giovanni Leoni, pentru 26 de milioane de lire sterline # News.ro
FC Liverpool l-a transferat pe fundaşul italian Giovanni Leoni, în vârstă de 18 ani, de la Parma, pentru suma de 26 de milioane de lire sterline, plus bonusuri, informează BBC.
20:50
Trump anunţă că se va întoarce ”acasă foarte repede”, dacă întâlnirea cu Putin nu merge bine # News.ro
Preşedintele american Donald Trump prezice, într-un interviu acordat lui Bret Baier de la Fox News la bordul Air Force One, din care jurnalistul a publicat fragmente pe X, că întâlnirea sa cu preşedintele rus Vladimit Putin în Alaska, vineri, ”va merge foarte bine, iar dacă nu mă întorc acasă foarte repede”, relatează The Associated Press.
20:50
Bărbat care ameninţa că se aruncă de pe clădirea Bastionului din Timişoara, oprit de jandarmi - VIDEO # News.ro
Un bărbat de 36 de ani care ameninţa, vineri, că se aruncă de pe clădirea Bastionului din Timişoara a fost oprit de jandarmi, aceştia reuşind să îl dea jos fără a fi rănit.
20:40
Putin studiază în drum către Alaska materiale cu privire la Ucraina, tensiuni bilaterale, cooperarea economică şi afaceri globale, anunţă Peskov # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să sosească la Anchorage, în Alaska, vineri, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), unde va fi primit, la avion, de către omologul său american Donald Trump, anunţă într-un interviu acordat postului rus de televiziune de stat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează The Associated Press.
20:40
SACEUR Alexus Grynkewich se află în Alaska pentru a le oferi ”consiliere militară” lui Trump şi Hegseth la summitul cu Putin # News.ro
Comandantul suprem al forţelor NATO în Europa (SACEUR), generalul Alexus Grynkewich, se află în Alaska pentru a le oferi ”consiliere militară” preşedintelui american Donald Trump şi secretarului său al Apărării Pete Hegseth, declară un oficial militar de rang înalt de la Alianţa Nord-Atlantică The Associated Press.
20:20
Summitul Putin-Trump poate dura şase-şapte ore, iar la tête-à-tête urmează să participe consilieri, anunţă Kremlinul # News.ro
Summitul preşedintelui rus Vladimir Putin cu omologul său american, la Anchorage, în Alaska, poate dura cel puţin şase-şapte ore, declară agenţiei ruse de stat de presă RIA Novosti un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează The Associated Press.
Acum 8 ore
20:10
Trump anunţă, în drum către Alaska, că a avut o ”discuţie minunată” cu Lukaşenko despre eliberarea unor deţinuţi # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri, pe platforma sa Truth Social, că a avut o ”discuţie minunată” cu preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, înainte să se întâlnească în Alaska cu omologul lor rus Vladimir Putin, relatează The Associated Press.
20:00
Alba: Fost consilier judeţean din partea PSD, acord de recunoaştere a vinovăţiei într-un dosar în care a fost anchetat pentru fraudă cu fonduri europene # News.ro
Un politician de la PSD, ales consilier judeţean în judeţul Alba la scrutinul de anul trecut, a fost condamnat la un an şi 10 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene. Condamnarea a avut loc în baza unui acord de recunoaştere a vinovăţiei pe care acesta l-a încheiat cu procurorii DNA, el admiţând că a falsificat documente pentru a accesa fonduri europene pe care le-a folosit pentru a face o fabrică de lactate.
19:50
Scandalul bannerului cu mesajul “Criminali din 1939” la meciul Maccabi Haifa – Rakow: UEFA a deschis proceduri disciplinare împotriva celor două cluburi # News.ro
UEFA anunţă că a deschis proceduri disciplinare împotriva cluburilor Maccabi Haifa şi Rakow Czestochowa, ca urmare a problemelor semnalate la meciul de joi, din turul trei preliminar al Conference League.
19:40
Putin studiază în drum către Alaska materiale cu privire la Ucraina, tensiuni bilaterale, cooperarea economică şi afaceri globale # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să sosească la Anchorage, în Alaska, vineri, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), unde va fi primit, la avion, de către omologul său american Donald Trump, anunţă într-un interviu acordat postului rus de televiziune de stat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează The Associated Press.
19:20
Dâmboviţa: Cuţite, topoare şi coase, descoperite la doi bărbaţi, la un târg tradiţional de organizat de Sfânta Maria, în localitatea Corneşti. Unul dintre ei este minor # News.ro
Un bărbat şi un adolescent care au mers, vineri, la un târgul tradiţional de organizat de Sfânta Maria în localitatea dâmboviţeană Corneşti au dus cu ei cuţite, topoare şi coase. Jandarmii i-au oprit când au constatat că au un comportament ostil.
19:20
Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru pace, de Sfânta maria, înaintea summitului Trump-Putin în Alaska # News.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri pentru un sfârşit paşnic al ”violenţei tot mai asurzitoare” a războaielor din lume, la o slujbă de Sfânta Maria, ziua summitului Trump-Putin în Alaska, relatează The Associated Press.
18:50
Charles al III-lea evocă preţul conflictelor la marcarea a 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial la Pacific # News.ro
Regele Charles al III-lea a adus vineri un omagiu militarilor care au luptat în Asia şi în zona Oceanului Pacific în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, amintind costul conflictelor, la marcarea a 80 de ani de la victoria forţelor Aliate împotriva Japoniei, relatează AFP.
18:40
UPDATE - Ilfov: Incendiu de vegetaţie în localitatea Clinceni, existând pericolul extinderii la case/ A fost emis mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum/ Circa 70 de persoane din zonă, evacuate/ Incendiul, localizat - FOTO, VIDEO # News.ro
Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case. Pompierii intervin cu 20 de autospeciale de stingere. Totodată, a fost emis mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum. Aproximativ 70 de persoane aflate în zona afectată au fost evacuate. Incendiul a fost localizat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.