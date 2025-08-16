Trump: and #8222;Am făcut progrese mari cu Putin, dar nu există acord până nu există acord and #8221;
Bursa, 16 august 2025 02:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat, la finalul summitului din Anchorage, Alaska, că discuţiile cu omologul rus Vladimir Putin au fost and #8222;extrem de productive and #8221; şi au dus la and #8222;mari progrese and #8221; către un posibil acord, însă a subliniat că and #8222;dar nu există acord până nu există acord and #8221;, potrivit CNN.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 10 minute
02:40
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a propus omologului său american, Donald Trump, ca următoarea lor întâlnire să se desfăşoare la Moscova, transmite CNN, care afirmă cele ce urmează. Sugestia a fost formulată în limba engleză, în cadrul conferinţei de presă comune de la Anchorage, Alaska.
02:40
Putin avertizează Kievul şi capitalele europene să nu blocheze and #8222;progresul în formare and #8221; # Bursa
În conferinţa de presă comună cu preşedintele american Donald Trump, desfăşurată la Anchorage, Alaska, preşedintele rus Vladimir Putin le-a transmis liderilor din Ucraina şi din capitalele europene să nu submineze paşii înainte făcuţi în discuţiile bilaterale, conform CNN.
02:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat, după întâlnirea de la Anchorage, Alaska, cu liderul rus Vladimir Putin, că urmează să aibă mai multe convorbiri telefonice pentru a informa despre rezultatele discuţiilor. and #8222;O să încep să dau câteva telefoane şi să le spun ce s-a întâmplat and #8221;, a spus Trump jurnaliştilor, citat de CNN.
Acum 30 minute
02:30
Preşedintele rus Vladimir Putin a deschis conferinţa de presă comună cu omologul său american, Donald Trump, schimbând protocolul obişnuit conform căruia liderul gazdă ia primul cuvântul, relatează CNN. Evenimentul a avut loc la Anchorage, Alaska, după negocierile bilaterale desfăşurate în cadrul summitului ruso-american.
02:30
Trump: and #8222;Am făcut progrese mari cu Putin, dar nu există acord până nu există acord and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat, la finalul summitului din Anchorage, Alaska, că discuţiile cu omologul rus Vladimir Putin au fost and #8222;extrem de productive and #8221; şi au dus la and #8222;mari progrese and #8221; către un posibil acord, însă a subliniat că and #8222;dar nu există acord până nu există acord and #8221;, potrivit CNN.
Acum o oră
02:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, susţin o conferinţă de presă comună la baza aeriană Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, după întâlnirea de peste două ore desfăşurată în format restrâns şi extins, scrie CNN. Potrivit ambasadorului Rusiei în SUA, Alexander Darchiev, atmosfera discuţiilor a fost and #8222;în general pozitivă and #8221;, transmite presa de stat rusă.
02:00
Două pupitre pregătite pentru conferinţa de presă Trump-Putin, semn că discuţiile au decurs bine # Bursa
În sala pregătită la baza aeriană Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, au fost amplasate două pupitre pentru conferinţa de presă comună a preşedinţilor Donald Trump şi Vladimir Putin, programată să înceapă în curând, potrivit CNN.
Acum 2 ore
01:30
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a înmânat vineri omologului american Donald Trump, în Alaska, hărţi şi materiale istorice care, potrivit Kremlinului, ar demonstra and #8222;caracterul artificial and #8221; al formării Ucrainei, relatează Reuters.
01:30
Negocierile în format restrâns dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi delegaţia americană condusă de preşedintele Donald Trump s-au încheiat, a anunţat Kremlinul într-o scurtă declaraţie, citată de CNN.
01:30
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin vor susţine în curând o conferinţă de presă, a transmis Kremlinul, potrivit CNN. Jurnaliştii acreditaţi au fost invitaţi să se adune în sala pregătită la baza aeriană Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, pentru eveniment.
01:20
Reprezentanta oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat pe canalul său de Telegram întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, desfăşurată în Alaska, relatează agenţia Tass.
Acum 4 ore
00:40
Fitch menţine ratingul ţării noastre la BBB-, dar avertizează asupra deficitului record şi a riscurilor politice # Bursa
Agenţia Fitch a confirmat ratingul de credit pe termen lung în valută străină al ţării noastre la and #8222;BBB- and #8221;, ultima treaptă recomandată investiţiilor, şi a menţinut perspectiva and #8222;negativă and #8221;, conform raportului publicat în această noapte.
00:30
Kremlinul a publicat două clipuri în care preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, apar zâmbind şi discutând la începutul reuniunii din Alaska, transmite The Associated Press, care afirmă cele ce urmează. Din delegaţia rusă fac parte ministrul de externe Serghei Lavrov şi consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov.
