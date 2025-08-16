Fitch reconfirmă ratingul suveran al României, Perspectiva e negativă, din cauza deficitului și a datoriei publice
SportMedia, 16 august 2025 03:10
Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valutǎ, menţinând însǎ perspectiva negativă. „Decizia reconfirmării ratingului suveran este susţinută, în opinia agenţiei, de statutul de membru al Uniunii Europene şi de intrările de capital de la Uniunea Europeană …
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
03:10
03:10
Trump-Putin în Alaska: Covorul roșu și soldații americani în genunchi au stârnit reacții puternice # SportMedia
Covorul roșu întins pentru Vladimir Putin în Alaska a stârnit reacții puternice, venite mai ales din Ucraina, unde imaginile au fost interpretate ca un gest de legitimizare a unui lider acuzat de crime de război. Potrivit BBC și The Guardian, în timp ce Donald Trump îl primește pe Vladimir Putin pentru discuții menite să pună …
Acum 4 ore
01:10
SUA: Procurorul general al Washington DC dă în judecată guvernul Trump pentru a opri preluarea controlului asupra poliției # SportMedia
Procurorul general al Washington DC, Brian Schwalb, a depus vineri o acțiune în justiție împotriva administrației Donald Trump pentru a opri ceea ce a numit „preluarea ostilă" de către președintele american a controlului asupra forțelor de poliție din capitala SUA, cu scopul de a combate criminalitatea în creștere. La începutul acestei săptămâni, Trump a anunțat …
01:10
Un consilier PSD a recunoscut frauda cu fonduri UE și a fost condamnat la închisoare cu suspendare # SportMedia
Un politician de la PSD, ales consilier judeţean în judeţul Alba la scrutinul de anul trecut, a fost condamnat la un an şi 10 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene. Condamnarea a avut loc în baza unui acord de recunoaştere a vinovăţiei pe care acesta l-a încheiat cu procurorii DNA, el …
01:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, la bordul Air Force One, că va introduce noi tarife pe importurile de oţel şi cipuri, în săptămânile următoare. Liderul de la Casa Albă a precizat că taxele vor fi iniţial mai reduse, pentru a permite companiilor să dezvolte capacităţi de producţie pe teritoriul SUA, urmând să crească …
01:10
CFR SA: Trafic feroviar în condiții de avarie spre și dinspre litoral. Trenurile au întârzieri de sute de minute # SportMedia
Circulația trenurilor de călători pe secția de circulație Fetești – Dunărea, Magistrala 800, se desfășoară în condiții de avarie, ca urmare a unui incident produs la substația Mircea Vodă în cursul serii de 14 august 2025. „Echipele de intervenție ale CFR SA acționează în continuare pentru remedierea situației și pentru monitorizarea permanentă a zonei, astfel …
Acum 6 ore
23:10
Horoscop de weekend pentru zilele de 16 si 17 august 2025.
