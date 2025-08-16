Cine cântă în parcul IOR în august 2025, la Stagiunea Muzicală Estivală

12:10

Minivacanța de Sfântă Mărie, perioadă pentru care au fost impuse restricțiile de trafic despre care vorbim imediat, se anunță cel mai aglomerat weekend de pe litoralul românesc, litoral care a a=vut, probabil, unul dintre cele […] Articolul O veste concomitent și bună, și rea. Restricții de trafic impuse pentru minivacanța de Sfântă Mărie. Dacă vrei să pleci de la București la mare, probabil te vor încânta apare prima dată în B365.