00:20
Europa consideră drept and #8222;o uşurare and #8221; modificarea formatului discuţiilor dintre preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, scrie CNN, citând un oficial european, care transmite cele ce urmează.
00:00
Trump glumeşte că ar putea să-i placă din nou Hillary Clinton, după oferta acesteia de a-l nominaliza la Nobelul Păcii # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat Fox News la bordul Air Force One, în drum spre summitul cu Vladimir Putin din Alaska, că and #8222;ar putea să înceapă să-i placă din nou and #8221; Hillary Clinton, după ce fosta sa rivală din alegerile prezidenţiale din 2016 a anunţat că îl va nominaliza personal la Premiul Nobel pentru Pace dacă va obţine încheierea războiului din Ucraina fără ca Kievul să cedeze teritorii Rusiei, relatează The Associated Press, de la care transmitem cele ce urmează.
00:00
Echipa preşedintelui american Donald Trump a trimis un e-mail susţinătorilor, cerând donaţii în timp ce acesta se află la negocieri cu Vladimir Putin, în Alaska, transmite Sky News, de la care informăm cele ce urmează.
15 august 2025
23:10
Preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin au început, vineri, la Anchorage, convorbirile faţă în faţă, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Cei doi lideri nu au făcut declaraţii şi nu au acceptat întrebări, în timp ce stăteau unul lângă celălalt. Formatul discuţiilor s-a schimbat în ultimul moment: Trump şi Putin nu s-au întâlnit singuri, ci însoţiţi de miniştrii de externe - Marco Rubio şi Serghei Lavrov - şi de câte un consilier, Steve Witkoff şi Iuri Uşakov.
22:50
Zelenski, neinvitat la summitul Trump-Putin din Alaska, mizează pe o and #8222;poziţie puternică and #8221; a SUA # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, vineri, într-un discurs video, că speră la o and #8222;poziţie puternică a Statelor Unite and #8221; înaintea întâlnirii dintre Donald Trump şi Vladimir Putin în Alaska, relatează The Associated Press, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 6 ore
22:30
Trump condiţionează deschiderea către afaceri cu Putin de progrese în negocierile privind Ucraina # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat, la bordul Air Force One, că este dispus să discute despre posibile afaceri cu omologul său rus, Vladimir Putin, dacă summitul din Alaska aduce progrese în privinţa Ucrainei, relatează The Associated Press, de la care relatăm cele ce urmează. El a subliniat că din delegaţia rusă fac parte oameni de afaceri.
22:30
Preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin s-au salutat călduros pe covorul roşu din Alaska, înaintea începerii summitului dedicat războiului din Ucraina. După ce au coborât din avioane, Trump l-a aplaudat pe Putin, iar cei doi şi-au strâns mâna zâmbind, urcând apoi în aceeaşi maşină pentru a se deplasa la locul discuţiilor.
22:10
Summitul Putin-Trump ar putea dura şase-şapte ore şi va include consilieri la întâlnirea t and #234;te- and #224;-t and #234;te # Bursa
Întâlnirea dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, programată la Anchorage, în Alaska, ar putea dura cel puţin şase-şapte ore, a declarat pentru agenţia RIA Novosti purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Associated Press, de la care relatăm cele ce urmează.
22:00
Donald Trump l-ar putea aresta oricând pe Vladimir Putin, odată ce acesta a coborât din avion pe aeroportul din Anchorage, unde a venit pentru negocierile de pace la care au convenit diplomatic Rusia şi SUA. De ce îşi asumă Putin acest risc?
21:50
Air Force One a aterizat la Anchorage cu Donald Trump la bord înaintea summitului cu Vladimir Putin # Bursa
Aeronava prezidenţială americană Air Force One a aterizat vineri la Anchorage, avându-l la bord pe preşedintele Donald Trump, relatează BBC News, de la care relatăm cele ce urmează. Alături de acesta se află secretarul de Stat Marco Rubio, emisarul special al Casei Albe Steve Witkoff şi directorul CIA John Ratcliffe, echipă care îl va sprijini în negocierile privind o posibilă pace în războiul din Ucraina.
21:40
Avionul preşedintelui rus Vladimir Putin a aterizat vineri la baza militară americană din Alaska, potrivit datelor FlightRadar24, care monitorizează traficul aerian în timp real. Liderul de la Kremlin urmează să fie întâmpinat de preşedintele american Donald Trump înaintea discuţiilor cu miză majoră pentru Ucraina, Europa şi relaţiile bilaterale.