23:10
Liber de contract după despărțirea de Rangers, Ianis Hagi (26 de ani) a primit o ofertă concretă și a dat răspunsul. Marius Șumudică a dezvăluit că Ianis a avut „o variantă din Turcia", iar clubul i-a făcut o ofertă concretă. Cu contractul pe masă, Hagi Jr. a transmis că preferă să mai aștepte până să …
Acum 8 ore
21:10
Pacienta de la Floreasca, transferată în stare gravă în Belgia cu arsuri pe 70% din corp, a reușit să stea într-un fotoliu, cu ajutorul unui robot # SportMedia
Lavinia Vlad, pacienta internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia, a reuşit, joi, să stea într-un fotoliu, fiind mutată cu ajutorul unui robot special. Alina Alexandru, sora Laviniei Vlad, a anunţat pe pagina …
Acum 12 ore
19:00
FCSB pregătește schimbări în echipa de start pentru meciul cu Rapid, chiar dacă este vorba despre un derby. Campioana României, FCSB, s-a calificat în play-off-ul Europa League și va lupta pentru un loc pe tabloul principal. Dacă va fi eliminată, echipa „roș-albastră" are, oricum, deja antamată prezența în Conference League, astfel că are nevoie de …
19:00
Bursele de merit ale elevilor, la mâna profesorilor. Ei vor stabili criteriile de departajare # SportMedia
Profesorii vor stabili criteriile de departajare pentru elevii cu aceeași medie în vederea acordării burselor de merit, a anunțat ministrul Educației, Daniel David. „Trebuie să ne asumăm și elementul de descentralizare", a subliniat acesta, la Euronews. Ministrul a explicat că aceste criterii vor fi adaptate situațiilor specifice din fiecare zonă a țării. „Trebuie să ne …
19:00
Clubul german de fotbal RB Leipzig și-a întărit atacul prin transferul brazilianului Romulo Cardoso, în vârstă de 23 de ani, care a semnat un contract pe cinci ani, valabil până în 2030, a anunțat, vineri, gruparea din Bundesliga, citată de EFE. Tânărul jucător brazilian (1,93 m), care se alătură clubului german după un sezon și …
19:00
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri că și-ar dori ca întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin să ducă la o încetare imediată a focului în Ucraina, însă este „relativ pesimist". „În tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că și-ar dori pacea", a spus șeful statului, adăugând …
17:00
Violențe extreme la protestele din Serbia: Vucic acuză manifestanții că au vrut să ardă oameni de vii # SportMedia
Criza politică din Serbia, marcată de luni întregi de proteste, a degenerat în această săptămână în unele dintre cele mai violente incidente din ultimii ani. În aproximativ 30 de orașe, au avut loc, joi seara, noi manifestații care au dus la confruntări între protestatari și susținători ai Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la guvernare. La …
17:00
Președintele rus Vladimir Putin a adus un omagiu trupelor nord-coreene, denumindu-le „eroice", într-o scrisoare adresată liderului nord-coreean Kim Jong‑un, transmisă cu ocazia aniversării eliberării Coreii de sub ocupația japoneză. În mesajul publicat de agenția oficială nord-coreeană KCNA, Putin a remarcat că legăturile de „prietenie militantă, bunăvoință și ajutor reciproc", formate în timpul războiului, rămân „solide …
17:00
FCSB scapă și de ultimul fotbalist aflat pe lista neagră a echipei. După plecările lui Băluță, Ștefănescu, Musi, Perianu sau Gheorghiță, FCSB se desparte și de Jordan Gele (32 de ani). Atacantul sosit la începutul lui 2025 de la Unirea Slobozia s-a înțeles cu o nouă echipă, Al-Kharitiyath, din liga secundă din Qatar, scrie gsp.ro, …
17:00
Balamucul din Alaska: Delegații dorm în cămine studențești, iar jurnaliștii ruși s-au cazat pe… stadion. Ironia supremă e masa din avion (Video) # SportMedia
Interesul uriaș pentru summit-ul dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul Rusiei, Vladimir Putin, a transformat Anchorage într-un oraș fără locuri libere de cazare sau mașini de închiriat. Evenimentul are loc în plin sezon turistic, hotelurile s-au umplut imediat, prețurile au explodat, iar localnicii și-au scos casele la închiriat. Stadion transformat în dormitor În lipsa …
17:00
Guvernul bulgar a anunțat, vineri, construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldați ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO inițiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 și extinsă după invazia din 2022. Urmăreşte LIVE cele mai importante momente şi declaraţii de …
17:00
Universitatea Craiova a stabilit următorul transfer pe care vrea să-l facă, până la finalul perioadei de mercato. Echipa lui Mirel Rădoi s-a calificat in-extremis în play-off-ul Conference League, unde va întâlni Istanbul Bașakșehir, și a pus deja ochii pe un nou fotbalist. Potrivit Fanatik, Rădoi vrea să-l aducă la Universitatea Craiova pe Ulrich Meleke (26 …
17:00
