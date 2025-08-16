Un mort şi mai mulţi răniţi în sud-vestul Danemarcei, într-o coliziune între un tren rapid şi un vehicul agricol. Două vagoane, deraiate, Trenul asigura o legătură între Copenhaga şi Sønderborg. 95 de persoane la bord, inclusiv de la o şcoală din Sønderbo

20:00

Un politician de la PSD, ales consilier judeţean în judeţul Alba la scrutinul de anul trecut, a fost condamnat la un an şi 10 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene. Condamnarea a avut loc în baza unui acord de recunoaştere a vinovăţiei pe care acesta l-a încheiat cu procurorii DNA, el admiţând că a falsificat documente pentru a accesa fonduri europene pe care le-a folosit pentru a face o fabrică de lactate.