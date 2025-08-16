Americanii continuă să cheltuie pe bijuterii, în pofida tarifelor şi a încetinirii consumului global
News.ro, 16 august 2025 06:20
Vânzările de bijuterii în Statele Unite se menţin puternice, chiar dacă presiunile economice afectează consumatorii din Europa şi China. Pandora, brandul danez cunoscut pentru brăţările cu talismane şi bijuteriile din argint, a raportat o creştere de 8% a vânzărilor pe piaţa americană în trimestrul al doilea, în timp ce în China acestea au scăzut cu 15%, iar în marile pieţe europene s-au înregistrat declinuri de o singură cifră, transmite CNBC.
• • •