Mesajul sfidător afișat de Lavrov înainte de întâlnirea Putin-Trump: „La Kremlin nu ducem lipsă de umor" # SportMedia
Într-un gest provocator deloc subtil, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit în Alaska, în ajunul summitului SUA-Rusia, purtând un hanorac inscripționat cu „URSS". Văzut odinioară în capitalele occidentale drept un diplomat pragmatic și abil, Lavrov, acum în vârstă de 75 de ani, a adoptat în ultimii ani tonul tot mai radicalizat al Kremlinului, …
15:00
„Eșec abject": Negocierile pentru tratatul global privind poluarea cu plastic s-au încheiat la Geneva fără acord # SportMedia
Negocierile pentru primul tratat global cu forță juridică împotriva poluării cu plastic s-au încheiat vineri, la Geneva, fără niciun acord, după 11 zile de discuții intense la sediul ONU. Statele au rămas blocate în dezacorduri majore, în special asupra reducerii producției de plastic și a introducerii unor controale globale obligatorii asupra substanțelor toxice folosite în …
15:00
Corvetă nouă pentru Marina Română, livrată din Turcia în 2026. Moșteanu: E la cheie, terminată # SportMedia
Marina Română se pregătește să primească, anul viitor, o corvetă nou-nouță, construită în Turcia, complet echipată și gata de misiune. Nava, o investiție de peste 100 de milioane de euro, este „la cheie" și așteaptă doar aprobarea Parlamentului în septembrie. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, promite că aceasta va defila de Ziua Marinei 2026 și va …
15:00
L-a atras Putin pe Trump într-o capcană? Cum poate „tătucul" de la Washington să decidă în numele europenilor situația din Ucraina Interviu # SportMedia
Dacă europenii vor un scaun la masă sau chiar să stabilească ei propriul lor viitor, trebuie să formuleze aceste ambiții și să aloce resursele corespunzătoare. Este cât se poate de simplu, argumentează experta în securitate Iulia Joja, profesor adjunct la Universitatea Georgetown și cercetătoare la Middle East Institute, specializată în securitatea europeană și a Mării …
15:00
Două avioane easyJet și-au
15:00
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, numărul 2 mondial, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, după ce a trecut în două seturi, 6-2, 6-4, de italianca Lucia Bronzetti, informează AFP. Gauff nu mai jucase de duminică, de la … The post Rezultatele de la Cincinnati: Cum s-au descurcat favoriții appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Analist economic: Pachetul 2 trebuie să acopere găurile. Primarii trăiesc într-o realitate paralelă. Se fac stadioane de 50 de milioane de euro # SportMedia
România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri, care să vizeze restructurarea cheltuielilor statului, reducerea investițiilor și curățarea mediului de afaceri de companiile cu potențial risc evazionist, susține consultantul economic Adrian Negrescu. Iar Bolojan a declarat pentru Bloomberg: Dacă nu reducem rapid cheltuielile, România riscă intrarea în incapacitate de plată. ”România are nevoie urgentă de … The post Analist economic: Pachetul 2 trebuie să acopere găurile. Primarii trăiesc într-o realitate paralelă. Se fac stadioane de 50 de milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
13:00
PAOK Salonic, echipă antrenată de românul Răzvan Lucescu, s-a calificat cu emoții în play-off-ul competiției de fotbal Europa League, după ce a învins formația austriacă Wolfsberger AC, cu scorul de 1-0, după prelungiri. Mady Camara (115) a marcat singurul gol al dublei. Panathinaikos s-a impus la loviturile de departajare în fața echipei Șahtior Donețk, cu … The post Europa League: Echipele calificate în play-off-ul competiției appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Bolojan, pentru Bloomberg: Dacă nu reducem rapid cheltuielile, România riscă intrarea în incapacitate de plată # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan avertizează, într-un interviu acordat Bloomberg, că România se află în fața unui risc real de incapacitate de plată dacă Guvernul nu va strânge urgent cureaua după ani de cheltuieli excesive. “Riscul de default este într‑adevăr foarte mare după ani de administrare cu deficite mari,” a declarat Bolojan. “Dacă nu intrăm pe o … The post Bolojan, pentru Bloomberg: Dacă nu reducem rapid cheltuielile, România riscă intrarea în incapacitate de plată appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Într-o lume în care agitaţia şi programul solicitant se află la ordinea zilei, echilibrul mental a devenit o necesitate vitală. Din fericire, există diverse terapii şi metode revoluţionare cu efecte pozitive pentru activitatea cerebrală. Relaxarea şi exerciţiile de ajutor sunt de mare ajutor, însă sunt şi soluţii inovatoare care pot ajuta să menţii un echilibru … The post Ce faci când creierul tău are nevoie de echilibrul zilnic? appeared first on spotmedia.ro.
