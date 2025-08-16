Principalele declaraţii ale lui Trump şi Putin din conferinţa de presă comună
News.ro, 16 august 2025 04:30
Nimeni nu ştie cu adevărat ce au discutat preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin în cadrul summitului lor de aproape trei ore din Alaska, întrucât cei doi nu au răspuns la întrebările jurnaliştilor după conferinţa de presă comună. Însă discuţiile cu uşile închise au fost în cele din urmă caracterizate pozitiv de ambii lideri, chiar dacă nu s-a ajuns la un acord crucial pentru încheierea războiului din Ucraina.
• • •
Acum 2 ore
04:00
03:50
SUMMIT PUTIN-TRUMP. Avioanele celor doi lideri au decolat din Alaska la scurt timp după încheierea discuţiilor # News.ro
Avioanele care îi transportă pe Vladimir Putin şi Donald Trump au decolat vineri la scurt timp după încheierea summitului lor din Alaska, care nu pare să fi adus un armistiţiu pentru Ucraina, relatează Reuters.
03:30
Fox News consideră „cu adevărat uimitor” faptul că, deşi pe teritoriul SUA, Putin a fost cel care a vorbit primul la declaraţiile de presă # News.ro
Printre cei care se străduiesc să înţeleagă ce a însemnat „conferinţa de presă” de 12 minute din Alaska, la care nu s-au pus întrebări înainte ca Donald Trump şi Vladimir Putin să plece, se află producătorii şi corespondenţii Fox News, care au promovat această întâlnire între preşedinţii Statelor Unite şi Rusiei ca fiind un summit de proporţii istorice, la care televiziunea preferată a locatarului de la Casa Albă ar fi avut acces exclusiv, relatează The Guardian.
Acum 4 ore
03:10
UPDATE - Eşec în Alaska. Donald Trump şi Vladimir Putin nu au anunţat niciun acord în privinţa Ucrainei. Putin: Rusia doreşte să restabilească un echilibru corect al securităţii în Europa şi în lume în general. Trump: Voi vorbi cu Zelenski şi NATO - VIDEO # News.ro
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă comună, după ce summitul lor a durat aproape trei ore. Însă curând s-a dovedit că cei doi lideri au venit în faţa presei doar pentru a face o declaraţie de presă comună, care a durat câteva minute, fără a lua întrebări din partea jurnaliştilor, în ciuda aşteptărilor foarte mari în acest sens. Cei doi lideri nu au anunţat nimic concret în privinţa Ucrainei. Trump a spus după întâlnire că el şi Putin „au făcut unele progrese” în discuţiile lor, dar a adăugat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”.
03:10
02:50
02:40
02:20
02:20
02:10
02:00
02:00
UPDATE - Donald Trump şi Vladimir Putin ţin o conferinţă de presă comună. Putin: Atmosfera a fost „constructivă, de respect reciproc” # News.ro
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă comună. Summitul lor a durat aproape trei ore.
01:50
01:50
Donald Trump i-a oferit vineri lui Vladimir Putin o revenire coregrafiată pe scena internaţională - cu covor roşu, survol de avioane de luptă şi o amabilitate aproape demonstrativă, relatează AFP.
01:40
Acum 6 ore
00:20
00:20
Ministerul Finanţelor: Fitch reconfirmă ratingul suveran al României/ Nazare: Decizia Fitch, într-un context fiscal şi bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României # News.ro
Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valutǎ, menţinând însǎ perspectiva negativă, anunţă Ministerul Finanţelor. ”Decizia Fitch, într-un context fiscal şi bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României”, consideră ministrul Alexandru Nazare.
00:10
00:00
Kremlinul postează clipuri cu Putin şi Trump zâmbind şi vorbind la începutul întâlnirii cu consilieri # News.ro
Kremlinul a postat vineri două clipuri în care Vladimir Putin şi Donald Trump zâmbesc şi vorbesc, după care încep oreuniune în Alaska, la care participă, de partea rusă. ministrul rus de Externe Serghei Lavrov şi consilierul diplomatic al Kremlinului Iuri Uşakov, relatează The Associated Press.
15 august 2025
23:50
Echipa politică a preşedintelui american Donald Trump a trimis un e-mail în vederea unei colectări de fonduri, în care anunţă că ”Mă întâlnesc cu Putin în Alaska!”, în timp ce miliardarul participa la o întâlnire privată, împreună cu consilierii săi, cu liderul de la Kremlin, relatează The Asscoiated Press.