21:20
Alaska, de la and #8222;afacerea secolului and #8221; pentru SUA la miza geopolitică a summitului Trump-Putin # Bursa
Teritoriul Alaska, unde astăzi are loc summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, a aparţinut Rusiei până în 1867, când ţarul Alexandru al II-lea a decis să îl vândă Statelor Unite pentru 7,2 milioane de dolari. La cursul istoric de atunci, suma reprezenta aproximativ 14 milioane de ruble.
21:20
Trump ameninţă că se întoarce and #8222;acasă foarte repede and #8221; dacă întâlnirea cu Putin eşuează # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat lui Bret Baier la Fox News, că întâlnirea de vineri din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin and #8222;va merge foarte bine and #8221;, însă dacă nu, se va întoarce and #8222;acasă foarte repede and #8221;, potrivit The Associated Press, care afirmă cele ce urmează.
21:00
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să sosească la Anchorage, Alaska, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), unde va fi întâmpinat la avion de preşedintele american Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Associated Press, care transmite cele ce urmează.
21:00
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri pentru un sfârşit paşnic al and #8222;violenţei tot mai asurzitoare and #8221; a războaielor din lume, în cadrul unei slujbe de Sfânta Maria, ziua desfăşurării summitului Trump-Putin în Alaska, relatează Associated Press, care afirmă cele ce urmează.
Acum 8 ore
19:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia a continuat vineri atacurile asupra Ucrainei, chiar înaintea summitului dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, conform Reuters, care afirmă cele ce urmează.
19:30
Preşedintele rus Vladimir Putin a salutat trupele nord-coreene care luptă pe front în Ucraina, numindu-le and #8222;eroice and #8221;, într-o scrisoare adresată liderului Kim Jong Un cu ocazia Zilei Naţionale a Eliberării Coreei, conform AFP, care informează cele ce urmează.
19:20
Navalnaia îi cere lui Putin să elibereze opozanţii ruşi şi civilii ucraineni antirăzboi înaintea summitului din Alaska # Bursa
Văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, Iulia Navalnaia, i-a cerut vineri preşedintelui Vladimir Putin să elibereze opozanţii faţă de războiul din Ucraina încarceraţi în Rusia, cu câteva ore înainte de întâlnirea acestuia cu preşedintele american Donald Trump în Alaska, conform AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
19:10
Publicaţie pro-Orban acuză UE că favorizează România şi critică DNA pentru and #8222;acţiuni selective and #8221; # Bursa
Publicaţia maghiară hungarytoday.hu, apropiată de administraţia premierului Viktor Orban, acuză Uniunea Europeană că tratează ţara noastră cu indulgenţă, spre deosebire de Ungaria, considerată and #8222;elevul neascultător and #8221; al blocului comunitar. Potrivit editorialului semnat de Ferenc Rieger, citat de sursa menţionată, ţara noastră ar fi protejată de Bruxelles pentru obedienţa politică, în timp ce Ungaria este sancţionată pentru că nu urmează linia impusă de liderii europeni.
19:00
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că i-a mulţumit omologului belarus Aleksandr Lukaşenko pentru eliberarea a 16 prizonieri şi că au discutat despre posibila eliberare a încă 1.300.
19:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că and #8222;se bazează and #8221; pe omologul său american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu câteva ore înainte de summitul din Alaska dintre liderul de la Casa Albă şi preşedintele rus Vladimir Putin, conform presei internaţionale.
19:00
Peskov: Discuţiile Putin-Trump trebuie să fie and #8222;eficiente and #8221; pentru a permite o reuniune trilaterală # Bursa
Negocierile dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, desfăşurate în Alaska, ar trebui să se încheie and #8222;în mod productiv and #8221; pentru a putea fi organizată o reuniune trilaterală cu participarea liderilor Statelor Unite, Rusiei şi Ucrainei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform presei internaţionale.
Acum 12 ore
18:00
Înaintea întâlnirii de vineri din Alaska cu preşedintele american Donald Trump, Vladimir Putin i-a transmis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong-Un, în care a lăudat trupele nord-coreene trimise să lupte în Ucraina şi a evocat colaborarea istorică dintre Moscova şi Phenian, potrivit The Guardian, care afirmă cele ce urmează.
18:00
Ţara noastră s-ar putea confrunta cu alegeri anticipate în primăvara anului viitor, acesta fiind scenariul and #8222;cel mai rău and #8221; pentru care se pregăteşte Consiliul Naţional al Audiovizualului, a declarat vicepreşedintele instituţiei, Valentin Jucan, într-un interviu pentru News.ro.
18:00
Trump, înaintea summitului din Alaska: and #8222;Nu sunt aici să negociez pentru Ucraina and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat, înaintea summitului cu Vladimir Putin din Alaska, că obiectivul său nu este negocierea unui acord în numele Ucrainei, ci aducerea liderului rus la masa discuţiilor, potrivit presei internaţionale.