13:00
36 de vizitatori ai Expoziţiei Universale de la Osaka au ajuns la spital, după ce o întrerupere a circulaţiei metroului a obligat zeci de mii de persoane să petreacă noaptea la faţa locului. Miercuri seară, linia de metrou care leagă expoziţia de oraşul Osaka a fost întreruptă de o pană de curent, provocând cozi lungi … The post Mii de vizitatori au rămas blocați peste noapte la Expoziția Mondială de la Osaka appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Nicușor Dan trimite doar un mesaj și absentează de la Ziua Marinei. Moșteanu: Va fi alături de români în altă parte # SportMedia
Președintele Nicușor Dan nu e prezent la festivitățile de Ziua Marinei desfășurate vineri, la Constanța, dar a transmis un mesaj oficial românilor și Forțelor Navale, subliniind unitatea națională și importanța strategică a regiunii Mării Negre. Mesajul său a fost citit de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu în cadrul ceremoniei de la Comandamentul Flotei. Președintele, „alături de … The post Nicușor Dan trimite doar un mesaj și absentează de la Ziua Marinei. Moșteanu: Va fi alături de români în altă parte appeared first on spotmedia.ro.
13:00
CFR Cluj a primit răspunsul după ultima solicitare făcută către Liga Profesionistă de Fotbal, de amânare a unui nou meci de campionat. Prin vocea lui Dan Petrescu, antrenorul echipei, CFR Cluj a anunțat că a primit un răspuns negativ din partea LPF la solicitarea de amâna încă un meci de campionat, cu Oțelul, după cel … The post CFR Cluj a primit răspunsul după ultima solicitare făcută appeared first on spotmedia.ro.
13:00
19 stranieri pe lista convocărilor preliminare pentru meciurile naționalei României din luna septembrie # SportMedia
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a anunțat lista convocărilor preliminare la echipa națională pentru meciurile din luna septembrie. Pe listă se regăsesc numele a 19 stranieri. Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior. PORTARIHorațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), … The post 19 stranieri pe lista convocărilor preliminare pentru meciurile naționalei României din luna septembrie appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Ziua 1269 Ucraina le-a distrus rușilor o navă plină cu arme iraniene și a lovit o rafinărie din Samara # SportMedia
În ziua 1269 de război, toţi ochii sunt îndreptaţi spre Alaska, unde are loc summitul Trump-Putin, însă şi luptele din Ucraina s-au intensificat. Urmăreşte LIVE cele mai importante momente şi declaraţii de la summit-ul istoric Trump-Putin Statul Major ucrainean a raportat 149 de ciocniri armate în 24 de ore, cu atacuri masive din partea Rusiei … The post Ziua 1269 Ucraina le-a distrus rușilor o navă plină cu arme iraniene și a lovit o rafinărie din Samara appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli, vineri dimineață, pe Faleza Cazinoului din Constanța, în momentul în care s-a apropiat de tribună pentru a susține discursul oficial de Ziua Marinei Române. Reacția ostilă din partea unei părți a publicului (care se aude pe înregistrarea oficială de la Guvern) nu l-a tulburat însă vizibil pe … The post Bolojan, huiduit la Constanța de Ziua Marinei (Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Dorin Dobrincu vorbește despre cauzele și consecințele nostalgiei după comunism, dar și despre complicațiile justiției memoriei. Istoricul aminteşte că nici astăzi nu s-au deschis toate arhivele: „Spre exemplu, Ministerul Apărării Naționale se opune să facă acest lucru cu o parte din fondul CC al PCR, mai precis Secția Militară, preluată din fostul sediu al CC (actualul … The post De ce poate apărea oricând un nou Ceaușescu appeared first on spotmedia.ro.