23:40
Trump declară în glumă că ar putea să înceapă să-i placă din nou de Hillary Clinton, după ce fosta secretară de Stat anunţă că-l va nominaliza personal la Nobelul Păcii dacă obţine încheierea Războiului din Ucraina fără ca Kievul să cedeze teritorii # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat în glumă, într-un interviu acordat Fox News la bordul Air Force One, în drum către un summit în Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin, că ar putea să înceapă să-i placă din nou Hillary Clinton, după ce fosta sa rivală pe care a înfrânt-o în alegerile din 2016 a anunţat că-l va nominaliza personal la Premiul Nobel pentru Pace dacă negociază încheierea Războiului din Ucraina fără ca Kievul să cedeze teritorii Rusiei, relatează The Associated Press.
23:30
Acum 8 ore
23:10
23:00
23:00
23:00
22:40
22:40
22:20
Trump şi Putin îşi strâng călduros mâna în Alaska, înaintea unui summit privind Războiul din Ucraina # News.ro
Preşedinţii american Donald Trump şi rus Vladimir şi--au dat mâna călduros, vineri, în Alaska, după ce au coborât din avion, înaintea unui summit. (Vom reveni)
22:20
22:10
22:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat, în discursul său video de vineri, speranţa unei ”poziţii puternice a Statelor Unite” înaintea summitului în Alaska între omologii săi american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, relateză The Associated Press.
22:00
21:50
21:40
Air Force One aterizează la Anchorage cu Donald Trump la bord, înaintea întâlniri cu Putin # News.ro
Aeronava prezidenţială americană Air Force One a aterizat la Anchorage cu Donald Trump la bord, relatează BBC News.
21:30
Ambasadorul rus în SUA Alexandr Darciev nu aşteaptă progrese majore, ci ”o mişcare treptată”, de la summitul Putin-Trump # News.ro
Ambasadorul rus în Statele Unite Alexandr Darciev aşteaptă un rezultat pozitiv, dar nu progrese majore, de la summitul Trump-Putin de vineri din Alaska, potrivit agenţiei ruse de stat de presă RIA Novosti, relatează CNN.
21:30
Acum 12 ore
21:20
21:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, la bordul Air Force One, că va introduce noi tarife pe importurile de oţel şi cipuri, în săptămânile următoare. Liderul de la Casa Albă a precizat că taxele vor fi iniţial mai reduse, pentru a permite companiilor să dezvolte capacităţi de producţie pe teritoriul SUA, urmând să crească semnificativ ulterior, transmite Reuters.
21:10
21:10
21:10
21:10
21:00
20:50
Trump anunţă că se va întoarce ”acasă foarte repede”, dacă întâlnirea cu Putin nu merge bine # News.ro
Preşedintele american Donald Trump prezice, într-un interviu acordat lui Bret Baier de la Fox News la bordul Air Force One, din care jurnalistul a publicat fragmente pe X, că întâlnirea sa cu preşedintele rus Vladimit Putin în Alaska, vineri, ”va merge foarte bine, iar dacă nu mă întorc acasă foarte repede”, relatează The Associated Press.
20:50
20:40
Putin studiază în drum către Alaska materiale cu privire la Ucraina, tensiuni bilaterale, cooperarea economică şi afaceri globale, anunţă Peskov # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să sosească la Anchorage, în Alaska, vineri, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), unde va fi primit, la avion, de către omologul său american Donald Trump, anunţă într-un interviu acordat postului rus de televiziune de stat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează The Associated Press.
20:40
SACEUR Alexus Grynkewich se află în Alaska pentru a le oferi ”consiliere militară” lui Trump şi Hegseth la summitul cu Putin # News.ro
Comandantul suprem al forţelor NATO în Europa (SACEUR), generalul Alexus Grynkewich, se află în Alaska pentru a le oferi ”consiliere militară” preşedintelui american Donald Trump şi secretarului său al Apărării Pete Hegseth, declară un oficial militar de rang înalt de la Alianţa Nord-Atlantică The Associated Press.
20:20
Summitul Putin-Trump poate dura şase-şapte ore, iar la tête-à-tête urmează să participe consilieri, anunţă Kremlinul # News.ro
Summitul preşedintelui rus Vladimir Putin cu omologul său american, la Anchorage, în Alaska, poate dura cel puţin şase-şapte ore, declară agenţiei ruse de stat de presă RIA Novosti un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează The Associated Press.