17:50
Donald Tusk evocă and #8222;Miracolul de pe Vistula and #8221; înaintea summitului Trump-Putin # Bursa
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a invocat victoria poloneză împotriva Armatei Roşii din 1920, cunoscută drept and #8222;Miracolul de pe Vistula and #8221;, într-un mesaj transmis preşedintelui SUA, Donald Trump, înaintea întâlnirii acestuia cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska, potrivit Ziare.com, de la care relatăm cele ce urmează.
17:50
Albania vrea un and #8222;ministru and #8221; AI pentru a combate corupţia şi a accelera aderarea la UE # Bursa
Premierul Albaniei, Edi Rama, a declarat că ţara ar putea ajunge să aibă un minister condus exclusiv de inteligenţa artificială, pentru a elimina nepotismul, interesele personale şi riscul de corupţie, potrivit Ziare.com, care afirmă cele ce urmează. Oficialul susţine că un astfel de and #8222;ministru virtual and #8221; ar fi cel mai eficient membru al guvernului, contribuind inclusiv la accelerarea drumului spre Uniunea Europeană.
17:50
Întâlnirea istorică dintre Donald Trump şi Vladimir Putin and #8222;nu este suficientă and #8221; fără participarea Ucrainei, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, într-un interviu acordat vineri Antena 3 CNN, subliniind că orice negocieri trebuie dublate de presiune economică asupra Rusiei.
17:50
Jurnaliştii veniţi din Rusia pentru summitul istoric dintre Vladimir Putin şi Donald Trump au fost cazaţi pe stadionul Alaska Airlines Center, transformat în spaţiu temporar de locuit, din cauza lipsei de locuri în hotelurile din Anchorage, transmite agenţia Tass, de la care relatăm cele ce urmează.
17:40
Kasparov ironizează comparaţia lui Trump despre summitul cu Putin: and #8222;În şah, jucătorii sunt pe părţi opuse and #8221; # Bursa
Marele şahist Garry Kasparov, cunoscut opozant al Kremlinului, a ironizat, , într-o postare pe X, declaraţia preşedintelui SUA, Donald Trump, care a comparat întâlnirea din Alaska cu o and #8222;partidă de şah and #8221;.
17:40
Rusia ar putea fi pregătită să accepte un compromis privind războiul din Ucraina, în contextul summitului Trump-Putin programat vineri în Alaska, a declarat o sursă apropiată Kremlinului pentru Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
17:30
Coreea de Nord trimite tancuri şi echipaje în Rusia, susţine şeful serviciului ucrainean de informaţii militare # Bursa
Coreea de Nord va livra Rusiei tancuri principale de luptă şi transportoare blindate, împreună cu echipajele lor, potrivit lui Kirilo Budanov, şeful serviciului de informaţii al apărării din Ucraina, citat de Militarnyi, de la care transmitem cele ce urmează.
17:30
Reţea de propagandă pro-rusă cu 910 conturi, identificată în Republica Moldova înainte de alegeri # Bursa
Republica Moldova este ţinta unei ample operaţiuni de influenţare pro-rusă înaintea scrutinului parlamentar din 28 septembrie, potrivit WatchDog.MD, care afirmă cele ce urmează.
17:30
Întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi liderul rus, Vladimir Putin, are loc la baza militară Elmendorf-Richardson, un obiectiv strategic al armatei americane din apropierea oraşului Anchorage, potrivit AFP, care relatează cele ce urmează.
17:00
Guvernul Bulgariei a anunţat construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi, ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO, potrivit EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
16:50
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, că orice discuţie despre pace la summitul Trump-Putin, programat astăzi în Alaska, trebuie să se desfăşoare cu Ucraina, partenerii europeni, SUA şi Rusia la aceeaşi masă. and #8222;Pacea nu trebuie să însemne un răgaz pentru Putin pentru a-şi trage sufletul, pentru a se reînarma şi a reporni apoi un război. Trebuie să ne asigurăm că nu va mai avea curajul să atace nicio ţară and #8221;, a afirmat Moşteanu, subliniind importanţa garanţiilor de securitate în cazul încetării focului.Oficialul a precizat că primul pas către o pace justă şi durabilă este oprirea focului, urmată de negocieri care să garanteze respectarea graniţelor şi suveranităţii fiecărui stat.Moşteanu a făcut declaraţiile la Constanţa, unde a participat la manifestările dedicate Zilei Marinei.
16:50
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit la Anchorage, Alaska, cu câteva ore înaintea summitului dintre Vladimir Putin şi Donald Trump, purtând un pulover inscripţionat and #8222;CCCP and #8221; - acronimul chirilic pentru and #8222;URSS and #8221;, potrivit BFM TV, care afirmă cele ce urmează.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.