11:00
FCSB trece la fapte după ce s-a calificat în play-off-ul Europa League și, automat, pe tabloul principal din Conference League. Campioana României vrea în Europa League, unde sezonul trecut a ajuns până în optimile de finală, și dacă se califică pe tabloul principal este gata să mai facă două transferuri, cu banii de la UEFA. … The post FCSB trece la fapte: Primele transferuri anunțate după succesul cu Drita appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Dan Petrescu a găsit vinovații după ce CFR Cluj a fost eliminată din Europa League: „Nu aveau nevoie” # SportMedia
Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a găsit vinovații după eliminarea echipei din Europa League. Braga a fost o „nucă” prea tare pentru CFR Cluj. Portughezii s-au impus cu 4-1 în dublă manșă și au trimis echipa lui Dan Petrescu în Conference League. La finalul jocului, „Bursucul” s-a legat de arbitraj pentru penalty-ul pe care … The post Dan Petrescu a găsit vinovații după ce CFR Cluj a fost eliminată din Europa League: „Nu aveau nevoie” appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Concluziile trase de Mirel Rădoi după calificarea de infarct a Universității Craiova: „Ne-am panicat” # SportMedia
Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a reacționat la finalul jocului de infarct cu Spartak Trnava, după care oltenii au obținut o calificare in-extremis în play-off-ul Conference League. Oltenii au pierdut cu 4-3 în returul din Slovacia, după prelungiri, după ce au învins cu 3-0 în tur, acasă. Astfel, Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul UECL, … The post Concluziile trase de Mirel Rădoi după calificarea de infarct a Universității Craiova: „Ne-am panicat” appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Vacanța de Sfânta Maria începe cu controale stricte. Polițiști, radare și echipaje canine pe drumurile din țară # SportMedia
Vacanța de trei zile de Sfânta Maria a început cu un exod spre stațiuni. Polițiștii monitorizează drumurile cu radare și echipamente pentru depistarea șoferilor care au consumat alcool sau droguri. Cei ce merg în primul rând spre litoral trebuie să știe că, încă de la intrarea pe Autostrada Soarelui, vor întâlni echipaje de la poliția … The post Vacanța de Sfânta Maria începe cu controale stricte. Polițiști, radare și echipaje canine pe drumurile din țară appeared first on spotmedia.ro.
11:00
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, dar are emoții înaintea meciului cu Rapid din Superliga. Pe lângă absențele deja cunoscute, încă un fotbalist important are probleme medicale înaintea derby-ului. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că Adrian Șut (26 de ani) a jucat cu probleme medicale contra kosovarilor … The post Emoții pentru FCSB: Probleme medicale pentru un fotbalist important appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Creştinii prăznuiesc vineri Adormirea Maicii Domnului, când, potrivit tradiţiei Bisericii, Maica Domnului a fost înălţată la Cer de Fiul său, Mântuitorul Iisus Hristos. Maica Domnului a trăit mai mulţi ani după înălţarea la Cer a Fiului său. Cu trei zile înainte de moarte, ea a fost înştiinţată de arhanghelul Gavriil că va trece din lumea … The post Sfânta Maria Mare: Creștinii sărbătoresc azi Adormirea Maicii Domnului appeared first on spotmedia.ro.
