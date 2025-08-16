Trump-Putin în Alaska: Covorul roșu și soldații americani în genunchi au stârnit reacții puternice

02:50

Cum ai putea întrece în istețime un computer care ar putea eclipsa în curând orice am construit noi vreodată? Aceasta este provocarea cu care se confruntă cercetătorii care lucrează la consolidarea apărării noastre în fața viitoarei ere a tehnicii de calcul cuantice. Computerele cuantice promit un salt uriaș în puterea de calcul, dar vor aduce … The post Creatorii de coduri se întrec să securizeze Internetul de computerele cuantice appeared first on spotmedia.ro.