09:00
După șase ani, Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc vineri, 15 august, față în față, la Anchorage, Alaska. Pe fondul războiului devastator din Ucraina și al unui context geopolitic exploziv, summit-ul este considerat cel mai important moment diplomatic al anului, cu mize uriașe pentru Europa și întreaga lume. Vineri, la baza militară Elmendorf-Richardson din … The post Ziua summit-ului istoric Trump-Putin din Alaska. Mize uriașe pentru Ucraina și Europa appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Președinte american Donald Trump l-a sunat luna trecută pe ministrul de Finanțe al Norvegiei, Jens Stoltenberg, pentru a discuta – printre altele – despre o posibilă nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace, relatează presa norvegiană. Potrivit publicației Dagens Næringsliv, apelul telefonic a fost complet neașteptat: „Din senin, în timp ce ministrul Jens Stoltenberg se plimba … The post Alo, Oslo? E Trump. Din nou. Cu Nobelul cum rămâne? appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Nici măcar americanii nu cred că Trump știe ce face în privința războiului cu Rusia – sondaj # SportMedia
Un sondaj publicat joi de Pew Research Center arată că majoritatea americanilor nu are încredere în abilitățile președintelui Donald Trump de a lua decizii înțelepte privind războiul dintre Rusia și Ucraina. Potrivit sondajului, aproape 60% dintre respondenți au declarat că sunt „nu prea încrezători” sau „deloc încrezători” în capacitatea lui Trump de a gestiona cel … The post Nici măcar americanii nu cred că Trump știe ce face în privința războiului cu Rusia – sondaj appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Forțele Navale Române marchează vineri Ziua Marinei printr-o serie de evenimente, organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, pentru a promova valorile și tradițiile marinarilor militari. La ceremonia de la Constanța va fi prezent și premierul Ilie Bolojan. Astfel, vineri, la Constanța, în intervalul orar 10:00 – 12:30, în zona Comandamentului Flotei, se … The post Ziua Marinei 2025, sărbătorită în șase orașe. Bolojan merge la Constanța appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a deschide primul „cluster de negociere” cu Republica Moldova la începutul lunii septembrie, chiar înaintea alegerilor parlamentare din țara vecină. Ar fi un pas major în procesul de aderare care, pentru prima dată, ar plasa Moldova înaintea Ucrainei pe drumul către integrarea în blocul comunitar, relatează Politico, citând surse diplomatice … The post Moldova, avans decisiv față de Ucraina în procesul de aderare la UE appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
02:50
Cum ai putea întrece în istețime un computer care ar putea eclipsa în curând orice am construit noi vreodată? Aceasta este provocarea cu care se confruntă cercetătorii care lucrează la consolidarea apărării noastre în fața viitoarei ere a tehnicii de calcul cuantice. Computerele cuantice promit un salt uriaș în puterea de calcul, dar vor aduce … The post Creatorii de coduri se întrec să securizeze Internetul de computerele cuantice appeared first on spotmedia.ro.
02:50
Exclusiv ANRE plătește experți de partid cu salarii uriașe. Președintele încasează peste 75.000 lei net pe lună. Venitul angajaților, de 3 ori peste media națională # SportMedia
Dintre instituțiile autonome unde premierul Bolojan a promis temperarea cheltuielilor cu personalul, Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) are cei mai puțini angajați. Dar și cele mai mari salarii. Mai exact, de 3 ori mai mari decât media națională. În principiu, această autoritate este necesară. Problema este că, în ultimii ani, ajunge mai … The post Exclusiv ANRE plătește experți de partid cu salarii uriașe. Președintele încasează peste 75.000 lei net pe lună. Venitul angajaților, de 3 ori peste media națională appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Incendii-record în Europa. A ars o suprafață cam de 20 de ori cât Bucureștiul. Imagini și date noi despre efectele dezastrului (Video) # SportMedia
Incendiile de vegetație au afectat peste 439.000 de hectare de teren în Uniunea Europeană de la începutul anului 2025, potrivit celor mai recente date oficiale. Suprafaţa e de peste două ori mai mare decât cea înregistrată în aceeași perioadă din 2024, când au ars aproximativ 187.643 de hectare. Vorbim de o creștere de 134% față … The post Incendii-record în Europa. A ars o suprafață cam de 20 de ori cât Bucureștiul. Imagini și date noi despre efectele dezastrului (Video) appeared first on spotmedia.ro.
